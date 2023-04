Spare us the crocodile tears, Zionists; legitimate criticism of Israel is not anti-Semitism The deliberate targeting and persecution of academics who are put through the “Zionist wringer” shows no sign of abating, even though the latest victim, Lara Sheehi has been cleared of spurious claims of inciting hatred of Jews. Sheehi is an assistant professor of clinical psychology at George Washington University.



Demonstranten nehmen an Protesten vor einer Sitzung des nationalen Vorstands der britischen Labour-Partei am 4. September 2018 in London, England, teil. (Dan Kitwood/Getty Images)

Erspart uns die Krokodilstränen, Zionisten; berechtigte Kritik an Israel ist kein Antisemitismus

von Yvonne Ridley

3. April 2023

Die gezielte Verfolgung von Akademikern, die in die “zionistische Zange” genommen werden, scheint nicht nachzulassen, auch wenn das jüngste Opfer, Lara Sheehi, vom Vorwurf der Aufstachelung zum Judenhass freigesprochen worden ist. Sheehi ist Assistenzprofessorin für klinische Psychologie an der George Washington University. Ihr Fall weist alarmierende Parallelen zu den Vorwürfen auf, die in Großbritannien gegen Professor David Miller erhoben wurden, der 2021 seinen Posten an der Universität Bristol räumen musste. Beide Wissenschaftler wurden angegriffen und der Aufstachelung zum Hass beschuldigt. In beiden Fällen geht es um die Frage, wie Antisemitismus eigentlich definiert wird und vor allem darum, wer ihn definiert und warum.

Es liegt auf der Hand, dass die zionistische Definition von Antisemitismus, die auch Kritik am zionistischen Staat Israel einschließt, an den Universitäten in der ganzen Welt weitgehend akzeptiert wird, ohne dass es zu einer Debatte kommt, solange keine kohärente Definition erarbeitet und von allen Parteien akzeptiert wird – was unwahrscheinlich ist. Diese skandalöse Situation schafft ein Minenfeld für jeden, der es wagt, aufzustehen und Gerechtigkeit für die Palästinenser zu fordern.

Wenn Bildungseinrichtungen das kritische Denken ihrer Studenten einschränken, erweisen sie ihnen einen großen Bärendienst. Sie erwarten von ihren Studenten zu Recht, dass sie alles in Frage stellen und bewerten, aber Israel und seine Gründungsideologie, der Zionismus, sind tabu. Das heißt, wenn es Akademikern verboten wird, die zionistische Version des Antisemitismus anzuprangern – was im Wesentlichen bedeutet, dass sie den Apartheidstaat Israel und seine brutale Besetzung Palästinas nicht kritisieren dürfen -, dann wird diese McCarthy’sche Hexenjagd Wissenschaftler wie Sheehi und Miller weiter verfolgen.

Sheehi zufolge hat die George Washington University mit einer rechtsgerichteten, israelfreundlichen Gruppe “konspiriert”, als es um eine Bundesbeschwerde ging, in der sie des Antisemitismus beschuldigt wurde. StandWithUs (SWU) hatte sich bei der Bürgerrechtsbehörde des US-Bildungsministeriums beschwert und behauptet, Sheehi diskriminiere jüdische Studierende, weil sie sich weigere, deren Definition von Antisemitismus zu akzeptieren. In der im vergangenen Monat eingereichten Beschwerde wurde Sheehi auch Hassreden über Israel und den Zionismus vorgeworfen und behauptet, die Universität habe es versäumt, eine Reihe von Beschwerden gegen den Professor ordnungsgemäß zu untersuchen.

Wie viele Akademiker in aller Welt setzt sich die im Libanon geborene Sheehi für die Palästinenser ein. Sie hat jedoch festgestellt, dass jeder, der sich für die Palästinenser einsetzt, sofort mit Versuchen konfrontiert wird, ihn zum Schweigen zu bringen und einzuschüchtern, bis hin zur Verfolgung aus seinem Job.

Ich wurde als antisemitisch bezeichnet, weil ich das Problem der israelischen Scharfschützen angesprochen habe, die auf unschuldige Zivilisten wie Tom Hurndall, einen begabten britischen Fotostudenten und Freiwilligen der Internationalen Solidaritätsbewegung, zielen. Er wurde am 11. April 2003 in den besetzten palästinensischen Gebieten von einem israelischen Scharfschützen, Taysir Hayb, in den Kopf geschossen. Tom starb Monate später, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.

Und Rachel Corrie, eine 23-jährige heldenhafte US-Friedensaktivistin, die diesen Monat vor zwanzig Jahren von dem Fahrer eines gepanzerten israelischen Bulldozers niedergeschlagen und getötet wurde, als sie versuchte, den Abriss eines palästinensischen Hauses in Gaza zu verhindern. Und ich kann die ebenso heldenhafte freiwillige Gaza-Sanitäterin Razan Al-Najjar nicht vergessen, deren Ermordung 2018 ebenso kalt und berechnend war wie die Ermordung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh vor fast einem Jahr.

Ich werde demnächst in Glasgow und Edinburgh für die schottische Palästina-Solidaritätskampagne ausführlich über sie sprechen. Und ja, ich werde die rücksichtslose Tötungsmaschine kritisieren, die ohne einen Hauch von Ironie als die israelischen Verteidigungskräfte bekannt ist. Macht mich das antisemitisch? Kein vernünftiger Mensch würde so denken, aber Zionisten sind keine vernünftigen Menschen.

Heutzutage werde ich nur noch selten eingeladen, an Universitäten zu sprechen, um Studenten über die Gräueltaten zu informieren, die ich im besetzten Gazastreifen und im Westjordanland miterlebt habe. Ein wahrheitsgetreuer Augenzeugenbericht ist einfach nicht akzeptabel; tut man dies, wird man als Antisemit abgestempelt, der zum Schweigen gebracht werden muss.

Sheehi sagt, sie sei ins Visier derjenigen geraten, die ihre legitime Kritik an Israel mit Antisemitismus in einen Topf werfen wollten. In einem Artikel für Counterpunch bezeichnete sie StandWithUs als “schamlose politische Aktivistengruppe, die eine rechtsgerichtete Pro-Israel-Agenda verfolgt”.

Die Lobbygruppe wurde 2001 in Kalifornien gegründet und arbeitet eng mit dem israelischen Außenministerium zusammen, um pro-palästinensische Boykotte und Aktivismus von Studenten zu bekämpfen. Sie unterhält ein Team von Dutzenden von Anwälten, um “Antisemitismus” – worunter Kritik an Israel zu verstehen ist – vor allem an Universitäten und High Schools zu bekämpfen. Die Gruppe bildet auch Studenten darin aus, Vorlesungen aufzuzeichnen, um jede vermeintliche israelfeindliche Tendenz zu dokumentieren.

Ihre äußerst einflussreiche Gründerin in den USA, Roz Rothstein, behauptet, die Gruppe sei überparteilich, und doch unterstützt sie offen den Bau illegaler israelischer Siedlungen auf palästinensischem Land und prangert israelische Soldaten an, die es wagen, die Besatzung zu kritisieren. Der Bau von Siedlungen auf besetztem Land ist eigentlich ein Kriegsverbrechen. Ihre Unterstützung dafür ist höchst parteiisch.

Die mutige Jüdische Stimme für den Frieden (JVP) identifizierte StandWithUs als eine von mehreren Gruppen, die “auf dem Campus versuchen, politische Kritik an der israelischen Politik mundtot zu machen”. Die JVP veröffentlichte ihre Erkenntnisse in einem knallharten Bericht im Jahr 2015.

In der SWU-Beschwerde an das US-Bildungsministerium wird eine gespaltene Beziehung zwischen Sheehi und einigen jüdischen Studierenden beschrieben. Sie behauptet, dass sie in Vorlesungen zum Thema Vielfalt deren Definitionen von Antisemitismus ablehnte, während sie die Rassismus-Definitionen von schwarzen und anderen Minderheiten angehörenden Studierenden akzeptierte. Die Gruppe sagte auch, dass Sheehi an der Verwendung des Begriffs “Terroranschlag” durch einen Studenten Anstoß nahm, und behauptete, dass sie einen Redner einlud, der “Israel dämonisierte” und sagte, dass “angemessener Widerstand auch das Werfen von Steinen einschließt”. In der Beschwerde heißt es, eine jüdische Studentin habe “geweint” und sich durch den Vortrag “zutiefst verunsichert und unsicher” gefühlt.

Tränen scheinen eine bevorzugte Waffe junger Zionisten in Hörsälen zu sein. Dies zeigte sich bei dem berühmten Zusammenstoß an der Case Western University in Cleveland, Ohio, als Professor Norman Finkelstein 2008 seine Empörung über die “Krokodilstränen” eines Studenten zum Ausdruck brachte. Finkelsteins verstorbener Vater war ein Überlebender von Auschwitz, und seine Mutter überlebte das Warschauer Ghetto und das Konzentrationslager Majdanek. Er verlor viele Mitglieder seiner Familie im Nazi-Holocaust und war wütend, als er von einem jüdischen Studenten auf seine pro-palästinensische Rede angesprochen wurde.

Finkelstein ist bekannt für sein leidenschaftliches Eintreten für die Rechte der Palästinenser. In seinem Bestseller “The Holocaust Industry” spricht er vom “neuen Antisemitismus” und behauptet, das jüdische, israelfreundliche Establishment in Amerika nutze die Erinnerung an den Holocaust zu politischen und finanziellen Zwecken und zur Förderung der Interessen Tel Avivs in aller Welt. Laut Finkelstein hat diese “Industrie” die jüdische Kultur und die authentische Erinnerung an den Holocaust korrumpiert.

Solange mutige Professoren wie Finkelstein, Sheehi und Miller weiterhin für die Rechte der Palästinenser eintreten, werden sie zur Zielscheibe von Rechtsextremisten und Zionisten – die heutzutage natürlich oft ein und dasselbe sind -, die absichtlich und schamlos Kritik an Israel und dem Zionismus mit Antisemitismus in einen Topf werfen.

Sheehi zufolge wurde sie gezielt angegriffen, weil sie eine arabische Frau ist, die sich für die Palästinenser einsetzt. Sie hat StandWithUs aufgefordert, eine illegale Aufzeichnung ihrer Vorlesung herauszugeben, von der sie glaubt, dass sie im Besitz der Gruppe ist. “Die Abschrift”, so betont sie, “wird zeigen, dass ich absolut und kategorisch zustimme, dass Antisemitismus unbestreitbar real ist.”

Sie verteidigte eine Reihe von wütenden Tweets als Ausdruck ihrer eigenen Wut über israelische Militäraktionen im Libanon, als sie aufwuchs, und über ihre Behandlung durch die israelische Armee, als sie in den besetzten palästinensischen Gebieten forschte. “Meine Wut”, schrieb sie, “gegen eine Besatzungsarmee und einen Besatzungsstaat, der mir, meinem Volk und meinen palästinensischen Geschwistern so viel gestohlen hat, ist nicht kontextlos, willkürlich oder religiös begründet. Es ist politische Wut.”

Wie so viele andere akademische Einrichtungen hat es auch die George Washington University versäumt, ein Mitglied ihres eigenen Personals vor den falschen Anschuldigungen und irreführenden Beweisen zu schützen, die von StandWithUs vorgelegt wurden, so das American-Arab Anti-Discrimination Committee, das Sheehi vertrat. Es ist an der Zeit, dass sich solche Institutionen für die Wahrheit und Gerechtigkeit für die Palästinenser einsetzen.

Wenn ich “antisemitisch” bin, weil ich das sage, dann habe ich wirklich Angst um die akademische Freiheit und die Menschenrechte. Die Universität sitzt weiterhin auf dem Zaun und gibt rückgratlose Erklärungen ab. Entweder ist sie für akademische Redefreiheit oder nicht; sie kann nicht einfach versuchen, dem Thema auszuweichen, aus Angst, die mächtige Pro-Israel-Lobby zu verärgern.

Also, erspart uns die Krokodilstränen, Zionisten. Ihre Ideologie ist nicht das Judentum; nicht alle Zionisten sind Juden, und nicht alle Juden sind Zionisten; ergo ist legitime Kritik am Zionismus kein Antisemitismus. Das ist die Realität, egal wie sehr Sie etwas anderes behaupten. Übersetzt mit Deepl.com

