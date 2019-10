Zu Ehren von Kamila Shamsies Hausbrand  Von Richard Falk Mondoweiss

In praise of Kamila Shamsie’s Home Fire – Mondoweiss It took the withdrawal of the Nelly Sachs Prize to make me familiar with the fine literary achievements and compassionate politics of Kamila Shamsie. Selfishly, I cannot thank the Dortmund City Council enough for its outrageous behavior, evidently canceling the award because a right-wing newspaper outed Shamsie as a supporter of the BDS movement.

Zu Ehren von Kamila Shamsies Hausbrand

Von Richard Falk 15.Oktober Mondoweiss

Erst die Rücknahme des Nelly-Sachs-Preises machte mich mit den schönen literarischen Leistungen und der mitfühlenden Politik von Kamila Shamsie vertraut. Egoistisch kann ich dem Dortmunder Stadtrat nicht genug für sein unverschämtes Verhalten danken, indem ich den Preis offenbar annulliere, weil eine rechte Zeitung Shamsie als Unterstützerin der BDS-Bewegung bezeichnet hat. Ich kann mir Shamsie’s Gefühl von Schmerz und Enttäuschung vorstellen, als sich dieser Vorfall entwickelte. In ihren Romanen hat sie mehr als jeder andere Schriftsteller, dem ich begegnet bin, ein unheimliches Bewusstsein für die prekäre Existenz von ethnischen, geschlechtsspezifischen und zivilisatorischen Außenseitern, insbesondere Muslimen, gezeigt, wenn sie zufällig im angeblich wieder toleranten Westen leben. Ihre Worte der eloquenten Antwort auf die Dortmunder Kehrtwende drücken sowohl ihre magnetische literarische Persönlichkeit als auch ihre moralische Intelligenz aus:

„Es ist mir eine große Traurigkeit, dass sich eine Jury dem Druck beugt und einer Schriftstellerin, die ihre Gewissens- und Meinungsfreiheit ausübt, einen Preis entzieht; und es ist empörend, dass die BDS-Bewegung (nach dem Vorbild des südafrikanischen Boykotts), die gegen die Regierung Israels wegen ihrer Akte der Diskriminierung und Brutalität gegen Palästinenser kämpft, als etwas Schändliches und Ungerechtes aufgehalten wird.“

Deutschland scheint heutzutage besonders anfällig für islamfeindliche Tropen zu sein, insbesondere für solche, die auf Kosten von Muslimen, Palästinensern und Einwanderern gezogen wurden. Es scheint, dass auch 75 Jahre nach dem Holocaust die deutsche Politik immer noch versucht, sich selbst und den Staat Israel davon zu überzeugen, dass der Holocaust eine nationale Anomalie war. Um das Unwiderlegbare zu beweisen, haben sich Deutschland und Deutsche entschieden, sich in Israel zu verlieben, gerade weil es der Nationalstaat des jüdischen Volkes ist, und allein deshalb kann es nichts falsch machen, denn wir alle wissen, dass Liebe blind ist. In ihrem vergeblichen Bemühen, eine so surreale Haltung glaubwürdig zu machen, besteht Deutschland darauf, noch weiter zu gehen, wie um den Punkt zu den Zweiflern zu bringen, indem es die israelischen Kritiker zu deutschen Gegnern macht und dabei irgendwie vergisst, dass der Ort des antisemitischen Gens in der deutschen Körperpolitik ganz rechts liegt und selbst unter den kompromisslosesten Unterstützern der BDS-Bewegung definitiv nicht zu finden ist. Das Gegenteil zu suggerieren, wie es die unausweichliche Implikation des Dortmunder Handelns ist, bedeutet, einen Autor von exquisiter moralischer Sensibilität zu verleumden. Ihr Handeln als Bürger zeigt eine starke Verbindung zwischen ihrem Gefühl von Recht und Unrecht, das ihre Romane durchdringt, und ihren gewaltfreien Engagements auf der Seite der Gerechtigkeit für das palästinensische Volk. Solche Bande sind es, die die Demokratie am Leben erhalten und mehr denn je gefeiert und nicht verurteilt werden sollten.

Ausgehend von einer eher humanistischen Perspektive bestätigt dieser Vorfall den Eindruck, dass Deutschland als Nation nichts aus seiner Vergangenheit gelernt hat. Die Seite mit Israel ist die Seite einer Apartheid-Regierung, die dem palästinensischen Volk ein Regime der täglichen Schikanierung aufzwingt (sie als feindliche Außerirdische im ehemaligen Palästina zu behandeln!). Diejenigen, die sich diesem israelischen Verhalten widersetzen, so zu betrachten, als wären sie die Schurken, bedeutet, nichts aus der zu Recht abgelehnten deutschen Vergangenheit zu lernen. Sie soll in ihrer Wiederholung mitschuldig sein.

Unter diesen Umständen mag mein Ausdruck der persönlichen Dankbarkeit gegenüber Dortmund seltsam erscheinen, aber er ist doch recht einfach zu erklären. Ohne die Rücknahme des Preises wäre ich kein begeisterter Leser von Shamsie geworden. Der Preis mag mein wanderndes Auge erregt haben, wie früher einige der schillernden Rezensionen von Home Fire, aber mit einem geschäftigen Leben und einer Reihe von selbstverliebten Ablenkungen hätte ich mit ziemlicher Sicherheit keinen so drastischen Schritt getan, um den Roman zu erwerben, und mich dann so überwältigt von seiner literarischen Qualität und seinen brillanten Kommentaren über den menschlichen Zustand zu finden, dass ich ihn sofort erhielt und dann mit untypischer Konzentration Burnt Shadows in zwei Zehnstundentagen ununterbrochener Lesung las. Wenn ich über diese Erfahrung nachdenke, von der ich mir wünsche, dass sie von anderen, die schockiert sind, in eine ähnliche Antwort wie meine, repliziert wird, dann wurde mir klar, dass wir je nach Umständen manchmal intellektueller und kultureller den Handlungen der Vernachlässigung mehr verpflichtet sind als denjenigen der Bestätigung. Es kann sein, dass diejenigen, die die Umkehrung der Dortmunder Jury befürworten, davon ausgegangen sind, dass die Rücknahme des Preises den Mehrwert hätte, das Interesse an Shamsies Schreiben zu verringern, und stattdessen scheint es, das Wort zu verbreiten, dass sie eine großartige Autorin ist!

Vielleicht, wenn Schriftsteller in Großbritannien nicht einen gemeinsamen Solidaritätsschreiben mit Shamsie an die London Review of Books organisiert hätten, hätte die Abstraktion, von einem annullierten Preis zu erfahren, meine gewohnte Trägheit nicht überwunden, und ich wäre weiter gegangen. Ich fühlte mich auch dazu hingezogen, mir die fragliche Arbeit von Shamsie’s reueloser Antwort anzusehen und ihre Unterstützung für den BDS als etwas zu verteidigen, das sie als Bürgerin tat, was jedenfalls keinen Einfluss darauf gehabt hätte, ob ihr Roman mehr Anerkennung verdiente als die anderen in der engeren Wahl stehenden Wettbewerber um den Preis. Bis dahin hätte ich gedacht, dass der Nelly-Sachs-Preis die Literatur ehrt, anstatt vor dem Altar der politischen Korrektheit zu knien. Von nun an, wenn Deutschland etwas Ähnliches tut, werde ich mein Bestes tun, damit sie dafür bezahlen, nicht nur, indem ich mich dem Protest anschließe, sondern auch, indem ich die von ihnen abgelehnte Arbeit annehme. Lassen Sie diese Preise bemerkenswert bleiben, aber nur, wenn zukünftige Stornierungen mehr als Magnete denn als Repellentien dienen. Ich befürchte, dass Stiftungen und Auswahlgruppen, die solche Preise vergeben, in Zukunft vorsichtiger werden, ihre Hausaufgaben besser machen und Kandidaten umgehen werden, deren Sympathie für den palästinensischen Kampf die Gewässer der Kontroverse berühren könnte. Es lohnt sich zu erkennen, dass ein Großteil des Bösen in der Welt das ist, was außerhalb der Kamera, hinter verschlossenen Türen geschieht, und wir, die wir uns andere Realitäten wünschen, bekommen nie Wind davon, was los ist. Die Selbstzensur kann die Meinungsfreiheit stärker beeinträchtigen als die Zensur. Dortmonds Begründung für den Rückzug kann diskutiert, abgelehnt, überwunden werden. Wenn Home Fire von den Geschworenen in ihren Beratungen leise beiseite geschoben worden wäre, hätte es keinen Protest hervorgerufen, keinen neuen Kreis von Bewunderern gewonnen und keine positiven Stimmen, die uns daran erinnern, dass BDS der gewaltfreien Befreiung gewidmet ist, nicht mehr und nicht weniger.

Noch bevor ich auf die Qualitäten eingehe, die mich so sehr für Home Fire begeistern, möchte ich noch ein wenig mehr zu einer scheinbaren Panikattacke sagen. Wir müssen uns fragen, warum sich die Dortmunder so unangemessen verhalten haben, dass sie sich sowohl feige als auch dumm erscheinen lassen? Auf den ersten Blick scheint es, dass der rechte Druck heutzutage häufiger wirkt, als er sollte, obwohl es ironischerweise die extreme Rechte ist, die der Brutkasten eines echten Antisemitismus ist. Das wahre Gesicht des Judenhasses offenbarte sich bei dem jüngsten Vorfall in Halle, bei dem ein Rechtsaußen darauf abzielte, Juden in einer deutschen Synagoge am Fest des Yon Kippur zu töten. Darüber hinaus scheint die Gewährung der zionistischen fieberhaften Kampagne, BDS als Ausdruck des so genannten „neuen Antisemitismus“ zu brandmarken, um Shamsies Unterstützung eines kulturellen Boykotts als ausreichend zu betrachten, um die Stadt Dortmund zum Rückzug des Preises zu bewegen, gesellschaftliche Panik zu signalisieren, vielleicht eine Reaktion auf den Aufstieg des antiimigrantischen, antimuslimischen AfD (Alternative für Deutschland). Es ist von mehr als nur vorübergehendem Interesse, dass sich die AfD nicht damit zufrieden gab, wie die deutschen Volksparteien im Bundestag, den BDS als „antisemitisch“ zu bezeichnen, sondern die gewaltfreie Bewegung offiziell ganz zu verbieten. Die im Mai 2019 von einer seltenen Kreuzallianz politischer Parteien angenommene Resolution war selbst eine bedauerliche Reaktion auf den Druck zionistischer Gruppen, die die Voraussetzungen für den Rückzug nach Dortmund geschaffen haben könnten. Kurz darauf folgte eine ähnliche Aktion in Aachen, bei der Walid Raad, einem libanesischen Innovationskünstler von Weltruf, ein Preis entzogen wurde, weil er sich angeblich geweigert hatte, BDS anzuprangern, indem er den Imperativ der politischen Korrektheit einen bedrohlichen Schritt weiter trug.

Ein Teil des dunklen Charmes von Home Fire ist eine Hommage an Shamsies „see it all eyes“, die die Komplexität des islamischen Dschihadismus beleuchten, wie er an diejenigen appelliert, die „fehl am Platz“ auf der ganzen Welt sind, und den Lebensfluss für diejenigen verwundet und zerbricht, die mit einer hybriden ethnischen, religiösen und Klassenidentität belastet und gesegnet sind. Shamsie erzählt uns, dass ihre erzählerische Inspiration für Home Fire das griechische Stück von Antigone ist, wo eine herzzerreißende Schwester sich ihrem Onkel Creon, dem König von Theben, widersetzt, indem sie ihren rebellischen Bruder begräbt, der auf einem Schlachtfeld starb und so von Creon zum Verräter erklärt wurde; ihm wurde das Recht auf Beerdigung und sein Körper verweigert, auf dem Schlachtfeld zu verrotten, bis er von dem trotzigen Antigone wieder in Würde gebracht wurde. Sophokles schilderten diesen klassischen Fall der Überwindung des Rechts des Landes, indem sie im Gehorsam gegenüber dem transzendenten Gesetz des menschlichen Herzens handelten, das im Laufe der Jahrhunderte durch die Naturrechtswissenschaft und in jüngster Zeit durch die universellen Prinzipien der Menschenrechte konkretisiert wurde. Shamsie vermittelt ihre Bedeutung, indem sie eine Tagline von Sophokles wählt, die allein auf einer Seite vor dem Roman erscheint: „Diejenigen, die wir lieben… sind Staatsfeinde.“

Als ich Shamsie las, erinnerte ich mich an meine Erfahrung vor 30 Jahren, als ich Toni Morrisons Geliebten las. Der Roman ließ mich erkennen, obwohl ich in den rassisch selbstgerechten, selbstsegregierten liberalen Grenzen Manhattans aufwuchs, dass ich, bis ich Geliebte las, die existentiellen Schrecken des Rassismus nach der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, insbesondere im gesamten Süden, und subtiler im Rest des Landes nie begriffen hatte. Ebenso habe ich, bis ich Hausfeuer gelesen habe, nie mitfühlend über das intime Leben von Terroristen und ihren Lieben nachgedacht, indem ich die Liebe innerhalb einer Familie gegen das, was der Staat als Grenze des akzeptablen Verhaltens vorschreibt, und die moralischen Unklarheiten, die sich aus dem schrecklichen Schaden ergeben, der unschuldigen anderen durch terroristische Gewalt, sei es durch den Staat oder seine Feinde, zugefügt wird. Die Täter sind auch Opfer, und die Opfer können zu Tätern werden, die von einer bösartigen Vergeltungslogik angetrieben werden, die Worte findet, um selbst Enthauptungen zu rechtfertigen; ein Dschihadist im Hausfeuer sagt das: „…was du mit unseren tust, werden wir mit deinen tun…“ Mit anderen Worten, wenn wir uns von liberalen Formen der politischen Indoktrination befreien, um die radikale und reaktive Andersartigkeit zu erfahren, die zu heiklen Verhandlungen zwischen Liebe und Recht führt, verschwinden die einfachen Wahrheiten moralischer Binsenwahrheiten vor unseren Augen. Wenn wir unser spirituelles Selbst nähren, eine gewaltige Herausforderung, würden diejenigen, die mutig genug sind, fast immer den vom Herzen freigegebenen Weg wählen, anstatt sich mechanisch an die kalte Logik derjenigen zu halten, die darauf bestehen, das Gesetz zu befolgen, wie ungerecht auch immer. Eine Signalleistung von Home Fire ist es, eine glaubwürdige Geschichte über eine solche Pflege durch die selbstlosen Leidenschaften von Aneeka zu weben, einem leuchtenden Wesen, das von der Geschwisterliebe gezwungen wird, auf ihren unglücklichen terroristischen Zwillingsbruder Pervais zu reagieren. Die Tatsache, dass Aneeka in London studiert, um Anwalt zu werden, während Pervais von digitalen Geheimnissen aufgezeichneter Klänge verzaubert wird, erhöht irgendwie die Spannung zwischen Recht und Liebe, mit einer romantisierten Vergesslichkeit, wenn es um Vorsicht in einem öffentlichen Bereich diskriminierender Wachsamkeit in der Welt nach den Anschlägen vom 11. September geht.

Shamsie hat eine moralische Fabel für unsere Zeit hervorgebracht. Es wird durch die scheinbare Unschuld der Zwillinge neuartig und gesellschaftlich komplex, Pervais wurde von einem Kollegen getötet, der versuchte, nach Großbritannien zurückzukehren, nachdem er durch seine Exposition gegenüber ISIS desillusioniert wurde, und Aneeka selbst widersetzt sich einem rachsüchtigen britischen Gesetz, das selbst britischen Bürgern jedes Recht auf Rückkehr verweigert, wenn es offiziell als terroristische Verdächtige erklärt wird. Mit tiefer symbolischer Resonanz wurde die Leiche von Pervais in seine „ethnische Heimat“ Pakistan geschickt, wo Aneeka reiste, um ihre eigene Version eines heiligen Bestattungsrituals durchzuführen. Uns wird am Ende des Buches in einer lebhaften Note of Acknowledgement gesagt, falls es uns nicht früher in den Sinn kam, dass Shamsie’s Werk durch die Erforschung dieser Themen in Sophokles unvergesslichstem Stück, Antigone, vorweggenommen wurde. Obwohl ich vor einigen Jahrzehnten als Student griechische Theaterliteratur studiert habe, gebe ich zu, dass ich nie allein die Verbindungen zwischen Home Fire und Antigone hergestellt habe, und als ich beauftragt wurde, fand ich es wissenswert, aber für meinen intensiven Genuss dieses außergewöhnlichen Romans völlig irrelevant. Die Idee der Loyalität zur Liebe durch ein ordentliches Begräbnis mag in unserer Welt eine gewisse symbolische Relevanz behalten, aber sie ist weniger in die moderne Sensibilität eingeschrieben als in der Antike, als solche rituellen Angelegenheiten als Anliegen von höchster Bedeutung angesehen wurden, obwohl Shamsie sie zum Leben erweckt, weil die Charaktere und die Handlung so emotional umhüllend sind.

Ich fand Shamsies elektrisierendes Gespür für Sprache, einschließlich der Ausstrahlung des Gesprächsdialogs und der Schaffung von lebendigen und sympathischen Charakteren, die im Laufe einer genialen Handlung interagieren, die sich mit mehreren markanten Themen dieses besonderen historischen Moments befasste, sind einige der Elemente, die diesen Roman so spannend machen, als ein entOrientalisierendes Werk der fiktiven Kunst. Durch das Lesen von Home Fire erfahren wir, was vom Lesen von Zeitungen oder vom Hören von Politikern ausgeschlossen ist. Shamsie hat ein besonderes Talent dafür, die wunderbar nonkonformistischen Dimensionen des menschlichen Lebens zu vermitteln, das in unserer chaotischen, verwirrten und gewalttätigen Welt um Sinn und Liebe kämpft. Sogar die ältere, vernünftige Schwester der Zwillinge, Isma, die mit der Erziehung aus ihrer Kindheit belastet ist, gibt prinzipientreue Vorsicht walten, und doch öffnet sich das Buch ironisch mit Ismas eigener Verhör-Tortur in Heathrow, als sie Großbritannien verlässt, um einen Abschluss an einer amerikanischen Universität zu machen. Ihre äußerst unangenehme Austrittserfahrung resultiert aus nichts Belastenderem als ihrer rassischen und religiösen Identität und plausiblerem, indem sie für besondere Aufmerksamkeit auf Einwanderungsportalen gekennzeichnet ist, weil sie sich bewusst ist, dass ihr verlassener Vater auf dem Weg nach Guantanamo als Al-Qaida-Kämpfer starb.

Dieser Roman war für mich eine Erfahrung der Erwachsenenbildung vom Feinsten und ein interessantes künstlerisches Lesevergnügen. Was wir vor allem lernen, ist, dass die Beurteilung und Bewertung anderer nach ihrem äußeren Erscheinungsbild und ihren äußeren Kriterien zu falschen Eindrücken führt, die oft zu tragischen Folgen führen. Wir lernen auch, dass Trauer, Vergebung und Empathie zu den mächtigsten privaten Emotionen gehören, die sich positiv mit dem grausamen Opportunismus derer kontrastieren, die ihren Wagen an die konventionelle Weisheit der Staatsmacht hängen, die aufdringlich in einer Weise verordnet wird, die das Leben sanfter Menschen stört.

Dortmund hat zu Recht Home Fire für einen Literaturpreis ausgewählt, der uns auch tief über die Verletzlichkeit und das zerbrechliche Leben derjenigen am muslimischen Rand westlicher Gesellschaften informiert, insbesondere wenn sie nicht bereit oder in der Lage sind, Glauben und Identität zu kompromittieren. Kamila Shamsie lehrt uns durch ihre Kunstfertigkeit, die Welten, in denen wir so unwissentlich leben, besser zu verstehen. Wir sollten auch lange genug innehalten, um ihre Art zu leben, zu fühlen und zu handeln zu bemerken, als wäre die Menschheit ihr wahres Heimatland.

Richard Falk ist emeritierter Professor für Völkerrecht an der Princeton University. Er ist der Autor oder Mitautor von 20 Büchern und der Herausgeber oder Mitherausgeber von weiteren 20 Bänden. Im Jahr 2008 ernannte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHRC) Falk für eine Amtszeit von sechs Jahren zum Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für „die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten“. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...