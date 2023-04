Das ist die Hymne des Freiheitskampfes gegen die illegale Besatzung Palästinas ,bis Palästina frei sein wird! Evelyn Hecht-Galinski

From the river to the sea, Palestine will be free.

Die britische Innenministerin Suella Braverman behauptet, sie sei empört über Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern. (Über Twitter)

Britannien erklärt einem Slogan den Krieg

von Kit Klarenberg und David Cronin

Die elektronische Intifada

24. April 2023

Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein.

Das ist eine einfache Botschaft, die bei allen ankommt, die Unterdrückung verabscheuen.

Sie ist auch allumfassend. Die Forderung nach Freiheit gilt nicht nur für das Westjordanland oder den Gazastreifen, sondern für das gesamte historische Palästina – das Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer.

Offensichtlich ist die klare und einfache Botschaft für Israels eifrigste Befürworter ungenießbar. Zu diesen Befürwortern gehört auch Großbritannien, der Staat, der mit der Balfour-Erklärung von 1917 das zionistische Kolonisierungsprojekt unterstützte und damit die Palästinenser der Freiheit und anderer Grundrechte beraubte.

Suella Braverman, die britische Innenministerin, beklagte sich kürzlich darüber, dass “so genannte Anti-Israel-Demonstranten ungestraft antisemitische Gesänge wie ‘vom Fluss bis zum Meer’ singen”.

Die Behauptung, das Streben nach Freiheit in Palästina sei gleichbedeutend mit Judenhass, ist schlichtweg absurd. Die offensichtlich absurden Argumente Israels und seiner Befürworter werden jedoch von den herrschenden Eliten des Westens ernst genommen.

Daher ist es wenig überraschend, dass Großbritannien – das angeblich seit Jahrhunderten die Redefreiheit schützt – gegen einen Slogan in den Krieg zieht.

In einem Interview mit dem israelfreundlichen Jewish Chronicle erklärte Braverman, der Slogan sei “völlig inakzeptabel”, ebenso wie “Leute, die Flaggen verbotener terroristischer Organisationen wie Hamas und Hisbollah schwenken”.

Sie fügte hinzu, dass sie von der Polizei und der Staatsanwaltschaft erwarte, “dass sie handeln, wenn sie auf so etwas stoßen”.

Selektiv

Bemerkenswert ist, dass Braverman ihre Empörung auf Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern oder die Unterstützung des bewaffneten Widerstands gegen Israel beschränkte. Sie hat nicht vor, die Äußerungen von Israels Befürwortern einzuschränken.

Großbritannien hat in den letzten Jahrzehnten viele Akte israelischer Staatsgewalt öffentlich unterstützt, darunter den Angriff auf den Libanon 2006 und die wiederholten Großoffensiven gegen Gaza.

Bravermans Interview mit The Jewish Chronicle sollte die Bildung der Jewish Community Police, Crime and Security Taskforce fördern.

Die Taskforce wird prüfen, ob es “notwendig ist, die operativen polizeilichen Leitlinien im Lichte der von der jüdischen Gemeinschaft geteilten Bedenken zu überprüfen”, so das Innenministerium, dem Braverman derzeit vorsteht.

Das Innenministerium fügte hinzu: “Dies könnte Leitlinien für bestimmte Gesänge, Banner und Embleme beinhalten, die antisemitisch sind”.

Die Polizei scheint eine selektive Haltung gegenüber der jüdischen Gemeinschaft einzunehmen.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass israelkritische Juden – wie es zahlreiche britische Juden sind – an ihrer Arbeit teilnehmen werden. Bislang hat das Innenministerium lediglich bestätigt, dass die Taskforce unter dem Vorsitz von Braverman stehen und sich aus “hochrangigen Polizeiführern, Ministern, dem Community Security Trust (CST) und anderen Interessenvertretern” zusammensetzen wird.

Irreführend

Der CST ist eine pro-israelische Lobbygruppe.

Die Argumente, die sie gegen den Slogan “Vom Fluss zum Meer” vorgebracht hat, sind irreführend.

Im Jahr 2021 stellte sie ein Dossier zusammen, das angeblich beweisen sollte, dass der Slogan extremistisch sei. Dem Dossier zufolge hatten Osama bin Laden von al-Qaida und der irakische Staatschef Saddam Hussein den Slogan verwendet, ebenso wie die Hisbollah, die Hamas und der Islamische Dschihad.

Der Slogan bezieht sich jedoch auf die geografische Lage Palästinas, als es zwischen den 1920er und 1940er Jahren von Großbritannien regiert wurde.

Wenn man die Argumentation des CST zu Ende denkt, dann war Großbritanniens historisches Verständnis davon, was Palästina ausmachte, von Natur aus antisemitisch.

In der Tat wäre die britische Regierung die richtige Zielscheibe für den Zorn des CST, wenn sie sich wirklich an grundlegenden Fragen stört, einschließlich der Vorstellung, dass Palästina sich vom Jordan bis zum Mittelmeer erstreckt.

Obwohl es unglaubwürdig wäre, die Karte Palästinas als antisemitisch zu bezeichnen, war die britische Unterstützung für die zionistische Kolonisierung tatsächlich durch ein Vorurteil gegenüber Juden motiviert.

Arthur James Balfour, der als Außenminister die gleichnamige Erklärung zur Unterstützung der zionistischen Bewegung unterzeichnete, betrachtete die Juden als eine “fremde und sogar feindliche” Präsenz im Westen. Gerade wegen seiner rassistischen Einstellung war er der Meinung, dass die Juden ermutigt werden sollten, sich in Palästina niederzulassen.

Es überrascht nicht, dass die jüngste Ankündigung des Innenministeriums es versäumt hat, die Unterstützung Großbritanniens für Israel oder seine Staatsideologie, den Zionismus, in einen Kontext zu stellen.

Im heutigen Großbritannien hält die Regierung bereitwillig die Lüge aufrecht, dass der Wunsch nach Freiheit für die Palästinenser etwas Antisemitisches sei.

Suella Braverman ist von dieser Lüge sehr angetan.

In ihrem Interview mit The Jewish Chronicle betonte Braverman ihre Unterstützung für die Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance.

Diese Definition wurde ursprünglich in Gesprächen zwischen Beamten der Europäischen Union und Pro-Israel-Lobbyisten ausgearbeitet. Sie setzt die Kritik an Israels Rassismus und Aggression mit antijüdischem Hass gleich.

Braverman wies darauf hin, dass sie möchte, dass das Innenministerium die Verwendung der Definition durch die verschiedenen Einrichtungen, die es beaufsichtigt, einschließlich der Polizei, fördert.

Bislang hat sich die Definition in Großbritannien vor allem auf dem Universitätsgelände ausgewirkt. Sie wurde bei Versuchen verwendet, Lehrkräfte zu zensieren und sogar zu entlassen, die sich gegen die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel aussprachen.

Die Ermutigung der Polizei, die Definition vollständig zu übernehmen, könnte die Dinge auf eine neue Ebene heben.

Steht Großbritannien kurz davor, den Ruf nach palästinensischer Freiheit zu einer Straftat zu machen? Übersetzt mit Deepl.com

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist. Twitter: @KitKlarenberg. David Cronin ist Mitherausgeber von The Electronic Intifada.

