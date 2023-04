US bank bailout benefited billionaires, exposing corruption: ‘I understand why Americans are angry’ When current US Treasury Secretary Janet Yellen served as chair of the Federal Reserve in 2017, she confidently predicted that there would not be another financial crisis “in our lifetimes”. Less than six years later, in March 2023, three US banks collapsed in just one week.

Bevor sie zusammenbrach und ihre milliardenschweren Anleger von der US-Regierung gerettet wurden, setzte sich die Silicon Valley Bank erfolgreich beim Kongress für die Aufhebung der für sie geltenden Vorschriften ein. Ein Senator gab zu: “Ich verstehe, warum die Amerikaner wütend, ja sogar angewidert sind”.

US-Bankenrettung begünstigt Milliardäre und legt Korruption offen: “Ich verstehe, warum die Amerikaner wütend sind

Von Ben Norton

10. April 2023

Als die heutige US-Finanzministerin Janet Yellen 2017 den Vorsitz der Federal Reserve innehatte, sagte sie zuversichtlich voraus, dass es “zu unseren Lebzeiten” keine weitere Finanzkrise geben würde.

Weniger als sechs Jahre später, im März 2023, brachen drei US-Banken in nur einer Woche zusammen.

Die Silicon Valley Bank und die Signature Bank waren die zweit- und drittgrößten Banken, die in der Geschichte der USA untergingen. Nach ihrem Zusammenbruch rettete die Regierung sofort ihre wohlhabenden Einleger.

Zu den Hauptnutznießern dieser Rettungsaktion gehörten Milliardäre und Großunternehmen.

Die staatliche Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) versichert US-Bankeinlagen bis zu einer Höhe von 250.000 Dollar pro Kunde.

Mehr als 93 % der Einlagen bei der Silicon Valley Bank und 90 % der Einlagen bei der Signature Bank überstiegen diese FDIC-versicherte Grenze.

Die durchschnittliche Einlage bei der Silicon Valley Bank (SVB) betrug rund 5 Mio. $.

Die 10 größten Konten bei der SVB hatten zusammen ein Volumen von sage und schreibe 13,3 Milliarden Dollar.

Obwohl die Konten dieser Milliardäre das Tausendfache des FDIC-Versicherungslimits ausmachten, zahlte die US-Regierung alle unversicherten Einlagen aus.

Die Oligarchen und Großkonzerne, die wissentlich Milliarden von Dollar an nicht versicherten Geldern in den Banken hielten, waren nicht gezwungen, einen Haircut vorzunehmen; sie haben keinen Cent verloren.

Der Geopolitical Economy Report hat bereits darauf hingewiesen, dass die US-Notenbank in einer Woche 300 Milliarden Dollar gedruckt hat, um das Bankensystem zu stabilisieren. Nach Angaben der Associated Press wurden 143 Milliarden Dollar dieser 300 Milliarden Dollar von den FDIC-verwalteten Holdinggesellschaften für SVB und Signature Bank geliehen und zur Auszahlung ihrer nicht versicherten Einleger verwendet.

Am 28. März lieferte eine Anhörung des Senatsausschusses für Banken, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten noch mehr Informationen über diesen Skandal.

In einer schriftlichen Stellungnahme für die Anhörung enthüllte der Vorsitzende der FDIC, Martin Gruenberg, (Hervorhebung hinzugefügt):

Bei der SVB [Silicon Valley Bank] gehörten zu den Einlegern, die durch die Garantie für nicht versicherte Einleger geschützt waren, nicht nur kleine und mittelgroße Geschäftskunden, sondern auch Kunden mit sehr hohen Kontoguthaben. Die zehn größten Einlagenkonten bei der SVB umfassten insgesamt 13,3 Milliarden Dollar.

…

Die FDIC schätzt die Kosten für den DIF [Einlagensicherungsfonds] für die Abwicklung der SVB auf 20 Milliarden Dollar. Die FDIC schätzt die Kosten für die Abwicklung der Signature Bank auf 2,5 Mrd. $. Von den geschätzten Verlustbeträgen entfallen etwa 88 Prozent oder 18 Milliarden Dollar auf die Kosten für die Deckung der nicht versicherten Einlagen bei der SVB, während etwa zwei Drittel oder 1,6 Milliarden Dollar auf die Kosten für die Deckung der nicht versicherten Einlagen bei der Signature Bank entfallen.

Wie der Journalist David Dayen feststellte, bedeutet dies, dass mehr als 13 Mrd. $ der 18 Mrd. $ (über 72 %), die die US-Regierung für die Rettung nicht versicherter Einleger im Silicon Valley zahlte, an diese 10 riesigen Milliardärskonten gingen.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Senator Sherrod Brown, ein relativ progressiver Demokrat aus Ohio, erklärte in der Anhörung: “Ich verstehe, warum die Amerikaner wütend, ja sogar angewidert darüber sind, wie schnell die Regierung mobilisiert hat, als ein paar Eliten in Kalifornien dies forderten. Die Menschen haben ein ziemlich gutes Gespür dafür, wessen Probleme in dieser Stadt [Washington] ernster genommen werden als andere”.

Brown merkte an, dass die Silicon Valley Bank fast ein Jahr lang keinen Chief Risk Officer hatte und die Signature Bank dem Betrüger Sam Bankman-Fried von der gescheiterten Kryptowährungsbörse FTX erlaubte, mehrere Konten zu eröffnen.

“Es ist alles nur eine Variation desselben Themas, dieselbe Ursache für die meisten unserer wirtschaftlichen Probleme: reiche Eliten tun alles, um einen schnellen Profit zu machen und die Belohnungen einzustecken. Und wenn ihr riskantes Verhalten zu katastrophalen Misserfolgen führt, wenden sie sich an die Regierung und bitten um Hilfe und erwarten, dass die Arbeitnehmer und Steuerzahler den Preis dafür zahlen. Und das tun die Arbeitnehmer allzu oft”, sagte Brown.

“Es scheint, dass es bei einem Bankencrash keine Libertären im Silicon Valley gibt”, fügte er hinzu.

2018 deregulierte der US-Kongress die Banken, die heute zusammenbrechen

Die populistische Rhetorik im Senat steht heute in krassem Gegensatz zu dem Kongress von vor nur sechs Jahren, der den Lobbyisten bereitwillig nachgab und die Vorschriften für einige der gleichen Banken, die heute zusammenbrechen, aufhob.

Im Jahr 2018 verabschiedeten sowohl Republikaner als auch Demokraten Gesetze zur Deregulierung mittelgroßer Banken. Dies war eine teilweise Umkehrung des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act von 2010, der als Reaktion auf den Finanzcrash von 2008 verabschiedet worden war.

Der frühere Präsident Donald Trump hatte die verstärkte Regulierung des Finanzsektors nach 2008 kritisiert und versprochen, “Dodd-Frank eine große Nummer zu verpassen”.

Obwohl die Rücknahme der Regulierung 2018 hauptsächlich von der Republikanischen Partei vorangetrieben wurde, die damals die Regierung kontrollierte, wurde sie auch von vielen neoliberalen Demokraten unterstützt.

Die New York Times beschrieb die “seltene Demonstration der Überparteilichkeit” als eine “erhebliche Verwässerung” von Dodd-Frank und stellte fest, dass die “Gesetzgebung weniger als zehn große Banken in den Vereinigten Staaten einer strengeren Bundesaufsicht unterstellt und Tausende von Banken mit einem Vermögen von weniger als 250 Mrd. USD von einem Durchgreifen nach der Krise befreit”.

In einer Shakespeare’schen Wendung war eine der Banken, die sich im Kongress erfolgreich für die Aufhebung dieser Vorschriften eingesetzt hatte, keine andere als die Silicon Valley Bank.

Heute widersetzen sich viele der neoliberalen Demokraten, die sich 2018 gemeinsam mit den Republikanern für die Aufhebung von Dodd-Frank eingesetzt haben, den Forderungen nach neuen Vorschriften im Zuge der jüngsten Bankenkrise.

Eklatante Korruption und regulatorische Vereinnahmung

Das vielleicht schockierendste Symbol für die systemische Korruption in Washington ist der Namensgeber des Dodd-Frank-Gesetzes selbst: der ehemalige demokratische Repräsentant des Repräsentantenhauses Barney Frank.

Im Jahr 2015, zwei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Kongress, nahm Frank einen lukrativen Posten im Vorstand der Signature Bank an, die im März dieses Jahres beim drittgrößten Bankenzusammenbruch in der Geschichte der USA zusammenbrach.

Die Financial Times interviewte Frank nach dem Zusammenbruch und berichtete, dass “der Demokrat sagte, er bereue es nicht, in den Vorstand von Signature gegangen zu sein”.

Frank verteidigte seine Entscheidung mit den Worten: “Ich muss etwas Geld verdienen”. Die Zeitung berechnete, dass Frank 2 Millionen Dollar für seinen Sitz im Vorstand der Bank erhielt.

Die Times fügte hinzu: “Frank hat sich zwar nie offiziell als Lobbyist registrieren lassen, aber er hat öffentlich argumentiert, dass die 50-Milliarden-Dollar-Grenze von Dodd-Frank für eine stärkere Regulierungsaufsicht zu niedrig sei”. Mit der 2018 von seinen Nachfolgern im Kongress verabschiedeten Gesetzgebung wurde diese 50-Milliarden-Dollar-Schwelle abgeschafft.

In der Anhörung des Bankenausschusses des Senats am 28. März räumte die demokratische Senatorin Elizabeth Warren ein, dass die Beziehungen zwischen der staatlichen Federal Deposit Insurance Corporation und den Banken, die sie regulieren soll, sehr eng sind.

Warren schimpfte über den FDIC-Vorsitzenden Martin Gruenberg: “Als die Fed 2018 anfing, eine Regel nach der anderen für die großen Banken zu streichen, hat sich die FDIC unter Ihrem Vorgänger [Jelena McWilliams] dem Spaß angeschlossen und ebenfalls damit begonnen, die FDIC-Regeln auf breiter Front zu schwächen, Kapital- und Liquiditätsanforderungen, Stresstests, was auch immer”.

“Ihre Vorgängerin hat den Banken sogar ausdrücklich gesagt, dass sie uns Bescheid geben sollten, wenn die FDIC-Bankenprüfer zu viele Fragen stellen”, so Warren weiter. “Jetzt gibt es eine Bankenaufsicht, die deutlich macht, dass sie dazu da ist, den großen Banken zu dienen und nicht der amerikanischen Öffentlichkeit”.

Warren bezog sich dabei auf Informationen, die in einem Bericht des Wall Street Journal aus dem Jahr 2018 mit dem Titel “Banks Get Kinder, Gentler Treatment Under Trump” veröffentlicht wurden.

Der Artikel enthüllte, dass die Trump-Administration zwei Spitzenbeamte, die FDIC-Vorsitzende Jelena McWilliams und den stellvertretenden Vorsitzenden der Federal Reserve für die Aufsicht Randal Quarles, ernannt hatte, die darauf abzielten, “die Politik auf subtile, aber bedeutsame Weise zu ändern und die Beziehung der Regulierungsbehörden zu den Banken umzugestalten, die nach Aussagen von Beamten zu strittig war”.

McWilliams und Quarles “tourten mehrere Monate durch das Land, besuchten Bankprüfer in regionalen Büros und forderten sie auf, einen weniger aggressiven Ton anzuschlagen, wenn sie auf riskante Praktiken hinwiesen und Firmen dazu drängten, ihr Verhalten zu ändern”, schrieb das Journal.

In Anspielung auf die Krise, die etwas mehr als vier Jahre später eintreten sollte, heißt es in dem Bericht: “Kritiker sagen, dass freundlichere Prüfer die Wirkung der Regeln nach der Krise abschwächen und den Banken mehr Freiheit für riskantere Praktiken geben könnten”.

In einer weiteren ironischen Wendung fügte das Journal in dem Artikel vom Dezember 2018 hinzu, dass die “Fed plant, eine wichtige Liquiditätsanforderung für mittelgroße Banken mit Vermögenswerten von 100 bis 250 Milliarden US-Dollar aufzuheben”.

In einem Kommentar zu diesem skandalösen Beispiel für regulatorische Vereinnahmung im Gefolge der Bankenkrise vom März 2023 schrieb das Program on Financial Stability der Yale University School of Management (Hervorhebung hinzugefügt):

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) nach einem Ansturm von nicht versicherten Einlegern hat die Aufmerksamkeit auf die Regulierung der Bankenliquidität in dramatischer Weise gelenkt.

Vor weniger als vier Jahren haben die US-Bankenaufsichtsbehörden auf der Grundlage eines Gesetzes des Kongresses entschieden, dass die meisten Banken mit Vermögenswerten zwischen 50 und 250 Milliarden Dollar nicht mehr der Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) oder anderen verschärften aufsichtsrechtlichen Standards unterliegen, die sie für die systemrelevantesten Banken anwenden. …

Die LCR-Regel verlangt von den Banken, dass sie genügend hochwertige liquide Aktiva (HQLA) halten, um die erwarteten Nettomittelabflüsse in einem 30-tägigen Stressszenario zu bewältigen. Nach der ursprünglichen Fassung von 2014 mussten Banken mit Aktiva in Höhe von 250 Mrd. USD oder Auslandskrediten in Höhe von 10 Mrd. USD eine LCR-Quote von über 100 % einhalten. Für die SVB hätte diese Quote gegolten, da ihre Auslandsengagements diesen Schwellenwert erreichten.

Wir haben die öffentlichen Finanzdaten der SVB geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass ihre LCR Ende 2022 bei 75 % und damit deutlich unter dem Schwellenwert gelegen hätte. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die [Federal Reserve]-Regel für das Jahr 2019 für den Run und die Pleite der SVB mitverantwortlich war.

Wäre die Bank der Regel unterworfen gewesen, hätten die Aufsichtsbehörden natürlich nicht zugelassen, dass die LCR so weit absinkt. Die Aufsichtsbehörden sollten nicht nur reagieren, wenn eine Bank ein Limit überschreitet – sie sollten handeln, wenn Limitüberschreitungen absehbar werden. Die Aufsichtsbehörden hätten die Liquiditätsrisiken, denen die SVB aufgrund ihrer hohen Konzentration auf eine bestimmte Art von Unternehmenseinlegern und der damit einhergehenden Abhängigkeit von diesen Einlegern ausgesetzt war, bereits im Rahmen der bestehenden Vorschriften erkennen müssen.

Als Reaktion auf die US-Bankenkrise vom März 2023 sagte der ehemalige Chef der britischen Zentralbank, Mark Carney, dass der Skandal “ein gewisses Überdenken der Annahmen hinter der Liquiditätsdeckungsquote, der Net Stable Funding Ratio, erfordern wird”.

Reuters wies darauf hin, dass die internationalen Regulierungsstandards für Banken, die nach dem Crash von 2008 eingeführt wurden, nur auf die größten Banken in den Vereinigten Staaten angewandt wurden (Basel III).

Carney kommentierte: “Es ist eine gute Idee, die Net Stable Funding Ratio tatsächlich einzuführen. Das war eine der Reformen, die in den USA nicht in vollem Umfang angewandt wurde, was mit einigen Kosten verbunden war”.

Rettung für die Reichen

Der Geopolitical Economy Report hat bereits gezeigt, wie die Befürworter der Rettungsaktion der US-Regierung für die Silicon Valley Bank, wie der rechtsgerichtete Tech-Oligarch David Sacks, auf zynische Weise versuchten, das Institut als eine Art Gemeinschaftsbank darzustellen.

Ihrer Darstellung zufolge war die Rettungsaktion notwendig, um regionale Banken und die kleinen Unternehmen zu retten, die sie angeblich bedienen. Aber die Hauptkunden der SVB waren in Wirklichkeit Risikokapitalgeber und keine kleinen Geschäfte.

Mehr als die Hälfte der SVB-Kredite (56%) gingen an Risikokapitalgeber und Private-Equity-Firmen. Die Analysten Pam Martens und Russ Martens von der Finanznachrichten-Website Wall Street on Parade beschrieben die SVB als “eine Wall-Street-IPO-Pipeline im Schlepptau einer staatlich versicherten Bank”.

Wie die SVB zählten auch die Signature Bank Risikokapital- und Private-Equity-Firmen sowie Kryptowährungsunternehmen zu ihren wichtigsten Kunden, die etwa 20 % der gesamten Einlagen ausmachten.

Ein Beispiel für einen milliardenschweren Oligarchen, der von der Rettungsaktion der US-Regierung profitierte, war der rechtsextreme Donald-Trump-Geldgeber Peter Thiel, der sagte: “Ich hatte 50 Millionen Dollar meines eigenen Geldes in der SVB stecken”, als die Bank unterging.

Ironischerweise hat Thiel dazu beigetragen, den Ansturm auf die SVB zu initiieren, aber er soll nicht geglaubt haben, dass die Bank zusammenbrechen würde.

Während seine Regierung diesen reichen Einlegern aus der Patsche half, behauptete US-Präsident Joe Biden, dass es sich nicht um eine Rettungsaktion handele und dass “keine Verluste von den Steuerzahlern getragen werden”. Lassen Sie mich das wiederholen: Keine Verluste werden von den Steuerzahlern getragen. Stattdessen wird das Geld aus den Gebühren kommen, die die Banken in den Einlagensicherungsfonds einzahlen”.

Diese Behauptung ist irreführend. Der Einlagensicherungsfonds der FDIC (Deposit Insurance Fund, DIF) basiert auf den Gebühren, die alle FDIC-versicherten Banken (nicht nur SVB und Signature Bank) entrichten – im Wesentlichen Steuern, die das Bankensystem zahlt, um die Unterstützung der US-Regierung zu erhalten.

Aber woher kommt das Geld, das die Banken zahlen, um den DIF zu füllen? Letztlich sind es die Kunden der Banken, die dafür zahlen – also meist die durchschnittlichen Arbeitnehmer, die die Steuerzahler sind.

Auch wenn die DIF-Gelder, die zur Rettung der milliardenschweren Einleger der SVB verwendet werden, keine direkten Steuergelder sind, so kommen sie doch letztlich von den Steuerzahlern.

Es ist ja nicht so, dass die Geschäftsbanken in den Vereinigten Staaten Geld verlieren würden. Im Gegenteil, seit 2021 sind die Gewinne der Banken auf einem Rekordhoch.

Die FDIC meldete, dass die von ihr versicherten Banken im Jahr 2022 einen Reingewinn in Höhe von 263 Milliarden Dollar und im Jahr 2021 einen noch höheren Reingewinn in Höhe von 279,1 Milliarden Dollar erzielten.

(Der Reingewinn ist der Gewinn eines Unternehmens nach Abzug aller Steuern und sonstigen Ausgaben von den Einnahmen. Er ist sogar höher als der Bruttogewinn eines Unternehmens, der keine Steuern und sonstigen Aufwendungen enthält).

Banken US-Nettogewinn 2022 Quartal 4

Diese massiven Gewinne werden nicht nur durch die Anlage des Geldes der Einleger in verzinslichen Wertpapieren erzielt, sondern auch durch eine wachsende Zahl von Gebühren.

Die US-Banken saugen den armen Leuten durch Überziehungsgebühren jährlich Milliarden von Dollar ab. Wie Bloomberg im Jahr 2022 berichtete, sind Kunden, die immer wieder Überziehungsgebühren zahlen und in der Regel nicht mehr als ein paar Hundert Dollar auf dem Konto haben, für mehr als die Hälfte der Gewinne der größten US-Kreditinstitute bei Girokonten für Massenkunden verantwortlich”.

Selbst kleinere Banken nehmen jährlich Hunderte von Millionen Dollar an Überziehungsgebühren ein. Im Jahr 2008, dem Jahr des Finanzcrashs, nahmen die US-Banken allein mit Überziehungsgebühren und ähnlichen Gebühren jährlich rund 34 Milliarden Dollar ein.

Die Geschäftsbanken in den Vereinigten Staaten verdienen so viel Geld, dass die Gebühren, die sie in den Einlagensicherungsfonds der FDIC einzahlen müssen, unbedeutend sind. Sie sind nur ein Teil der Kosten, die mit der Geschäftstätigkeit verbunden sind.

Die Kosten für die Rettungsaktion der US-Regierung werden auch von den Arbeitnehmern in Form der Inflation getragen. Die Banken waren die Nutznießer der 15 Jahre währenden quantitativen Lockerung und der lockeren Geldpolitik der US-Notenbank, die eine Rekordinflation bei den Vermögenspreisen ausgelöst hat, wodurch die Reichen, die Kapitalgewinne erzielen, noch reicher geworden sind und die Mieten in die Höhe geschnellt sind, was zu Lasten der Lohnempfänger geht.

Obwohl die Fed ihre Geldpolitik eingeschränkt und die Zinssätze seit März 2022 erhöht hat, angeblich um die Inflation des Verbraucherpreisindex zu bekämpfen (aber vor allem, um zu versuchen, die Löhne zu drücken und die Wirtschaftskraft der Arbeitnehmer zu verringern), unterbrach die US-Notenbank ihre quantitative Straffung im März 2023, indem sie innerhalb einer Woche 300 Milliarden Dollar druckte, um den Bankensektor zu retten.

Fed 300 Milliarden Banken März 2023

Die US-Bankenkrise ist noch lange nicht vorbei”.

Der Fall der SVB und der Signature Bank könnte der Anfang eines noch größeren Zusammenbruchs sein.

Auf der Finanznachrichten-Website Wall Street on Parade warnten die erfahrenen Analysten Pam Martens und Russ Martens, dass “die Bankenkrise noch lange nicht vorbei ist”.

Sie zitierten eine “verblüffende” Grafik, die der Vorsitzende der FDIC, Martin Gruenberg, in seiner schriftlichen Stellungnahme für die Anhörung des Bankenausschusses des Senats angeführt hatte:

FDIC-Bankverluste Anlagepapiere Zinssätze

Die Martens erklärten:

[Die Grafik] zeigt, dass die nicht realisierten Verluste auf Anlagepapiere bei bundesversicherten US-Banken während der Finanzkrise 2008 weniger als 75 Milliarden Dollar betrugen, während sie am Ende des vierten Quartals 2022 bei über 600 Milliarden Dollar lagen.

Sicherlich fragen Sie sich, wie es 2008 zur schlimmsten Finanzkrise seit der Großen Depression kommen konnte, wenn die Banken weniger als 75 Milliarden Dollar an nicht realisierten Verlusten auf ihre Anlagepapiere hatten. Das liegt daran, dass die Mega-Banken an der Wall Street eng miteinander verflochten waren, dass sie wussten, wie hoch die Verschuldung der einzelnen Banken war, und dass sie sich bei der Kreditvergabe zurückhielten, als sich die Panik auszubreiten begann.

Gruenberg räumte ein, dass diese “hohen nicht realisierten Verluste bei Wertpapieren des Anlagevermögens” eine “zentrale Schwachstelle” im Bankensektor darstellten, und er führte sie auf einen “raschen Anstieg der Marktzinsen” zurück.

Dies ist ein klarer Beweis dafür, wie die steigenden Zinssätze der Fed die Vermögensinflationsblase zum Platzen gebracht haben, die sie durch 15 Jahre quantitative Lockerung angeheizt hat.

Wie der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson erklärte:

Die steigenden Zinssätze haben eine Systemkrise ausgelöst, weil die US-Notenbank, indem sie die Bilanzen der Banken durch die Aufblähung der Preise für Kapitalanlagen rettete, indem sie die reichsten 10 % der Wirtschaft davor bewahrte, ihr Geld zu verlieren, indem sie dieses Problem löste, sich selbst in die Enge getrieben hat. Sie können die Zinssätze nicht steigen lassen, ohne die gesamte Wirtschaft wie die Silicon Valley Bank aussehen zu lassen. Übersetzt mit Deepl.com

In diesem Artikel:Barney Frank, David Sacks, Elizabeth Warren, FDIC, Fed, Federal Reserve, Inflation, Zinsen, Martin Gruenberg, Michael Hudson, Peter Thiel, Sherrod Brown, Silicon Valley, Silicon Valley Bank, SVB, Wall Street, Wall Street on Parade

