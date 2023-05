Großen Dank auch an meinen Freund und Vorwortschreiber meines Buches Das Elfte Gebot-Israel darf alles”, Ilan Pappe für seinen spannenden Nakba Artikel Evelyn Hecht-Galinski

Palestine was destroyed in 12 months – but the Nakba has gone on for 75 years At the beginning of February 1947, the British cabinet decided to end the mandate over Palestine and leave the country after nearly 30 years of rule. The economic crisis in Britain following the Second World War brought a Labour government to power, which was willing to shrink the empire and cater for the needs of the people of the British Isles.

Eine Unterstützerin der palästinensischen Rechte trägt die Farben der palästinensischen Flagge auf ihrem Gesicht während eines Marsches anlässlich des 75. Jahrestages der Nakba, der “Katastrophe” der Gründung Israels, in Brooklyn, New York am 13. Mai 2023 (AFP)

Palästina wurde innerhalb von 12 Monaten zerstört – aber die Nakba dauert schon seit 75 Jahren an

Von Pappe

15. Mai 2023



Die Nakba zerstörte das Leben und die Hoffnungen des palästinensischen Volkes. Nur ein gründlicher Prozess der Wiedergutmachungsgerechtigkeit kann mit Hilfe der Welt beginnen, das Unrecht wiedergutzumachen.

Anfang Februar 1947 beschloss das britische Kabinett, das Mandat über Palästina zu beenden und das Land nach fast 30 Jahren der Herrschaft zu verlassen.

Die Wirtschaftskrise in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg brachte eine Labour-Regierung an die Macht, die bereit war, das Empire zu verkleinern und sich um die Bedürfnisse der Menschen auf den britischen Inseln zu kümmern. Palästina erwies sich als Last und nicht mehr als Vorteil, da sowohl die einheimischen Palästinenser als auch die zionistischen Siedler nun gegen das britische Mandat kämpften und dessen Beendigung forderten.

In einer Kabinettssitzung am 1. Februar 1947 wurden die Würfel gefallen, und das Schicksal Palästinas wurde der UNO anvertraut – einer damals unerfahrenen internationalen Organisation, die bereits durch den beginnenden Kalten Krieg zwischen den USA und der UdSSR beeinträchtigt war.

Dennoch erklärten sich die beiden Supermächte ausnahmsweise bereit, anderen Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, ohne ihre Einmischung eine Lösung für die so genannte “Palästinafrage” anzubieten.

Die Diskussion über die Zukunft Palästinas wurde dem UN-Sonderausschuss für Palästina (Unscop) übertragen, der sich aus den Mitgliedsstaaten zusammensetzt. Dies verärgerte die Palästinenser und die Mitgliedstaaten der Arabischen Liga, da sie erwarteten, dass das postmandatarische Palästina genauso behandelt würde wie alle anderen mandatierten Staaten in der Region – nämlich so, dass die Bevölkerung selbst demokratisch über ihre politische Zukunft bestimmen kann.

Niemand in der arabischen Welt hätte zugestimmt, dass europäische Siedler in Nordafrika über die Zukunft der neuen unabhängigen Länder mitbestimmen. In ähnlicher Weise lehnten die Palästinenser die Vorstellung ab, dass die zionistische Siedlerbewegung – die größtenteils aus Siedlern bestand, die erst zwei Jahre vor der Ernennung des UNO-Flüchtlingshilfswerks für Palästina (UNRWA) im Jahr 1949 gekommen waren – ein Mitspracherecht bei der Zukunft ihres Heimatlandes haben sollte.

Die Palästinenser boykottierten Unscop, und wie sie befürchtet hatten, schlug der Ausschuss im Rahmen der am 29. November 1947 von der UN-Generalversammlung verabschiedeten Resolution 181 die Schaffung eines jüdischen Staates auf fast der Hälfte ihres Heimatlandes vor.

Die zionistische Führung akzeptierte die Teilung Palästinas (und begrüßte das Prinzip eines jüdischen Staates), hatte aber nicht die Absicht, sich in der Praxis daran zu halten, da die Hälfte der Bevölkerung weiterhin Palästinenser sein würde und der zugewiesene Raum nur die Hälfte des von der zionistischen Bewegung begehrten Landes ausmachen würde.

Masterplan zur ethnischen Säuberung

Seit mehr als 30 Jahren haben Historiker genügend freigegebenes Archivmaterial, hauptsächlich aus Israel, ausgegraben, um die zionistische Strategie von November 1947 bis Ende 1948 zu entlarven. Ich habe die zionistische Strategie in dieser Zeit in meiner Arbeit als Masterplan für die ethnische Säuberung Palästinas bezeichnet.

Im Laufe der Zeit, als immer mehr Material auftauchte und die palästinensischen Projekte zur mündlichen Überlieferung immer mehr an Bedeutung gewannen, wurde die Angemessenheit dieses Begriffs für die Ereignisse, die von den Palästinensern als Nakba bezeichnet werden, immer deutlicher.

In den letzten Jahren wurde eine alte Definition des Zionismus als Siedlerkolonialbewegung von Wissenschaftlern, die die Geschichte Palästinas erforschen, wiederbelebt. Dies würde klar erklären, warum die zionistische Führung niemals ein geteiltes Palästina hätte akzeptieren können.

Wie jede andere Siedlerkolonialbewegung war sie eine Bewegung von Europäern, die auf diesem Kontinent zu Ausgestoßenen wurden und sich anderswo ein neues Leben aufbauen mussten, in der Regel an Orten, die bereits von anderen Menschen bewohnt waren.

Das Bedürfnis, die einheimische Bevölkerung zu eliminieren, wurde zum Markenzeichen solcher Bewegungen und führte beispielsweise zum Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern in Nordamerika.

Möglichst viel des neuen Landes mit möglichst wenig Einheimischen zu besitzen, war bereits von Anfang an ein zentrales Thema der zionistischen Ideologie und Bewegung. Die britische Herrschaft verhinderte jede nennenswerte Landübernahme (weniger als sechs Prozent des Landes in Palästina waren 1948 in zionistischem Besitz). Aber auf dem Land, das die Zionisten erwarben, vor allem durch den Kauf von der palästinensischen Elite und abwesenden Landbesitzern, die außerhalb Palästinas lebten, wurden die örtlichen Bauern mit Zustimmung der britischen Behörden ethnisch gesäubert.

Die zionistische Führung begann im Februar 1947 mit der Planung der ethnischen Säuberung Palästinas, und die ersten Operationen fanden bereits ein Jahr später vor den Augen der britischen Behörden statt.

Die zionistische Führung musste ihre ethnischen Säuberungsaktionen gegen die Palästinenser im Februar 1948 in aller Eile durchführen und begann mit der gewaltsamen Räumung von drei Dörfern an der Küste zwischen Jaffa und Haifa. Die USA und andere Mitglieder der UNO hatten bereits begonnen, an der Sinnhaftigkeit eines Teilungsplans zu zweifeln und suchten nach alternativen Lösungen. Das US-Außenministerium schlug eine fünfjährige internationale Treuhänderschaft über Palästina vor, um zusätzliche Zeit für weitere Verhandlungen zu gewinnen.

Die Fakten vor Ort

Das erste, was die zionistische Führung tat, war also, noch vor dem offiziellen Ende des Mandats (am 15. Mai 1948) Fakten zu schaffen. Das bedeutete, die Palästinenser aus den von der UNO für den jüdischen Staat zugewiesenen Gebieten zu vertreiben und so viele Städte Palästinas wie möglich zu erobern.

Die Palästinenser waren den paramilitärischen Gruppen der Zionisten militärisch nicht gewachsen. Einige arabische Freiwillige trafen ein, konnten aber nur wenig tun, um die Palästinenser vor einer ethnischen Säuberung zu schützen. Die arabische Welt wartete bis zum 15. Mai, bevor sie Truppen nach Palästina schickte.

Dass die Palästinenser zwischen dem 29. November 1947 (dem Tag der Verabschiedung der UN-Teilungsresolution) und dem 15. Mai 1948 (dem Tag, an dem das Mandat endete und Einheiten aus benachbarten arabischen Staaten eintrafen, um zu versuchen, die Palästinenser zu retten) völlig schutzlos waren, ist nicht nur eine chronologische Tatsache. Sie widerlegt kategorisch die Hauptbehauptung der israelischen Propaganda über den Krieg – dass die Palästinenser zu Flüchtlingen wurden, weil die arabische Welt in Palästina einfiel und sie aufforderte, es zu verlassen; ein Mythos, den zu viele Menschen auf der ganzen Welt noch heute akzeptieren.

Hätte die arabische Welt davon abgesehen, Israel anzugreifen, wären die Palästinenser dem Schicksal der Flucht und des Exils entgangen.

Fast eine Viertelmillion Palästinenser waren bereits vor dem 15. Mai 1948 Flüchtlinge, und eine zögerliche arabische Welt schickte ihre Armeen, um zu versuchen, die anderen zu retten.

Fast alle in Haifa und Jaffa lebenden Palästinenser wurden gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben, und die Städte Bisan, Safad und Akko wurden vollständig entvölkert. Die umliegenden Dörfer erlitten ein ähnliches Schicksal. In der Gegend um die westlichen Hänge der Jerusalemer Berge wurden Dutzende von Dörfern ethnisch gesäubert, und manchmal, wie in Deir Yassin am 9. April 1948, gingen die Vertreibungen mit Massakern einher.

Die schlimmsten Gräueltaten Israels

Der Einmarsch der arabischen Armeen – Ägypten, Syrien, Jordanien und Libanon – im Mai 1948 stellte eine ernsthafte Herausforderung für den neuen Staat Israel dar. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die militärische Kapazität der jüdischen Gemeinschaft jedoch bereits beträchtlich erhöht (mit Hilfe von Waffen aus dem Ostblock, die mit sowjetischer Genehmigung von der Tschechoslowakei gekauft wurden, die über eine große Anzahl von überschüssigen Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg verfügte, die von der deutschen und russischen Armee zurückgelassen worden waren. (Großbritannien und Frankreich verhängten damals ein Embargo gegen Waffenlieferungen an alle beteiligten Seiten.)

Infolgedessen konnten die israelischen Streitkräfte an zwei Fronten operieren: erstens gegen die arabischen Armeen und zweitens durch die Fortsetzung der ethnischen Säuberungsaktionen, die sich vor allem gegen die Gebiete richteten, die durch die UN-Teilungsresolution dem arabischen Staat zugesprochen worden waren.

Vor allem die Operation in Obergaliläa zählte zu den schlimmsten Gräueltaten, die die israelische Armee während der Nakba verübte: zum einen wegen des erbitterten Widerstands der Menschen, die bereits wussten, welches Schicksal sie unter der israelischen Besatzung erwartete, zum anderen wegen der Müdigkeit der Besatzungstruppen, die alle bisherigen Hemmungen im Umgang mit der Zivilbevölkerung über Bord warfen.

Die Botschaft der Welt an Israel lautete, dass die ethnische Säuberung Palästinas akzeptabel sei – als Entschädigung für den Holocaust und den jahrhundertelangen Antisemitismus in Europa

Bei dem Massaker in al-Dawayima in der Nähe von Hebron am 29. Oktober 1948 wurden schätzungsweise 455 Palästinenser, die Hälfte davon Frauen und Kinder, von israelischen Soldaten hingerichtet.

Zwei Gebiete des historischen Palästina entgingen dem Schicksal, ethnisch gesäubert zu werden. Das Gebiet, das als Westjordanland bekannt wurde, wurde fast kampflos von jordanischen und irakischen Truppen übernommen. Dabei handelte es sich zum Teil um eine stillschweigende Vereinbarung zwischen Israel und Jordanien, dass Jordanien im Gegenzug für diese Annexion eine minimale militärische Rolle bei den allgemeinen arabischen Bemühungen zur Rettung Palästinas spielen würde.

Unter israelischem Druck nach dem Krieg räumte Jordanien jedoch bei den Waffenstillstandsverhandlungen einen Teil des Westjordanlandes ein. Dieses Gebiet wird Wadi Ara genannt und verbindet das Mittelmeer mit dem Bezirk Jenin.

Diese Annexion stellte für einen Siedlerkolonialstaat wie Israel ein Problem dar. Mehr Territorium bedeutete auch mehr Palästinenser im jüdischen Staat zu haben. Daher fanden kleinere ethnische Säuberungsaktionen statt, um die Zahl der in Wadi Ara lebenden Palästinenser zu verringern.

Dieser Zusammenhang zwischen Geografie und Demografie veranlasste Israels ersten Premierminister David Ben-Gurion, den Druck seiner Generäle, das Westjordanland zu besetzen, abzulehnen (diese Generäle wurden zu den Politikern, die im Krieg von 1967 auf die Übernahme des Westjordanlandes drängten, um den “Fehler”, es 1948 nicht besetzt zu haben, wiedergutzumachen).

Die anhaltende Nakba

Israel überließ auch ein anderes Gebiet, das als Gazastreifen bekannt wurde, sich selbst. Es handelte sich um ein künstliches Rechteck Land, das Israel als riesiges Auffangbecken für die Hunderttausende von Flüchtlingen schuf, die es aus den südlichen Teilen Palästinas vertrieb, und Ägypten erlaubte, es als militärisch besetztes Gebiet zu behalten.

Auf den Ruinen der palästinensischen Dörfer errichtete Israel Siedlungen (oft unter Verwendung einer hebräischen Version des arabischen Namens – so wurde Saffuriya zu Tzipori und Lubya zu Lavi) oder legte Parks an und versuchte, jede Spur der Kultur, des Lebens und der Gesellschaft zu verwischen, die es 1948 innerhalb von neun Monaten zerstört hatte.

Die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung wurde zu Flüchtlingen, Hunderte von Dörfern wurden von den Besatzern zerstört und die Städte entarabisiert.

Die Nakba zerstörte ein Land sowie das Leben und die Hoffnungen seiner Menschen. Das enorme Humankapital, das die palästinensische Gesellschaft entwickelt hatte, wurde durch die Flüchtlinge in andere arabische Länder investiert und trug zu deren kultureller, schulischer und wirtschaftlicher Entwicklung bei.

Die Botschaft der Welt an Israel lautete, dass die im Westen wohlbekannte ethnische Säuberung Palästinas akzeptabel sei – vor allem als Wiedergutmachung für den Holocaust und den jahrhundertelangen Antisemitismus, der Europa geplagt hatte.

Daher setzte Israel seine ethnische Säuberung nach 1967 fort, als erneut zusätzlicher besetzter Raum ihm mehr “unerwünschte” Menschen brachte. Diesmal war die ethnische Säuberung schrittweise, und sie dauert bis heute an.

Dennoch sind die Palästinenser immer noch da und zeigen unglaubliche Widerstandskraft – neben der andauernden Nakba gibt es eine andauernde Intifada, und solange Israel keine Rechenschaft darüber ablegt, was es getan hat und tut, wird die Kolonialisierung weitergehen, ebenso wie der antikolonialistische Kampf dagegen.

Die einzige Möglichkeit, das Übel der Vergangenheit wiedergutzumachen, besteht darin, das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge zu respektieren und einen Staat für das gesamte historische Palästina zu errichten, der auf den Grundsätzen der Demokratie, Gleichheit und sozialen Gerechtigkeit beruht.

Dieser muss durch einen Prozess der Wiedergutmachungsgerechtigkeit aufgebaut werden, der die Menschen für den Verlust von Land, Karriere und Leben durch den neuen Staat und mit Hilfe der Welt entschädigt. Übersetzt mit Deepl.com

Ilan Pappe ist Professor für Geschichte, Direktor des Europäischen Zentrums für Palästinastudien und Ko-Direktor des Exeter Centre for Ethno-Political Studies an der Universität Exeter.

