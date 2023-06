“Ein Verbündeter der USA zu sein, ist ein Widerspruch in sich”, fügte sie hinzu. “Ein Verbündeter zu sein, bringt Zerstörung über uns selbst.”

Aktivisten protestieren gegen den provokativen Besuch der ehemaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan im August 2022. Bild: Pivot to Peace/Twitter

Ein von der No Cold War-Kampagne in Zusammenarbeit mit mehreren progressiven Bewegungen und Plattformen organisiertes Webinar beleuchtete den laufenden Übergang zu einer multipolaren Welt und die Notwendigkeit einer neuen Bewegung der Blockfreien Staaten

Stimmen aus der ganzen Welt vereinen sich gegen den Neuen Kalten Krieg und befürworten eine neue Blockfreiheit

von Peoples Dispatch

18. Juni 2023

Soziale Bewegungen und Forschungsinstitute kamen am Samstag, den 17. Juni, zusammen, um auf die neuen Narrative des Kalten Krieges hinzuweisen, die vom westlichen Imperialismus vorangetrieben werden, und um eine neue Bewegung für “Blockfreiheit” im globalen Süden zu fordern.

Der Aufruf erfolgte im Rahmen eines Webinars mit dem Titel “Die neue Blockfreiheit und der neue Kalte Krieg”, das von der No Cold War-Kampagne und dem Tricontinental: Institute for Social Research zusammen mit ALBA Movimientos, Pan-Africanism Today, dem International Strategy Center mit Sitz in Südkorea und der International Peoples’ Assembly organisiert wurde.

Die Forderung nach einer neuen “Blockfreiheit” ist bedeutsam, wenn man die Geschichte des 20. Jahrhunderts betrachtet. Die Entstehung der Bewegung der Blockfreien Staaten in den 1960er Jahren, die unter anderem von Ländern des Globalen Südens wie Indien, Ägypten, Indonesien und Jugoslawien angeführt wurde, bot eine wichtige Alternative für kleinere und kürzlich entkolonialisierte Nationen, um ihre Souveränität zu behaupten und gleichzeitig die laufenden antikolonialen Kämpfe in der ganzen Welt zu unterstützen.

Im Webinar sprachen fortschrittliche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Aktivisten und Intellektuelle über die sich abzeichnende Tendenz der von den USA angeführten Koalition westlicher und mit ihnen verbündeter Regierungen, auf die Rhetorik der Ära des Kalten Krieges zurückzugreifen, während sie China geopolitisch ins Visier nehmen.

“Die Vereinigten Staaten haben einen großen politischen Wandel in der Welt herbeigeführt”, sagte Vijay Prashad, Direktor des Tricontinental und einer der prominenten Vertreter der No Cold War-Kampagne. Bei der Eröffnung der Veranstaltung wies Prashad darauf hin, dass die USA und ihre Verbündeten in Europa und Japan zunehmend besorgt über ihre abnehmende Bedeutung in der Welt sind und sich Sorgen über den Aufstieg Chinas und in gewissem Maße auch Russlands machen.

“Der Westen begann mit einer Taktik, bei der er alle notwendigen Mittel einsetzte, darunter Handelskriege, Informationskriege und den Aufbau eines massiven Militärs im Pazifik und im Indischen Ozean. Diese Aufrüstung ist als der Neue Kalte Krieg bekannt”, sagte er und skizzierte die sich abzeichnenden Trends in der Welt.

Wie Prashad stellte auch Sevim Dağdelen, eine deutsche Abgeordnete der Partei Die Linke, fest, dass wir Zeugen “einer tektonischen Verschiebung in den internationalen Beziehungen sind, und wir sprechen hier von der Erosion von 500 Jahren westlicher Hegemonie und dem Ende des unipolaren Moments des US-Imperiums, das seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vorherrschte.”

Die deutsche Parlamentarierin verwies auf die Entstehung einer neuen multipolaren Struktur mit dem Aufstieg der BRICS-Gruppe und das Versagen der westlichen Regierungen, die nicht aus den USA stammen, wie Deutschland, die wachsende Multipolarität des Welthandels anzunehmen und sich ihr stattdessen zu widersetzen.

Sie wies auch auf die laufende Debatte in der Linken in Deutschland und in anderen europäischen Ländern hin, wobei die grundlegende Frage lautet, ob sich die europäische Linke der Politik der Stellvertreterkriege unterwirft und sich darauf beschränkt, die Auswirkungen dieser Kriege auf die Arbeiterklasse abzufedern, oder ob sie sich mit dem Globalen Süden solidarisiert und sich in einer grundlegenden Opposition zum US- und NATO-Imperialismus engagiert.

Als Beispiel für Letzteres nannte Dağdelen das Entstehen einer neuen Friedensbewegung in Deutschland, die “den Kriegstreibern die Stirn bietet und sich für eine friedliche Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg einsetzt – im Interesse der eigenen Bevölkerung, aber auch im Interesse der Bevölkerungen des globalen Südens.”

In seinem Konzept für das Webinar hatte Prashad eine “Wiederbelebung souveräner Politik” unter den Ländern des Globalen Südens festgestellt, selbst unter denen, die von rechtsgerichteten, US-freundlichen Regierungen wie der von Narendra Modi in Indien geführt werden.

Er zitierte eine jüngste Erklärung der BRICS-Staaten, in der dazu aufgerufen wird, “den Multilateralismus zu stärken und das Völkerrecht, einschließlich der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze, als unverzichtbaren Eckpfeiler zu wahren”.

“Die Yankees sind in Panik geraten”

Auch Ronnie Kasrils, ehemaliger südafrikanischer Geheimdienstminister und marxistischer Aktivist, der am Kampf gegen die Apartheid beteiligt war, bekräftigte, dass das Wiederaufleben eines neuen Kalten Krieges darauf zurückzuführen sei, dass die USA ihre Hegemonie durch Länder, die ihre Souveränität beanspruchen, nicht in Frage stellen wollen.

“Sie kämpfen mit Zähnen und Klauen gegen Länder, die keinen Krieg mit ihnen führen wollen, sondern die ihre Wirtschaft entwickeln, ihr Volk und ihre Souveränität schützen und eine multilaterale Welt und keine unipolare Welt haben wollen”, sagte Kasrils.

Kasrils wies auch darauf hin, dass große und kleine Nationen zunehmend ihre Souveränität behaupten und sich dem Diktat der US-geführten Weltordnung widersetzen. Ihm zufolge sind die jüngsten diplomatischen Durchbrüche von Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Mali, Saudi-Arabien und sogar Honduras mit China ein Beispiel für das sich verändernde internationale Szenario.

“Die Yankees sind in Panik, weil ihre Kontrolle (über diese Länder) zusammenbricht”, fügte Kasrils hinzu.

Kasrils lobte auch die Bemühungen der deutschen Linken, eine Friedensbewegung zu organisieren und die Interessen der Menschen über die anhaltende Kriegstreiberei zu stellen.

Stephanie Weatherbee, Mitglied des Sekretariats der Internationalen Versammlung der Völker, wies in ihrer Rede aus Brasilien darauf hin, dass das Verständnis von Blockfreiheit nicht auf die außenpolitischen Standpunkte der einzelnen Länder reduziert werden dürfe.

Weatherbee betonte, dass Blockfreiheit auch mit nationalen politischen Fragen der verschiedenen Länder zu tun hat. “Eines der Merkmale der Unipolarität und der Hegemonie der USA ist, dass sie darauf bestehen, dass der Rest der Welt, insbesondere die peripheren Volkswirtschaften, ihre nationalen Interessen und ihre wirtschaftliche Entwicklung den wirtschaftlichen Interessen der USA unterordnen”, fügte sie hinzu.

“Wenn also die Volkswirtschaft eines Landes beschließt, ihrer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung, ihrem nationalen Prozess Vorrang einzuräumen, trägt auch das zur Politik der Blockfreiheit bei.”

Ukraine: Eine heilsame Lektion

Dağdelen erklärte, wie sich die anhaltenden Konfrontationen zwischen westlichen Regierungen und aufstrebenden Mächten wie China in den letzten Jahren durch den Krieg in der Ukraine verschärft haben, wo die USA und ihre Verbündeten einen Stellvertreterkrieg gegen Russland geführt haben. Sie wies darauf hin, dass die deutsche und europäische Beteiligung an diesem Krieg mit enormen Kosten für die nationalen Interessen der beteiligten Länder verbunden war.

Sie veranschaulichte diese von der europäischen Bevölkerung zu tragenden Kosten anhand der Tatsache, dass diese Länder unter einer Rezession und massiven Lohneinbußen zu leiden hatten, darunter auch Deutschland, wo die Arbeitnehmer Reallohnverluste von rund 4 % hinnehmen mussten, die höchsten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Srujana Bodapati, eine in Indien ansässige Wirtschaftswissenschaftlerin bei Tricontinental, fügte hinzu, dass ähnliche Kosten auf Länder wie Indien zukommen könnten, deren Regierungen zunehmend von den USA im Rahmen ihrer Konfrontation mit China angestiftet werden.

“Die USA wollen Indien genauso benutzen wie die Ukraine gegen Russland”, sagte Srujana und verwies auf die ungleichen Bedingungen eines Bündnisses mit den USA und die Zerstörung, die die Ukraine in ihrer Konfrontation mit Russland erlitten hat.

“Die USA wollen, dass Indien irgendwann China militärisch konfrontiert, aber das Schicksal, das Indien dabei erwartet, ist uns klar. Daher ist diese Tragödie (der Ukraine) in gewisser Weise eine heilsame Lektion für uns.”

In Anlehnung an Dağdelens Worte erläuterte sie, wie Europa weiterhin unter den Konfrontationen mit Russland leidet und einen hohen Preis dafür zahlt. Als Beispiel nannte sie die Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline, die eine wichtige Energiequelle für Deutschland und andere Länder in der Region beeinträchtigte, und dass sehr wenig getan wurde, um die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen.

“Ein Verbündeter der USA zu sein, ist ein Widerspruch in sich”, fügte sie hinzu. “Ein Verbündeter zu sein, bringt Zerstörung über uns selbst.”

Deepl.com

