Die Eingeschlossenen von Gaza haben doch keine Chance gegen diese geballte zionistische Kriegsmaschinerie. außer die westlichen “Werte- Heuchler” unterstützen endlich den legitimen palästinensischen Widerstand, um der illegalen zionistischen Besatzung ein Ende zu bereiten. Bei der Ukraine und deren “Widerstand” ist man doch gegen berechtigte Widerstände voll dabei. Evelyn Hecht-Galinski

Will Gaza respond to Israel’s operation in Jenin? Palestinian resistance groups in Gaza have not yet responded to the Israeli invasion of Jenin, but political analysts say if the assault on the city is prolonged then “confrontation is inevitable.”

Anhänger der Hamas-Bewegung demonstrieren am 3. Juli 2023 in Jabalia im Gazastreifen, um gegen die israelische Militäroperation in der Stadt Dschenin im Westjordanland zu protestieren. (Foto: Ramez Haboub/APA Images)

Wird Gaza auf die israelische Operation in Dschenin reagieren?

Von Tareq S. Hajjaj

4. Juli 2023

Die palästinensischen Widerstandsgruppen im Gazastreifen haben noch nicht auf den israelischen Einmarsch in Dschenin reagiert, aber politische Analysten sagen, dass eine Konfrontation unvermeidlich ist, wenn der Angriff auf die Stadt fortgesetzt wird.

Am Montagmorgen, dem 3. Juli, sah es in Gaza ähnlich aus wie nach einem israelischen Angriff auf den Gazastreifen. Es war feierlich, und Millionen von Palästinensern in der Küstenenklave waren nervös. Aber es gab keinen Angriff auf den Gazastreifen – dieses Mal fand der israelische Angriff in Dschenin statt.

Seit den frühen Morgenstunden des Montags wurden bei der anhaltenden israelischen Invasion in Dschenin bisher 10 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet. Mehr als 120 wurden verletzt, und Tausende von palästinensischen Zivilisten sind zu Fuß aus dem Lager geflohen, um sich in nahe gelegenen Krankenhäusern in Sicherheit zu bringen. Israel hat Luftangriffe auf das Lager Dschenin geflogen – eine Taktik, an die sich die Palästinenser im Gazastreifen gewöhnt haben.

Stunden nach Beginn der israelischen Operation gingen die Palästinenser am Montagabend in Gaza auf die Straße, um als Reaktion auf einen öffentlichen Aufruf der Widerstandsgruppen im Gazastreifen zu demonstrieren. Obwohl es erst zwei Monate her ist, dass israelische Bomben das letzte Mal in Gaza einschlugen, warten die Menschen im Gazastreifen ungeduldig auf die Reaktion ihrer Führer auf den Angriff auf Dschenin.

“Wir wollen keine Erklärungen hören, während in Dschenin palästinensisches Blut vergossen wird. Wir brauchen Taten von allen Fraktionen gemeinsam. Wenn es einen guten Zeitpunkt für die Palästinenser gibt, sich in ihrer Antwort auf die israelischen Verbrechen zu vereinen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür”, sagte Osama Saleh, ein Demonstrant in Gaza, gegenüber Mondoweiss.

Obwohl der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen noch aussteht, herrscht im Gazastreifen das Gefühl vor, dass der israelische Angriff auf Jenin nicht auf den fast einen Quadratkilometer großen Bereich des Flüchtlingslagers Jenin beschränkt bleiben wird. Politische Analysten in Gaza sagen, die Menschen sollten sich auf eine Eskalation und einen “Aufstand” im gesamten besetzten Palästina einstellen.

Hamas-Anhänger protestieren am 3. Juli 2023 in Gaza-Stadt gegen die israelische Militäroperation in der westjordanischen Stadt Dschenin. (Foto: Omar Al-Dirawi/APA Images)

Proteste in Gaza

Am frühen Montagmorgen, wenige Stunden nach Beginn der Militäroperation in Dschenin, veröffentlichte der Gemeinsame Operationsraum der palästinensischen Gruppierungen im Gazastreifen eine Erklärung, in der alle Palästinenser aufgerufen wurden, Dschenin zu “verteidigen” und mit allen Mitteln zu unterstützen.

“Wir rufen alle Palästinenser dazu auf, sich der Besatzung entgegenzustellen und Dschenin zu unterstützen, um dem Feind eine harte Lektion als Antwort auf seine Aggression zu erteilen”, hieß es in der Erklärung.

Die Fraktionen riefen auch die Widerstandskämpfer auf, “bereit zu sein, zu antworten”, falls Israel seinen Angriff auf Dschenin fortsetzt. Dieser Geist der Erwartung und Unterstützung für den Widerstand war in den Gesichtern der Demonstranten im Gazastreifen deutlich zu erkennen, die sich in den meisten Moscheen im Gazastreifen versammelten und in der Al-Nasser-Straße westlich von Gaza-Stadt zusammenkamen.

“Wir sind hier, um den Besatzern zu sagen, dass ihr Jenin nicht allein erobern könnt; wir werden es mit unseren Seelen verteidigen”, sagte Osama Saleh, der zusammen mit seinem Vater protestierte.

Osama sagte, er würde “nicht zögern, sein Leben zu geben, um Jenin” und jeden anderen Teil seines Heimatlandes zu verteidigen.

Obwohl eine Antwort auf den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen eine weitere Runde tödlicher israelischer Luftangriffe auf den Streifen bedeuten könnte, wünschen sich Menschen wie Saleh eine Antwort der bewaffneten Gruppen im Gazastreifen, in der Hoffnung, dass diese signalisiert, dass Jenin in diesem Kampf nicht allein ist.

“Der kriminelle Besatzer, der Zivilisten getötet hat, sollte die Geduld des Widerstands in Gaza nicht auf die Probe stellen”, sagte Saleh. “Die Antwort des Widerstands wird den Verbrechen Israels entsprechen”.



Größere Konfrontation am Horizont?

Viele Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland haben ihre Überraschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Gruppierungen im Gazastreifen noch nicht mit Raketenbeschuss reagiert haben, was für die Gruppierungen im Gazastreifen, insbesondere den Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), eine typische Vorgehensweise ist, wenn die israelischen Angriffe im Westjordanland und in Jerusalem eskalieren.

Der Gazastreifen erholt sich jedoch noch immer von dem jüngsten israelischen Angriff im Mai, bei dem während der fünf Tage andauernden israelischen Luftangriffe 33 Palästinenser getötet wurden, darunter sechs Anführer des PIJ in Gaza. Das Ausbleiben einer Reaktion aus dem Gazastreifen auf den Einmarsch in Dschenin am Montag könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Angriff auf den Gazastreifen im Mai, der als “Operation Schild und Pfeil” bezeichnet wurde, der militärischen Führung des PIJ und ihrer militärischen Infrastruktur einen schweren Schlag versetzt hat.

Während Hamas-Führer während der Proteste im Gazastreifen am Montag erklärten, dass die israelische Eskalation in Dschenin zu einem “offenen Krieg mit Israel” führen und der “Widerstand gewinnen” würde, ging die israelische Invasion in Dschenin am Dienstagmorgen in den zweiten Tag ohne Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen über, was darauf hindeutet, dass die Gruppierungen im Gazastreifen angesichts des aktuellen Angriffs im Westjordanland in den Hintergrund treten könnten.

Allerdings haben die Widerstandsgruppen im Gazastreifen einige Warnsignale ausgesendet, wie der politische Analyst Hussam Dajani, Professor für Politikwissenschaften an der al-Ummah-Universität in Gaza, feststellte.

“Die Gruppen im Gazastreifen haben am Montagmorgen Übungsraketen in Richtung Meer abgefeuert und mehrere diplomatische Schreiben über Ägypten, Katar und die UNO verschickt, um zu versuchen, die ausländische Öffentlichkeit zum Eingreifen zu bewegen, um den israelischen Angriff zu stoppen. Wenn die internationale Gemeinschaft sich nicht bewegt, werden die Fraktionen nicht mehr lange Geduld haben”, sagte Dajani gegenüber Mondoweiss.

Die Fraktionen im Gazastreifen werden versuchen, den diplomatischen Bemühungen eine Chance zu geben, den israelischen Angriff zu stoppen, so Dajani, aber wenn Israel weiterhin Palästinenser in Dschenin in einer langwierigen Operation tötet, “ist eine Konfrontation unvermeidlich”. Übersetzt mit Deepl.com

