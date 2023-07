Open Letter to His Holiness, Pope Francis I, Bishop of Rome Your collusion is nudging us not just into a non-Christian civilization, but an anti-Christian and anti-human non-civilization. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and…

© Foto: Public domain

Offener Brief an Seine Heiligkeit, Papst Franziskus I., Bischof von Rom



Von Declan Hayes



11. Juli 2023

Ihr Zusammenspiel führt uns nicht nur in eine nicht-christliche Zivilisation, sondern in eine antichristliche und antihumane Nicht-Zivilisation.

Lieber Papst Franziskus,

Obwohl die Kirche einige wirklich schreckliche Päpste erlebt hat, seit die Päpste Petrus und Linus vor all den Jahren den Stein ins Rollen brachten, spielen Sie wirklich in einer eigenen unteren Liga. Während diese schärferen Päpste zumindest Charakter hatten, haben Sie keinen. Und Sie haben noch weniger Führungsqualitäten. Es ist nicht so sehr der Heilige Geist, den die Kirche braucht, um das Schiff zu stabilisieren, sondern McKinsey und Boston Consulting, die, wenn man ihnen freie Hand ließe, Ihnen und den meisten Ihrer gichtbrüchigen Mitbischöfe den Marschbefehl geben würden.

Ein Großteil des Grundes dafür ist, dass die katholische Kirche, die Sie, Gott steh uns bei, steuern sollen, in ihren traditionellen Hochburgen Deutschland, Niederlande und Quebec zusammengebrochen ist, die uns mit Ihrer Duldung diesen Justin Trudeau als kriegstreiberischen Antichristen untergeschoben hat.

Ich weiß, dass Jesus gerne mit Sündern zusammen war, von denen viele ein buntes Völkchen sind, aber es gibt Grenzen. Hier haben Sie es mit dem Serienkriegsverbrecher, Serien-Sexualverbrecher und Serien-Orgie-Insel-Pendler POTUS Bill Clinton zu tun. Wen auch immer Sie hier zu beeindrucken versuchen, es sind nicht die Serben, die Haitianer, die zahllosen anderen Opfer der Clintons oder ihre Freunde, Familien und allgemeinen Wohlwollenden.

Und da Alex Soros, der Sohn des Erzmanipulators George, auf derselben Clinton-Party war, muss man sich wirklich fragen, was Ihr Spiel ist. Obwohl Sie viel über den Teufel schwätzen, bezweifle ich, dass Sie ihn erkennen würden, wenn er Ihnen die Hand schütteln würde.

Obwohl Sie in diesem Link dem Clown Prinz Selenskyj die Hand schütteln, den Ihre Kirche so sehr anhimmelt, beschimpfen Sie Nicaraguas Daniel Ortega mit allen möglichen Namen. Die 25 Jahre Haft, die Nicaragua kurzerhand über Bischof Rolando José Álvarez verhängt hat, sind zwar völlig ungerechtfertigt, aber das gilt auch für die barbarischen Strafen, die Ihr Selenskyj-Kollege immer dann verhängt, wenn er den Drang verspürt, gegenüber seinen wehrlosen Untertanen den harten Mann zu spielen. Während Noriega für Ihr Versagen in Lateinamerika steht, repräsentiert Zelensky das noch viel größere Versagen Ihrer Ostpolitik.

Apropos Nicaragua: Ist es nicht erstaunlich, dass Bianca Jagger, die den Frontmann der Rolling Stones, Mick, in einer katholischen Hochzeit geheiratet hat, nicht nur in ihrem Heimatland Nicaragua, sondern in ganz Lateinamerika eine viel bessere Diplomatin ist als Sie und Ihre eigene Schar von klerikalen Diplomaten?

Wenn Sie ein ehrlicher Mensch wären, würden Sie dem belarussischen Friedensaktivisten, Präsident Alexander Lukaschenko, den Marsch blasen, der seine guten Dienste nutzen könnte, um Noriega dazu zu bringen, sich wie ein Erwachsener zu verhalten.

Aber Noriega ist nicht der einzige, der eine Beruhigungspille braucht, denn er hat seine Gründe, sich vor den Niederländern, dem Roten Kreuz und all jenen zu hüten, die – wie der Vatikan – mit den Yankees und ihren Nonnen vergewaltigenden Contra-Killern in Verbindung stehen. Bei aller Russophobie: Die amerikanischen Todesschwadronen in Lateinamerika haben weit mehr katholische Priester ermordet und weit mehr katholische Nonnen gruppenvergewaltigt als die Kommunisten in Osteuropa, aber Sie finden das in Ordnung.

Und obwohl Spanien und Nicaragua wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen haben, ist dieses glückliche Ereignis kein Fall, in dem Gott eine Tür geschlossen und eine andere geöffnet hat, sondern ein Fall, in dem der Vatikan das Spektakel der Strategie vorgezogen hat, die leider in eurem planlosen Outfit verloren gegangen ist. Überlassen Sie Jumpin’ Jack Flash dem 80-jährigen Mick Jagger und bleiben Sie bei Ihrer eigenen Arbeit, sobald Sie diese richtig definiert haben.

Bei Ihrem Treffen mit den italienischen Bischöfen 2015 in Florenz sagten Sie: “Wir leben nicht in einer Ära des Wandels, sondern in einer Ära des Wandels”. Schöne Worte, was auch immer sie bedeuten mögen, aber sie sind, wie Hamlet sagte, nur Worte, Worte, Worte, und Reden statt Handeln ist billig.

Und mit Taten meine ich nicht, dass Sie südsudanesischen Trickbetrügern die Füße küssen, sich mit der schwedischen Angeberin Greta Thunberg treffen oder irgendeinen anderen Clickbait-Gag in den sozialen Medien machen.

Sie sollten sich mehr Sorgen um das Abschlachten von Katholiken in Nigeria machen als darum, die Füße von Trickbetrügern zu küssen oder Ihren alten Sparringspartner, den argentinischen Erzbischof Víctor Manuel Fernández, der ein Buch über das Küssen geschrieben hat, zu verspotten. Wenn man davon ausgeht, dass es darin nur abstrakt um das Küssen ging, erinnert mich das an Thomas Mann, der über Prinzessinnen schrieb, die Leprakranke küssten und die Wunden, die sie von ihnen bekamen, als Rosen Christi bezeichneten, oder an irgendeinen ähnlichen mittelalterlichen Schwachsinn.

Ehrlich gesagt, erinnern sie mich auch an Sie mit Ihrem Fetisch, die Füße von Fremden zu küssen. Sie sind ein Papst. Sie sollten sich auch wie einer verhalten.

Dieses sinnlose Küssen ist nicht nur eine schwere Beleidigung für die Katholiken, sondern noch mehr für die Buddhisten, die Ihnen für eine solche Beleidigung den Schädel einschlagen würden. Sie sind nicht zu Hause bei Ihrer Mutter im Buenos Aries Ihrer Kindheit und zünden Kerzen für Santa Niňo in Ihrer örtlichen Ermita an, sondern in Rom, wo Sie der Chef der Chefs einer weltweiten Organisation sind und wo Sie, so wahr uns der Himmel helfe, der Stellvertreter Christi auf Erden sein sollen. Sie sollten sich in Form bringen, die Rolle spielen und die Theatralik Selenskyj, Trudeau und Soros’ Marionette Biden (der seine eigene Enkelin verleugnet hat, um Himmels willen) überlassen, die Sie alle drei wie eine Geige spielen.

Ihr Zusammenspiel treibt uns nicht nur in eine nicht-christliche Zivilisation, sondern in eine antichristliche und antihumane Nicht-Zivilisation. Alles, was die katholische Kirche dem Westen – und damit der Welt – gegeben hat, wird aktiv aufgegeben, verachtet und bespuckt. Frankreich verwandelt sich von der ältesten Tochter der katholischen Kirche in die verwüstete Nichte des Islam. Georgetown, die Vorzeigeuniversität Ihres Jesuitennetzwerks, ist das Nervenzentrum der CIA und das Zentrum des Weltwirtschaftsforums für globale religiöse Kontrolle.

Papst Benedikt lebte, wie wir alle es tun sollten, innerhalb seiner eigenen Mythen und wurde schließlich durch das Versagen von Papst Johannes Paul, die Bedrohungen aus dem Westen wie aus dem Osten zu beachten, zunichte gemacht. Ich beziehe mich darauf, wie und warum er die Kindervergewaltigungsskandale von kapitalkräftigen Organisationen wie den Legionären Christi ignorierte und wie und warum Papst Johannes Paul 11 und andere die Ostpolitik der CIA voll und ganz unterstützten.

Apropos Osten: Sie werden Ende August in die Mongolei reisen. Ein Glückspilz. Aber küssen Sie den Buddhisten nicht die Füße, sonst hetzen sie ein paar ihrer Sumo-Ringer auf Sie. Und beleidigen Sie nicht, wie in meinen früheren Artikeln beschrieben, die Burjaten oder schwenken Sie Ihre dämlichen ukrainischen Nazi-Fahnen. Die chinesischen und russischen Behörden werden nicht nur anwesend sein, sondern auch im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben zum Schutz und zur Sicherheit ihrer Bürger, von denen viele ein ungutes Gefühl haben werden, wenn sie einen Helfershelfer ukrainischer Nazis und pro-demokratischer Mörder aus Hongkong in ihrer Mitte haben. Üben Sie ein wenig gesunden Menschenverstand aus.

Und Tapferkeit. Wenn Sie schon irgendwo hingehen müssen, dann in die Arabische Republik Syrien, deren heldenhafte Armee und Menschen, darunter katholische und verbündete Priester und Bischöfe, ihr Blut für Vielfalt, Inklusion und die anderen Schibboleths vergossen haben, für die Sie und ihre Yankee-Killer sich einsetzen. Und wenn Sie schon einmal in der Nähe sind, besuchen Sie die Christen in Palästina, ohne vorher ihren Aufsehern zu huldigen. Lassen Sie sich ein paar Huevos wachsen, wie Maradona, Messi oder di Stéfano sagen könnten.

Anfang August fahren Sie nach Fatima, wo die Gottesmutter uns gebeten hat, für die Bekehrung Russlands zu beten, nicht für die der Ukraine, denn die gab es damals weder real noch imaginär. Russland scheint in dieser Hinsicht im Moment ganz gut dazustehen, aber warum sollte man das russische Volk verleumden, indem man es mit den Wilden in Verbindung bringt, die die Ukraine regieren? Sie sind nicht gleichwertig. Moskau ist das Dritte Rom, und als solches müssen Sie es auch behandeln.

Obwohl Ihre Ostpolitik, die eine Fortsetzung der Politik von Papst Johannes Paul ist, die Stärken, aber vor allem die Schwächen seiner Vorurteile enthält, müssen Sie bedenken, dass seine Zeit vorbei ist. Seine polnische und ukrainische Generation hatte zwar einige Probleme mit den Russen, aber die waren eher verwaltungstechnischer als ideologischer Natur. Die Sowjets waren furchtbare Manager, und viel zu viele Polen, Russen, Ukrainer, Tschetschenen und viele andere haben darunter gelitten, ebenso wie, da bin ich mir sicher, Ihre buddhistischen Feinde, die Burjaten.

Um über all das hinwegzukommen, müssen Sie aufhören, die Handlangerin ukrainischer Gangster und polnischer Kriegstreiber zu sein, die beide nicht den Interessen ihrer jeweiligen Völker dienen. Und während Sie über die sowjetische Misswirtschaft schimpfen, müssen Sie die Managementfehler des verstorbenen polnischen Papstes korrigieren.

Der wichtigste davon war seine Entmannung des lateinamerikanischen Radikalismus. Wir sprechen hier nicht von Che Guevara (einem weiteren Idioten) in einer Soutane, sondern von Brasilianern wie Hélder Cȃmara, die zu Recht oder zu Unrecht glaubten, dass die Armen in den Favelas genauso Seelen und Bedürfnisse hatten wie die Reichen Lateinamerikas, die die Legionäre Christi zur größeren Ehre Gottes und der Kassen des Vatikans niederschüttelten. Obwohl Priester wie Cȃmara, Romero und Nonnen wie jene, die die CIA in El Salvador gruppenvergewaltigt und ermordet oder im Jemen mit Maschinengewehren zu Tode geschossen hat, wie so viele Priester und Bischöfe in Syrien von Ihnen und den Ihren im Stich gelassen wurden, haben sie ihre Schützlinge nicht im Stich gelassen.

Ich schließe Pater Paolo Dall’Oglio, Ihren Jesuitenkollegen, aus dieser Liste aus, denn der Aufruf zur Vergasung der Christen und Aleviten in Syrien war nicht das Werk eines Mannes Gottes, sondern eines Mannes der CIA, deren Vertreter ihn schließlich umbrachten, so wie sie es in Ihrer Kirche in Lateinamerika und auf den Philippinen vor Ihren Augen tun. Aber Sie wissen das alles, denn die Jesuiten in Syrien haben ihn verleugnet, auch wenn Sie und die Ihren das nicht getan haben. Wenn wir dem Motto der Legionäre Christi ex malo bonum folgen, dann sollten Sie und Ihre Jesuitenkollegen Ihr eigenes Haus in Ordnung bringen, bevor Sie sich an den Buddhisten in Sibirien und der Mongolei vergreifen. Sie sollten die Rhetorik in Bezug auf die Ukraine abschwächen und strikte Bedingungen für jede weitere Unterstützung der Unierten Kirche und ihrer polnischen und CIA-Helfer aufstellen. Sie sind nicht Chruschtschow, der mit seinem Schuh auf dem UN-Podium aufschlägt, und Sie sind gewiss nicht der irakische Superheld Muntadhar al-Zaidi, der seine Schuhe auf den amerikanischen Kriegsverbrecher und päpstlichen Freund, den US-Präsidenten George Bush wirft.

Sie sollten nicht nur sehen, warum Iraker, Buddhisten und andere zivilisierte Völker Beleidigungen mit Füßen verachten, sondern in Ihrer Freizeit auch Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Pacem in Terris, Populorum Progressio, Humane Vitae und all die großen Enzykliken und Groschenhefte der letzten 150 Jahre lesen, in denen die Themen Arbeit, Transhumanismus und andere aktuelle Fragen behandelt werden. In Wahrheit sollte Ihr Büro aufhören, jedermanns Zeit damit zu vergeuden, den texanischen Bischof Thomas Strickland, den puerto-ricanischen Bischof Daniel Fernandez Torres, den paraguayischen Bischof Rogelio Livieres Plano und so viele andere bei Besuchen im Vatikan zu schikanieren, die eher dem despotischen Managementstil von Walmart ähneln als dem, was man vom Vatikan erwarten sollte.

Ich fühle mich wie der große syrische Apostel Paulus, der an die Korinther, die Philipper, die Thessalonicher, die Römer, die Epheser und die Kolosser schrieb, die wahrscheinlich alle ihr eigenes Ding machten und zu beschäftigt waren, um ihm zu schreiben. Die Wurzeln der katholischen Kirche gehen nicht nur auf den großen Paulus zurück, sondern auch auf die großen Quellen des Wissens, die am Jordan, Euphrat, Orontes und Tigris entstanden sind.

Eure Mission und die eurer Kirche besteht darin, alle Quellen dieses Wissens zu sammeln und, wie der heilige Paulus und seine Gefährten, ihre Essenz in die vier Ecken der Erde zu tragen, indem ihr vom Zweiten und Dritten Rom und von allen und überall sonst lernt.

Sie brauchen ein System des organischen Verfalls, bei dem Sie die Talente und Ressourcen Ihrer Kirche dort einsetzen, wo sie gebraucht werden, mehr oder weniger als menschliches Startkapital, und sich dann, wenn das Projekt sich selbst tragen kann, zurückziehen. Sie sollten aufhören, unsere heiligen Brunnen zu zementieren, und uns erlauben, in Latein oder jeder anderen Sprache oder jedem anderen Idiom zu singen, das uns gefällt. Wer etwas anderes behauptet, erweist sich als Philister. Wenn Katholiken Marienlieder singen oder sich ein Hochamt in Latein gönnen wollen, wer sind Sie, darüber zu urteilen?

Es ist zwar eine Freude, die Messe mit Tausenden von nigerianischen Chorsängern zu feiern, aber genauso schön ist es, an einem gesungenen lateinischen Hochamt teilzunehmen oder in einer französischen Kathedrale zu sein, die mit ihren eigenen wunderbaren Hymnen erklingt, denn Gott singt, wie nur Gott es kann, in all diesen Sprachen.

Gott wandelt auf tausend verschiedenen Pfaden. Er ging mit den Cherokee, den Creek, den Chickasaw, den Choctaw und den Seminolen auf ihrem Pfad der Tränen. Er geht mit den Palästinensern, den Syrern und den Armeniern, während ihre Golgathas weitergehen. Er ging mit dem Kardinal von Bologna, Giacamo Lercaro, einem der vier Moderatoren des Zweiten Vatikanischen Konzils, der am Neujahrstag 1968 vom Hochaltar aus den Völkermord der Vereinigten Staaten in Nordvietnam anprangerte, als er sagte: “Die Kirche kann angesichts des Bösen nicht neutral sein, sondern muss prophetisch sein”.

Gott ist genug gelaufen. Gott sollte sich hinsetzen und nicht nur mit Julian Assange, Gonzalo Lira und all den anderen Unschuldigen in britischen, israelischen und ukrainischen Gefängniszellen. Und Sie sollten aufstehen und Ihre Arbeit tun, die darin besteht, Millionen von anderen zu befähigen, seine Arbeit zu tun, damit, wie es in der Guten Schrift heißt, die Sanftmütigen die Erde erben, auch wenn Ihre Freunde, die ich gegeißelt habe, die Welt auf ihrem Weg in die nukleare Hölle mitreißen. Übersetzt mit Deepl.com

