Über 1.000 Mann und dutzende Panzern an nur einem Tag: Die lang erwartete Gegenoffensive gegen Russland bringt der Ukraine bisher enorme Verluste ein. Zu der zerstörten Militärausrüstung gehören auch Panzer, die von Kiews westlichen Partnern geliefert wurden. Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb von 24 Stunden bis zu 1.240 Soldaten und 39 Panzer verloren, wie das russische Verteidigungsministerium am 9.

Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb von 24 Stunden bis zu 1.240 Soldaten und 39 Panzer verloren, wie das russische Verteidigungsministerium am 9. Juni in seinem Tagesbericht mitteilte. Dabei hatte Kiew nach Angaben Moskaus in der gesamten vergangenen Woche bereits sehr hohe Verluste erlitten, seitdem es seine lang erwartete Gegenoffensive gegen Russland gestartet haben soll.

Das Ministerium meldete darüber hinaus, dass 30 Infanteriekampffahrzeuge, 38 gepanzerte Fahrzeuge sowie ein Dutzend Artilleriegeschütze und anderes militärisches Gerät zerstört worden seien. Material, das zum Teil von Kiews westlichen Sponsoren bereitgestellt worden war.

Zwei ukrainische Militärjets, zwei von Großbritannien gelieferte Storm Shadow-Marschflugkörper und 13 Drohnen wurden dem Bericht zufolge an einem Tag abgefangen.

Russische und westliche Medien sind zu dem Schluss gekommen, dass die Ukraine in dieser Woche einen größeren Vorstoß gegen ihren Gegner unternommen hat und versucht, aus dem von den USA und ihren Verbündeten gelieferten Waffenarsenal Kapital zu schlagen. Von ukrainischer Seite gab es jedoch widersprüchliche Berichte darüber, ob die lang angekündigte Gegenoffensive bereits begonnen habe.

Ukraine-Unterstützer hatten zuvor die Hoffnung geäußert, dass das Land mithilfe von Kampfpanzern aus westlicher Produktion, über die es bisher nicht verfügte, bedeutende Gebietsgewinne erzielen könnte. Das russische Militär meldete jedoch, dass es im Laufe der Woche eine Reihe ukrainischer Angriffe zurückgeschlagen habe und dass Kiew einen hohen Preis für seine Vorstoßversuche entlang der russischen Verteidigungsanlagen in verschiedenen Teilen der Frontlinie zahle.

In den vergangenen Tagen hatte der Militärexperte Andrei Marotschko in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärt, die Verluste Kiews in drei Richtungen hätten sich in der vergangenen Woche verdreifacht. Er stellte fest:

“Im Verantwortungsbereich der südlichen Truppengruppe in der taktischen Richtung Lugansk erleidet der Gegner schwere Verluste. Die Verluste des Gegners haben sich im Vergleich zum gleichen Zeitraum der vergangenen Woche (Montag bis Mittwoch) verdreifacht.”

Marotschko betonte, dass diese hohen Verluste auf die aktiven Offensivmaßnahmen Kiews zurückzuführen seien.

Am 9. Juni sprach auch der russische Präsident Wladimir Putin die hohen Verluste der ukrainischen Seite an. Wie die Agentur RIA Nowosti meldete, sagte er gegenüber Journalisten:

“In diesen Tagen beobachten wir erhebliche Verluste bei den ukrainischen Streitkräften. Es ist bekannt, dass bei Offensivmaßnahmen die Verluste ungefähr drei zu eins sind. Das ist eine klassische Situation. Aber in diesem Fall ist die Verlustquote viel höher als üblich. Ich werde die Zahlen jetzt nicht nennen, aber sie sind beeindruckend.”

Auch der Bild-Propagandist Julian Röpcke, der am Donnerstag noch den Einsatz der deutschen Panzer bejubelt hatte, räumte auf Twitter die hohen Verluste der Kiewer Truppen ein.

