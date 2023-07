NATO’s Scorched Earth in Ukraine The forthcoming NATO Summit in Vilnius on July 11-12 seems already infected by a strange policy fatalism, writes Tony Kevin. By Tony Kevin Special to Consortium News Hope of a policy breakthrough in Vilnius, Lithuania towards peace in Ukraine, spearheaded by the war-weary East Europeans,

Cover: NATO Secretary General Jens Stoltenberg, left, with German Chancellor Olaf Scholz in Berlin, January 18, 2021. (NATO, Flickr)



Die verbrannte Erde der NATO in der Ukraine

Von Tony Kevin

Speziell für Consortium News

5. Juli 2023

Die Hoffnung auf einen politischen Durchbruch in Vilnius, Litauen, in Richtung Frieden in der Ukraine, angeführt von den kriegsmüden Osteuropäern, scheint sich in Luft aufgelöst zu haben.

In der NATO wird allgemein anerkannt, dass die ukrainischen Sommeroffensiven in Saporischschja und jetzt in Bachhmut die russischen Verteidigungsanlagen nicht eindellen konnten, wobei die ukrainischen Soldaten in erschreckendem Maße starben und die vom Westen gelieferte Ausrüstung in großem Umfang zerstört wurde.

Der Westen scheint sich damit zufrieden zu geben, dass Selenskyj die immer knapper werdenden ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter weiter vergeudet – ein Prozess, den der Schriftsteller Raúl Ilargi Meijer als den von der NATO unterstützten Selbstmord der ukrainischen Nation bezeichnet.

Die unausgesprochene Strategie der NATO scheint zu sein: Wir wissen, dass Russland in der Ukraine unweigerlich gewinnen wird, aber wir werden dafür sorgen, dass wir und unsere Kiewer Stellvertreter so viel wie möglich von der ukrainischen Arbeitskraft und dem nationalen Reichtum vernichten, bevor Russland die Kontrolle über das Land übernimmt.

Der Kachowka-Damm ist verschwunden, und was vom Kernkraftwerk Saporischschja übrig geblieben ist, scheint zunehmend der Gefahr einer vom Westen unterstützten ukrainischen Sabotage ausgesetzt zu sein. Diese beiden riesigen Anlagen waren die Dreh- und Angelpunkte des industriellen und landwirtschaftlichen Potenzials und Reichtums der Ukraine.

Wenn Russland die politische Kontrolle über das zerstörte Land der Ukraine erlangt und nachdem es die westlichen Ansprüche auf das Eigentum an den dortigen Vermögenswerten zurückgewiesen hat, wird es vor einer gewaltigen Wiederaufbauarbeit stehen, die mit der Situation vergleichbar ist, vor der die Sowjetunion in der Ukraine nach den rachsüchtigen Verbrennungsaktionen der sich zurückziehenden Nazi-Divisionen 1944-45 stand.

In der Zwischenzeit wird Deutschland unter seiner trägen Scholz-Führung de-industrialisiert, nachdem das billige russische Gas nach der von den USA veranlassten Sabotage der baltischen Pipelines verloren gegangen ist. Die deutschen Industriellen verlagern ihr Kapital, ihre Managementfähigkeiten und ihr geistiges Eigentum in andere Länder. Frankreich wird von schweren Unruhen heimgesucht. Die EU ist unkonzentriert und ziellos. Der weltweite Einfluss Westeuropas schrumpft.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, links, mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin, 18. Januar 2021. (NATO, Flickr)

In den Vereinigten Staaten geht es nur dem militärisch-industriellen Informationskomplex gut. Die Infrastruktur verfällt weiter. Die Mittelschicht ist erodiert und verwirrt. Die Demokraten sind die Partei des liberalen Imperialismus, und die Republikaner sind immer noch gespalten zwischen Kriegstreibern und Amerika-first-Nationalisten wie Trump. Wer weiß, wer der nächste US-Präsident sein wird und ob er oder sie den relativen Niedergang Amerikas aufhalten kann.

Russland macht in dem, was es jetzt als globale Mehrheit bezeichnet (was früher der globale Süden war), stetig Fortschritte in seinem Ansehen. Die Schlange der Regierungen, die den BRICS und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) beitreten wollen, wird immer länger.

Die strategische Allianz zwischen Russland und China ist der Dreh- und Angelpunkt dieser zunehmend robusten und intellektuell selbstbewussten Ideologie der Multipolarität, die die Aufmerksamkeit ernsthafter Regierungen in aller Welt auf sich zieht.

Die Aufgabe Russlands besteht darin, in der Ukraine zu gewinnen, was es auch tut, ohne jedoch seinen Ruf bei China und der globalen Mehrheit zu zerstören.

Russland lässt den Vorhang fallen, der 320 Jahre nach dem Versuch Peters des Großen, Russland zu einem Mitglied des europäisch-anglophonen Clubs zu machen, aufgezogen wurde. Russland wird dem Westen nie wieder vertrauen.

Die Geschichte des diplomatischen Verrats des Westens in den letzten 32 Jahren seit dem Ende des Sowjetkommunismus 1991 hat den Russen gezeigt, dass es bei den Plänen der USA und Großbritanniens immer um viel mehr ging als um den Sieg über den Kommunismus: Es ging um die Ausweitung der amerikanischen globalen Hegemonie und die Zerschlagung Russlands als konkurrierender Weltzivilisationsstaat.

Es gibt inzwischen genügend Beweise, um die Globale Mehrheit davon zu überzeugen, dass der Regimewechsel und die Kontrollmaßnahmen der USA in der Ukraine seit 2013 vor allem das zynische Ziel hatten, Russland zu schwächen und zu destabilisieren. Die Globale Mehrheit erinnert sich an ihre eigene bösartig ausgebeutete Kolonialgeschichte und ist froh, dass diese westlichen Bemühungen scheitern.

Das NATO-Treffen in Vilnius wird keine neuen Wunder der Rettung für das dem Untergang geweihte Kiewer Regime bringen. Es wird eine Menge müder Rhetorik über die weitere Verteidigung der demokratischen Ukraine zu hören sein.

Niemand – weder die Redner noch die Zuhörer – wird es glauben.

Übersetzt mit Deepl.com

Tony Kevin ist ein ehemaliger hochrangiger australischer Diplomat, der als Botschafter in Kambodscha und Polen sowie in der australischen Botschaft in Moskau tätig war. Er ist Autor von sechs veröffentlichten Büchern über öffentliche Politik und internationale Beziehungen.

--

