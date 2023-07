A Matryoshka of Psyops: And Why General Armageddon Is Not Going Anywhere The main problem faced by Russia is not the Hegemon and NATO: it’s domestic, Pepe Escobar writes. The secret of a perfect psyop is that…

Eine Matrjoschka der Psyops: Und warum General Armageddon nirgendwo hingehen wird

Von Pepe Escobar

30. Juni 2023

Das Hauptproblem Russlands sind nicht der Hegemon und die NATO: Es ist ein innerstaatliches Problem, schreibt Pepe Escobar.

Das Geheimnis einer perfekten Psyop ist, dass niemand sie wirklich versteht.

Ein perfekter Psyop erfüllt zwei Aufgaben: Er macht den Feind benommen und verwirrt und erreicht gleichzeitig eine Reihe sehr wichtiger Ziele.

Es versteht sich von selbst, dass wir eher früher als später sehen sollten, welche Ziele sich aus dem strategischen Spiel in Russland ergeben, das ich als The Longest Day beschrieben habe.

Der längste Tag mag ein überlebensgroßer Psyop gewesen sein oder auch nicht.

Um den Nebel zu lichten, beginnen wir mit einer Auflistung der üblichen “Gewinner”-Verdächtigen.

An erster Stelle steht zweifelsohne Belarus. Dank der unschätzbaren Vermittlung von Old Man Luka verfügt Minsk nun über die erfahrenste Armee der Welt: die Wagner-Musiker, Meister des konventionellen (Libyen, Ukraine) und nicht-konventionellen (Syrien, Zentralafrikanische Republik) Krieges.

Das versetzt die NATO bereits in Angst und Schrecken, denn sie sieht sich an ihrer Ostflanke plötzlich mit einer sehr gut ausgerüsteten und de facto unkontrollierbaren Super-Profi-Armee konfrontiert, die obendrein noch von einem Land beherbergt wird, das inzwischen über Atomwaffen verfügt.

Gleichzeitig treibt Russland die Abschreckung an seiner Westfront voran. Wie ein Uhrwerk führt dies dazu, dass die NATO-Staaten in immer höhere Militärbudgets investieren (mit Mitteln, die sie nicht haben). Dieser Prozess ist spätestens seit März 2018 ein zentraler Bestandteil der russischen Strategie.

Und als zusätzlichen Bonus schafft Russland eine 24/7-Bedrohung für die gesamte Nordfront Kiews.

Nicht schlecht für eine “Meuterei”.

Der Tanz der Oligarchen

Weitaus komplexer ist die innere Dynamik Russlands. Putins derzeitige und nachfolgende schwierige Entscheidungen können zu einem Verlust an Popularität und gleichzeitig zu einem Verlust an innerer Stabilität führen – je nachdem, wie die vom Kreml definierten strategischen Siege der russischen Öffentlichkeit präsentiert werden.

Was auch immer sich die NATO-Mainstream-Medien rund um die Uhr einfallen lassen, die offizielle Erklärung des Kremls für den 24. Juni läuft auf eine Prighozin-Demonstration hinaus: Er habe nur versucht, die Dinge aufzurütteln.

Die Sache ist aber viel komplizierter. Natürlich gab es strategische Vorteile, und Prighozin scheint einem sehr riskanten Drehbuch gefolgt zu sein, das am Ende Moskau begünstigt. Aber es ist noch zu früh, um das zu beurteilen.

Ein wichtiger Nebenschauplatz ist die Frage, wie der Tanz der Oligarchen weitergehen wird. Unabhängige russische Medien erwarteten bereits, dass einige – verräterische – Akteure, darunter auch Staatsfunktionäre, ihr One-Way-Ticket kaufen würden, wenn es hart auf hart käme (oder sich “krank” melden oder sich weigern, wichtige Anrufe zu beantworten). Die Duma – gespeist von Bortnikovs FSB – arbeitet bereits an einer umfangreichen Liste.

Das russische System – und auch die russische Gesellschaft – halten solche Leute für äußerst giftig: in der Tat viel gefährlicher als die Demschiza (ein Begriff, der “Demokratie” und “Schizophrenie” vermischt und auf globalistische Neoliberale angewandt wird).

An der militärischen Front wird es noch komplizierter. Putin hat Verteidigungsminister Schoigu damit beauftragt, die Liste der Generäle zusammenzustellen, die nach dem “längsten Tag” befördert werden sollen. Um es gelinde auszudrücken: Für viele Menschen aus den verschiedensten Richtungen ist Schoigu zu einem giftigen Element in der russischen Politik geworden.

Wagner – umbenannt und unter neuer Leitung – wird weiterhin Russlands Interessen über Minsk dienen, auch in Afrika.

Der alte Mann Luka, gerissen wie immer, hat bereits fest erklärt, dass es über Wagner keine Provokationen gegen die NATO geben wird. Wagner-Rekrutierungsbüros werden in Belarus nicht eröffnet. Belarussen können sich Wagner direkt anschließen. Gegenwärtig befinden sich die meisten Wagner-Kämpfer noch in Lugansk.

Praktisch wird die russische Regierung von nun an nichts mehr mit Wagner zu tun haben, weder militärisch noch finanziell.

Außerdem gibt es keine schweren Waffen, die beschlagnahmt werden könnten. Bereits am Montag, den 26. Juni, hatte Wagner seine schweren Waffen nach Weißrussland verlegt. Was übrig blieb – und während des Longest Day nicht bewegt worden war – wurde an das Verteidigungsministerium zurückgegeben.

Der Tanz der Generäle

Ein klarer Gewinner des ganzen Prozesses ist die russische öffentliche Meinung: Das wurde in Rostow deutlich. Alle unterstützten Putin, die russischen Soldaten, Wagner und Prighozin – und das zur gleichen Zeit. Das übergeordnete Ziel war, die russische Armee zu verbessern, um den Krieg zu gewinnen. So einfach ist das.

Die Säuberung innerhalb des Verteidigungsministeriums wird hart sein. Unter dem Vorwand der Repression oder der “Rebellion” werden “Operettengeneräle” (wie Putin sie selbst definiert), die ihre Soldaten nicht richtig ausbilden, die Mobilisierung nicht richtig organisieren oder im Kampf inkompetent sind, definitiv entlassen.

Das Problem ist, dass sie alle zu Gerassimows Kreisen gehören. Um es diplomatisch auszudrücken: Er muss eine Menge ernster Fragen beantworten.

Und damit sind wir bei der “General Armageddon wurde verhaftet”-Meldung angelangt, die von der gesamten NATOstan-Informationswelt fröhlich nachgeplappert wird.

General Surovikin hat Prighozin in Rostow empfangen – aber er war nie ein Komplize der “Rebellion”. Der stellvertretende Verteidigungsminister Jewkurow war ebenfalls im Hauptquartier in Rostow und empfing Prighozin zusammen mit Surowikin. Jewkurow könnte die Rolle eines strategisch platzierten Beobachters gespielt haben.

Die Seifenoper der Prighozin-Rebellion begann de facto bereits im Februar – und nichts wurde unternommen, um sie zu stoppen. Unabhängig davon, ob man die offizielle Darstellung teilt – oder nicht.

Das bedeutet, dass der russische Staat es hat kommen sehen. Macht das The Longest Day zur Mutter aller Maskirovskas?

Noch einmal: Es ist kompliziert. Anders als der kollektive Westen praktiziert oder erzwingt Russland keine Stempelkultur. Wagner wurde durch das Kriegsrecht geschützt. Jede Beleidigung eines “Musikers”, der gegen das neonazistische Banderistan kämpft, wird mit bis zu 15 Jahren Gefängnis geahndet. Jeder Wagner-Kämpfer ist offiziell ein Held Russlands – was Putin selbst immer betont hat.

Es steht außer Frage, dass die schwelenden Spannungen in russischen Militärkreisen vor The Longest Day im Stil eines Kriegsnebels manipuliert wurden, um den Feind zu verwirren. Das funktionierte wie ein Zauber. Am schicksalhaften 24. Juni selbst führte Surowikin einen Krieg und verbrachte den Tag nicht damit, mit Prighozin Brandy zu trinken.

Die NATO-Stan-Achse klammert sich wirklich an einen Strohhalm. Es bedurfte nur eines Gerüchts über Surowikin, um sie in Verzückung zu versetzen – was einmal mehr beweist, wie sehr sie das allgemeine Armageddon fürchten.

Ein wichtiger Faktor ist, wie Surowikin in der öffentlichen Meinung im Vergleich zu den überlebenden “Operettengenerälen” angesehen wird.

Er hat die inzwischen legendäre dreischichtige Verteidigung aufgebaut, die bereits die “Gegenoffensive” unter sich begräbt. Er führte die äußerst erfolgreichen iranischen Shahed-136-Drohnen auf dem Schlachtfeld ein. Und er organisierte die Fleischwolf-Verwüstung in Bakhmut/Artemyovsk, die bereits in die militärischen Annalen eingegangen ist.

Es war General Armageddon, der Putin im Herbst 2022 mitteilte, dass die russischen Streitkräfte nicht für eine Großoffensive bereit seien.

Was auch immer die 5. Kolumnisten fabrizieren, General Armadeggon geht nirgendwohin – außer um einen Krieg zu gewinnen. Und Russland wird Afrika nicht “verlassen”. Im Gegenteil: Ein umbenannter Wagner bleibt dort und bleibt in mehreren Breitengraden auf Kurzwahl.

Kurzfristig scheint der Trend auf eine – verworrene – Trockenlegung des russischen Militärsumpfes hinzudeuten. Der längste Tag scheint die Russen aller Couleur dazu gebracht zu haben, zu erkennen, wer der wahre Feind ist – und wie man ihn besiegen kann, koste es, was es wolle.

“Nichts geschieht zufällig”

Der Historiker Andrei Fursov, der Roosevelt wiederbelebte, bemerkte, dass “in der Politik nichts zufällig geschieht. Wenn es passiert, dann war es mit Sicherheit vorhergesehen”.

Nun, Maskirovska reitet wieder.

Das Hauptproblem Russlands ist jedoch nicht der Hegemon und die NATO, sondern das eigene Land.

Auf der Grundlage von Gesprächen mit russischen Analysten und deren Eindrücken von sehr scharfsinnigen Menschen, die in Russland, der Ukraine und im Westen gelebt haben, lassen sich im Wesentlichen vier Hauptgruppen ausmachen, die versuchen, ihre Vorstellung von Russland durchzusetzen.

Die “Zurück in die UdSSR”-Gruppe. Dazu gehören natürlich auch einige ehemalige KGB-Mitarbeiter. Sie haben eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung. Viele gebildete Spezialisten (Profis der alten Schule, meist im Rentenalter). Dieses Projekt suggeriert eine Revolution – ein 1917 auf Steroiden. Aber wo ist Lenin?

Die “Zurück zum Zaren”-Leute. Das würde bedeuten, dass Russland das “Dritte Rom” wird und die orthodoxe Kirche eine wichtige Rolle spielt. Dahinter stehen beträchtliche Mittel. Ein großes Fragezeichen ist, wie viel Unterstützung in der Bevölkerung, insbesondere im “tiefen” Russland, sie wirklich haben. Diese Gruppe hat nichts mit dem Vatikan zu tun – der an The Great Reset verkauft wird.

Die Plünderer – die Russland zugunsten des Hegemons blindlings ausrauben. Versammelt 5. Kolumnisten und alle Arten von “totalitären Neoliberalen”, die die “Werte” des kollektiven Westens verehren. Die Übrigen werden bald vom FSB an die Tür geklopft bekommen. Ihr Geld ist bereits blockiert.

Die Eurasianisten. Dies ist das am besten realisierbare Projekt – in enger Zusammenarbeit mit China und mit dem Ziel einer multipolaren Welt. Hier ist kein Platz für russische Oligarchen. Allerdings ist der Grad der Zusammenarbeit mit China noch sehr umstritten. Die wirklich brennende Frage lautet: Wie lässt sich die Gürtel- und Straßeninitiative in der Praxis wirklich in die Greater Eurasia Partnership integrieren?

Dies ist nur eine Skizze – offen für Diskussionen. Die ersten drei Projekte werden wohl kaum funktionieren – aus einer Reihe komplexer Gründe. Und das vierte hat in Russland noch nicht genügend Fahrt aufgenommen.

Sicher ist, dass sie sich alle gegenseitig bekämpfen. Möge die derzeitige Trockenlegung des militärischen Sumpfes auch dazu dienen, den politischen Himmel zu klären. Übersetzt mit Deepl.com

