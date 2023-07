Disruptor of Roger Waters show raised funds for Israeli military group Yochy Davis has downplayed the anti-Jewish bigotry of Donald Trump’s supporters.

Cover: Pro-Israel-Lobbyisten haben Anstoß daran genommen, wie Roger Waters sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt. SplashNews

Störer der Roger Waters-Show sammelte Spenden für israelische Militärgruppe

Von Kit Klarenberg

Die elektronische Intifada



5. Juli 2023

Es war ein Stunt, der darauf abzielte, zu verleumden.

Während eines Konzerts von Roger Waters in London im vergangenen Monat entrollten einige wenige Zuhörer israelische Flaggen.

Der Vorfall wurde von einigen Medien schnell publik gemacht.

Sowohl The Jewish Chronicle als auch der Radiosender LBC beschrieben eine der Protestierenden, Yochy Davis, als Tochter eines Holocaust-Überlebenden.

In den Berichten wurde Yochy Davis als beleidigt darüber dargestellt, dass der Rockstar in einem Teil seiner jüngsten Auftritte eine naziähnliche Uniform getragen hatte.

Die Empörung war eindeutig konstruiert.

Israel und sein Lobbynetzwerk sind seit langem darüber verärgert, dass Waters sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt. In unredlicher Weise haben sie behauptet, seine Haltung sei antisemitisch motiviert.

Die Einwände gegen seine eindeutig satirische Kleidung – die er seit Jahrzehnten bei seinen Auftritten trägt – folgten diesem Muster.

Die Medien, die für Yochy Davis werben wollten, wiesen nicht darauf hin, dass sie eine Unterstützerin des israelischen Militärs ist.

Davis hat in den letzten Jahren Spenden für My Truth gesammelt, eine Gruppe, die Propagandatouren für israelische Truppen organisiert.

In einem Beitrag aus dem Jahr 2019 auf der GoFundMe-Website schrieb Davis, dass sie “das Glück hatte, bei einem Besuch von My Truth in Großbritannien in diesem Jahr zu helfen”. Die Gruppe habe die Houses of Parliament besucht, und Davis sammelte Geld, damit “wunderbare junge Freiwillige” des israelischen Militärs regelmäßige Reisen nach Großbritannien unternehmen konnten.

“Leidenschaftliche” Befürworterin des israelischen Rassismus

Davis bezeichnete sich selbst als “leidenschaftliche” Anhängerin des Zionismus – Israels Staatsideologie. Obwohl es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass das israelische Militär Kriegsverbrechen begeht, behauptete Davis, die Streitkräfte seien bestrebt, “hohe moralische Standards” zu erfüllen.

Die Arbeit von Davis ist von der israelischen politischen Elite nicht unbemerkt geblieben.

Im Juli 2019 bezeichnete der damalige israelische Justizminister Amir Ohana Davis als “einen der führenden Basisaktivisten des Vereinigten Königreichs.” Ohana ist heute Sprecher des israelischen Parlaments, der Knesset.

Im Jahr 2015 bezeichnete Yair Lapid – ein prominenter israelischer Politiker, der später für kurze Zeit Premierminister war – My Truth als “eine zionistische Antwort auf radikale Gruppen wie Breaking the Silence”. Breaking the Silence wird vorgeworfen, Israel zu untergraben, indem sie Beweise dafür veröffentlichen, dass das israelische Militär schwere Menschenrechtsverletzungen begangen hat.

Obwohl The Jewish Chronicle Davis’ Lobbying-Hintergrund nicht erwähnte, als sie über ihren Stunt bei der Roger Waters Show berichtete, war die Zeitung zuvor weniger ausweichend.

Im Januar 2021 berichtete The Jewish Chronicle, dass Davis eine “produktive Pro-Israel-Aktivistin” sei.

In dem betreffenden Artikel wurde Davis zitiert, um Donald Trump zu verteidigen, dessen Amtszeit als US-Präsident kurz vor dem Ende stand.

Dem Artikel zufolge war Davis bekannt, dass einige der Trump-Anhänger, die in jenem Monat das Kapitol stürmten, Kleidung mit Slogans trugen, die Gewalt gegen Juden befürworteten. Doch Davis wischte diese Tatsache beiseite, indem sie behauptete, “es gibt Antisemiten in allen möglichen Gruppen”.

Ihr Kommentar war bezeichnend. Davis, die Roger Waters zu Unrecht des Antisemitismus bezichtigt hatte, war bereit, den sehr realen Antisemitismus von Trumps Anhängern zu übersehen – zweifellos, weil Trump sich als Israels treuer Verbündeter ausgab.

Es war nicht das erste Mal, dass sie sich auf die Seite von Extremisten oder Rassisten stellte.

Im Jahr 2018 verabschiedete die Knesset ein Gesetz, das Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes definiert. Damit bestätigte Israel, dass es ein Apartheidsystem betreibt, in dem Palästinenser einen niedrigeren Status haben als Juden.

Zu denjenigen, die mit der Gesetzgebung nicht einverstanden waren, gehörte Sheila Gewolb, damals Vizepräsidentin der pro-israelischen Gruppe Board of Deputies of British Jews.

Als Gewolb ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass einige Maßnahmen des “Nationalstaats”-Gesetzes “regressive Schritte” seien, rief Jochy Davis eine Petition ins Leben, in der er ihren Rücktritt forderte.

Nach Ansicht von Davis sollte der Vorstand niemals israelkritische Erklärungen abgeben, es sei denn, eine überwältigende Mehrheit der Mitglieder der Organisation hätte die Kritik zuvor gebilligt.

Davis – selbst Mitglied des Abgeordnetenhauses – bezeichnete die von Gewolb vertretene Position als “tendenziös”.

Davis vertrat die Ansicht, dass sich niemand über Israels Entscheidungen beschweren dürfe, unabhängig von deren Folgen.

Dass sie keine Opposition gegen Israel duldet – selbst wenn dessen Rassismus immer offenkundiger wird – ist höchst bezeichnend. Die Medien, die ihre Verleumdungen gegen Roger Waters fröhlich weiterverbreiten, haben ihre Loyalität zu einem Apartheidstaat ignoriert. Übersetzt mit Deepl.com

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist. Twitter: @KitKlarenberg.

