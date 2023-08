Zelensky Travelling In Europe, Looking For Victories DEAR FRIENDS. IF YOU LIKE THIS TYPE OF CONTENT, SUPPORT SOUTHFRONT WORK : MONERO (XMR): 86yfEHs6pkoDEKCxc6MAnQX8cVHmzhYxMVrNuwKgNmqpWK8dDxjgGnK8PtUNJM…

Selenskyj reist in Europa und sucht nach Siegen

23.August. 2023 – 3310 Aufrufe

Kiew versucht, seine diplomatischen Muskeln spielen zu lassen, während die ukrainische Armee nicht mehr in der Lage ist, die Ziele der Gegenoffensive zu erreichen.

In letzter Zeit ist das Dorf Rabotino zum Hauptkampffeld für ukrainische Angriffe an der Südfront geworden. Nach langen Kämpfen in den Außenbezirken gelang es den ukrainischen Streitkräften, in den zentralen Teil dieser kleinen Siedlung einzudringen. Seit mehreren Tagen werden die Kämpfe auf den Straßen mit wechselndem Erfolg fortgesetzt. Trotz des Einsatzes von gepanzerten NATO-Fahrzeugen ist es den Ukrainern bisher nicht gelungen, die Russen aus dem Dorf zu vertreiben.

Südlich von Welikaja Nowoselka formiert sich das ukrainische Militär weiter neu und greift russische Stellungen südlich von Urozhainoe an. Die russischen Truppen verfolgen ihrerseits die Manöver der ukrainischen Streitkräfte in diesem Gebiet und decken sie mit schwerem Artilleriebeschuss ein.

An den Ufern des Dnjepr in der Region Cherson bleibt die Lage angespannt. Das ukrainische Militär lässt nicht von seinen Versuchen ab, seine Gruppierung auf den Inseln im Flussdelta zu verstärken. Allerdings haben die russischen Streitkräfte wieder einmal ukrainische Boote angegriffen und damit jegliche Angriffsoperationen verhindert.

Die Russen halten die militärische Initiative in der Gegend von Kupjansk aufrecht. Sie setzen ihre Angriffe auf die ukrainischen Verteidigungslinien in Sinkowka und südlich von Olschany fort und nähern sich der Stadt.

Während die militärischen Kräfte der ukrainischen Armee schwinden, hat es der ukrainische Präsident Zelenskij nicht eilig, ins Land zurückzukehren, sondern reist weiter durch Europa, um zumindest einige neue politische Siege zu erringen.

Der EU-Balkan-Gipfel fand am 21. und 22. August in Athen statt. An ihm nahm auch der ukrainische Staatschef teil. Seine Reise war nicht umsonst. Die Teilnehmer des Gipfels haben sich traditionell für die „Integrität der Ukraine“ eingesetzt. Griechenland beschloss sogar, ukrainische Piloten in der Steuerung von F-16-Kampfflugzeugen auszubilden.

Selenskyj hielt eine Reihe von Treffen mit führenden westlichen Politikern ab. Insbesondere bat er die Balkanländer um Unterstützung bei der Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer.

Es wurden alternative Routen für den Getreidekorridor, die Sicherheit der Schiffe und deren Versicherung erörtert. Zagreb hat Berichten zufolge bestätigt, dass es in der Lage ist, seine Häfen an der Donau und in der Adria für den Transport ukrainischen Getreides zur Verfügung zu stellen.

Unterdessen feierte die Region Odessa die diplomatischen Siege Selenskyjs mit einem großen Feuerwerk aus stundenlangen russischen Angriffen. In der vergangenen Nacht setzten russische Geran-Drohnen die Zerstörung strategischer ukrainischer Einrichtungen fort. Die Häfen von Reni und Izmail gerieten unter Beschuss. Die örtlichen Behörden bestätigten Explosionen in einem Getreidespeicher, einem Produktions- und einem Umschlagskomplex in der Donauregion. Übersetzt mit Deepl.com

