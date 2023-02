https://consortiumnews.com/2023/02/10/on-the-legal-question-of-russias-military-intervention/?eType=EmailBlastContent&eId=32b91ed8-54a5-4708-809c-f23fb608c353

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stimmt am 25. Februar 2022 über einen Resolutionsentwurf ab, der “Russlands Aggression gegen die Ukraine” verurteilt. (U.N. Photo/Mark Garten)

AKTUALISIERT: Nach der UN-Charta war Russlands Militäraktion illegal, aber der Fall Kosovo wirft Fragen über das Recht des Donbass auf Unabhängigkeit auf, schreibt Joe Lauria.



Zur rechtlichen Frage der militärischen Intervention Russlands

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

10. Februar 2023

In seiner leidenschaftlichen Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Mittwoch, in der er an die Menschlichkeit des Rates appellierte, um einen Waffenstillstand in der Ukraine herbeizuführen, bezeichnete die britische Rocklegende Roger Waters Russlands Militäraktion als “illegal”.

Das hat einige Aufmerksamkeit erregt und erneut die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Militäroperation nach internationalem Recht aufgeworfen. Wie so oft im Recht ist die Frage nicht so einfach, wie sie scheinen mag.

Was die Charta besagt

Die UN-Charta sagt etwas über die Rechtmäßigkeit des Einsatzes militärischer Gewalt aus. Sie lässt sie in zwei Fällen zu: wenn sie vom Sicherheitsrat genehmigt wird und wenn sie rechtmäßig zur Selbstverteidigung eingesetzt wird. Die Ermächtigung des Rates zur Anwendung von Gewalt ist in Kapitel VII, Artikel 42 enthalten:

“Ist der Sicherheitsrat der Auffassung, dass die in Artikel 41 [Wirtschaftssanktionen] vorgesehenen Maßnahmen unzureichend wären oder sich als unzureichend erwiesen haben, so kann er die zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen mit Luft-, See- oder Landstreitkräften treffen. Solche Maßnahmen können Demonstrationen, Blockaden und andere Operationen von Luft-, See- oder Landstreitkräften der Mitglieder der Vereinten Nationen einschließen.”

Der zweite Fall, in dem Waffengewalt zulässig ist, ist die Selbstverteidigung, die in Kapitel VII, Artikel 51 erläutert wird:

“Diese Charta beeinträchtigt in keiner Weise das angeborene Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung, wenn ein bewaffneter Angriff gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Die von den Mitgliedern in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts getroffenen Maßnahmen sind dem Sicherheitsrat unverzüglich mitzuteilen und berühren in keiner Weise die Befugnis und Verantwortung des Sicherheitsrats nach dieser Charta, jederzeit die Maßnahmen zu ergreifen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält.”

Auf dieser engen rechtlichen Grundlage erlaubt die UN-Charta also die Anwendung von Gewalt nur nach Ermächtigung durch den Sicherheitsrat oder zur Selbstverteidigung durch einen “Mitgliedsstaat”. Russland trat am 24. Februar 2022 in den achtjährigen ukrainischen Bürgerkrieg ein, um Angriffe auf die mehrheitlich russischen Oblaste Donezk und Luhansk abzuwehren, die 2014 ihre Unabhängigkeit von der Ukraine erklärt hatten.

Russland hatte deren Unabhängigkeit erst am 21. Februar 2022, drei Tage vor seinem Eingreifen, anerkannt. Es intervenierte ohne Ermächtigung durch den Sicherheitsrat, wo die USA, Großbritannien und wahrscheinlich auch Frankreich ein Veto eingelegt hätten.

Da der Selbstverteidigungsartikel nur für UN-Mitgliedstaaten gilt, konnte er nicht auf Donezk und Luhansk angewendet werden. Russland ist zwar Mitglied, aber der Artikel besagt, dass es “im Falle eines bewaffneten Angriffs” angegriffen wird, und zu diesem Zeitpunkt gab es keinen bewaffneten Angriff auf Russland.

Nach der UN-Charta war die militärische Intervention Russlands also nicht rechtlich zulässig.

Montevideo-Konvention

Die Charta verbietet es den Staaten jedoch nicht, die Anwesenheit ausländischer Streitkräfte in ihrem Hoheitsgebiet zu verlangen. In der Charta gibt es keinen entsprechenden Passus. Die offizielle Einladung ausländischer Streitkräfte in das eigene Hoheitsgebiet wird nicht als illegale Besetzung betrachtet. In Artikel 42 des Haager Übereinkommens von 1907 heißt es:

“Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es tatsächlich unter die Herrschaft der feindlichen Armee gestellt ist.”

Die russische Armee wird in Donezk und Luhansk sicherlich nicht als feindlich angesehen. Die Unklarheit der Rechtslage ergibt sich also aus der Frage, ob Donezk und Luhansk im Februar letzten Jahres unabhängige Staaten waren – Staaten, die ausländische Streitkräfte auf ihr Territorium einladen konnten – oder ob sie damals noch Teil der Ukraine waren (die Ukraine und der Westen argumentieren, dass sie es heute noch sind). Die Republiken stimmten im September 2022 in einem Referendum für den Beitritt zur Russischen Föderation.)

Was macht also einen unabhängigen Staat aus? Laut der Konvention von Montevideo aus dem Jahr 1933 sollte der Staat als Person des internationalen Rechts folgende Eigenschaften besitzen:

eine ständige Bevölkerung;

b. ein bestimmtes Territorium;

c. eine Regierung; und

d. die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Staaten aufzunehmen.”

Dies ist der Schlüssel: In Artikel 3 der Konvention heißt es weiter: “Die politische Existenz des Staates ist unabhängig von der Anerkennung durch die anderen Staaten.” Das bedeutet, dass kein anderes Land ihre Unabhängigkeit anerkennen muss, wenn die oben genannten Kriterien erfüllt sind.

Laut Montevideo erfüllen Donezk und Luhansk die vier Anforderungen der Konvention, einschließlich der Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Staaten aufzunehmen, da sie Beziehungen zur Russischen Föderation unterhalten. Die Konvention besagt, dass ein Staat nicht von anderen Staaten anerkannt werden muss. Sie sind von Russland, Syrien und Nordkorea anerkannt worden.

Die russische Intervention wird daher nach der UN-Charta als illegal betrachtet, da sie weder vom Sicherheitsrat genehmigt wurde noch den Anforderungen des Artikels 51 über die Selbstverteidigung entspricht.

Die Charta verbietet jedoch nicht, dass ein Staat ausländische Streitkräfte in sein Hoheitsgebiet einlädt. Ein rechtliches Argument, das sich auf das Übereinkommen von Montevideo stützt, wäre, dass die beiden Gebiete zum Zeitpunkt der russischen Intervention unabhängige Staaten waren und das Recht hatten, ausländische Streitkräfte auf ihr Gebiet einzuladen. In diesem Sinne scheint die russische Militäraktion im Februar vor einem Jahr rechtmäßig gewesen zu sein.

Spätere Urteile

Doch damit ist es noch nicht getan. Ein Leser wies in einem Kommentar darauf hin, dass es seit Montevideo viele rechtliche Entwicklungen gegeben hat, wie z. B. das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs von 2010 zur Intervention im Kosovo, das Urteil des kanadischen Obersten Gerichtshofs von 1998 zur Sezession von Quebec und die Leitlinien des IGH von 1986 im Fall Nicaragua. In der Princeton Encyclopedia of Self-Determination heißt es:

“Es gibt keine rechtliche Grundlage für die Behauptung, dass das Recht auf Selbstbestimmung das Recht einer Region eines Staates umfasst, sich von diesem Staat abzuspalten. Diese Schlussfolgerung wurde in der Allgemeinen Bemerkung des Ausschusses zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung aus dem Jahr 1996 bestätigt und 1998 vom Obersten Gerichtshof Kanadas zur Unabhängigkeit von Quebec bekräftigt”.

Im Fall des Kosovo entschied der IGH, dass “die am 17. Februar 2008 angenommene Unabhängigkeitserklärung des Kosovo nicht gegen das Völkerrecht verstößt”. Es ist nicht klar, inwiefern sich der Antrag des Kosovo auf Abspaltung von Jugoslawien von der Unabhängigkeitserklärung von Donezk und Luhansk von der Ukraine unterscheidet. Zum Kosovo urteilte der IGH:

“Der Gerichtshof kam insbesondere zu dem Schluss, dass “der Anwendungsbereich des Grundsatzes der territorialen Integrität auf die Sphäre der Beziehungen zwischen Staaten beschränkt ist”. Er stellte ferner fest, dass aus den Resolutionen des Sicherheitsrats, die andere Unabhängigkeitserklärungen verurteilten, kein allgemeines Verbot von Unabhängigkeitserklärungen abgeleitet werden könne, da diese Unabhängigkeitserklärungen im Zusammenhang mit einer rechtswidrigen Gewaltanwendung oder einer Verletzung einer zwingenden Rechtsnorm (jus cogens) abgegeben worden seien. Der Gerichtshof kam daher zu dem Schluss, dass die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo nicht gegen das allgemeine Völkerrecht verstoßen hat.”

Zur Unabhängigkeitserklärung von Donezk und Luhansk, die acht Jahre lang mit staatlicher Gewalt beantwortet wurde, gab es kein Urteil des IGH. Da der Sicherheitsrat 1999 keine Militäraktion im Kosovo genehmigte, handelte die NATO auf eigene Faust, was den Vorwurf aufkommen ließ, die Intervention sei illegal.

In der Tat hat sich Russland auf den “Präzedenzfall Kosovo” berufen, um seine Intervention im Donbass zu rechtfertigen.

Wie der Leser anmerkte, könnte Russland mit einer “humanitären Intervention” argumentieren, der sogenannten R2P-Doktrin (Responsibility to Protect), die 2005 von der Generalversammlung verabschiedet wurde. Die R2P-Doktrin ist umstritten, da sich hinter einer angeblich humanitären Intervention auch Hintergedanken verbergen können.

Die NATO versuchte, ihre Intervention im Kosovo damit zu rechtfertigen, dass sie die ethnische Säuberung von Albanern verhindern wolle. Präsident Wladimir Putin erklärte, er interveniere im Donbass, um einen “Völkermord” zu verhindern. Der Sicherheitsrat genehmigte keine der beiden Operationen.

U.S. Heuchelei

Die USA haben wiederholt gegen das Völkerrecht verstoßen. Sie haben nicht nur an der Kosovo-Operation teilgenommen, sondern auch

die Invasion Panamas 1989, bei der ein ganzes Armenviertel pulverisiert und Tausende von Zivilisten getötet wurden, ohne dass eine Genehmigung des Sicherheitsrats vorlag. Die USA sagten, dass die Rettung amerikanischer Leben ihnen die Invasion erlaubte.

die Invasion in Grenada 1983, die von der New York Times – für heutige Verhältnisse – sehr skeptisch beurteilt wurde. In einem Artikel mit der Überschrift “Legal Basis for Invasion” kommt die Times zu dem Schluss, dass es nicht viel davon gab.

“Die Begründung, die das Außenministerium heute vorschlägt, könnte insofern eine bedeutende Abweichung darstellen, als sie vorgibt, eine Grundlage für die Missachtung der völkerrechtlichen Regeln gegen Invasionen und Interventionen in die Angelegenheiten souveräner Staaten zu bieten, wenn sich ein paar Länder zusammenschließen, um einen Vertrag über kollektive Sicherheit zu schließen”, schrieb die Times am 27. Oktober 1983.

Und am verhängnisvollsten war die Invasion des Irak im Jahr 2003, für die die USA keine Genehmigung des Sicherheitsrats hatten und sich nicht auf Selbstverteidigung berufen konnten, da der Irak keine Massenvernichtungswaffen besaß und auch nicht über die Mittel verfügte, diese gegen die Vereinigten Staaten einzusetzen.

Putin führte in seiner Rede zur Ankündigung der russischen Intervention am 24. Februar noch mehr Beispiele an:

“Zuerst wurde eine blutige Militäroperation gegen Belgrad durchgeführt, ohne die Sanktion des UN-Sicherheitsrates, aber mit Kampfflugzeugen und Raketen im Herzen Europas. … Dann kamen der Irak, Libyen und Syrien an die Reihe. Der illegale Einsatz militärischer Macht gegen Libyen und die Verfälschung aller Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates zu Libyen ruinierten den Staat …

Ein ähnliches Schicksal wurde auch für Syrien vorbereitet. Die Kampfhandlungen, die die westliche Koalition in diesem Land ohne die Zustimmung der syrischen Regierung oder die Sanktion des UN-Sicherheitsrats durchführte, können nur als Aggression und Intervention bezeichnet werden. … Das Beispiel, das sich von den oben genannten Ereignissen abhebt, ist natürlich der Einmarsch in den Irak ohne jegliche rechtliche Grundlage. …

Insgesamt hat es den Anschein, dass fast überall, in vielen Regionen der Welt, wo die Vereinigten Staaten Recht und Ordnung durchgesetzt haben, dies blutige, nicht heilende Wunden und den Fluch des internationalen Terrorismus und Extremismus hervorgerufen hat.”

David McBride ist ein in Oxford ausgebildeter australischer Militäranwalt, der sich an die Medien wandte, um offensichtliche australische Kriegsverbrechen in Afghanistan aufzudecken. Ihm droht eine Freiheitsstrafe. Im vergangenen März twitterte McBride:

Ich schloss einen Artikel, den ich im vergangenen März zu diesem Thema geschrieben hatte:

“Weder eine Selbstverteidigungsmaßnahme nach Artikel 51 noch eine Resolution zur kollektiven Sicherheit wurden jemals vom Sicherheitsrat verabschiedet. Daher ist der Einmarsch Russlands in die Ukraine nach den strengen Buchstaben des heutigen Rechts illegal. Aber nach dem, was die USA auf tragische Weise mit den Kriegsgesetzen und dem von ihnen geschaffenen Dschungel angestellt haben, scheint das kaum noch eine Rolle zu spielen.”

UPDATED: Dieser Artikel wurde aktualisiert, um das internationale Recht zur Frage der Unabhängigkeit zu berücksichtigen, das auf das Übereinkommen von Montevideo folgte. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe



