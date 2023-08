Has Erdogan turned his back on the Arabs and Muslims? Ever since he first came to power in the early 2000s, Turkish President Recep Tayyip Erdogan has been a courageous supporter of every aspect of Islam in his country. This support overflowed into the T…



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht am 18. Mai 2018 auf einer Protestkundgebung in Istanbul gegen die jüngsten Tötungen von palästinensischen Demonstranten an der Grenze zwischen Gaza und Israel und die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem. (OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Hat sich Erdogan von den Arabern und Muslimen abgewandt?

Von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

14. August 2023

Seit er Anfang der 2000er Jahre an die Macht kam, hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mutig für alle Aspekte des Islam in seinem Land eingesetzt. Diese Unterstützung übertrug sich auch auf die türkischen und arabischen Länder.

Nach einem Jahrzehnt an der Macht wurde Erdogan zur Speerspitze in vielen Fragen, die die muslimische Welt betreffen. Er verteidigte Palästina und die Palästinenser, die unter der brutalen militärischen Besatzung Israels leben. Er unterstützte die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Jerusalem und den Scharia-Unterricht im Edlen Heiligtum.

Erdogan war das erste und letzte Staatsoberhaupt, das einem israelischen Präsidenten sagte, er sei „schuldig“ an der Tötung von Palästinensern, einschließlich Kindern. „Sie töten Menschen“, sagte er dem israelischen Präsidenten Schimon Peres auf der Bühne des Wirtschaftsforums in Davos im Jahr 2009. „Ich erinnere mich an die Kinder, die an den Stränden starben… Ich erinnere mich an zwei ehemalige Premierminister Ihres Landes, die sagten, dass sie sich sehr glücklich fühlten, als sie mit Panzern nach Palästina fahren konnten“.

Dies war Erdogans Antwort auf Peres, der versucht hatte, die israelische Militäroffensive gegen den Gazastreifen 2008/9 zu rechtfertigen, bei der 1.400 Palästinenser getötet und 11.000 weitere verwundet wurden. „Ich finde es sehr traurig, wenn Menschen Ihren Worten Beifall zollen, denn es wurden viele Menschen getötet“, fügte er hinzu. „Ich denke, dass es sehr falsch ist und dass es nicht humanitär ist, Aktionen zu begrüßen, die ein solches Ergebnis haben“.

Nach dem israelischen Kommandoangriff auf die Gaza-Freiheitsflotte und der Ermordung von neun türkischen humanitären Helfern an Bord der Mavi Marmara (ein zehnter starb später an seinen Verletzungen) kappte Erdogan die Beziehungen seines Landes zu Israel und wies den israelischen Botschafter aus. Er nahm die Beziehungen erst wieder auf, als er Israel dazu brachte, sich zu entschuldigen und den Familien der Opfer eine Entschädigung zu zahlen – eine Premiere für den Besatzungsstaat.

Erdogan bot echte Unterstützung für den Arabischen Frühling an und unterstützte den demokratischen Übergang in den arabischen Ländern, der zur Absetzung einiger Diktatoren führte. Er unterstützte die Menschen in Ägypten nach dem Militärputsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Morsi. Er unterstützte die Opposition in Syrien, und sein Eingreifen in Libyen zur Unterstützung der rechtmäßigen Regierung trug zur Beendigung des dortigen militärischen Konflikts bei.

READ: Erdogan verurteilt das „unmenschliche, unislamische“ Ziel der Opposition, syrische Flüchtlinge gewaltsam abzuschieben

Unter Erdogan ist die Türkei zu einem sicheren Zufluchtsort für Araber und Muslime geworden, die vor der Unterdrückung in ihren Ländern, darunter Ägypten, Libyen, Tunesien, Marokko, Syrien, den Golfstaaten und China, fliehen. Die Türkei ist zum Ziel für Muslime geworden, die auf der Suche nach Investitions- und Arbeitsmöglichkeiten oder nach Bildung sind.

Die Frage der Flüchtlinge – die meisten von ihnen aus arabischsprachigen Ländern – beeinflusste jedoch das Ergebnis der letzten Wahlen in der Türkei. Bei den Präsidentschaftswahlen kam es zu einer Stichwahl, bei der sich Erdogan gegen einen säkularen Kandidaten durchsetzen konnte, der kein wirkliches Wahlprogramm hatte, außer der Zusammenarbeit mit dem Westen, um ihn abzusetzen.

Trotz alledem haben Beobachter behauptet, dass Erdogan den Arabern und Muslimen den Rücken zukehrt. Als Beweise dafür werden das harte Vorgehen türkischer Sicherheitsbeamter gegen syrische Flüchtlinge und die Unterdrückung der oppositionellen ägyptischen Medien, die aus der Türkei senden, angeführt.

Erdogans Sieg bei den Präsidentschaftswahlen ist ein Rettungsanker für Flüchtlinge in der Region – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Erdogans Sieg bei den Präsidentschaftswahlen ist ein Rettungsanker für die Flüchtlinge in der Region – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Sie berufen sich auch auf türkische Anweisungen an die palästinensischen Widerstandsführer, ihre Aktionen in der Türkei zu drosseln, nachdem sich Erdogans Beziehungen zu Israel verbessert haben. Eine Reihe hochrangiger Hamas-Mitglieder, meist ehemalige Gefangene, die freigelassen und abgeschoben wurden, wurden ebenfalls aufgefordert, entweder das Land zu verlassen oder zu schweigen.

Gleichzeitig hat Erdogan seine Feindseligkeit gegenüber den autoritären Regimen, die er wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen scharf kritisiert hatte, aufgegeben und die Beziehungen zu ihnen normalisiert. Dieser Normalisierung folgten die meisten Beschränkungen für die Staatsangehörigen dieser Länder, was Befürchtungen auslöste, er wende sich von der Bevölkerung ab.

Der türkische Präsident änderte auch seinen Ton gegenüber dem syrischen Regime zu dem Zeitpunkt, als Details über die harte Behandlung syrischer Flüchtlinge in den sozialen Medien bekannt wurden. Einige Palästinenser aus dem Gazastreifen, die kürzlich die Türkei besucht haben, haben mir erzählt, dass sich die Situation dort geändert hat.

Ich zögere jedoch zu glauben, dass Erdogan seine Politik oder Ideologie geändert hat. Er ist der einzige muslimische Führer, der sich der amerikanischen Kolonialpolitik widersetzt, was zu einem starken Druck von Washington auf der einen Seite und den US-Kollaborateuren auf der anderen Seite führt. Er stand unter starkem wirtschaftlichen Druck, der zu einem massiven Wertverlust der türkischen Lira führte. Erdogan ist gezwungen, mit der Situation so umzugehen, dass er seine politischen Gegner innerhalb der Türkei und seine neuen Freunde außerhalb überzeugen kann. Nichtsdestotrotz leben und arbeiten weiterhin Hunderte von Palästinensern und Arabern in der Türkei; ein Besuch des Istanbuler Stadtteils Basaksehir ist ein Beweis dafür, dass dies der Fall ist.

„Keines der arabischen oder muslimischen Länder nimmt Hamas-Mitglieder und -Führer auf, außer der Türkei“, erklärte der ranghohe Hamas-Funktionär Mousa Abu Marzouk, der zu Besuch in Gaza ist. Er nannte einige Länder, die eine Reihe von Hamas-Führern beherbergen, aber nicht in der Lage sind, die Mitglieder der Bewegung aufzunehmen. Die Türkei, betonte er, beherberge beides.

Erdogan hat sich nicht von den Arabern und Muslimen abgewandt und sie auch nicht an die Diktatoren verkauft, die ihre Länder regieren. Aber er muss die nationalen Fragen so behandeln, dass er sie nicht verärgert, weil er sie im Moment braucht.

Er ist sich der Verleumdungskampagnen gegen ihn und seine Partei wohl bewusst und weiß, dass diese dazu geführt haben, dass einige Menschen Angst vor ihm haben. Deshalb hat er sich bemüht, die gegen ihn und seine Partei erhobenen Vorwürfe zu entkräften. Zu diesem Zweck lud er muslimische Gelehrte aus der ganzen Welt zu einem Treffen ein, um ihnen die Situation zu erklären. Um die Probleme, mit denen Araber und Muslime in der Türkei konfrontiert sind, zu lösen, ordnete er an, einen Live-Kanal zwischen ihm und den Gelehrten einzurichten, über den alle Missstände gemeldet werden können, um sie zu verfolgen.

Während des Treffens bekräftigte Erdogan sein Versprechen, sich für alle muslimischen Belange einzusetzen. Dies zeigte sich sehr deutlich in den praktischen politischen Schritten, die er nach der Verbrennung von Koranexemplaren in Teilen Europas unternahm, während die meisten arabischen und muslimischen Führer entweder schwiegen oder nur milde Verurteilungen aussprachen. Es ist schwer zu glauben, dass dieser Mann den Arabern und Muslimen den Rücken gekehrt hat. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …