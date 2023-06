Ein weiterer Akt des Terrors. Wie die Medien PR für Biden und Selenskyj machen von Jonathan Cook

Another act of terror. How the media do PR for Biden and Zelensky Coverage of the destruction of the Kakhovka dam and Nord Stream pipelines shows a western media willing to prioritise anti-Russian propaganda over facts.

von Jonathan Cook



14. Juni 2023

Die Berichterstattung über die Zerstörung des Kachowka-Damms und der Nord Stream-Pipelines zeigt, dass westliche Medien bereit sind, antirussischer Propaganda Vorrang vor Fakten zu geben

Die Heuchelei wird von Tag zu Tag deutlicher. Dieselben westlichen Medien, die sich bemühen, vor den Gefahren der Desinformation zu warnen – zumindest wenn es um Rivalen in den sozialen Medien geht – machen sich kaum die Mühe, ihre eigene Rolle bei der Verbreitung von Desinformationen im Ukraine-Krieg zu verbergen.

Tatsächlich wird die von den Medien verbreitete Propaganda von Tag zu Tag dreister – wie zwei Berichte der letzten Woche von den Fronten nur zu deutlich zeigen.

Die Schlagzeilen beherrschte die Umweltkatastrophe, die durch die Zerstörung des unter russischer Kontrolle stehenden Nowa-Kachowka-Damms verursacht wurde. Die Überschwemmungen des Dnipro-Flusses haben weite Landstriche flussabwärts des Staudamms verwüstet und viele Zehntausende zur Flucht gezwungen.

Die Zerstörung des Staudamms wird zu Recht als “ökologischer Terrorismus” bezeichnet – nach der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines, die russisches Gas nach Europa liefern, im September letzten Jahres der zweite große Akt im Zusammenhang mit diesem Krieg.

Die Kosten, die mit der Aufrechterhaltung dieses Krieges und der Vermeidung von Friedensgesprächen verbunden sind, damit Russland “geschwächt” werden kann, wie Beamte der Biden-Administration betonen, sind viel höher, als die meisten Menschen sich vorstellen konnten.

Deshalb ist ein klares Verständnis der Vorgänge – und der Interessen, die mit dem Anheizen der Kämpfe und nicht mit der Beendigung des Krieges verfolgt werden – von so großer Bedeutung.

In der Ukraine gab es schon immer mindestens zwei Narrative, auch wenn das westliche Publikum das russische nur selten zu Gesicht bekommt – abgesehen von spöttischen Kommentaren westlicher Reporter.

Unmittelbar nach dem Bruch des Kachowka-Damms berichtete der Moskauer Korrespondent der BBC, Steve Rosenberg, sichtlich belustigt, dass russische Medien behaupteten, ukrainische “Terroristen” stünden hinter der Zerstörung. Er behauptete, die Russen würden von ihrer Regierung und ihren Medien einer Gehirnwäsche unterzogen.

Offensichtlich entging ihm die Ironie, dass seine eigene Berichterstattung, ebenso wie die seiner Kollegen, den Eindruck verstärkte, dass der einzig plausible Schuldige an der Zerstörung des Staudamms – trotz bisher fehlender Beweise – Moskau ist. Wie die russischen Medien hat Rosenberg genau die Linie vertreten, die seine eigene Regierung und ihre Nato-Verbündeten von ihm erwarten.

Nebelschwaden

Die BBC hat vor kurzem ihren Verify-Dienst ins Leben gerufen, der angeblich Desinformationen ausmerzen soll. In ähnlicher Weise haben westliche Medien begonnen, jedem Bericht über russische Behauptungen die Warnung anzuhängen: “Diese Behauptung konnte nicht verifiziert werden.”

Wie ein nervöser Tick fügten die Medien eine solche Warnung zu russischen Erklärungen hinzu, wonach eine große Zahl ukrainischer Soldaten in den ersten Phasen der so genannten “Gegenoffensive” Kiews getötet worden sei.

Die Behauptung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij, Russland habe den Damm gesprengt, wurde jedoch nicht mit solchen Warnungen versehen.

Stattdessen haben Reporter schnell und ungeprüft seine selbstgefälligen Behauptungen wiedergekäut, dass Moskau die Zerstörung verursacht habe, angeblich um die bevorstehende Gegenoffensive abzuwehren, und dass nur westliche Hilfe bei der Vertreibung Russlands aus den von ihm besetzten Gebieten weitere “terroristische” Akte verhindern könne.

Wie so oft in diesem Krieg wird auch das Geschehen am Kachowka-Damm auf absehbare Zeit von einer dichten Nebelwand umhüllt sein.

Wenn die Medien also entschlossen sind, Spekulationen zu verbreiten, sollten sie in diesem Stadium – abgesehen davon, dass sie unvoreingenommen sind und selbst recherchieren – das Prinzip “cui bono?” oder “wem nützt es?” anwenden.

Und wenn sie sich die Mühe machen würde, das richtig zu tun, wäre sie vielleicht viel zurückhaltender, Russland die Verantwortung zuzuschieben.

Unterstützung sammeln

Wie Scott Ritter, ein ehemaliger US-Marine und Waffeninspekteur der Vereinten Nationen, feststellte, ist der Hauptnutznießer des Angriffs die Ukraine, sowohl militärisch als auch politisch.

Schließlich haben die westlichen Medien eine Reihe von Befestigungen – von Gräben und Minen bis hin zu Betonspitzen – dokumentiert, die die russische Armee während des langen Wartens auf die ukrainische Gegenoffensive entlang ihrer Frontlinien errichtet hat. Wie schon oft betont wurde, sind sie so umfangreich, dass sie vom Weltraum aus leicht zu erkennen sind.

Doch wenn Moskau den Damm gesprengt hat, hat es alle seine sorgfältig errichteten Verteidigungsanlagen in einem Schlüsselgebiet, das die Ukraine zurückerobern will, einfach weggespült – und das genau zu dem Zeitpunkt, an dem sich Kiew angeblich auf eine dramatische Militäroffensive vorbereitet.

Darüber hinaus war der angeschwollene Fluss hinter dem Damm ein bedeutendes Hindernis für die ukrainischen Streitkräfte bei der Überquerung des Dnipro-Flusses über viele Dutzend Kilometer. Jetzt, da das Wasser zurückgegangen ist und der Fluss ins Schwarze Meer fließt, wird er ein weitaus geringeres Hindernis darstellen. Die Staudammexplosion reißt überraschend ein Loch in einen wichtigen, natürlichen Teil von Russlands Verteidigungslinie.

Ein weiteres wichtiges Anliegen des Kremls ist die Tatsache, dass die Explosion eine direkte Bedrohung für die Wasserversorgung der trockenen Halbinsel Krim darstellt – dem ersten Stück ukrainischen Territoriums, das Russland annektiert hat. Nach dem von den USA unterstützten Sturz der ukrainischen Regierung im Jahr 2014 machte Russland die Sicherung der Krim, auf der sich seit langem ein strategischer Marinestützpunkt mit warmem Wasser befindet, zu seiner Priorität.

Und zu allem Überfluss ist Russlands Kontrolle über das Kernkraftwerk Saporischschja, das sich flussaufwärts des Staudamms befindet, bereits unter erneute internationale Beobachtung geraten, da Fragen über Moskaus Fähigkeit aufgeworfen werden, mit einer möglichen Kernschmelze dort fertig zu werden, wenn die für die Kühlung benötigten Wasservorräte drastisch abnehmen.

Die Zerstörung des Staudamms birgt auch politische Vorteile für Kiew. Wie Ritter bemerkt: “Im Moment gibt es eine große ‘Ukraine-Müdigkeit’. Die Welt hat einfach genug von der Ukraine, von der Finanzierung der Ukraine… Was die Ukraine braucht, ist ein katastrophales Ereignis, das die internationale Unterstützung für die Ukraine mobilisiert, indem es Russland für etwas Großes verantwortlich macht.”

Die Dammbruchkatastrophe tut genau das. Sie rückt den Krieg wieder ins Rampenlicht, stellt Moskau als “terroristische” Bedrohung nicht nur für die Ukraine, sondern für die gesamte Menschheit dar und wird sich als sehr wirksames Instrument erweisen, um noch mehr Waffen und Hilfen zur “Schwächung” Russlands zu rechtfertigen, selbst wenn sich die Gegenoffensive der Ukraine als Rohrkrepierer erweisen sollte.

Rücksichtsloser ‘Test’-Schlag

Die westlichen Medien haben diese Faktoren nicht nur weitgehend ignoriert, sondern auch einen Schleier über ihre eigene jüngste Berichterstattung gezogen, der die Ukraine als Hauptschuldigen für die Sprengung des Staudamms ausweisen könnte.

Wie die Washington Post bereits im Dezember berichtete, hatte das ukrainische Militär zuvor Pläne zur Zerstörung des Kachowka-Staudamms in Erwägung gezogen – mit anderen Worten, zur Durchführung dessen, was heute allgemein als ein großer Akt des Umweltterrorismus verstanden wird. Damals erregte der Plan im Westen kaum Aufsehen.

Zu den Vorbereitungen gehörte ein aus heutiger Sicht leichtsinniger “Testschlag” mit einer HIMARS-Rakete – die mit freundlicher Genehmigung der USA geliefert wurde -, bei dem “drei Löcher in das Metall [der Fluttore] geschlagen wurden, um zu sehen, ob das Wasser des Dnjepr so weit angehoben werden konnte, dass die russischen Grenzübertritte behindert, die umliegenden Dörfer aber nicht überflutet wurden”.

“Der Test war ein Erfolg”, sagte der ukrainische Kommandeur, Generalmajor Andriy Kovalchuk, laut The Post bereits im Dezember. “Aber der Schritt [den Damm zu zerstören] blieb das letzte Mittel”.

Könnte dieser “Test” oder ein ähnlicher – möglicherweise in Vorbereitung einer ukrainischen Offensive – versehentlich die Integrität des Damms untergraben haben, so dass er unter dem Druck des Wassers allmählich zusammenbrach?

Oder könnte die Zerstörung des Staudamms beabsichtigt gewesen sein – als Teil der ukrainischen Offensive – um Chaos in den von Russland kontrollierten Gebieten zu verbreiten, entweder um Moskau zu zwingen, seine Energien von der Abwehr eines ukrainischen Angriffs abzulenken, oder um die Aufmerksamkeit der westlichen Öffentlichkeit von den Schwierigkeiten Kiews abzulenken, eine glaubwürdige Militäroperation zu starten?

Und warum sollte sich Moskau überhaupt dazu entschließen, den Damm zu zerstören und damit die Kontrolle über den Wasserfluss zu verlieren, wenn es die Tore einfach hätte öffnen können, um die flussabwärts gelegenen Gebiete jederzeit zu überschwemmen, z. B. bei einem Versuch des ukrainischen Militärs, den Fluss zu überqueren?

Diese Fragen werden nicht einmal gestellt, geschweige denn beantwortet.

James-Bond-Einsatz

Während des Krieges in der Ukraine hat sich bei den Medien ein Muster herausgebildet, das als Anhaltspunkt dafür dienen kann, wie sich die Geschichte über den Dammbruch entwickeln wird.

Die Zurückhaltung westlicher Medien, grundlegende Fragen zu stellen, relevante Hintergründe zu beleuchten oder offensichtliche Ermittlungsansätze zu verfolgen, war bei einem anderen Akt des Umweltterrorismus ebenso eklatant: den Explosionen an den Nord Stream-Pipelines im September. Sie setzten enorme Mengen des für die globale Erwärmung wichtigen Gases Methan frei.

Wieder sprachen die Medien in einem Atemzug. Zunächst schrieben sie wie westliche Beamte die Explosionen Moskau zu, ohne auch nur den Hauch eines Beweises zu haben, und obwohl die Explosionen für Russland ein schwerer Schlag waren.

Dem Kreml entgingen die üppigen Einnahmen aus der Belieferung Europas mit Erdgas. Gleichzeitig verlor er auf diplomatischer Ebene sein wichtigstes Druckmittel gegenüber seinem größten Energiekunden Deutschland – ein Druckmittel, das er hätte nutzen können, um Berlin dazu zu bewegen, mit der Sanktionspolitik des Westens zu brechen.

All dies war schwer zu verbergen. Bald ließen die westlichen Medien das Thema Nord Stream ganz fallen.

Erst viel später, im März, erwachte das Interesse wieder, als die New York Times und die deutsche Zeitung Die Zeit getrennte und ziemlich absurde Berichte veröffentlichten, die sich auf ungenannte Geheimdienstquellen stützten.

Diesen Berichten zufolge hatte eine Gruppe von sechs abtrünnigen Ukrainern eine Yacht gechartert und die Pipelines vor der Küste Dänemarks in einer James-Bond-ähnlichen Mission in die Luft gesprengt. Die Geschichte wurde von den westlichen Medien in großem Umfang verbreitet, obwohl unabhängige Analysten sie als völlig unplausibel und technisch nicht machbar bezeichneten.

Die Ukraine hat es geschafft

Das Problem, mit dem die Medien konfrontiert wurden, ist, dass der legendäre Enthüllungsjournalist Seymour Hersh bereits im Februar eine sehr viel plausiblere Erklärung für die Nord Stream-Sprengungen geliefert hatte. Seine ungenannte Geheimdienstquelle lieferte einen weitaus glaubwürdigeren und detaillierteren Bericht, in dem die USA selbst beschuldigt wurden.

Die Indizien für die Verantwortung der USA – oder zumindest für ihre Beteiligung – waren bereits erheblich, auch wenn die Medien sie erneut ignorierten.

Von Joe Biden abwärts äußerten US-Beamte entweder im Vorfeld ihre Entschlossenheit, zu verhindern, dass noch mehr russisches Gas über Nord Stream nach Europa gelangt, oder sie feierten die Zerstörung der Pipelines im Nachhinein.

Die Biden-Administration hatte auch ein Hauptmotiv für die Sprengung von Nord Stream: den Wunsch, Europas Energieabhängigkeit von Russland zu beenden, vor allem, wenn Washington Moskau und Peking als neue Ziele in seinem permanenten “Krieg gegen den Terror” ins Visier nehmen wollte.

Hershs Quelle behauptete, dass die Sprengsätze von Spezialtauchern der US-Marine mit norwegischer Unterstützung während einer jährlichen Marineübung, Baltops, platziert und drei Monate später ferngezündet wurden.

Die Medien ignorierten diese Version geflissentlich. Wenn sie gelegentlich erwähnt wurde, wurde die Geschichte abgetan, weil sie einer einzigen ungenannten Quelle zugeschrieben wurde. Keines der Medien schien jedoch ähnliche Vorbehalte gegenüber der phantastischen Yachtversion zu haben, die ebenfalls von einer ungenannten Geheimdienstquelle stammt.

Hershs Darstellung wollte nicht verschwinden und gewann in den sozialen Medien immer mehr an Zugkraft, solange keine glaubwürdige Alternative auftauchte.

Und nun – Bingo! Die phantastische Behauptung, eine Gruppe von Amateuren sei in der Lage gewesen, die Pipelines tief auf dem Meeresboden zu orten und zu sprengen, wurde fallen gelassen.

Letzte Woche berichtete die Washington Post, dass ein ungenannter europäischer Geheimdienst die Regierung Biden vor einem bevorstehenden Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines gewarnt hatte, drei Monate bevor dieser stattfand. Diesem Bericht zufolge führte ein kleines, vom ukrainischen Militär entsandtes Team die “verdeckte” Operation durch – wiederum, wie betont wurde, ohne Zelenskys Wissen.

Die Post berichtete, dass “Beamte in mehreren Ländern” bestätigten, dass die USA eine Vorwarnung erhalten hatten.

Hat das Weiße Haus gelogen?

Die Geschichte wirft eine ganze Reihe äußerst beunruhigender Fragen auf, an deren Beantwortung die Medien nicht interessiert zu sein scheinen.

Nicht zuletzt bedeutet sie, dass die Regierung Biden, falls sie wahr ist, monatelang unverhohlen gelogen hat, indem sie die Behauptung aufstellte, Russland habe den Anschlag verübt. Das Weiße Haus und die europäischen Hauptstädte haben die westlichen Medien und die Öffentlichkeit wissentlich in die Irre geführt.

Wenn sich die Biden-Beamten tatsächlich verschworen haben, um eine große Lüge über einen so folgenschweren Akt des industriellen Terrors aufrechtzuerhalten – einen Akt, der unermessliche Umweltschäden verursacht hat und zu einer zunehmenden Rezession in Europa beiträgt – welche anderen Lügen haben sie dann noch erzählt? Wie kann man irgendetwas von dem, was sie über den Krieg in der Ukraine behaupten, wie zum Beispiel, wer für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms verantwortlich ist, glauben?

Und dennoch scheinen die westlichen Medien – die nach diesem neuen Bericht monatelang getäuscht wurden – völlig unbeteiligt zu sein.

Und wenn Washington von dem drohenden Terrorakt wusste – der sich sowohl gegen europäische Energiequellen als auch gegen ein atomar bewaffnetes Russland richtete – warum hat es dann nicht eingegriffen?

In der Medienberichterstattung über diese neue Version werden die USA weitgehend als ohnmächtig dargestellt, unfähig, die Ukrainer daran zu hindern, die Pipelines zu sprengen.

Doch Washington ist die einzige Supermacht der Welt. Die Ukraine ist vollständig von seiner Unterstützung abhängig – finanziell und militärisch. Würden die USA ihre Unterstützung zurückziehen, wäre die Ukraine gezwungen, Friedensgespräche mit Russland aufzunehmen. Die Behauptung, Washington hätte den Anschlag nicht verhindern können, ist ebenso wenig glaubwürdig wie die Behauptung, eine Gruppe von Segelfreunden habe die Pipelines in die Luft gejagt.

Wenn diese jüngste Behauptung stimmt, hatte Washington die Möglichkeit, den Angriff auf die europäische Energieinfrastruktur zu verhindern, hat aber nicht gehandelt. Nach vernünftiger Einschätzung sollte man davon ausgehen, dass es die Zerstörung der Pipelines gewollt hat, trotz der verheerenden Folgen für Europa und die Umwelt.

Und drittens hat die Ukraine – oder zumindest ihr Militär – bewiesen, dass sie durchaus in der Lage ist, den abscheulichsten Terrorakt zu begehen, sogar gegen ihre Verbündeten in Europa. Warum sollte irgendjemand, am allerwenigsten die Medien, die russischen Behauptungen über ukrainische Kriegsverbrechen, einschließlich der Zerstörung des Kachowka-Staudamms, jetzt so abtun?

Gute Nazis

Die Wahrheit ist jedoch, dass die westlichen Medien von den Implikationen dieses jüngsten Berichts genauso wenig betroffen sind wie von Hershs früherem – nicht, wenn es bedeutet, die USA und ihre Verbündeten zu den Bösen zu machen. Über die Geschichte wurde nur flüchtig berichtet, und sie wird als ein weiteres Teil eines Puzzles abgelegt, an dessen Lösung niemand ein Interesse hat.

Die Rolle der westlichen Medien in auswärtigen Angelegenheiten besteht darin, ein Narrativ zu stützen, das unsere Führer zu guten Menschen macht, die ihr Bestes in einer schlechten Welt geben, die ihnen schwierige, manchmal moralisch kompromittierende Entscheidungen aufzwingt.

Was aber, wenn Biden und Selenskyj nicht wirklich Helden oder gar gute Menschen sind? Was, wenn sie genauso schändlich, gefühllos und unmenschlich sind wie die ausländischen Führer, die wir so gerne als den “neuen Hitler” abtun? Es ist nur so, dass sie von unseren mitschuldigen Medien eine viel bessere Öffentlichkeitsarbeit erhalten.

Die Berichterstattung über die Zerstörung des Kachowka-Staudamms und der Nord-Stream-Pipelines deutet auf ein doppeltes Problem hin: dass westliche Führer und ihre Verbündeten in die schrecklichsten Verbrechen verwickelt sein können, wir uns aber selten sicher sein können, weil unsere Medien so entschlossen sind, es nicht herauszufinden.

Diese Woche hat die New York Times auf ihren Seiten endlich etwas zugegeben, was sie und der Rest der westlichen Medien einst offen zugegeben haben, aber seit der russischen Invasion als Tabu abgetan haben: dass das ukrainische Militär mit Neonazi-Symbolen übersät ist.

Doch selbst als das Blatt zugab, was es zuvor als “Desinformation” verurteilt hatte, wann immer es in den sozialen Medien auftauchte, beharrte die New York Times auf einer absurden Unterscheidung.

Ja, die Zeitung stimmte zu, dass ukrainische Soldaten stolz darauf sind, sich mit Nazi-Insignien zu schmücken. Und ja, ein Großteil der ukrainischen Gesellschaft gedenkt berüchtigter Nazigrößen des Zweiten Weltkriegs wie Stepan Bandera. Aber nein, die häufige Verwendung von Nazi-Symbolen in der Ukraine ist nicht gleichbedeutend mit einer Verbundenheit mit der Nazi-Ideologie.

Dies ist das Argument westlicher Publikationen, die gleichzeitig die Behauptung ernst nehmen, dass ein Rockstar, Roger Waters, antisemitisch sei, weil er ein Stück aus seinem vier Jahrzehnte alten Album The Wall aufführt, das einen faschistischen Diktator persifliert… verkleidet als faschistischer Diktator.

Das eigentliche Verbrechen von Waters besteht darin, dass er jetzt, da Jeremy Corbyn aus der Labour-Partei verdrängt wurde, der sichtbarste Unterstützer der palästinensischen Rechte in der westlichen Welt ist.

Wenn die New York Times und der Rest der westlichen Medien bereit sind, ukrainischen Nazis einen neuen Anstrich zu verpassen, um sie gut aussehen zu lassen, was tun sie dann für Biden, Selenskyj und europäische Politiker?

Eines wissen wir mit Sicherheit: Wir können die Antwort nicht von den westlichen Medien erwarten. Übersetzt mit Deepl.com

