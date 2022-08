“Israel könnte es vermeiden, Kinder zu töten, aber das Leben von Palästinensern ist Israel egal”.

https://mondoweiss.net/2022/08/10-palestinians-one-child-killed-in-israeli-airstrikes-on-gaza/?ml_recipient=62691493512480498&ml_link=62691436458411322&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2022-08-06&utm_campaign=Daily+Headlines

Palästinenser nehmen am 5. August 2022 in Gaza-Stadt an der Beerdigung des Kommandanten des Islamischen Dschihad, Tayseer al-Jabari, teil, der zusammen mit anderen Palästinensern bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Die Bewegung Islamischer Dschihad schlägt nach einem unprovozierten israelischen Angriff auf Palästinenser im Gazastreifen mit Raketenbeschuss zurück.

12 Palästinenser, ein Kind, bei israelischem Angriff auf Gaza getötet

Von Tareq S. Hajjaj und Yumna Patel



5. August 2022

Zwölf Palästinenser, darunter ein fünfjähriges Kind, wurden getötet, nachdem israelische Luftangriffe am Freitag und Samstag einen zivilen Turm und mehrere Orte im belagerten Gazastreifen getroffen hatten.

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ertönten aus den Lautsprechern einer Moschee im Stadtteil Shuja’iyya in Gaza-Stadt Hilferufe aus der Bevölkerung, nachdem ein Luftangriff einen Mann auf einem Motorrad getroffen hatte, der an der Moschee vorbeifuhr.

Der Mann, der als der 24-jährige Yousif Qaddum identifiziert wurde, wurde getötet, und vier weitere Umstehende wurden verletzt, darunter der 5-jährige Alaa Qaddum, der später für tot erklärt wurde. Das Ziel des Angriffs, bei dem Yousif und Alaa getötet wurden, war Berichten zufolge Alaas Vater, Abdulla Qaddum, ein Mitglied der Bewegung Islamischer Dschihad. Auch er wurde bei dem Luftangriff verletzt.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa wurde bei dem Angriff auch eine 23-jährige Frau getötet.

Auf den Luftangriff in der Nähe der Moschee folgte eine Reihe von Luftangriffen im gesamten Gazastreifen, bei denen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 12 Menschen getötet wurden. Mehr als 80 Menschen wurden verletzt.

Palästinenser tragen den Leichnam von Tayseer al-Jabari, einem Kommandeur von Saraya al-Quds, dem militärischen Flügel des Islamischen Dschihad, der bei einem israelischen Luftangriff am 5. August 2022 in Gaza-Stadt getötet wurde. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Unter den Palästinensern, die bei den Luftangriffen am Freitagnachmittag getötet wurden, befand sich Tayseer al-Jabari, ein hochrangiger Kommandeur des militärischen Flügels der Bewegung Islamischer Dschihad, der Al-Quds-Brigaden. Al-Jabari wurde getötet, als sein Wohnhaus im Zentrum von Gaza-Stadt Ziel eines Luftangriffs wurde. Mehrere andere Personen wurden bei dem Angriff verletzt.

Luftangriffe wurden auch in den Gebieten Rafah und Khan Younis im südlichen Gazastreifen verzeichnet.



Am 5. August 2022 werden von Gaza-Stadt aus Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Auf



den Raketenbeschuss folgten tödliche Luftangriffe des israelischen Militärs auf den Gazastreifen. (Foto: Bashar Taleb/APA Images)

Der Islamische Dschihad übt Vergeltung

Der Islamische Dschihad kündigte in einer Erklärung an, dass er am Freitag um 21.00 Uhr Ortszeit Vergeltung üben werde. Um 20.57 Uhr begann die Gruppe, Raketen auf Israel abzufeuern. Nach Angaben der Al-Quds-Brigaden feuerte die Gruppe als Reaktion auf die Ermordung von al-Jabari über 100 Raketen auf Tel Aviv, Aschdod, Aschkelon und die Gebiete um Gaza ab.

Israel startete die Luftangriffe auf den Gazastreifen in einer “besonderen Situation” an der “Heimatfront”, wie es sie nannte. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz warnte, dass Israel “Maßnahmen ergreifen” werde, wenn die palästinensische Bewegung Islamischer Dschihad “nicht von ihren Absichten, Angriffe gegen das Land zu verüben, abrückt”.

Die Luftangriffe erfolgten wenige Tage, nachdem Israel den ranghöchsten Vertreter des Islamischen Dschihad im besetzten Westjordanland, Bassam al-Saadi, bei einer tödlichen Razzia im Flüchtlingslager Dschenin festgenommen hatte, bei der ein palästinensischer Teenager getötet wurde. Nach der Verhaftung al-Saadis erklärte die Bewegung Islamischer Dschihad, sie sei in “höchster Alarmbereitschaft” und werde Vergeltung an Israel üben, obwohl die Bewegung unmittelbar nach al-Saadis Verhaftung keine Anschläge im Westjordanland oder im Gazastreifen verübte.

Im Vorfeld der Luftangriffe vom Freitag schloss Israel den Handelsübergang Karam Abu Salem, den einzigen Zugang für Treibstoff, der für das einzige Kraftwerk im Gazastreifen verwendet wird.

Der Islamische Dschihad gab am Freitag eine Erklärung ab: “Der Feind hat einen Krieg begonnen, der sich gegen unser Volk richtet, und wir alle haben die Pflicht, uns und unser Volk zu verteidigen und dem Feind nicht zu erlauben, mit seinen Aktionen durchzukommen, die darauf abzielen, den Widerstand und die nationale Standhaftigkeit zu untergraben.”

Palästinenser nehmen an der Beerdigung von Alaa Qaddum, 5, teil, der zusammen mit anderen Palästinensern bei einem israelischen Luftangriff am 5. August 2022 getötet wurde. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Zivile Opfer

In den Straßen des Gazastreifens herrschten Angst und Chaos, da sich die Palästinenser in Vierteln wie Shuja’iyya und in anderen Gebieten an der Ostgrenze des Gazastreifens darauf vorbereiteten, aus ihren Häusern zu fliehen, wie sie es bereits in den vier Kriegen seit 2008 getan hatten.

Rasha Qaddum, die Mutter von Alaa Qaddum, stand sprachlos vor der Leiche ihrer kleinen Tochter vor ihrem Haus, das nur 50 Meter von der Moschee entfernt liegt. Rasha weinte, als sie den leblosen Körper ihrer Tochter in den Armen hielt, während ihre Familie versuchte, sie zu beruhigen.

“Warum!”, schreit sie laut und hält die blutigen Kleider ihrer Tochter. Rasha sagte, Alaa sei auf dem Weg zu ihrer Großmutter gewesen und habe ihren Vater gesucht, um ihn um eine Mitfahrgelegenheit zu bitten, als der Luftangriff erfolgte.

“Israel könnte es vermeiden, Kinder zu töten, aber das Leben von Palästinensern ist Israel egal”.

Ameer Yahia

Voller Wut und Tränen verabschiedete sie sich von ihrer Tochter und fragte die Menschen um sie herum: “Warum wurde sie getötet?” und “Welche Sünde hat sie begangen, um blutüberströmt zu sterben?” Niemand konnte ihr eine Antwort geben.

Tausende von Menschen nahmen an der Beerdigung der ersten fünf Palästinenser teil, die am Nachmittag getötet wurden, darunter Alaa Qaddum.

“Das sind die israelischen Ziele: Zivilisten und Kinder”, sagte Ameer Yahia, 24, gegenüber Mondoweiss, während er am Trauerzug teilnahm. “Israel könnte es vermeiden, Kinder zu töten, aber das Leben der Palästinenser ist Israel egal.”

“Das Töten wird uns nicht unterkriegen, wir werden zurückschlagen und Israel ins Herz treffen, so wie es uns heute verletzt hat”, sagte ein anderer Teilnehmer.

Die Palästinenser im Gazastreifen erholen sich noch immer von der letzten israelischen Großoffensive auf den Gazastreifen, die im Mai 2021 elf Tage lang andauerte und bei der mindestens 261 Palästinenser, darunter 67 Kinder, ums Leben kamen.

Palästinenser nehmen an der Beerdigung von Alaa Qaddum, 5, teil, der zusammen mit anderen Palästinensern bei einem israelischen Luftangriff am 5. August 2022 getötet wurde. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Eskalation am Horizont

Am Freitagabend erklärte das israelische Militär, es verstärke seine Offensive im Gazastreifen und führe “groß angelegte” Luftangriffe durch. Die Armee gab an, militärische Einrichtungen des Islamischen Dschihad ins Visier genommen zu haben.

Die Armee teilte außerdem mit, dass die meisten der aus dem Gazastreifen abgefeuerten Raketen vom israelischen System “Iron Dome” abgefangen wurden, während die übrigen in offenem Gelände einschlugen und keine Verletzten verursachten. Die Armee gab außerdem bekannt, dass 25.000 Reservisten mobilisiert wurden.

Panzer der israelischen Armee an der Grenze zum Gazastreifen, 5. August 2022. (Foto: Tomer Neuberg/Xinhua via ZUMA Press/APAimages)

Palästinensische Medien berichteten, dass israelische Panzer Gebiete im nördlichen Gazastreifen, in der Nähe von Beit Lahia und Beit Hanoun, beschossen und Sachschäden verursachten. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Der Islamische Dschihad erklärte in einer Erklärung, der Raketenbeschuss am Freitagabend sei “erst der Anfang” gewesen.

Die Hamas-Bewegung, die den Gazastreifen regiert, erklärte in einer Erklärung, dass sie auf die israelische “Eskalation” reagieren werde und dass “der Widerstand unser Volk im Gazastreifen mit allem, was er hat, verteidigen wird und weiterhin reagieren wird”.

Die Palästinensische Behörde im Westjordanland verurteilte den israelischen Angriff auf den Gazastreifen und rief die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen auf. Der palästinensische Premierminister Mohammed Shtayyeh sagte in einer Erklärung: “Ruhm für die Märtyrer und Schande für die Besatzung, die unser Volk mit ihrer ständigen Aggression gegen den Gazastreifen ins Visier nimmt.”

Unterdessen bekundete die US-Regierung ihre Unterstützung für die israelischen Angriffe, wie ein Beamter des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses gegenüber Al Jazeera erklärte: “Die Vereinigten Staaten unterstützen voll und ganz das Recht Israels, sich gegen terroristische Gruppen zu verteidigen, die das Leben unschuldiger Zivilisten in Israel genommen haben. Wir fordern alle Seiten auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden.”

Ägyptische Beamte vermittelten Berichten zufolge Gespräche zwischen dem Islamischen Dschihad in Gaza und Israel, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Ägypten hält zusammen mit Israel seit 15 Jahren eine Blockade des Gazastreifens aufrecht, die die Wirtschaft des Gebiets zerstört und einen Großteil der 2 Millionen Einwohner in die Armut gestürzt hat. Übersetzt mit Deepl.com

Tareq S. Hajjaj ist der Gaza-Korrespondent von Mondoweiss und Mitglied des palästinensischen Schriftstellerverbandes. Er studierte Englische Literatur an der Al-Azhar-Universität in Gaza. Seine journalistische Laufbahn begann er 2015 als Nachrichtenredakteur/Übersetzer bei der Lokalzeitung Donia al-Watan. Er hat für Elbadi, Middle East Eye und Al Monitor berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @Tareqshajjaj.

Yumna Patel ist die Leiterin der Palästina-Nachrichten bei Mondoweiss.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...