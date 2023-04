War Prevention Depends on Respecting Invisible Geopolitical Faultlines If we look back on the major wars of the prior century and forward to the growing menace of a war fought with nuclear weaponry, there is one prominent gap in analysis and understanding. This gap is to my knowledge rarely acknowledged, or even discussed, by political leaders or addressed in the supposedly independent main media platforms in the West.

Foto von Luca Bravo



Kriegsverhütung hängt von der Beachtung unsichtbarer geopolitischer Verwerfungen ab

von Richard Falk

26. April 2023

Wenn wir auf die großen Kriege des vergangenen Jahrhunderts zurückblicken und auf die wachsende Bedrohung durch einen mit Atomwaffen geführten Krieg vorausschauen, gibt es eine auffällige Lücke in der Analyse und im Verständnis. Meines Wissens wird diese Lücke nur selten von führenden Politikern anerkannt oder gar diskutiert oder in den angeblich unabhängigen westlichen Medienplattformen angesprochen. Tatsächlich scheint diese Lücke von der Präsidentschaft Bidens ausdrücklich geleugnet und mit einer hegemonialen Wendung versehen zu werden, insbesondere durch Antony Blinkens wiederholtes Beharren darauf, dass die amerikanische Außenpolitik im Gegensatz zu der ihrer Hauptgegner “regelbasiert” sei.

Auf den ersten Blick mag ‘rule-governed’ nichts anderes sein als ein prägnantes Synonym für die Einhaltung des Völkerrechts. Blinken erhebt keinen solchen Anspruch, und selbst ein außenpolitischer Falke würde sich schwer tun, amerikanisches internationales Verhalten als “rechtsstaatlich” zu begründen, sondern könnte eher sagen oder zumindest glauben, in Anlehnung an Thukydides, “dass die Starken tun, was sie wollen, während die Schwachen tun, was sie müssen”. Einige haben spekuliert, dass der Begriff “regiert” in Washington heutzutage am ehesten mit einer Wiederbelebung der “Pax Americana” in Verbindung gebracht wird, oder, wie ich schon früher vorgeschlagen habe, mit einer Wiederbelebung der Monroe-Doktrin, die die Außenpolitik der USA gegenüber Lateinamerika geleitet hatte, um nach der Implosion der Sowjetunion im Jahr 1991 eine Monroe-Doktrin für die Welt zu verkünden, oder, aus einer anderen Perspektive betrachtet, die NATO-IZATION der Welt nach dem Kalten Krieg”.

Solche provokativen Bezeichnungen scheinen die Reaktion der NATO auf den russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 zu beschreiben, der vom Westen vom ersten Tag an als eklatanter Fall eines Verbrechens gegen den Frieden behandelt und ganz allgemein als Angriffskrieg betrachtet wurde, und der von einer großen Mehrheit der Länder durch die Resolution ES-11/1 der UN-Generalversammlung vom 00. März erklärt wurde, 2022, mit 122 zu 5 Stimmen bei 35 Enthaltungen, darunter China und Indien), allerdings ohne vergleichbare Unterstützung für die Folgemaßnahmen nach der Verurteilung des Angriffs durch die Verhängung von Sanktionen, die Lieferung von Waffen und diplomatisches Druckmittel, die eher auf einen militärischen Sieg als auf einen politischen Kompromiss durch einen Waffenstillstand mit anschließenden Verhandlungen abzielen.

Was vielen, vor allem im Westen, beim Ukraine-Krieg auf den ersten Blick klar erscheint, ist bei näherer Betrachtung nicht so eindeutig. Da ist zum einen der Vorkriegskontext der ukrainischen und NATO-Provokationen und zum anderen das in der UN-Charta verankerte russische Vetorecht, das den Siegern des Zweiten Weltkriegs grünes Licht für die Anwendung internationaler Gewalt nach eigenem Ermessen gibt, wenn es um Friedens- und Sicherheitsfragen geht, und dabei die in der Charta verankerte Verpflichtung zur friedlichen Beilegung aller internationalen Streitigkeiten ignoriert.

Der unprovozierte Angriff der USA und Großbritanniens auf den Irak im Jahr 2003 ist ein Beispiel für diese Doppelmoral, die sich in der Reaktion auf den russischen Angriff manifestierte, ebenso wie die NATO-Intervention in Libyen, die einen Regimewechsel herbeiführte, und die euro-amerikanische Unterstützung für die saudische Intervention im Jemen sowie eine Reihe weiterer Beispiele, die bis zum Vietnamkrieg zurückreichen. Mit anderen Worten, “nach Regeln regiert” scheint in der Praxis Straffreiheit zu bedeuten, wenn die USA, ihre Verbündeten und Freunde “Kriege nach Wahl” führen, und Rechenschaft in Bezug auf das Völkerrecht für ihre Gegner, insbesondere ihre geopolitischen Rivalen, denen die beabsichtigten Vorteile ihres Vetorechts vorenthalten werden und die für die Einhaltung des Völkerrechts im Bereich Krieg/Frieden verantwortlich gemacht werden, wie es in der UN-Charta dargelegt ist. In der Tat ist das Völkerrecht für die USA/NATO kein Hemmnis für die Kriegsführung, sondern dient als strategisches Politik- und Propagandainstrument für den Einsatz gegen den Gegner. Eine solche Doppelzüngigkeit bei der Anwendung der Autorität des Rechts wird außerhalb des Westens weithin als eklatantes Beispiel für moralische Heuchelei angesehen, die ganz allgemein das Bestreben untergräbt, in den Beziehungen zwischen den Großmächten im Nuklearzeitalter die Gewalt durch die Rechtsstaatlichkeit zu ersetzen.

Es handelt sich um seine ahistorische Behauptung, dass “Einflusssphären” nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Müllhaufen der Geschichte hätten geworfen werden müssen, und dass die Tatsache, dass die Ukraine (und die Krim) an Russland grenzen, mit einer langen historischen Erfahrung, ethnischen Bindungen und territorialen Instabilitäten als irrelevant zu behandeln sei. Die Kubaner oder Venezolaner, oder früher die Chilenen und sicherlich auch die Mittelamerikaner, würden sicherlich entschuldigt sein, wenn sie laut lachen würden, wenn man bedenkt, welche Anstrengungen Washington zur gleichen Zeit unternommen hat, um den Bevölkerungen dieser Länder die Achtung ihrer souveränen Rechte, einschließlich des unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung, zu verweigern. Einflusssphären sind zugegebenermaßen missbräuchlich in Bezug auf angrenzende Gesellschaften, ob sie nun von Russland oder den Vereinigten Staaten aufrechterhalten werden, und dennoch spielen solche Sphären in einer unvollkommen regierten Welt in bestimmten regionalen Kontexten eine entscheidende Rolle bei der Kriegsverhütung. Sie können potenzielle geopolitische Konfrontationen entschärfen, wobei die Rücksichtnahme der Kontrahenten auf zuvor klar abgegrenzte Einflusssphären als Bremse für die Eskalation in Krisenzeiten gelten kann. Ost-West-Einflusssphären zur Wahrung des Weltfriedens während der gefährlichsten Krisen des Kalten Krieges, insbesondere zur Zeit der Berlin-Krise (1950er Jahre), der sowjetischen Interventionen in Osteuropa (1956-1968) und der Kuba-Krise (1961).

Anstatt auf Einflusssphären zu verzichten, erkannten die Kriegsführer der USA, des Vereinigten Königreichs und der UdSSR im Zweiten Weltkrieg schon während ihres gemeinsamen Kampfes gegen den Nationalsozialismus, dass eine zu erwartende Nachkriegsrivalität zwischen den Siegern bei der Verfolgung ihrer unterschiedlichen nationalen Interessen durch die Ausweitung ihres ideologischen, politischen und wirtschaftlichen Einflusses, insbesondere in Europa, gefährlich werden könnte. Obwohl sie feindliche Ideologien vertraten, bemühten sich diese Führer auf einer Reihe von Konferenzen um Vereinbarungen zur Vermeidung von Nachkriegskonfrontationen in Europa. Die Staats- und Regierungschefs der USA, der UdSSR und des Vereinigten Königreichs trafen vor allem 1945 in Jalta und Potsdam Vereinbarungen, die ein Abgleiten in den Dritten Weltkrieg möglicherweise besser verhinderten als die UN-Charta und vielleicht sogar die viel beschworene Doktrin der “Mutual Assured Destruction” (oder MAD als Bezeichnung für die Pathologie der völkermörderischen Friedensstiftung im Atomzeitalter).

Diese Kriegsvereinbarungen verwendeten nicht ausdrücklich die zynische Sprache der Einflusssphären, sondern betonten vielmehr die Trennungen im Zusammenhang mit der Besetzung europäischer Länder, die zuvor von den besiegten faschistischen Staaten kontrolliert worden waren, wobei Deutschland, das als der schuldigste und gefährlichste Akteur unter den Achsenmächten angesehen wurde, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. In dieser Hinsicht war Deutschland der einzige europäische Staat, der in Ost- und Westdeutschland geteilt war, und seine Hauptstadt Berlin war bekanntlich in West- und Ostberlin geteilt. Für das übrige Europa wurde der Sowjetunion die Verantwortung für die Besatzung und den Staatsaufbau in Osteuropa übertragen, während die Siegermächte eine vergleichbare Verantwortung in Westeuropa übernahmen.

Diese Sprache der Teilung hat die beiden “Supermächte” nicht daran gehindert, während des gesamten Kalten Krieges Propagandakriege gegeneinander zu führen. Was sie jedoch bewirkte, war internationale Vorsicht in einer Form, die diese kriegsbedingten Bewertungen der Kontrolle respektierte. Diese Besonnenheit stand in krassem Gegensatz zu der aufrührerischen Reaktion des Westens auf den russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2023, bei der Diplomatie und ein politischer Kompromiss verachtet wurden und die russische Niederlage offen angestrebt wurde, um die Unipolarität nach dem Kalten Krieg in Fragen des Friedens und der Sicherheit zu bestätigen. Zweifellos trug die Kriegsatmosphäre der Jahre 1944-45 dazu bei, dass es wichtig war, Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um die Wiederholung eines großen Krieges zu verhindern, in dem es um die Kontrolle und die Zukunft Europas ging. Die Potsdamer Konferenz endete weniger als eine Woche vor dem Abwurf einer Atombombe auf Hiroshima, als Harry Truman Stalin mitteilte, dass die USA über eine Superwaffe verfügten, die die bedingungslose Kapitulation Japans beschleunigen würde, was auch tatsächlich geschah.

Obwohl diese Kriegsdiplomatie vor dem Einsatz der Atombombe stattfand, war sie sich der Tatsache bewusst, dass ein künftiger Krieg weitaus zerstörerischer sein würde als die beiden früheren Weltkriege. In diesem Sinne wurden diese Verwerfungen in Europa in einer Atmosphäre der Hoffnung und der Angst, aber auch innerhalb der durch Staatszentrismus und geopolitischen Ehrgeiz gesetzten Grenzen geschaffen, was schnell zu Spannungen führte, die die Hoffnungen auf eine Beibehaltung der internationalen Harmonie in der Nachkriegszeit auslöschten und damit die Hoffnung auf eine Überwindung der hochriskanten Großmachtrivalitäten der Vergangenheit dämpften. Dies führte zur Bipolarität des Kalten Krieges mit seinen komplexen ideologischen, militärischen, territorialen und politischen Dimensionen eines intensiven Konflikts. Und doch wurde der Dritte Weltkrieg in den folgenden 45 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs trotz einiger Beinaheunfälle vermieden.

Die Idee der “geopolitischen Verwerfungslinien” und sogar der “Einflusssphären” ist in der Praxis oder Theorie der internationalen Beziehungen nicht sehr verbreitet, aber ihre Existenz ist für die Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit zwischen den Großmächten und für die Welt im Allgemeinen von grundlegender Bedeutung. Diese Relevanz geopolitischer Verwerfungslinien ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass das Völkerrecht nicht in der Lage ist, dem Zwangshandeln der herrschenden Großmächte konsequent Grenzen zu setzen, so dass diese de facto ungestraft über die Grenzen des Rechts hinaus handeln können. In diesem Sinne bieten geopolitische Verwerfungslinien und damit verbundene vereinbarte territoriale Abgrenzungen einen improvisierten Ersatz für das Völkerrecht, indem sie formal vereinbarte gegenseitige Grenzen für das Verhalten setzen, die durch die spezifischen Verpflichtungen der Großmächte gestützt werden, von denen bekannt ist, dass ihre Überschreitung zu schweren Spannungen und möglicherweise zu einem katastrophalen Krieg zwischen den am stärksten bewaffneten Staaten der Welt führen kann.

Der springende Punkt ist, dass die Reaktion von Biden/Blinken auf den Ukraine-Krieg und den Aufstieg Chinas die geopolitische Umsicht und die diplomatischen Techniken verachtet, die in der Ära des Kalten Krieges dazu beigetragen haben, die Welt vor einem katastrophalen Flächenbrand zu bewahren. Natürlich brachen in den geteilten Ländern Korea und Vietnam kostspielige Kriege aus, aber in einem Umfeld, in dem es keine Zustimmung zu der von außen aufgezwungenen vorübergehenden Teilung gab und in dem das strategische Interesse an einer Infragestellung dieser aufgezwungenen, angeblich vorübergehenden Teilung nur am Rande lag – im Gegensatz zu Deutschland, wo es sich um ein Land von höchstem Rang handelte. Trotzdem stand im koreanischen und vietnamesischen Kontext immer noch so viel auf dem Spiel, dass die USA mit dem Einsatz von Atomwaffen drohten, um den Status quo aufrechtzuerhalten, am bedrohlichsten in Bezug auf Korea, und China, das auf der Grundlage der Grenzsicherheit handelte, trat in den Konflikt ein.

Es versteht sich fast von selbst, dass geopolitische Bruchlinien und Einflusssphären Zwänge zweiter Ordnung sind, deren Unverzichtbarkeit die Schwäche des Völkerrechts und der UNO widerspiegelt. Die Beseitigung dieser Schwächen sollte für Regierungen und friedensbewegte zivilgesellschaftliche Aktivisten höchste Priorität haben. In der Zwischenzeit sind Einflusssphären eine Anerkennung der Multipolarität, ein Auftakt zu einer kooperativeren Weltordnung und ein Zeichen dafür, dass die besonderen Herausforderungen, die der Klimawandel und die Atomwaffen für das globale Gemeinwohl darstellen, in der Tat eine “neue Weltordnung” erfordern, die die führenden Staaten dazu anhält, kooperativ statt konfliktiv zu handeln. Vielleicht kann der Ukraine-Krieg noch so interpretiert werden, dass er einen solchen Wandel in den Ansichten und im Verhalten bewirkt. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Falk ist emeritierter Albert G. Milbank-Professor für internationales Recht an der Princeton University, Lehrstuhl für globales Recht an der Queen Mary University London und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Orfalea Center of Global Studies, UCSB.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …