Zukünftige Generationen (Wenn es zukünftige Generationen gibt)

Von Caitlin Johnstone

25. September 2022

Zukünftige Generationen, wenn es zukünftige Generationen gibt,

werden kaum noch glauben, dass unsere Spezies einst absichtlich Armageddon-Waffen gehortet hat,

einst unsere gesamte Zivilisation auf Wirtschaftsmodellen aufbaute, die nur zur Zerstörung unserer Biosphäre führen konnten,

einmal zugelassen hat, dass Konzerne, die vom Krieg profitieren, erfolgreich Lobbyarbeit bei Politikern betreiben, um mehr Kriege zu beginnen,

einst Lebewesen in Fabrikfarmen einlagerte, wo sie gequält und brutalisiert wurden,

einst Kinder mit Sanktionen zu Tode hungern ließ, weil ihre Herrscher unseren Herrschern nicht gehorchten,

einst eine Politik betrieben, die die Menschen arm hielt, damit sie finanziell gezwungen wurden, militärischen Massenmord zu unterstützen,

ließ einst Menschen hungern und obdachlos werden, wenn sie nicht genug imaginäre Zahlen auf ihren Bankkonten hatten,

einst die Artenvielfalt und die alten Wälder auf diesem Planeten abholzten, um die Zahnräder einer imaginären Wirtschaft zu drehen, anstatt mit unserem Ökosystem zusammenzuarbeiten.

Künftige Generationen, wenn es sie denn gibt,

werden fassungslos auf unseren allumfassenden Wahnsinn zurückblicken,

auf unsere blinde Unterwürfigkeit gegenüber den Allerschlimmsten unter uns,

auf unseren bemerkenswerten Einfallsreichtum, immer wieder neue Wege zu finden, uns gegenseitig zu hassen

über unsere fanatische Hingabe an Wettbewerb und Kontrolle, obwohl wir wussten, dass wir eigentlich nur geliebt werden wollten,

über die Art und Weise, wie wir diejenigen, die anders dachten als wir, an den Rand drängten und ausgrenzten, obwohl wir genau wussten, dass unsere Art zu denken nicht funktionierte,

wie wir unser Leben damit verbrachten, unersättliche, hungrige Geister zu füttern, nur um uns dann auf dem Sterbebett zu fragen, warum wir uns unzufrieden fühlen,

über die Menge an Energie, die wir aufwenden, um die Schönheit, die uns in jedem Moment umgibt, nicht zu erleben und die Geschenke, mit denen wir aus allen Richtungen überschüttet werden, abzulehnen,

über die herkulischen Anstrengungen, die wir unternommen haben, um zu verhindern, dass die Erleuchtung über uns hereinbricht,

über unsere unaufhörlichen verzweifelten Versuche, irgendwo anders zu sein als hier und jetzt,

über den Aufwand, den wir betreiben, um zu vermeiden, dass wir uns wohlfühlen.

Künftige Generationen, falls es künftige Generationen gibt,

Ich bin so froh, dass ihr es geschafft habt, all die vielen Hindernisse zu überwinden, die wir zwischen unserem jetzigen Alter und eurer Geburt errichtet haben.

Gelobt seien Sie und Ihre Eltern

dass ihr unser Chaos beseitigt habt,

dass ihr die Dinge in Ordnung gebracht habt,

dass ihr bewusst geworden seid,

dass ihr eine gesunde Welt zu schätzen wisst,

dass ihr die Menschheit dorthin gebracht habt, wo ihr jetzt seid

so dass das wahre Abenteuer unserer Spezies beginnen kann.

Künftige Generationen, wenn es denn künftige Generationen gibt,

danken Ihnen für Ihre Freundlichkeit und Ihr Mitgefühl, wenn Sie durch die Aufzeichnungen, die wir Ihnen hinterlassen haben, auf uns zurückblicken.

Es mag nicht sofort offensichtlich sein,

aber einige von uns hier haben gesehen, was ihr von dort aus seht.

