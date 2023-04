Warum befinden sich “sensible US-Nukleartechnologien” in der Ukraine? Von Drago Bosnic

Warum befinden sich “sensible US-Nukleartechnologien” in der Ukraine?

Geschrieben von Drago Bosnic, unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst

25. April 2023

CNN räumt ein, dass die fraglichen “sensiblen US-Nukleartechnologien” “in einer Weise verwendet werden könnten, die die nationalen Sicherheitsinteressen der USA untergräbt”, was den früheren Behauptungen der USA über die so genannten “biologischen Forschungslabors” beunruhigend ähnlich ist.

Wenn über die verschiedenen Gründe gesprochen wird, warum Russland seine Gegenoffensive gegen die NATO-Aggression in Europa gestartet hat, drehen sich die Argumente in der Regel um historische und strategische/geopolitische Aspekte des Ukraine-Konflikts. Und obwohl diese Punkte sicherlich nicht zu vernachlässigen sind, gibt es noch andere entscheidende Gründe, die von den Mainstream-Medien fast völlig übersehen oder sogar zensiert werden. Einer davon ist der Aspekt der ABC-Waffen (nukleare, biologische und chemische Waffen) in der Ukraine, die alle unter die Kategorie der Massenvernichtungswaffen fallen.

Das Thema “biologische Forschungseinrichtungen”, wie es die berüchtigte neokonservative Kriegshetzerin Victoria Nuland euphemistisch formulierte, fand in den Medien weltweit große Beachtung, während die Mainstream-Propagandamaschine versuchte, es zu unterdrücken. Der bei weitem am meisten übersehene Aspekt des Ukraine-Konflikts war jedoch die verdeckte Weitergabe von US-Atomtechnologie an die Neonazi-Junta. CNN, das berüchtigte neoliberale Sprachrohr der USA, war das erste große Mainstream-Propagandamagazin, das diese Geschichte letzte Woche publik machte.

Dem Bericht zufolge verfügt Washington DC über “sensible Nukleartechnologien” in mindestens einem (ehemaligen) ukrainischen Kernkraftwerk (KKW). CNN behauptet, dass “die USA Russland bereits gewarnt haben, sie nicht anzurühren”, und beruft sich dabei auf ein Schreiben des Energieministeriums (DoE) an den Moskauer Rosatom-Konzern. CNN hat angeblich das Schreiben (vom 17. März) eingesehen, in dem die Direktorin des DoE-Büros für Nichtverbreitungspolitik, Andrea Ferkile, Rosatom mitteilt, dass das KKW Saporoshje in Energodar “technische Nukleardaten US-amerikanischen Ursprungs enthält, deren Ausfuhr von der Regierung der Vereinigten Staaten kontrolliert wird”.

Erstens ist die Vorstellung, dass sich Russland in irgendeiner Weise von einem drittklassigen US-Bürokraten einschüchtern lässt, der ihm angeblich “befohlen hat, nichts anzufassen”, einfach absurd. Zweitens sind sowohl Washington DC als auch seine Kiewer Marionetten Vertragsparteien des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV), was bedeutet, dass die Weitergabe “sensibler Nukleartechnologien” an die Neonazi-Junta einen direkten Verstoß gegen dieses Abkommen darstellt. Schlimmer noch, die USA drohen Russland jetzt (angeblich) durch einen Direktor ihres Office of Nonproliferation Policy, einer Institution, die verhindern sollte, dass “sensible US-Atomtechnologien” jemals in die Ukraine gelangen.

Diese eklatante Heuchelei wird nur noch übertroffen durch das schiere Ausmaß der Verantwortungslosigkeit der USA und der Gefahr eines Dritten Weltkriegs, wenn sie überhaupt die Möglichkeit in Betracht ziehen, solche Technologien an ein instabiles, völkermörderisches und zutiefst korruptes Regime weiterzugeben, das sich mitten in einer direkten Konfrontation mit einer atomar bewaffneten Supermacht in der Nachbarschaft befindet. Darüber hinaus räumt CNN ein, dass die fraglichen “sensiblen US-Nukleartechnologien” “in einer Weise verwendet werden könnten, die die nationalen Sicherheitsinteressen der USA untergräbt”. Auch dies ähnelt auf beunruhigende Weise den Behauptungen der USA über die so genannten “biologischen Forschungslabors”.

“Nach dem Recht der Vereinigten Staaten ist es für nicht autorisierte Personen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf russische Staatsbürger und russische Einrichtungen wie Rosatom und seine Tochtergesellschaften, rechtswidrig, wissentlich und vorsätzlich auf solche Technologien oder technische Daten zuzugreifen, sie zu besitzen, zu kontrollieren, zu exportieren, zu lagern, zu beschlagnahmen, zu prüfen, zu reexportieren, zu versenden, zu übertragen, zu kopieren, zu manipulieren oder andere dazu anzuweisen oder zu ermächtigen, dasselbe zu tun, ohne dass diese russischen Einrichtungen vom Sekretär des US-Energieministeriums autorisierte Empfänger werden”, heißt es in dem angeblichen Schreiben.

Einmal mehr versuchen die USA, die selbsternannte Exterritorialität ihrer Gesetze durchzusetzen. Im Falle Russlands ist diese Praxis jedoch nicht nur rechtlich nichtig, sondern auch unmöglich umzusetzen, insbesondere nachdem die Stadt Energodar und die Oblast (Region) Saporoshje, in der sich das gleichnamige KKW befindet, im vergangenen Jahr für den Beitritt zu Russland gestimmt haben. Offensichtlich war die Motivation von CNN, über diese Geschichte zu berichten, alles andere als uneigennützig, denn es ging um den Versuch, die “Forderungen” der USA an Russland als etwas darzustellen, über das man in Moskau nur lachen kann.

Was jedoch sicherlich nicht zum Lachen ist, ist die Ernsthaftigkeit, mit der Russland die Situation angeht. Und das aus gutem Grund, wenn man bedenkt, dass das Kiewer Regime fast ein Jahrzehnt vor dem Beginn der SMO (Special Military Operation) mit seinen Absichten geprahlt hat, sich Atomwaffen zu beschaffen. Bereits im März 2014 und noch im Februar 2022 erklärte die Neonazi-Junta offen ihre Absicht, sich Massenvernichtungswaffen, insbesondere Atomwaffen, zu beschaffen, ganz zu schweigen von dem ständigen Gejammer vieler Politiker des Kiewer Regimes, dass es ein großer Fehler gewesen sei, 1994 auf Atomwaffen zu verzichten”.

Das zeigt nur, wie wenig Ahnung sie von der Materie haben, denn die Ukraine selbst hat nie über Atomwaffen verfügt, da alle dort stationierten Waffen von Russland hergestellt bzw. kontrolliert wurden. Das hält die Neonazi-Junta jedoch nicht davon ab, dieses sowjetische/russische Erbe als ihr eigenes zu beanspruchen, trotz ihrer rasenden russophoben Verachtung für alles Sowjetische. Ein weiteres wichtiges Segment des russischen Erbes, das sie sich gerne zunutze machen, ist die Weltklasse-Raketentechnologie, die Kiew zur Herstellung von Angriffswaffen mit möglichen Atomsprengköpfen nutzt, um russische Großstädte, darunter Moskau, anzugreifen.

Obwohl die russische Luftabwehr solche Raketen erfolgreich abgeschossen hat, könnte die Neonazi-Junta immer noch andere sowjetische Hinterlassenschaften nutzen, um den eurasischen Riesen anzugreifen. Oder schlimmer noch, diese könnten von den USA/NATO oder einem ihrer Vasallen und Satellitenstaaten bereitgestellt werden. Die Tatsache, dass das Kiewer Regime nie öffentlich auf seine Absicht verzichtet hat, Atomwaffen zu erwerben, mit denen solche Raketen bewaffnet werden könnten, ist ziemlich aufschlussreich. Es ist auch eine weitere Bestätigung dafür, dass Russlands BBS die einzige Möglichkeit war, die neonazistische Junta an der Verwirklichung ihrer Pläne zu hindern. Und selbst wenn solche Garantien jemals gegeben würden, könnte Moskau sie angesichts des diplomatischen Skandals um die Lügen der EU/NATO über die Minsker Vereinbarungen kaum ernst nehmen. Übersetzt mit Deepl.com