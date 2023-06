G7 Versus Diplomacy for Ukraine The outcome of the summit in Hiroshima stands in stark contrast to the efforts of leaders from around the world who are trying to end the conflict, write Medea Benjamin and Nicolas J. S. Davies. By Medea Benjamin and Nicolas J. S.

Teilnehmer des G7-Gipfels in Hiroshima, Japan, am 18. Mai. (Simon Dawson / Downing Street Nr. 10)



Das Ergebnis des Gipfels in Hiroshima steht in krassem Gegensatz zu den Bemühungen führender Politiker aus aller Welt, den Konflikt zu beenden, schreiben Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies.

G7 gegen Diplomatie für die Ukraine

Von Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies

Common Dreams



31. Mai 2023

Als Japan die Staats- und Regierungschefs Brasiliens, Indiens und Indonesiens zum G7-Gipfel in Hiroshima einlud, gab es einen Hoffnungsschimmer, dass dies ein Forum für diese aufstrebenden Wirtschaftsmächte aus dem globalen Süden sein könnte, um ihr Eintreten für den Frieden in der Ukraine mit den wohlhabenden westlichen G7-Ländern zu diskutieren, die mit der Ukraine militärisch verbündet sind und sich bisher gegenüber Friedensappellen taub gestellt haben.

Doch dazu kam es nicht. Stattdessen mussten die Staats- und Regierungschefs des Globalen Südens tatenlos zusehen, wie ihre Gastgeber ihre jüngsten Pläne zur Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und zur weiteren Eskalation des Krieges durch die Entsendung von in den USA gebauten F-16-Kampfflugzeugen in die Ukraine bekannt gaben.

[Zum Thema: Caitlin Johnstone: US-Waffen zum Angriff auf die Krim]

Der G7-Gipfel steht in krassem Gegensatz zu den Bemühungen von Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt, die sich um ein Ende des Konflikts bemühen. In der Vergangenheit haben sich die Staats- und Regierungschefs der Türkei, Israels und Italiens um eine Vermittlung bemüht. Ihre Bemühungen trugen bereits im April 2022 Früchte, wurden jedoch vom Westen, insbesondere von den USA und Großbritannien, blockiert, die nicht wollten, dass die Ukraine ein unabhängiges Friedensabkommen mit Russland schließt.

Nun, da sich der Krieg seit über einem Jahr hinzieht und kein Ende in Sicht ist, haben sich andere führende Politiker zu Wort gemeldet und versuchen, beide Seiten an den Verhandlungstisch zu bringen. Eine interessante Entwicklung ist, dass sich Dänemark, ein NATO-Land, als Gastgeber für Friedensgespräche angeboten hat. Am 22. Mai, nur wenige Tage nach dem G7-Treffen, erklärte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen, sein Land sei bereit, im Juli einen Friedensgipfel auszurichten, wenn Russland und die Ukraine zu Gesprächen bereit seien.

“Wir müssen uns bemühen, ein weltweites Engagement für die Organisation eines solchen Treffens zu schaffen”, sagte Rasmussen und erwähnte, dass dies die Unterstützung von China, Brasilien, Indien und anderen Ländern erfordern würde, die Interesse an der Vermittlung von Friedensgesprächen bekundet haben. Die Tatsache, dass ein EU- und NATO-Mitglied die Verhandlungen vorantreibt, könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Europäer den weiteren Weg in der Ukraine anders sehen.

Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen im Jahr 2018. (Kmu.gov.ua, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in einem Bericht von Seymour Hersh wider, der sich auf US-Geheimdienstquellen beruft und berichtet, dass die Staats- und Regierungschefs Polens, Tschechiens, Ungarns und der drei baltischen Staaten, allesamt NATO-Mitglieder, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij über die Notwendigkeit sprechen, den Krieg zu beenden und mit dem Wiederaufbau der Ukraine zu beginnen, damit die fünf Millionen Flüchtlinge, die derzeit in ihren Ländern leben, in ihre Heimat zurückkehren können.

Am 23. Mai erklärte der rechtsgerichtete ungarische Präsident Viktor Orban: “Angesichts der Tatsache, dass die NATO nicht bereit ist, Truppen zu entsenden, ist es offensichtlich, dass es für die armen Ukrainer keinen Sieg auf dem Schlachtfeld gibt”, und dass die einzige Möglichkeit, den Konflikt zu beenden, darin bestehe, dass Washington mit Russland verhandle.

In der Zwischenzeit hat Chinas Friedensinitiative trotz der Bedenken der USA Fortschritte gemacht. Li Hui, Chinas Sonderbeauftragter für eurasische Angelegenheiten und ehemaliger Botschafter in Russland, hat sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, Zelensky, dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und anderen europäischen Politikern getroffen, um den Dialog voranzutreiben. Als wichtigster Handelspartner sowohl Russlands als auch der Ukraine befindet sich China in einer guten Position, um mit beiden Seiten in Kontakt zu treten.

Lula ernennt Friedensgesandten

Celso Luiz Nunes Amorim, der damalige brasilianische Außenminister, vor dem UN-Sicherheitsrat im Jahr 2009. (UN-Foto/Erin Siegal)

Eine weitere Initiative stammt vom brasilianischen Präsidenten Lula da Silva, der einen “Friedensclub” von Ländern aus der ganzen Welt ins Leben gerufen hat, um gemeinsam an der Lösung des Konflikts in der Ukraine zu arbeiten. Er ernannte den bekannten Diplomaten Celso Amorim zu seinem Friedensbeauftragten.

Amorim war von 2003 bis 2010 brasilianischer Außenminister und wurde von der Zeitschrift Foreign Affairs als “weltbester Außenminister” bezeichnet. Von 2011 bis 2014 war er außerdem brasilianischer Verteidigungsminister und ist nun Lulas wichtigster außenpolitischer Berater. Amorim hat sich bereits mit Putin in Moskau und Zelenskyy in Kiew getroffen und wurde von beiden Seiten positiv aufgenommen.

Am 16. Mai mischten sich der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa und andere afrikanische Staatsoberhäupter in die Auseinandersetzung ein und machten deutlich, wie ernsthaft dieser Krieg die Weltwirtschaft durch steigende Energie- und Lebensmittelpreise beeinträchtigt. Ramaphosa kündigte eine hochrangige Mission von sechs afrikanischen Präsidenten unter der Leitung von Präsident Macky Sall aus Senegal an. Er war bis vor kurzem Vorsitzender der Afrikanischen Union und hat sich in dieser Funktion bei der UN-Generalversammlung im September 2022 nachdrücklich für den Frieden in der Ukraine eingesetzt.

Senegals Präsident Macky Sall bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am 20. September 2022. (UN Photo/Cia Pak)

Die anderen Mitglieder der Mission sind die Präsidenten Denis Sassou Nguesso aus dem Kongo, Abdel Al-Sisi aus Ägypten, Yoweri Musevini aus Uganda und Hakainde Hichilema aus Sambia. Die afrikanischen Staats- und Regierungschefs fordern einen Waffenstillstand in der Ukraine, auf den ernsthafte Verhandlungen folgen sollen, um “einen Rahmen für einen dauerhaften Frieden” zu schaffen. U.N.-Generalsekretär Guterres wurde über ihre Pläne informiert und hat die Initiative begrüßt.

[Zum Thema: 66 Nationen bei der UNO sagen “Beendet den Krieg in der Ukraine”].

Auch Papst Franziskus und der Vatikan versuchen, in dem Konflikt zu vermitteln. “Wir sollten uns nicht an Konflikte und Gewalt gewöhnen. Gewöhnen wir uns nicht an den Krieg”, predigte der Papst. Der Vatikan hat bereits einen erfolgreichen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine unterstützt, und die Ukraine hat den Papst um Hilfe bei der Zusammenführung von Familien gebeten, die durch den Konflikt getrennt wurden. Ein Zeichen für das Engagement des Papstes ist die Ernennung des erfahrenen Unterhändlers Kardinal Matteo Zuppi zu seinem Friedensbeauftragten. Zuppi war maßgeblich an der Vermittlung von Gesprächen zur Beendigung der Bürgerkriege in Guatemala und Mosambik beteiligt.

Matteo Zuppi im Jahr 2015. (Francesco Pierantoni/Flickr, CC BY 2.0)

Wird eine dieser Initiativen Früchte tragen? Die Möglichkeit, Russland und die Ukraine zu Gesprächen zu bewegen, hängt von vielen Faktoren ab, u. a. davon, wie sie die potenziellen Vorteile einer Fortsetzung der Kämpfe einschätzen, ob sie in der Lage sind, eine angemessene Versorgung mit Waffen aufrechtzuerhalten, und vom Wachstum der internen Opposition. Aber es hängt auch von internationalem Druck ab, und deshalb sind diese Bemühungen von außen so wichtig, und deshalb muss der Widerstand der USA und der NATO-Länder gegen Gespräche irgendwie umgekehrt werden.

Die Ablehnung oder Zurückweisung von Friedensinitiativen durch die USA verdeutlicht die Diskrepanz zwischen zwei diametral entgegengesetzten Ansätzen zur Lösung internationaler Streitigkeiten: Diplomatie und Krieg. Sie verdeutlicht auch die Diskrepanz zwischen der wachsenden öffentlichen Stimmung gegen den Krieg und der Entschlossenheit der US-Politiker, ihn zu verlängern, einschließlich der meisten Demokraten und Republikaner.

Eine wachsende Graswurzelbewegung in den USA arbeitet daran, dies zu ändern:

Im Mai schalteten Außenpolitikexperten und Basisaktivisten bezahlte Anzeigen in der New York Times und The Hill, um die US-Regierung aufzufordern, sich für den Frieden einzusetzen. Die Hill-Anzeige wurde von 100 Organisationen im ganzen Land unterstützt, und in Dutzenden von Kongressbezirken organisierten sich führende Persönlichkeiten, um die Anzeige ihren Vertretern zu übergeben.

Die religiösen Führer, von denen über 1.000 im Dezember einen Brief an Präsident Biden unterzeichneten, in dem sie einen Weihnachtsfrieden forderten, zeigen ihre Unterstützung für die Friedensinitiative des Vatikans.

Die US-Bürgermeisterkonferenz, eine Organisation, die rund 1.400 Städte im ganzen Land vertritt, hat einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der der Präsident und der Kongress aufgefordert werden, “die diplomatischen Bemühungen zu maximieren, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, indem sie mit der Ukraine und Russland zusammenarbeiten, um einen sofortigen Waffenstillstand zu erreichen und mit gegenseitigen Zugeständnissen im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen zu verhandeln, wohl wissend, dass die Gefahr eines weiteren Krieges wächst, je länger der Krieg andauert”.

Führende US-Umweltschützer haben erkannt, wie verheerend dieser Krieg für die Umwelt ist, einschließlich der Möglichkeit eines katastrophalen Atomkriegs oder einer Explosion in einem Kernkraftwerk, und haben einen Brief an Präsident Biden und den Kongress geschickt, in dem sie eine Verhandlungslösung fordern.

Am 10. und 11. Juni werden US-Aktivisten gemeinsam mit Friedensstiftern aus aller Welt in Wien, Österreich, an einem internationalen Gipfel für den Frieden in der Ukraine teilnehmen.

Einige der demokratischen und republikanischen Präsidentschaftskandidaten unterstützen einen Verhandlungsfrieden in der Ukraine, darunter Robert F. Kennedy und Donald Trump.

Die anfängliche Entscheidung der Vereinigten Staaten und der NATO-Mitgliedstaaten, der Ukraine beim Widerstand gegen die russische Invasion zu helfen, fand breite öffentliche Unterstützung.

Die Blockade vielversprechender Friedensverhandlungen und die bewusste Entscheidung, den Krieg zu verlängern, um Russland zu “bedrängen” und zu “schwächen”, veränderten jedoch den Charakter des Krieges und die Rolle der USA darin und machten die westlichen Staats- und Regierungschefs zu aktiven Parteien eines Krieges, in dem sie nicht einmal ihre eigenen Streitkräfte einsetzen werden. [Consortium News argumentiert, dass sich die Art des Krieges nicht geändert hat, sondern dass es von Anfang an die Art des westlichen Krieges war.]

Müssen unsere Führer warten, bis ein mörderischer Zermürbungskrieg eine ganze Generation von Ukrainern getötet und die Ukraine in eine schwächere Verhandlungsposition gebracht hat als im April 2022, bevor sie auf die internationale Forderung nach einer Rückkehr an den Verhandlungstisch reagieren?

Oder müssen uns unsere Führer erst an den Rand des Dritten Weltkriegs führen, wo unser aller Leben in einem totalen Atomkrieg auf dem Spiel steht, bevor sie einen Waffenstillstand und einen Verhandlungsfrieden zulassen werden? Übersetzt mit Deepl.com

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von Global Exchange und CODEPINK: Women for Peace. Zusammen mit Nicolas J.S. Davies ist sie Autorin von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, erhältlich bei OR Books im November 2022. Weitere Bücher sind Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran (2018); Kingdom of the Unjust: Behind the U.S.-Saudi Connection (2016); Drone Warfare: Killing by Remote Control (2013); Don’t Be Afraid Gringo: A Honduran Woman Speaks from the Heart (1989) und mit Jodie Evans, Stop the Next War Now (2005).

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist und Forscher bei CODEPINK. Zusammen mit Medea Benjamin ist er Autor von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, erhältlich bei OR Books, und der Autor von Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

