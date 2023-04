Was für ein Glück! Evelyn Hecht-Galinski



Illustratives Bild



USA nicht bereit für Krieg gegen Russland und China

Der oberste US-General gibt bei einer Anhörung von Parlamentariern eine realistische Einschätzung des gegenwärtigen Szenarios ab.

Geschrieben von Lucas Leiroz, Journalist, Forscher am Zentrum Russland für geostrategische Studien, geopolitischer Berater.

Offensichtlich beginnt der realistischste Flügel der amerikanischen Streitkräfte angesichts der kriegerischen Pläne ihrer Regierung, ihrer eigenen Kampfkraft zu misstrauen. In einer kürzlich gehaltenen Rede warnte ein hochrangiger US-General, dass es für Washington “sehr schwierig” wäre, sich gleichzeitig mit Russland und China auseinanderzusetzen. Der Offizier ist der Ansicht, dass die US-Militärdoktrin grundlegend geändert werden müsste, um dieses Szenario zu bewältigen. Es bleibt abzuwarten, ob kriegsbefürwortende Politiker wirklich an einer solchen realistischen Analyse interessiert sind.

Am 29. März erklärte General Mark Milley, Chef der Joint Chiefs of Staff der US-Armee, dass das Land trotz der hohen Kampffähigkeit des US-Militärs ernsthafte Probleme hätte, wenn es tatsächlich zu einem ernsthaften Konflikt mit Peking und Moskau käme. Er äußerte sich bei einer Anhörung des Ausschusses für Streitkräfte des Repräsentantenhauses.

“Unser Militär ist von den Fähigkeiten her in der Lage, an vielen Orten und in verschiedenen Situationen zu kämpfen, aber wenn es um einen ernsthaften Konflikt mit einer Großmacht geht, ist es realistisch betrachtet sehr, sehr schwierig, China und Russland zusammenzubringen”, sagte er.

Milley erklärte, dass die US-Militärdoktrin selbst geändert werden müsse. Ihm zufolge hat Washington lange Zeit einen Kriegsplan beibehalten, der sich auf die Möglichkeit von zwei gleichzeitigen Großkonflikten konzentrierte, aber das änderte sich während der Amtszeit des ehemaligen Verteidigungsministers Jim Mattis. Derzeit hält das Pentagon genügend Ressourcen und Truppen bereit, um in einem einzigen Kriegsszenario intensiv zu agieren, während es an anderen Fronten nur unterstützende Kräfte unterhält. Im Falle einer möglichen Konfrontation mit Russland und China wären daher Änderungen an den Leitlinien der nationalen Verteidigungsstrategie erforderlich.

Milley äußerte auch, dass er persönlich Zweifel an der Stabilität der russisch-chinesischen Partnerschaft habe und dass er sie nicht als “Bündnis” im “eigentlichen Sinne” bezeichnen würde. Er betont jedoch, dass sich die beiden Länder in praktischer und direkter Hinsicht unbestreitbar annähern, was aus strategischer und militärischer Sicht nicht ignoriert werden kann. Milley erinnert auch daran, dass der Iran in die gleiche Richtung geht, weshalb die Situation noch schwieriger werden könnte – und die Krise viele Jahre andauern könnte.

“Ich bin besorgt… über… jegliche Kohärenz und Kohäsion zwischen Russland und China… Ich würde es nicht als ein echtes volles Bündnis im eigentlichen Sinne dieses Wortes bezeichnen, aber wir sehen, wie sie sich einander annähern, und das ist beunruhigend (…) Und wenn man dann noch den Iran als dritten hinzuzieht. Ich denke, dass diese drei Länder zusammen noch viele Jahre lang problematisch sein werden, insbesondere Russland und China aufgrund ihrer Fähigkeiten”, fügte er hinzu.

Was die russisch-chinesischen Beziehungen anbelangt, scheint der amerikanische Beamte tatsächlich überholt zu sein. Es ist eine Tatsache, dass Moskau und Peking in der Vergangenheit viele Probleme auf diplomatischer und politischer Ebene hatten, wobei es während des Kalten Krieges sogar zu bewaffneten Auseinandersetzungen über territoriale Fragen kam. Dies ist jedoch definitiv nicht mehr Teil der bilateralen Beziehungen. Beiden Ländern ist es gelungen, ihre Meinungsverschiedenheiten zu überwinden und eine Politik der Annäherung einzuleiten, die auf eine umfassende Zusammenarbeit ausgerichtet ist. Dabei haben sie nicht nur den besten Stand der bilateralen Beziehungen aller Zeiten erreicht, sondern auch eine wirklich gemeinsame internationale Agenda aufgestellt – weshalb Milley falsch liegt, wenn er meint, dass Moskau und Peking nicht als Verbündete im eigentlichen Sinne des Wortes bezeichnet werden können.

Der Hauptgrund, warum sich Russland und China zu diesem hohen Maß an Integration entschlossen haben, war sicherlich die gemeinsame Einsicht, dass beide Länder in einer von den USA kontrollierten unipolaren Ordnung keinen angemessenen Platz haben. Sowohl Moskau als auch Peking haben in den 1990er und 2000er Jahren versucht, mit dem Westen zusammenzuarbeiten, aber sie haben erkannt, dass es den USA und der NATO vor allem darum geht, den Regimewechsel und den territorialen Zerfall in diesen Ländern zu fördern, sie zu “neutralisieren” und zu verhindern, dass sie die Weltordnung in Frage stellen. Dieses gemeinsame Verständnis wird auch von anderen Staaten mit weniger militärischer und wirtschaftlicher Macht geteilt, was sie dazu veranlasst, sich Russland und China auf unbegrenzte Weise zu nähern – wie es gerade im Fall des Iran der Fall ist.

Milley betont jedoch, dass er trotz der militärischen Schwierigkeiten in einem Szenario der direkten Konfrontation auf die amerikanische Nuklearmacht vertraut, um einen großen Teil der US-Gegner zu neutralisieren – vor allem China, das trotz der außerordentlichen jüngsten militärischen Entwicklung immer noch eine geringere nukleare Abschreckungsmacht hat als die USA und Russland: “Was die nukleare Abschreckung angeht, sind wir sehr sicher, weil wir ein außergewöhnliches Nuklearsystem haben (…) Wir können es ohne Frage garantieren”, sagte er.

Er betonte jedoch, dass er über die nuklearen Auswirkungen der russisch-chinesischen Zusammenarbeit besorgt sei. Milley glaubt, dass China mit russischer Hilfe in den nächsten Jahren zu einer ähnlichen Atommacht wie die USA werden könnte. Und er glaubt nicht, dass es möglich sein wird, diesen Prozess aufzuhalten: “Wir werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, irgendetwas zu tun, um das chinesische Nuklearentwicklungsprogramm, das sie für die nächsten 10 bis 20 Jahre geplant haben, zu stoppen, zu verlangsamen, zu stören, zu unterbrechen oder zu zerstören”, sagte er den Parlamentariern.

Diese realistische Einschätzung der Weltlage sollte eigentlich Grund genug für amerikanische Politiker sein, ihre Haltung zu ändern und eine friedensfreundliche Außenpolitik zu verfolgen. Die US-Regierung hat jedoch mehrfach deutlich gemacht, dass sie sich nicht um die Folgen eines groß angelegten Konflikts schert. Um aus der Sackgasse zweier gleichzeitiger Kriege herauszukommen, setzt man auf Stellvertreterkriege gegen Russland, während sich die regulären Streitkräfte auf einen offenen Konflikt mit China vorbereiten, in dem man sich größere Siegchancen ausrechnet. Dieser Krieg wird für die nahe Zukunft vorbereitet, um Peking daran zu hindern, mit russischer Hilfe eine militärische Macht zu erlangen, die der Washingtons gleichkommt.

Die Debatte zwischen Realisten und Kriegstreibern wird also nicht so bald enden. Und das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die US-Militärs, obwohl sie nicht an die Möglichkeit eines Sieges glauben, den kriegsbefürwortenden Richtlinien ihrer Führer gehorchen und die Welt weiterhin an den Rand einer nuklearen Katastrophe führen werden. Übersetzt mit Deepl.com

