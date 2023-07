Israelische Präsident Isaac Herzog ist nicht weniger kriminell als Netanjah

Israeli President Isaac Herzog is no less a criminal than Netanyahu Slated to appear before Congress on Wednesday, Isaac Herzog might look like Israel’s moderate face, but he is no different than Benjamin Netanyahu when it comes to supporting Israeli apartheid.

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog (rechts) übertrug Benjamin Netanjahu (links) die Aufgabe der Regierungsbildung im November 2022 (Foto: Kobi Gideon /GPO/Wikimedia Commons)



Isaac Herzog, der am Mittwoch vor dem Kongress erscheinen soll, mag wie Israels gemäßigtes Gesicht aussehen, aber er unterscheidet sich nicht von Benjamin Netanjahu, wenn es um die Unterstützung der israelischen Apartheid geht.

Der israelische Präsident Isaac Herzog ist nicht weniger kriminell als Netanjahu

Von Miko Peled



17. Juli 2023

Als politische Ohrfeige für Benjamin Netanjahu hat der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog – und nicht Premierminister Netanjahu – eingeladen, vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses zu sprechen. Obwohl er gedroht hatte, Netanjahu nach Washington einzuladen, wenn Präsident Biden dies nicht täte, muss McCarthy einem Kompromiss zugestimmt haben, wonach Präsident Herzog, das freundlichere, sanftere und sympathischere Gesicht Israels, anstelle von Netanjahu auftreten soll.

Doch auch wenn Herzog wie ein gemäßigtes Gesicht Israels und des Zionismus erscheinen mag, ist er nicht weniger ein rassistischer Kriegsverbrecher als Netanjahu. Er ist das offizielle Oberhaupt des Staates Israel, eines Landes, das von Amnesty International beschuldigt wird, das Verbrechen der Apartheid zu begehen, ein Verbrechen, das so abscheulich ist, dass es unter die Definition eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit fällt. Bevor er Präsident wurde, war Herzog Minister in mehreren israelischen Kabinetten und innerhalb des Staates Israel sowie Leiter der Jewish Agency, einem der wichtigsten Zweige der Zionistischen Weltorganisation.

Das israelische Präsidentenamt ist ein bequemes Amt, in dem Politiker, die nichts mehr zu tun haben, auf die Weide gehen. Mein Großonkel, Zalman Shazar, war der dritte Präsident Israels. Davor war er Kabinettsmitglied und Arbeiterführer – und erst als er zu alt war, um noch nützliche Aufgaben zu erfüllen, wurde er zum Präsidenten ernannt.

Herzog hat tiefe rassistische zionistische Wurzeln, kommt aber aus der politischen Mitte der Labour Party. Er gilt als gemäßigter als Netanjahu und wurde im Gegensatz zu Netanjahu nie angeklagt. Sein Vater war Chaim „Vivian“ Herzog, der nicht weniger als ein Kriegsverbrecher war und eine Karriere beim Militär machte und jahrzehntelang an der Seite meines Vaters in der israelischen Armee diente.

Herzog, der Vater, diente später als Botschafter Israels bei den Vereinten Nationen. Als die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. November 1975 die Resolution 3379 verabschiedete, in der der Zionismus zu einer Form von Rassismus und Rassendiskriminierung erklärt wurde, zerriss Botschafter Herzog die Resolution aus Protest vor der Generalversammlung. Er wurde schließlich auf die Weide geschickt und wurde Israels Präsident.

Offiziell darf der israelische Präsident keine politischen Erklärungen abgeben, sondern muss vielmehr als einigende Figur auftreten, zu der alle aufschauen können. Und tatsächlich beschloss Herzog, der Sohn, im November 2021, nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt, Einheit zu demonstrieren – er besuchte einen der umstrittensten Orte in Palästina, um eine Menora anzuzünden und das jüdische Chanukka-Fest zu feiern: Hebron.

Laut einem von der AP veröffentlichten Bericht über den Besuch sagte Herzog, er habe die „Höhle der Patriarchen“ in Hebron besucht, um die jüdische Vergangenheit der Stadt zu feiern. Und obwohl das Leben für Palästinenser in der Stadt immer unerträglicher wird und der Zugang zur Ibrahimi-Moschee für Muslime immer mehr eingeschränkt wird, traf er sich mit rassistischen, gewalttätigen Siedlern, die die Stadt bewohnen und die palästinensischen Einwohner terrorisieren, und zündete die Menora an. Dann sagte er, er sei dort, um „interreligiöse Beziehungen“ zu fördern.

Herzogs Besuch in Hebron, einer Stadt, die bekanntermaßen unter dem leidet, was als reinste Form der Apartheid bezeichnet wird, war nicht ohne Symbolik. Als Vertreter der elitären zionistischen so genannten Linken kam er sozusagen „nach Canossa“, um den abscheulichsten und gewalttätigsten Elementen innerhalb der zionistischen Welt – den Siedlern von Hebron – Unterstützung und Loyalität zuzusichern. Es war die Schließung eines Kreises, ein Moment der Einheit, und von diesem Moment an gab es keinen Unterschied mehr zwischen den zionistischen Siedlern in Tel Aviv und denen in Hebron.

„Von diesem Moment an gab es keinen Unterschied mehr zwischen den zionistischen Siedlern in Tel Aviv und denen in Hebron.

Ich konnte nicht umhin, mich daran zu erinnern, dass wir als Kind während Chanukka den Amtssitz des Präsidenten besuchten. Präsident Shazar, mein Großonkel, veranstaltete einen Tag der offenen Tür, und meine gesamte Großfamilie kam zusammen mit Würdenträgern, um das Anzünden der Kerzen zu sehen. Aber Herzog hielt diese Veranstaltung nicht in der offiziellen Residenz ab. Er reiste zum Stützpunkt der Siedler, um die ethnische Säuberung und Terrorisierung von über zweihunderttausend Palästinensern, die in der Stadt Hebron leben, zu legitimieren und zu unterstützen.

In seiner Rede, die in der Hochburg der rassistischen zionistischen Vorherrschaft und der ungezügelten Gewalt gehalten wurde, rief Herzog in absurder Weise zum Frieden zwischen allen Kindern Abrahams auf, indem er sagte, wir müssten „alle Formen von Hass und Gewalt verurteilen“.

Diese doppelzüngige Strategie des Zionismus ist nicht neu, aber Herzog hat sie auf eine ganz neue Ebene gehoben – er unterstützt die unkontrollierte Gewalt der Siedler gegen die Palästinenser und ruft gleichzeitig zu einem Frieden auf, den es niemals geben kann, solange die Zionisten über Palästina herrschen.

In seiner Rede vor der gemeinsamen Sitzung des Kongresses, eine Rede, die mehrere Mitglieder angekündigt haben, zu boykottieren, kann man sicher sein, dass Herzog sein vernünftiges, gemäßigtes Gesicht aufsetzen wird. Er wird zweifellos Israels aufrichtige Sehnsucht nach Frieden und die Notwendigkeit erwähnen, angesichts der ständigen Bedrohungen stark und sicher zu bleiben. Die einzige Frage, die bleibt, ist, wie viele stehende Ovationen er erhalten wird. Übersetzt mit Deepl.com

Miko Peled ist ein israelischer Schriftsteller und Aktivist, der in Washington, DC, lebt. Peled wurde in Jerusalem als Sohn einer prominenten zionistischen israelischen Familie geboren und veröffentlichte 2012 sein erstes Buch, „The General’s Son: Journey of an Israeli in Palestine“. Im Jahr 2022 erschien das Buch in einer Sonderausgabe zum 10-jährigen Jubiläum. Übersetzt mit Deepl.com



