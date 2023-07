Oppenheimer’s Deadly Legacy of Nuclear Terror – scheerpost.com For every second you sit in the air conditioned theater with a warm buttery popcorn bucket in your lap, 18 people dead in the blink of an eye. Thanks to Oppenheimer.

Für jede Sekunde, die Sie im klimatisierten Kino mit einem warmen, buttrigen Popcorn-Eimer auf dem Schoß sitzen, sterben 18 Menschen innerhalb eines Wimpernschlages. Danke an Oppenheimer.

Oppenheimers tödliches Vermächtnis des nuklearen Terrors

Von Klee Benally / Popular Resistance

Architekt der Vernichtung.

23. Juli 2023

Der völkermörderische koloniale Terror der Atomenergie und -waffen ist keine Unterhaltung.

Wer diese tödliche Wissenschaft und Technologie als dramatische Charakterstudie verherrlicht, spuckt den Hunderttausenden von Leichen und Überlebenden ins Gesicht, die in der Geschichte des sogenannten Atomzeitalters verstreut sind.

Man muss sich das so vorstellen: In jeder Minute, die während der dreistündigen Laufzeit des Films vergeht, sterben mehr als 1.100 Bürger in den Städten Hiroshima und Nagasaki durch Oppenheimers Massenvernichtungswaffe. Nicht berücksichtigt sind dabei die Menschen, die in der Nähe von Atomtests dem radioaktiven Fallout ausgesetzt waren (einige protestieren gegen die Vorführungen), nicht berücksichtigt sind die Menschen, die durch Uranminen vergiftet wurden, nicht berücksichtigt sind die Menschen, die bei Kernkraftwerksschmelzen ums Leben kamen, nicht berücksichtigt sind die Menschen auf den Marshallinseln, die für immer vergiftet sind.

Für jede Sekunde, die Sie im klimatisierten Kino mit einem warmen, buttrigen Popcorn-Eimer auf dem Schoß sitzen, sterben 18 Menschen in einem Wimpernschlag. Danke an Oppenheimer.

Obwohl Sie dank der 70-mm-IMAX-Odyssee von Regisseur Christopher Nolan sicherlich genug über J. Robert Oppenheimer, den „Vater der Atombombe“, erfahren werden, sollten wir uns über sein tödliches Vermächtnis und den gesamten militärischen und wissenschaftlichen Industriekomplex dahinter im Klaren sein.

Nach der erfolgreichen Zündung der allerersten Atombombe zitierte Oppenheimer die Hindu-Schrift Bhagavad-Gita: „Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Kaum einen Monat später warfen die USA zwei Atombomben ab, die die Städte Hiroshima und Nagasaki zerstörten und mehr als 200.000 Menschen in den Tod rissen. Einige der Schatten der Getöteten wurden auf den Straßen verbrannt. Eine Überlebende, Sachiko Matsuo, schilderte ihre Gedanken, als sie versuchten, sich einen Reim auf das Geschehen zu machen, als Nagasaki getroffen wurde: „Ich konnte unten nichts sehen. Meine Großmutter fing an zu weinen: ‚Alle sind tot. Das ist das Ende der Welt.“ Eine Verwüstung, die Nolan absichtlich ausblendet, denn, so der Regisseur, der Film wird nicht aus der Perspektive derjenigen erzählt, die bombardiert wurden, sondern von denen, die dafür verantwortlich waren. Nolan erklärt beiläufig: „[Oppenheimer] erfuhr von den Bombenangriffen auf Hiroshima und Nagasaki aus dem Radio, genau wie der Rest der Welt.“

Monate nach der Atombombenexplosion am „Trinity“-Standort im besetzten Tewa-Land in New Mexico trat Oppenheimer zurück. Er ging mit dem Gefühl, „Blut an den Händen“ zu haben (obwohl er später gesagt haben soll, dass er die Bombardierungen nicht „auf dem Gewissen“ habe), während er ein Vermächtnis von nuklearer Verwüstung und radioaktiver Verseuchung hinterließ, das bis heute Land, Wasser und Körper dauerhaft vergiftet.

Die militärische und politische Maschinerie der USA schlachtete den Wissenschaftler aus und machte ihn zu einem Schurken ihrer imperialistischen Angst vor dem Kalten Krieg. Sie erinnerten ihn und die anderen Wissenschaftler, die hinter dem Manhattan-Projekt standen, daran, dass sie und ihre Interessen immer die Kontrolle hatten.

Oppenheimer war nie ein Held, er war ein Architekt der Vernichtung.

Der Wettlauf um die Entwicklung der ersten Atombombe (nachdem die Nazis das Atom gespalten hatten) konnte niemals eine Strategie der friedlichen Abschreckung sein, sondern war eine Strategie der Beherrschung und Vernichtung.

Nazi-Deutschland verübte einen Völkermord an den Juden, während die USA politisch unbeteiligt blieben. Erst als sie direkt bedroht wurden, griffen die USA ein. Obwohl Nazi-Deutschland am 8. Mai 1945 besiegt wurde, warfen die USA am 6. und 9. August 1945 zwei Atombomben auf die nicht-militärischen Ziele der japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki.

Um Oppenheimers Mitschuld zu unterstreichen, unterdrückte er eine Petition von 70 Wissenschaftlern des Manhattan-Projekts, die Präsident Truman aufforderten, die Bomben aus moralischen Gründen nicht abzuwerfen. Die Wissenschaftler argumentierten auch, dass man Japan die Möglichkeit geben sollte, sich zu ergeben, da der Krieg sich seinem Ende näherte.

Heute gibt es etwa 12 500 Atomsprengköpfe in neun Ländern, von denen sich fast 90 Prozent in den Händen der USA und Russlands befinden. Man schätzt, dass 100 Atomwaffen eine „angemessene… Abschreckungsschwelle“ für die „gegenseitig gesicherte Zerstörung“ der Welt darstellen.

Oppenheimer hat die Waffe gebaut, die heute noch jedem Menschen auf dieser Erde an den Kopf gehalten wird. In den Jahrzehnten nach der Entwicklung der „Bombe“ haben sich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt für die nukleare Abrüstung eingesetzt, doch die Politiker haben ihre Finger nie vom Abzug genommen.

Das tödliche Erbe des nuklearen Kolonialismus

Die Produktion von Atomwaffen und Energie wäre ohne Uran nicht möglich.

Der weltweite Uranabbau boomte während und nach dem Zweiten Weltkrieg und bedroht nach wie vor Gemeinden auf der ganzen Welt.

Heute befinden sich mehr als 15.000 verlassene Uranminen in den so genannten U.S.A., zumeist in und um indigene Gemeinden, die heiliges Land und Gewässer dauerhaft vergiften, ohne dass politische Maßnahmen zur Beseitigung ihres tödlichen toxischen Erbes ergriffen werden.

Indigene Gemeinschaften stehen seit langem an vorderster Front, wenn es darum geht, das tödliche Erbe der Atomindustrie zu stoppen. Der nukleare Kolonialismus hat zu einer radioaktiven Verseuchung geführt, die die Trinkwassersysteme ganzer Gemeinden wie Red Shirt Village in South Dakota und Sanders in Arizona vergiftet hat. Die US-Umweltschutzbehörde hat mehr als 22 Brunnen in der Navajo Nation geschlossen, wo es mehr als 523 verlassene Uranminen gibt. In Ludlow, South Dakota, liegt eine stillgelegte Uranmine nur wenige Meter von einer Grundschule entfernt und vergiftet den Boden, in dem die Kinder bis heute spielen.

Der nukleare Kolonialismus hat unsere Gemeinden verwüstet und ein tödliches Erbe an Krebserkrankungen, Geburtsfehlern und anderen schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen hinterlassen, er ist der langsame Völkermord an den indigenen Völkern.

Von 1944 bis 1986 wurden rund 30 Millionen Tonnen Uranerz in Minen auf dem Land der Diné abgebaut. Die Diné-Arbeiter wurden kaum über die möglichen Gesundheitsrisiken aufgeklärt, und viele erhielten keinerlei Schutzausrüstung. Als die Nachfrage nach Uran zurückging, wurden die Minen geschlossen und hinterließen über tausend verseuchte Standorte. Bis heute ist keine einzige vollständig saniert worden.

Am 16. Juli 1979, nur 34 Jahre nachdem Oppenheimer den Trinity-Test vom 16. Juli 1945 beaufsichtigt hatte, kam es in der Uranmühle Church Rock in Diné Bikéyah (Navajo-Nation) zur größten unfallbedingten Freisetzung von Radioaktivität. Mehr als 1.100 Tonnen fester radioaktiver Abfälle und 94 Millionen Gallonen radioaktiver Abraum ergossen sich in den Puerco River, als ein Erddamm brach. Heute ist das Wasser in der flussabwärts gelegenen Gemeinde Sanders, Arizona, durch die radioaktive Verseuchung aus dem Leck vergiftet.

Obwohl der Uranabbau im Reservat aufgrund des Einsatzes von Diné-Anti-Atomkraft-Organisatoren inzwischen verboten ist, haben Navajo-Politiker versucht, neuen Bergbau in Gebieten zuzulassen, die bereits durch das giftige Erbe der Industrie verseucht sind. Schätzungen zufolge befinden sich 25 % des gesamten abbaubaren Urans, das im Lande noch vorhanden ist, auf Diné Bikéyah.

Obwohl es noch nie eine umfassende Studie über die Auswirkungen des Uranbergbaus in diesem Gebiet auf die menschliche Gesundheit gab, wurde in einer gezielten Studie Uran im Urin von Babys nachgewiesen, die von Diné-Frauen geboren wurden, die Uran ausgesetzt waren.

Das Land der Western Shoshone im so genannten Nevada, das nie an die „US“-Regierung abgetreten wurde, wird seit langem von der Militär- und Atomindustrie angegriffen.

Zwischen 1951 und 1992 wurden mehr als 1.000 Atombomben über und unter der Erdoberfläche in einem Gebiet namens Nevada Test Site auf dem Gebiet der Western Shoshone gezündet, was es zu einer der am meisten bombardierten Nationen der Erde macht. Die Gemeinden in der Umgebung des Testgeländes waren dem radioaktiven Niederschlag stark ausgesetzt, der Krebs, Leukämie und andere Krankheiten verursachte. Diejenigen, die unter dieser radioaktiven Verseuchung gelitten haben, sind unter dem Namen „Downwinders“ bekannt.

Der 2007 verstorbene spirituelle Praktiker der Westlichen Schoschonen, Corbin Harney, half dabei, eine Initiative zur Schließung des Testgeländes und zur Abschaffung der Atomwaffen zu starten. Er sagte einmal: „Wir helfen Mutter Erde überhaupt nicht. Die Wurzeln, die Beeren, die Tiere sind nicht mehr da, nichts ist mehr da. Es ist traurig. Wir verkaufen die Luft, das Wasser, wir verkaufen uns bereits gegenseitig. Irgendwann ist es zu Ende.

Zwischen 1945 und 1958 wurden siebenundsechzig Atombomben bei Tests auf Ṃajeḷ (den Marshallinseln) gezündet. Einige Ureinwohner der Inseln haben aufgrund der schweren Krebserkrankungen und Geburtsschäden, die sie durch die radioaktive Verseuchung erlitten haben, ihre Fortpflanzung eingestellt.

1987 initiierte der US-Kongress ein umstrittenes Projekt, um fast den gesamten Giftmüll der USA nach Yucca Mountain zu transportieren und dort zu lagern, das etwa 100 Meilen nordwestlich von Las Vegas, Nevada, liegt. Yucca Mountain ist den Paiute und Western Shoshone Nations seit jeher heilig. Im Januar 2010 genehmigte die Obama-Regierung im Rahmen eines Bürgschaftsprogramms für den Bau neuer Kernreaktoren ein Darlehen in Höhe von 54 Milliarden Dollar an die Steuerzahler, dreimal so viel wie Bush 2005 versprochen hatte.

Derzeit sind in den USA 93 Atomreaktoren in Betrieb, die 20 % des Stroms des Landes liefern. In den Kernkraftwerken des Landes lagern fast 90.000 Tonnen hochradioaktiver Atommüll in Betondämmen, wobei die Abfallmenge jährlich um 2.000 Tonnen zunimmt.

Von den Katastrophen in Three Mile Island und Churchrock im Jahr 1979 bis zur Kernschmelze im Kernkraftwerk Tschernobyl im Jahr 1986 war die Atomindustrie von Massenkatastrophen mit dauerhaften globalen Folgen betroffen.

Im Jahr 2011 kam es im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi nach einem Erdbeben und einem Tsunami zu einem katastrophalen Ausfall und einer Kernschmelze. Es wurde berichtet, dass aus der Anlage in Fukushima täglich etwa 300 Tonnen radioaktives Wasser ins Meer gelangten. Heute spricht die japanische Regierung offen über ihre Pläne, das restliche radioaktive Wasser in den Pazifik zu leiten.

„Waffen mit abgereichertem Uran“, die von den USA in imperialistischen Kriegen (vor allem im Irak und in Afghanistan) eingesetzt werden, haben ebenfalls die Ökosysteme vergiftet, unter anderem auf Erprobungsgeländen und Schießplätzen in Arizona, Maryland, Indiana und Vieques, Puerto Rico. Abgereichertes Uran ist ein Nebenprodukt der Urananreicherung, wenn es als Brennstoff für Kernreaktoren und für die Herstellung von Atomwaffen verwendet wird.

Die nukleare Energieerzeugung wird heute als „grüne Lösung“ für die Klimakrise angepriesen, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit dieser tödlichen Lüge entfernt sein.

Im April 2022 kündigte die Biden-Administration ein staatliches Rettungspaket in Höhe von 6 Milliarden Dollar an, um von der Schließung bedrohte Kernkraftwerke zu „retten“. Ein Vertreter der Kolonialregierung erklärte: „Die US-Kernkraftwerke tragen mehr als die Hälfte zu unserer kohlenstofffreien Elektrizität bei, und Präsident Biden setzt sich dafür ein, diese Anlagen in Betrieb zu halten, um unsere Ziele für saubere Energie zu erreichen.“ Zusammen mit Klimagerechtigkeitsaktivisten führen sie die Kernenergie als notwendig an, um die globale Erwärmung zu bekämpfen, während sie die verheerenden dauerhaften Folgen für die indigenen Völker ignorieren.

Aufgrund dieses Greenwashings“ der Kernenergie sehen wir uns mit einem Vorstoß für nuklearen Wasserstoff, kleine modulare Kernreaktoren und hochangereichertes Uran (HALEU) konfrontiert, der zu einer erneuten Bedrohung durch neuen Uranabbau, -transport und -verarbeitung führt.

Obwohl die Obama-Regierung im Jahr 2012 ein Moratorium für Tausende von Uranminenpachtverträgen rund um den Grand Canyon erlassen hat, wurden bereits bestehende Uranansprüche zugelassen. Umweltgruppen und indigene Völker versuchen derzeit, das Moratorium dauerhaft zu machen und auf ein neues Nationaldenkmal zu drängen, was jedoch wenig bis gar nichts an den wenigen bereits existierenden Uranminen ändern wird, die weiter betrieben werden dürfen.

Trotz dieser Maßnahmen haben in der Pinyon Plain/Canyon Mine, nur wenige Kilometer vom Grand Canyon entfernt, die Sprengungen unter Tage und die oberirdischen Arbeiten begonnen. Sobald Energy Fuels, das Unternehmen, das die Mine betreibt, mit dem Abbau des radioaktiven Erzes begonnen hat, sollen 30 Tonnen pro Tag durch Nord-Arizona zum 300 Meilen entfernten Verarbeitungswerk des Unternehmens in White Mesa transportiert werden.

Die White Mesa Mühle ist die einzige konventionelle Uranmühle, die in den USA zugelassen ist. Die Mühle wurde auf heiligem Ahnenland des Ute Mountain Ute Tribe in der Nähe von Blanding, Utah, errichtet. Energy Fuels entsorgt radioaktive und giftige Abfälle in „Auffanglagern“, die sich über eine Fläche von 275 Hektar neben der Mühle erstrecken. Da es nur wenige Anlagen für radioaktive Abfälle gibt, ist White Mesa Mill zu einer Ad-hoc-Deponie für die weltweiten Nuklearabfälle geworden, für die es kein Endlager gibt.

Im so genannten New Mexico, einem Bundesstaat, der von Nukleargeldern für Atomwaffen und Energieanlagen abhängig ist, gibt es zwei nationale Atomlabore und zwei nationale Abfallanlagen. Neben den alten Uranminen und -mühlen gab es das Projekt Gasbuggy (eine unterirdische Detonation), einen „Broken Arrow“-Unfall in der Nähe von Albuquerque und unzählige Tonnen radioaktiver Abfälle, die in unbefestigten Gruben, Pueblo-Kivas und Wassereinzugsgebieten vergraben sind. Derzeit sind Erweiterungen und Änderungen in den Los Alamos National Labs, der Waste Isolation Pilot Plant und der Urananreicherungsanlage von Urenco geplant. In jüngster Zeit wurde der Bundesstaat von zwei neu genehmigten konsolidierten Zwischenlagern für „abgebrannte Brennelemente“ aus Kernkraftwerken in New Mexico und Texas bedroht. Die Bundesregierung fördert weiterhin Nuklearprojekte mit finanziellen Anreizen.

Die nukleare Proliferation geht weiter, während die USA zulassen, dass Uranbergleute und andere, die Anspruch auf Entschädigung nach dem Strahlenschutzgesetz haben, sterben. Viele leiden weiter und warten auf die Zuteilung von Entschädigungsgeldern oder sind aufgrund der Beschränkungen des Gesetzes nicht anspruchsberechtigt.

Die verheerenden Folgen des nuklearen Kolonialismus, der indigene Gemeinschaften auf der ganzen Welt dauerhaft zerstört, sind keine Unterhaltung. Dies ist das schreckliche Erbe der Atomenergie und der Atomwaffen, das Filme wie Oppenheimer und verlogene Klimagerechtigkeitsaktivisten propagieren.

Indigene Völker leben, leiden und wehren sich jeden Tag gegen die Folgen. Übersetzt mit Deepl.com

Klee Benally ist ein Navajo (Diné) Musiker, Künstler, Filmproduzent und Aktivist, der in Flagstaff, Arizona, lebt. Er hat an zahlreichen Kampagnen zum Schutz heiliger Stätten und anderen Themen mitgewirkt. In den letzten drei Jahren hat er die Clean Up the Mines Campaign koordiniert, die auch Teil der Haul No Coalition ist. Lesen Sie mehr über den Autor unter dem unten stehenden Link.

