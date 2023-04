Iran-Saudi deal: Why Israel wants tensions to remain high Most countries worldwide welcomed the recent Iran-Saudi deal, in which the regional rivals resumed diplomatic relations – with the notable exception of Israel, which was shaken by the rapprochement. Many analysts expected this, as the two countries have long been rivals, and Israel considers Iran a major threat to its “national security”.

Iran-Saudi-Abkommen: Warum Israel die Spannungen hoch halten will

Von Feras Abu Helal

3. April 2023

Regionale Konflikte sind für Israel von Vorteil, da sie ihm helfen, seine strategische Überlegenheit zu bewahren und Waffen zu verkaufen

Die meisten Länder der Welt begrüßten das jüngste Abkommen zwischen Iran und Saudi-Arabien, mit dem die regionalen Rivalen ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufnahmen – mit der bemerkenswerten Ausnahme Israels, das durch die Annäherung erschüttert wurde. Viele Analysten hatten dies erwartet, da die beiden Länder seit langem Rivalen sind und Israel den Iran als große Bedrohung für seine “nationale Sicherheit” betrachtet.

Dies allein kann die israelische Haltung jedoch nicht erklären, da Israel seit 1948 in vielen Konflikten im Nahen Osten eine Schlüsselrolle gespielt hat – manchmal aus opportunistischen Gründen, manchmal in dem Bemühen, arabische Staaten zu schwächen, indem es ihre eigenen internen Konflikte anheizte.

Im Jahr 1956 vereinbarte Israel mit Großbritannien und Frankreich einen Angriff auf Ägypten in der berüchtigten Suez-Krise. Zu dieser Zeit stellte das gerade entkolonialisierte Ägypten keine Bedrohung für Israel dar, aber Tel Aviv wollte die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen, den nationalistischen ägyptischen Präsidenten unterminieren und von Frankreich Hilfe für sein Atomprogramm erhalten.

Israels Beteiligung an diesem Angriff war also eher ein opportunistischer Versuch, von einem Konflikt zwischen einem gerade unabhängig gewordenen Land und zwei untergehenden Imperien zu profitieren, als eine Verteidigungsmaßnahme gegen eine echte Bedrohung durch Ägypten.

In der Golfregion unterhielt Israel jahrelang gute Beziehungen zum Schah im Iran, da beide die Sowjetunion und den Panarabismus als Bedrohung ansahen. Doch nach der iranischen Revolution von 1979 unterstützte Tel Aviv Teheran während des iranisch-irakischen Krieges mit Waffen, obwohl die negative Rhetorik auf beiden Seiten zunahm.

Während Israel die einzige militärische Atommacht im Nahen Osten aufbaute, hat es gleichzeitig Konflikte geschaffen und Kriege in der Region angeheizt, um zu verhindern, dass andere Länder nachziehen. Im Jahr 1981 griff Israel eine irakische Nuklearanlage an.

Die israelische Lobby in den USA spielte eine Rolle bei der Entscheidung der USA, 2003 in den Irak einzumarschieren, und arbeitete daran, ein Atomabkommen zwischen dem Westen und dem Iran zu verhindern. Israel wird auch beschuldigt, Anschläge und Attentate auf iranische Atomwissenschaftler verübt zu haben.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Ägypten, das sich mit Äthiopien in einem Konflikt über den Bau des Grand Ethiopian Renaissance Damms befindet, versprochen, Äthiopien bei der Entwicklung seiner Wasserressourcen durch die Verbesserung seiner landwirtschaftlichen Systeme zu unterstützen.

Geschichte der Intervention

Israel hat auch eine lange Geschichte des Eingreifens in Bürgerkriege im Nahen Osten. Während des libanesischen Bürgerkriegs heizte Israels Invasion 1982 – mit dem erklärten Ziel, die Palästinensische Befreiungsorganisation zu bekämpfen – den Konflikt an und ermöglichte es einer libanesisch-christlichen Miliz, das Massaker von Sabra und Schatila zu verüben, bei dem bis zu 3 500 Menschen getötet wurden.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, Ali Shamkhani, spricht mit dem saudi-arabischen Staatsminister und nationalen Sicherheitsberater Musaad bin Mohammed Al Aiban während eines Treffens in Peking, China, 10. März 2023.

Israelische Waffen flossen auch in den Südsudan, wo sie im Bürgerkrieg eingesetzt wurden, der auf die Unabhängigkeit des Landes vom Sudan 2011 folgte. Und im Irak mischte sich Tel Aviv in den Konflikt zwischen den Kurden und Bagdad ein und unterstützte das kurdische Streben nach Unabhängigkeit.

Der Nahe Osten ist eine angespannte Region mit lang anhaltenden Konflikten, was auf die Gründung neuer Staaten nach dem Kolonialismus zurückzuführen ist. Doch Israel hat diese Situation aus mehreren Gründen noch verschärft.

Israel hat Gründe, eine angespannte Region mit endlosen Konflikten zu bevorzugen; es überlässt es den arabischen Ländern, auf einen friedlicheren Nahen Osten hinzuarbeiten

Erstens ist Israel bestrebt, seine strategische Überlegenheit in der Region aufrechtzuerhalten, und dies kann es durch die Schwächung anderer Länder erreichen. Dies erklärt, warum es den Iran in den 1980er Jahren gegen den Irak unterstützte und warum Israel im Syrien-Konflikt eine unauffällige, aber wichtige Rolle spielt, indem es bis heute ununterbrochen Luftangriffe gegen mit dem Iran verbundene Ziele in Syrien durchführt, einschließlich der Bombardierung der wichtigsten Flughäfen des Landes.

Zweitens will Israel als imperialer Staat von Waffenverkäufen profitieren, und es weiß, dass es umso mehr Waffen verkaufen kann, je mehr Konflikte es im Nahen Osten gibt.

Drittens hat Israel im Westen ein Narrativ geschaffen, um zu behaupten, es sei die einzige Demokratie im Nahen Osten – ein wohlhabendes und modernes Land inmitten eines Dschungels. Weitere Konflikte und Bürgerkriege in der Region untermauern diese Behauptung.

Israels weltweit einzigartige Position zur Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien ist nicht überraschend. Israel möchte, dass der Konflikt zwischen dem Iran und den arabischen Ländern beide Seiten weiter schwächt, während es seine eigene Überlegenheit aufrechterhält, indem es Sicherheitsvereinbarungen mit den VAE trifft und dazu beiträgt, die gegenseitige “iranische Bedrohung” zu bekämpfen.

Heute, da in Israel eine rechtsextreme Regierung an der Macht ist, wird diese giftige Politik weit über den Iran hinausgehen. Angesichts der anhaltenden Provokationen an der Al-Aqsa-Moschee könnten die Spannungen mit Jordanien zunehmen, vor allem nachdem Finanzminister Bezalel Smotrich vor kurzem eine Karte vorstellte, die Jordanien an Israel angliederte, während er behauptete, die Palästinenser existierten nicht.

Israel hat Gründe, eine angespannte Region mit endlosen Konflikten zu bevorzugen; es liegt an den arabischen Ländern, auf einen friedlicheren Nahen Osten hinzuarbeiten. Übersetzt mit Deepl.com

Feras Abu Helal ist der Chefredakteur der Nachrichtenwebsite Arabi 21.

