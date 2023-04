Pepe Escobar: Russland hat die Neocon-Agenda trotz Ukraine-Krise besiegt

Es scheint, als sei Russland nicht nur stark, sondern auch die Hauptstadt der multipolaren Welt.

Es scheint, als sei Russland nicht nur stark, sondern auch die Hauptstadt der multipolaren Welt.

Interview Danny Haiphong mit Pepe Escobar 19. April 2023

23. April 2023

Das Transkript für Seniora.org besorgte Andreas Mylaeus

Danny Haiphong:

Ich möchte Sie das fragen, weil wir eine Situation haben, in der Russland, wie Sie sagten, die Hauptstadt der multipolaren Welt ist.

Im letzten Jahr wurde uns gesagt, Russland solle geschwächt werden. Die Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Situation sollten Russland zu Fall bringen, und dass Russland ein autoritärer Staat ist, der in die Ukraine einmarschiert. Doch es scheint, als ob sich ein Großteil der Welt nur noch mehr für Russland erwärmt hat: Der afrikanische Kontinent, und jetzt reist Sergej Lawrow durch Lateinamerika. Er wird Kuba und viele andere Länder besuchen. Was geht hier vor?

Es scheint, als sei Russland nicht nur stark, sondern auch, wie Sie sagten, die Hauptstadt der multipolaren Welt. Können Sie erklären, was hier vor sich geht?

Pepe Escobar:

Oh ja, auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist, was mir aufgefallen ist, als ich meine ersten Monate in Russland verbracht habe. Letzten Monat, im März, bin ich angekommen, Ende Februar, also habe ich den März hier verbracht. Dann war ich eine Woche in Istanbul, eine weitere Woche in Paris und jetzt bin ich für einen weiteren Monat hier. Mein erster Eindruck an dem Tag, als ich Ende Februar ankam, war: Dieses Land befindet sich nicht im Krieg. Das war das erste Gefühl, das man in Moskau hatte. Die Stadt ist noch schöner als zuvor. Ich war nicht mehr hier gewesen seit… Mein letztes Mal war vor COVID. Es war also im Winter vor COVID. Das war also meine erste Reise seit etwa drei Jahren und der erste Eindruck, den man hat: Schöne Stadt, wunderbare Parks, überall sauber. Wissen Sie, wenn es schneit, ist eine Stunde später alles absolut sauber, jede Straße, durch die man geht. Die Supermärkte sind, wissen Sie, die Regale in den Supermärkten sind… Tatsächlich sind einige von ihnen sogar besser ausgestattet als Supermärkte in Paris oder in München oder in Rom. Alle sind sehr gut gekleidet. Die Restaurants sind voll, die Qualität der Restaurants ist immer noch… Dies ist eine der gastronomischen Hauptstädte der Welt, was vor Jahren noch nicht der Fall war.

Und natürlich spürt man ein patriotisches Gefühl, das… Sagen wir es mal so: Der Große Vaterländische Krieg 2.0.

Und wenn man länger mit den Leuten spricht, dann sagen sie: Ja, es hat sich sehr verändert, vor allem in den letzten paar Monaten. Im Februar letzten Jahres zum Beispiel war das noch nicht so. Da sind viele Leute wirklich ausgeflippt. Viele Menschen haben das Land verlassen. Es gab eine Art Mini-Run auf einige Banken, und viele Auswärtige, vor allem Amerikaner, Kanadier und Europäer, haben das Land für immer verlassen, einige haben sogar ihre Jobs gekündigt und sind zurück in den Westen gegangen. Und das hat sich jetzt völlig geändert, denn jetzt – und diese Beobachtung kam zum Beispiel von einem hochrangigen Manager in einem der Top-Unternehmen in Russland – seine eigene Definition, ich zitiere ihn: Dies ist ein “Beinahe-Krieg”. Und das fand ich brillant, denn aus der Sicht des Kremls… Der Kreml hat die Überlegungen hinter der SMO, der speziellen Militäroperation, zwar relativ detailliert erklärt, aber nicht… Man hat das Gefühl, dass… Sehen Sie, wir befinden uns nicht völlig im Krieg. Dies ist eine spezielle Militäroperation, oder wie unser Freund Andrei Martyanov es sehr gut beschreibt: Es ist eine Operation mit kombinierten Waffensystemen.

Aber jetzt beginnen die Menschen zu begreifen, vor allem angesichts all der Terroranschläge, angefangen bei der Ermordung von Daria Dugina bis hin zum Anschlag auf die Krim, auf die Krim-Brücke, und der Ermordung von Wladlen Tatarski vor kurzem. Die Menschen wissen jetzt, dass Russland nicht nur direkt vom SBU, dem ukrainischen Geheimdienst, angegriffen werden kann, sondern auch mit Hilfe der NATO und insbesondere des MI6 und des MI6, der mit der NATO zusammenarbeitet. Die meisten Menschen verstehen es also jetzt ganz genau: Dies ist ein NATO-Krieg gegen Russland. Man kann es nicht mehr verschleiern, und alle verstehen auch, dass Russland allein dem gesamten kollektiven Westen entgegentritt.

Welches Land auf der Welt ist dazu in der Lage? Nicht einmal China wäre dazu in der Lage, selbst mit seiner Wirtschaftskraft. Aber sie haben nicht die militärische Macht, die Russland hat, und Russland hat noch nicht einmal die beste militärische Macht, die es hat, eingesetzt, die noch in Reserve ist und nur darauf wartet, dass die NATO später auf komische Ideen kommt. Also die Atmosphäre, besonders in Moskau: Ich bin noch nicht herumgereist… Ich hoffe, das im kommenden Sommer oder Herbst zu tun, aber in Moskau, wo ich jetzt immer tiefer in verschiedene Schichten eindringe, nicht nur diplomatisch, sondern auch geschäftlich, religiös… Ich tauche in die östliche Orthodoxie ein. Dieses Wochenende… Mein Wochenende am Samstag und Sonntag habe ich hauptsächlich mit Zeremonien verbracht, mit kirchlichen Zeremonien, mit Diskussionen darüber und mit dem Besuch von Gottesdiensten. Das ist Teil meiner, sagen wir mal, kleinen religiösen Bildung über die östliche Orthodoxie, die mit einer meiner historischen Leidenschaften verbunden ist, nämlich der byzantinischen. Es ist also etwas ganz Außergewöhnliches, wenn es um die Kultur geht, die hier sprudelt.