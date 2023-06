15 Reasons Why Mass Media Employees Act Like Propagandists ❖ If you watch western news media with a critical eye you eventually notice how their reporting consistently aligns with the interests of the US-centralized empire, in almost the same way you’d expect them to if they were government-run propaganda outlets. The New York Times has reliably supported every war the US has waged.

15 Gründe, warum Mitarbeiter der Massenmedien wie Propagandisten handeln



von Caitlin Johnstone



4. Juni 2023

❖

Wenn man westliche Nachrichtenmedien mit einem kritischen Auge beobachtet, fällt einem irgendwann auf, wie ihre Berichterstattung durchweg mit den Interessen des zentralisierten US-Imperiums übereinstimmt, und zwar fast genauso, wie man es erwarten würde, wenn es sich um staatlich gelenkte Propagandaorgane handeln würde.

Die New York Times hat zuverlässig jeden Krieg unterstützt, den die USA geführt haben. Die westlichen Massenmedien konzentrieren sich überwiegend auf ausländische Proteste gegen Regierungen, die den Vereinigten Staaten missfallen, während sie weit weniger Aufmerksamkeit auf weit verbreitete Proteste gegen mit den USA verbündete Regierungen richten. Das einzige Mal, dass Trump von den Massenmedien mit Lob überschüttet wurde, war, als er Syrien bombardierte, während das einzige Mal, dass Biden von den Massenmedien verrissen wurde, der Rückzug aus Afghanistan war. Die US-Medien haben Saddam Hussein im Vorfeld der Invasion in den Irak so gut mit den Anschlägen vom 11. September in Verbindung gebracht, dass sieben von zehn Amerikanern noch Monate nach Beginn des Krieges glaubten, er habe etwas mit dem 11. September zu tun.

Dass diese extreme Voreingenommenheit auftritt, ist für jeden, der aufmerksam ist, offensichtlich und unbestreitbar, aber warum und wie sie auftritt, ist schwieriger zu erkennen. Die Gleichförmigkeit ist so vollständig und so beständig, dass die Menschen, wenn sie diese Muster zum ersten Mal bemerken, häufig annehmen, dass die Medien von einer kleinen, zentralisierten Behörde kontrolliert werden müssen, ähnlich wie die staatlichen Medien von offen autoritären Regierungen. Wenn man jedoch den Gründen für das Verhalten der Medien auf den Grund geht, stellt man fest, dass dies nicht wirklich der Fall ist.

Was man stattdessen findet, ist ein viel größeres, viel weniger zentralisiertes Netzwerk von Faktoren, die die Waage der Medienberichterstattung zum Vorteil des US-Imperiums und der Kräfte, die von ihm profitieren, kippen. Einiges davon ist in der Tat konspirativer Natur und geschieht im Verborgenen, aber das meiste davon ist im Wesentlichen offenkundig.

Hier sind 15 dieser Faktoren.

1. Medieneigentum.

Der offensichtlichste Punkt der Beeinflussung in den Massenmedien ist die Tatsache, dass diese in der Regel im Besitz von Plutokraten sind und von ihnen kontrolliert werden, deren Reichtum und Macht auf dem Status quo beruhen, von dem sie profitieren. Jeff Bezos ist Eigentümer der Washington Post, die er 2013 von der ebenfalls sehr wohlhabenden Graham-Familie kaufte. Die New York Times wird seit über einem Jahrhundert von der gleichen Familie geführt. Rupert Murdoch besitzt ein riesiges internationales Medienimperium, dessen Erfolg weitgehend den US-Regierungsbehörden zu verdanken ist, mit denen er eng verflochten ist. Der Besitz von Medien ist an und für sich seit jeher eine Investition, die immensen Reichtum hervorbringen kann – “als hätte man eine Lizenz, sein eigenes Geld zu drucken”, wie der kanadische Fernsehmagnat Roy Thomson es einmal formulierte.

Bedeutet das, dass reiche Medienbesitzer über ihren Mitarbeitern stehen und ihnen sagen, was sie Tag für Tag berichten sollen? Nein. Aber es bedeutet, dass sie die Kontrolle darüber haben, wer ihr Unternehmen leitet, was bedeutet, dass sie kontrollieren, wer die Führungskräfte und Redakteure einstellt, die wiederum die Einstellung aller anderen Mitarbeiter des Unternehmens kontrollieren. Rupert Murdoch stand zwar nie in der Redaktion und verkündete die Reden und die Kriegspropaganda für den Tag, aber wenn man ein fahnenschwingender Antiimperialist ist, hat man kaum eine Chance, einen Job bei der Murdoch-Presse zu bekommen.

Das bringt uns zu einem anderen, damit zusammenhängenden Punkt:

2. “Wenn Sie etwas anderes glauben würden, säßen Sie nicht da, wo Sie sitzen.”

In einer kontroversen Diskussion zwischen Noam Chomsky und dem britischen Journalisten Andrew Marr im Jahr 1996 machte sich Chomsky über das falsche Bild lustig, das die Mainstream-Journalisten von sich selbst haben, nämlich das eines “kreuzfahrenden Berufsstandes”, der “gegnerisch” sei und “sich gegen die Macht auflehnt”, und sagte, dass es für einen guten Journalisten fast unmöglich sei, dies in den Massenmedien der westlichen Welt auf sinnvolle Weise zu tun.

“Wie können Sie wissen, dass ich mich selbst zensiere?” wandte Marr ein. “Wie können Sie wissen, dass Journalisten…”

“Ich sage nicht, dass Sie sich selbst zensieren”, antwortete Chomsky. “Ich bin sicher, Sie glauben alles, was Sie sagen. Aber ich sage, wenn Sie etwas anderes glauben würden, säßen Sie nicht da, wo Sie jetzt sitzen.

In einem Aufsatz von 1997 fügte Chomsky hinzu: “Der Punkt ist, dass sie nicht dort sitzen würden, wenn sie nicht bereits bewiesen hätten, dass ihnen niemand sagen muss, was sie schreiben sollen, weil sie sowieso das Richtige sagen werden.”

3. Journalisten lernen das Pro-Establishment-Gruppendenken, ohne dass man es ihnen sagt.

Dieser “Du würdest nicht dort sitzen, wo du sitzt”-Effekt ist nicht nur eine persönliche Arbeitstheorie von Chomsky; Journalisten, die einige Zeit in den Massenmedien verbracht haben, haben in den letzten Jahren öffentlich zugegeben, dass dies der Fall ist, und gesagt, dass sie sehr schnell gelernt haben, welche Arten von Output ihre Karriereleiter nach oben helfen und welche sie behindern, ohne dass man es ihnen ausdrücklich sagen muss.

Während seiner zweiten Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2019 erzürnte Senator Bernie Sanders die Massenmedien mit einigen Kommentaren, in denen er die Washington Post beschuldigte, voreingenommen gegen ihn zu berichten. Sanders’ Behauptung war völlig richtig; während des heißesten und am härtesten umkämpften Punkts der Präsidentschaftsvorwahlen 2016 stellte Fairness and Accuracy In Reporting fest, dass die WaPo innerhalb von sechzehn Stunden nicht weniger als sechzehn Hetzartikel über Sanders veröffentlicht hatte. Der Hinweis von Sanders auf diese offenkundige Tatsache löste eine emotionale Kontroverse über die Voreingenommenheit der Medien aus, die einige hochkarätige Stellungnahmen von Kennern der Materie hervorbrachte.

Dazu gehörten die ehemalige MSNBC-Reporterin Krystal Ball und der ehemalige Daily Caller-Korrespondent für das Weiße Haus, Saagar Enjeti, die in einem Beitrag für die Online-Show Rising von The Hill den subtilen Druck erläuterten, der auf sie ausgeübt wird, um sich an die Orthodoxie eines Gruppendenkens zu halten.

“Es gibt einen gewissen Druck, sich mit dem Establishment gut zu stellen, um den Zugang zu erhalten, der das Lebenselixier des politischen Journalismus ist”, sagte Ball in dem Beitrag. “Was ich also meine? Lassen Sie mich ein Beispiel aus meiner eigenen Karriere anführen, denn alles, was ich hier sage, gilt ganz offen gesagt auch für mich. Anfang 2015 habe ich bei MSNBC einen Monolog gehalten, den einige von Ihnen vielleicht gesehen haben, in dem ich Hillary Clinton geradezu angefleht habe, nicht zu kandidieren. Ich sagte, dass ihre elitären Bindungen nicht mit der Partei und dem Land übereinstimmen, dass sie, wenn sie kandidiert, wahrscheinlich die Kandidatin sein und dann verlieren würde. Niemand zensierte mich, ich durfte es sagen, aber danach riefen die Clinton-Leute an und beschwerten sich bei der MSNBC-Spitze und drohten, während des bevorstehenden Wahlkampfs keinen Zugang mehr zu gewähren. Mir wurde gesagt, ich könne immer noch sagen, was ich wolle, aber ich müsse jeden Kommentar, der sich auf Clinton bezieht, mit dem Präsidenten des Senders absprechen. Da ich ein Mensch bin, der seinen Job behalten will, bin ich mir sicher, dass ich mich danach weniger kritisch über Clinton geäußert habe, als ich es vielleicht sonst getan hätte.”

“Das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen”, sagte Enjeti. “Es geht nicht unbedingt darum, dass dir jemand vorschreibt, wie du deine Berichterstattung zu gestalten hast, sondern darum, dass du, wenn du deine Berichterstattung auf diese Art und Weise gestalten würdest, von dieser Institution nicht eingestellt werden würdest. Wenn Sie also nicht bereits in diesen Rahmen passen, dann ist das System so konzipiert, dass Sie keine Stimme haben. Und wenn Sie das unbedingt tun würden, dann würden alle Anreizstrukturen rund um Ihr Gehalt, um Ihre Beförderung, um Ihre Kollegen, die Ihnen auf die Schulter klopfen, verschwinden. Es handelt sich also um ein System der Verstärkung, das dafür sorgt, dass Sie diesen Weg gar nicht erst einschlagen würden.”

“Richtig, und auch hier ist es nicht unbedingt Absicht”, fügte Ball hinzu. “Es sind die Leute, mit denen man sich umgibt, und so entsteht ein Gruppendenken. Und man ist sich bewusst, wofür man belohnt wird und wofür man bestraft oder nicht belohnt wird, das spielt definitiv eine Rolle, ob man es will oder nicht, das ist die Realität.”

Während der gleichen Kontroverse veröffentlichte der ehemalige MSNBC-Produzent Jeff Cohen in Salon einen Artikel mit dem Titel “Memo an Mainstream-Journalisten: Schluss mit der vorgetäuschten Empörung; Bernie hat Recht mit der Voreingenommenheit”, in dem er die gleiche “Gruppendenken”-Erfahrung beschrieb:

“Es passiert wegen des Gruppendenkens. Es passiert, weil Top-Redakteure und Produzenten wissen – ohne dass sie es erfahren – welche Themen und Quellen tabu sind. Es bedarf beispielsweise keiner Anweisung, damit die einfachen Journalisten verstehen, dass die Geschäfte des Firmenchefs oder der Top-Werbekunden tabu sind, es sei denn, es werden kriminelle Anklagen erhoben.

“Es ist kein Memo erforderlich, um die Verengung des Blickwinkels zu erreichen – die Auswahl all der üblichen Experten aus den üblichen Think Tanks, die all die üblichen Dinge sagen. Denken Sie an Tom Friedman. Oder Barry McCaffrey. Oder Neera Tanden. Oder eines der Mitglieder des elitären Clubs, die immer wieder bewiesen haben, dass sie in nationalen oder globalen Angelegenheiten absurd falsch liegen.”

Matt Taibbi mischte sich ebenfalls in die Kontroverse ein, um den Effekt des Gruppendenkens in den Medien hervorzuheben, und veröffentlichte einen Artikel im Rolling Stone über die Art und Weise, wie Journalisten zu verstehen lernen, was ihre Karriere in den Massenmedien fördert und was nicht:

“Reporter sehen zu, wie guter investigativer Journalismus über ernsthafte strukturelle Probleme auf der Strecke bleibt, während Berge von Kolumnen für Trivialitäten wie Trump-Tweets und/oder vereinfachte parteiische Geschichten verwendet werden. Niemand muss jemanden unter Druck setzen. Wir alle wissen, welche Maßnahmen in den Redaktionen gut ankommen und welche nicht.

Und es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass Taibbi nicht mehr beim Rolling Stone arbeitet.

4. Mitarbeiter der Massenmedien, die sich dem Gruppendenken nicht fügen, werden zermürbt und hinausgedrängt.

Journalisten lernen entweder, wie sie die Art von Berichterstattung betreiben können, die ihre Karriere in den Massenmedien voranbringt, oder sie lernen es nicht und bleiben entweder an den Rand gedrängt und ungehört oder sie werden zermürbt und kündigen. Der NBC-Reporter William Arkin verließ den Sender im Jahr 2019 und kritisierte in einem offenen Brief, dass NBC durchweg “eine Politik befürwortet, die nur zu mehr Konflikten und mehr Krieg führt”, und beklagte, dass der Sender begonnen habe, “den nationalen Sicherheitsstaat selbst nachzuahmen.”

Arkin sagte, er habe sich oft als “einsame Stimme” gefühlt, wenn es darum ging, verschiedene Aspekte der US-Kriegsmaschinerie zu hinterfragen, und sagte, er habe “jahrelang endlos mit MSNBC über alle Fragen der nationalen Sicherheit gestritten”.

“Wir haben dazu beigetragen, die nationale Sicherheit der Welt in eine politische Geschichte zu verwandeln”, schrieb Arkin. “Ich finde es entmutigend, dass wir nicht über das Versagen der Generäle und nationalen Sicherheitschefs berichten. Ich finde es schockierend, dass wir die fortgesetzte amerikanische Stümperei im Nahen Osten und jetzt auch in Afrika durch unsere lauwarme Berichterstattung im Wesentlichen billigen.”

Manchmal ist der Druck weit weniger subtil. Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Chris Hedges verließ die New York Times, nachdem er von der Zeitung einen förmlichen schriftlichen Verweis erhalten hatte, weil er in einer Rede am Rockford College die Irak-Invasion kritisiert hatte, und erkannte, dass er entweder aufhören musste, öffentlich über seine Überzeugungen zu sprechen, oder er würde gefeuert werden.

“Entweder habe ich mir einen Maulkorb verpasst, um meiner Karriere treu zu bleiben… oder ich habe mich geäußert und erkannt, dass meine Beziehung zu meinem Arbeitgeber am Ende war”, sagte Hedges 2013. “An diesem Punkt bin ich gegangen, bevor sie mich loswerden konnten. Aber ich wusste, dass ich nicht in der Lage sein würde, zu bleiben.”

5. Mitarbeiter der Massenmedien, die zu sehr aus der Reihe tanzen, werden entlassen.

Diese Maßnahme muss nicht oft angewandt werden, kommt aber oft genug vor, damit Menschen mit einer Medienkarriere die Botschaft verstehen, wie zum Beispiel, als Phil Donahue von MSNBC gefeuert wurde, weil er die Kriegstreiberei der Bush-Regierung im Vorfeld der Irak-Invasion ablehnte, obwohl er die besten Einschaltquoten aller Sendungen des Senders hatte, oder 2018, als Marc Lamont Hill, Professor an der Temple University, von CNN gefeuert wurde, weil er sich in einer Rede vor den Vereinten Nationen für die Freiheit der Palästinenser eingesetzt hatte.

6. Angestellte der Massenmedien, die der imperialen Linie folgen, erleben einen Karrieresprung.

https://twitter.com/schwarz/status/1432477704188833797

In seinem 2008 erschienenen Buch War Journal: My Five Years in Iraq schrieb Richard Engel von NBC, dass er alles getan hat, um in den Irak zu kommen, weil er wusste, dass dies seiner Karriere einen massiven Schub geben würde, und nannte seine Anwesenheit dort während des Krieges seinen “großen Durchbruch”.

“Im Vorfeld des Krieges war klar, dass der Irak ein Land ist, in dem Karrieren gemacht werden können”, schrieb Engels. “Ich habe mich vor dem Krieg in den Irak geschlichen, weil ich dachte, dass der Konflikt der Wendepunkt im Nahen Osten sein würde, wo ich bereits seit sieben Jahren lebte. Als junger Freiberufler glaubte ich, dass einige Reporter bei der Berichterstattung über den Irak-Krieg sterben würden, und dass andere sich einen Namen machen würden.”

Dies gibt einen guten Einblick in die Art und Weise, wie ehrgeizige Journalisten darüber denken, wie sie die Karriereleiter in ihrem Bereich erklimmen, und auch in einen Grund, warum diese Typen immer so übereifrig in den Krieg ziehen. Wenn man weiß, dass ein Krieg die eigene Karriere vorantreiben kann, hofft man, dass er stattfindet, und tut alles, was man kann, um ihn zu fördern. Das ganze System ist darauf ausgerichtet, die absolut schlimmsten Leute zu befördern.

Engels ist jetzt übrigens Chefkorrespondent von NBC.

7. Bei den öffentlichen und staatlich finanzierten Medien ist der Einfluss noch offenkundiger.

Wir haben also über den Druck gesprochen, der auf die Mitarbeiter der von Plutokraten betriebenen Massenmedien ausgeübt wird, aber was ist mit den Massenmedien, die nicht im Besitz von Plutokraten sind, wie NPR und BBC?

Nun, Propaganda gedeiht in diesen Institutionen aus offensichtlichen Gründen: ihrer Nähe zur Regierungsmacht. Bis in die 1990er Jahre hinein ließ die BBC ihre Mitarbeiter vom MI5 auf “subversive” politische Aktivitäten überprüfen und änderte diese Politik offiziell erst, als sie erwischt wurde. Der CEO von NPR, John Lansing, kam direkt aus den offiziellen Propagandadiensten der US-Regierung, da er zuvor als CEO der US Agency for Global Media tätig war – und er war nicht der erste NPR-Manager mit einem umfangreichen Hintergrund im staatlichen US-Propagandaapparat.

Bei regierungseigenen US-Sendern wie Voice of America ist die Kontrolle sogar noch offenkundiger als das. In einem 2017 erschienenen Artikel in der Columbia Journalism Review mit dem Titel “Spare the indignation: Voice of America has never been independent”, sagt VOA-Veteran Dan Robinson, dass sich solche Sender völlig von normalen Nachrichtenunternehmen unterscheiden und von ihnen erwartet wird, dass sie US-Informationsinteressen unterstützen, um Regierungsgelder zu erhalten:

Ich habe etwa 35 Jahre bei Voice of America verbracht, in Positionen, die vom Chefkorrespondenten im Weißen Haus über den Leiter des Überseebüros bis hin zum Leiter einer wichtigen Sprachabteilung reichten, und ich kann Ihnen sagen, dass zwei Dinge seit langem wahr sind. Erstens wurden die von der US-Regierung finanzierten Medien in erheblichem Maße schlecht verwaltet, eine Tatsache, die sie reif für parteiübergreifende Reformbemühungen im Kongress machte, die Ende 2016 ihren Höhepunkt fanden, als Präsident Obama den National Defense Authorization Act 2017 unterzeichnete. Zweitens besteht im Kongress und anderswo weitgehende Einigkeit darüber, dass diese staatlichen Sender als Teil des nationalen Sicherheitsapparats im Gegenzug für die weitere Finanzierung mehr tun müssen, um die Bemühungen zur Bekämpfung der Desinformation durch Russland, ISIS und Al-Qaida zu unterstützen.

8. Zugang zum Journalismus.

Krystal Ball hat diesen Punkt in ihrer Anekdote über den einflussreichen Anruf von MSNBC aus dem Clinton-Lager oben angesprochen. Der Zugangsjournalismus bezieht sich auf die Art und Weise, wie Medien und Reporter den Zugang zu Politikern, Regierungsbeamten und anderen mächtigen Persönlichkeiten verlieren können, wenn diese sie nicht als ausreichend sympathisch empfinden. Wenn jemand an der Macht beschließt, dass er einen bestimmten Reporter nicht mag, kann er einfach beschließen, seine Interviews jemand anderem zu geben, der ausreichend kriecherisch ist, oder bei der Pressekonferenz jemand anderen hinzuzuziehen oder inoffizielle Gespräche mit jemandem zu führen, der ihm etwas mehr in den Hintern kriecht.

Indem man herausfordernden Gesprächspartnern den Zugang verwehrt, wird das gesamte wertvolle Medienmaterial an die unterwürfigsten braunen Nasen in der Presse weitergeleitet, denn wenn man zu viel Würde hat, um Softball-Fragen zu stellen und auf lächerliche Politikersprech-Wortsalat-Nicht-Antworten nicht einzugehen, findet sich immer jemand anderes, der es tut. Dies führt zu einer Dynamik, in der machtbesessene Speichellecker an die Spitze der Mainstream-Medien gelangen, während echte Journalisten, die versuchen, die Macht zur Rechenschaft zu ziehen, nicht belohnt werden.

9. Sie werden von Regierungsbehörden mit “Scoops” gefüttert, um ihre Informationsinteressen zu fördern.

“Ein US-Beamter sagte CNN” ist kein “Scoop”, sondern zeigt die Bereitschaft von “Journalisten”, unüberprüfbare Desinformationen der Regierung zu stenografieren. https://t.co/wr2u3xKtiI

– Moon of Alabama (@MoonofA) January 14, 2022

In totalitären Diktaturen sagt die staatliche Spionagebehörde den Nachrichtenmedien, welche Geschichten sie bringen sollen, und die Nachrichtenmedien veröffentlichen sie unhinterfragt. In freien Demokratien sagt die Spionageagentur der Regierung: “Hallo Kumpel, ich habe einen Knüller für dich!”, und die Medien veröffentlichen ihn ohne zu fragen.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, eine wichtige Geschichte über die nationale Sicherheit oder die Außenpolitik zu veröffentlichen, besteht heutzutage darin, von einem oder mehreren Regierungsbeamten – natürlich unter der Bedingung der Anonymität – mit einem “Scoop” betraut zu werden, der die Regierung zufällig gut aussehen lässt und/oder ihre Feinde schlecht aussehen lässt und/oder Zustimmung für diese oder jene Agenda erzeugt. Dies läuft natürlich darauf hinaus, dass man einfach Pressemitteilungen für das Weiße Haus, das Pentagon oder das US-Geheimdienstkartell veröffentlicht, da man einfach unkritisch irgendetwas Unbestätigtes wiederholt, das einem ein Beamter gegeben hat, und dies als Nachrichtenmeldung tarnt. Aber es ist eine Praxis, die im westlichen “Journalismus” immer üblicher wird, da die Notwendigkeit, Propaganda über Washingtons Feinde im Kalten Krieg in Moskau und Peking zu verbreiten, zunimmt.

Einige berüchtigte Beispiele aus jüngster Zeit sind der völlig diskreditierte Bericht der New York Times, Russland bezahle mit den Taliban verbundene Kämpfer, um US-amerikanische und verbündete Streitkräfte in Afghanistan zu töten, und der völlig diskreditierte Bericht des Guardian, Paul Manafort habe Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft besucht. In beiden Fällen handelte es sich einfach um Unwahrheiten, mit denen die Massenmedien von Geheimdienstmitarbeitern gefüttert wurden, die versuchten, ein Narrativ im öffentlichen Bewusstsein zu verankern, das sie dann als Tatsache wiederholten, ohne jemals die Namen derjenigen preiszugeben, die sie mit der falschen Geschichte fütterten. Ein weiteres verwandtes Beispiel ist das Eingeständnis von US-Beamten gegenüber NBC im vergangenen Jahr – ebenfalls unter dem Deckmantel der Anonymität -, dass die Regierung Biden die Medien einfach mit Lügen über Russland gefüttert hat, um einen “Informationskrieg” gegen Putin zu gewinnen.

Diese Dynamik ähnelt derjenigen im Zugangsjournalismus: Diejenigen Medien und Reporter, die sich als wohlwollende und unkritische Papageien der Regierungsberichte erwiesen haben, werden am ehesten mit diesen Berichten gefüttert und sind daher diejenigen, die den “Knüller” bekommen. Wir haben einen Eindruck davon bekommen, wie das von innen aussieht, als der amtierende CIA-Direktor unter der Obama-Regierung Mike Morell aussagte, dass er und seine Geheimdienstkartell-Kohorten ursprünglich geplant hatten, ihre Desinformationsoffensive über den Hunter-Biden-Laptop an einen bestimmten, ungenannten Reporter der Washington Post zu senden, zu dem sie vermutlich eine gute Arbeitsbeziehung hatten.

Eine andere Variante der “Scoop”-Dynamik des Geheimdienstkartells ist die Art und Weise, wie Regierungsbeamte Informationen an einen Reporter einer Quelle weitergeben, woraufhin Reporter einer anderen Quelle dieselben Beamten kontaktieren und sie fragen, ob die Informationen wahr sind, woraufhin alle beteiligten Quellen eine öffentliche Parade auf Twitter veranstalten und verkünden, dass der Bericht “bestätigt” wurde. Nichts an der Geschichte wurde in irgendeiner Weise als wahr bestätigt; es war einfach dieselbe Geschichte, die von derselben Quelle an verschiedene Personen weitergegeben wurde.

10. Klasseninteressen.

Rachel Maddow wurde gerade von Comcast mit einem Vertrag über 30 Mio. $/Jahr belohnt: 2,5 Mio. $/Monat als Belohnung dafür, dass sie Liberale mit wahnwitzigen Verschwörungen füttert.

Dennoch erheben nur wenige Journalisten Einspruch oder bezeichnen sie als “Abzocker”. Warum eigentlich? Weil sie für ein großes Unternehmen arbeitet, also sehen sie es als legitim an. pic.twitter.com/qKpjIViknf

– Glenn Greenwald (@ggreenwald) September 1, 2021

Je mehr sich ein Mitarbeiter der Massenmedien dem imperialen Gruppendenken anschließt, die ungeschriebenen Regeln befolgt und für die Mächtigen unbedrohlich bleibt, desto höher steigt er auf der Karriereleiter der Medien auf. Je höher sie auf der Karriereleiter aufsteigen, desto mehr Geld verdienen sie oft. Sobald sie in der Lage sind, eine große Zahl von Menschen zu beeinflussen, gehören sie zu einer wohlhabenden Klasse, die ein ureigenes Interesse daran hat, den politischen Status quo aufrechtzuerhalten, damit sie ihr Vermögen behalten können.

Dies kann sich darin äußern, dass sie alles bekämpfen, was dem Sozialismus oder politischen Bewegungen ähnelt, die die Reichen dazu bringen könnten, mehr Steuern zu zahlen, wie wir in den heftigen Hetzkampagnen gegen progressive Persönlichkeiten wie Bernie Sanders und Jeremy Corbyn gesehen haben. Sie kann auch die Form annehmen, dass die Öffentlichkeit ermutigt wird, einen Kulturkampf zu führen, damit sie nicht in einen Klassenkampf eintritt. Sie kann auch die Form annehmen, dass man das Imperium im Allgemeinen unterstützt, weil das der Status quo ist, auf dem das Vermögen aufgebaut ist. Es kann auch dazu führen, dass man mit Politikern, Regierungsbeamten, Plutokraten und Prominenten insgesamt sympathisiert, weil diese Klasse jetzt die Freunde sind, mit denen man abhängt, auf deren Partys und Hochzeiten man geht, mit denen man trinkt, lacht und plaudert.

Klasseninteressen wirken sich in mehrfacher Hinsicht auf das Verhalten von Journalisten aus, denn wie sowohl Glenn Greenwald als auch Matt Taibbi festgestellt haben, kommen Journalisten in den Massenmedien zunehmend nicht aus der Arbeiterklasse, sondern aus wohlhabenden Familien und haben Abschlüsse von teuren Eliteuniversitäten.

Die Zahl der Journalisten mit Hochschulabschluss ist von 58 Prozent im Jahr 1971 auf 92 Prozent im Jahr 2013 in die Höhe geschnellt. Wenn Ihre wohlhabenden Eltern das nicht für Sie bezahlen, dann haben Sie erdrückende Studienschulden, die Sie selbst abbezahlen müssen, was Sie in dem Bereich, in dem Sie studiert haben, nur tun können, indem Sie eine anständige Menge Geld verdienen, was Sie nur tun können, indem Sie als Propagandist für das imperiale Establishment auf die Art und Weise agieren, über die wir gerade gesprochen haben.

Die Universitäten selbst neigen dazu, eine dem Status quo dienende, Konformität herstellende Rolle zu spielen, wenn sie Journalisten ausbilden, da der Reichtum nicht in ein akademisches Umfeld fließen wird, das für die Wohlhabenden anstößig ist. Es ist unwahrscheinlich, dass Geldgeber große Summen an Universitäten spenden, die ihren Studenten beibringen, dass Geldgeber eine Plage für die Nation sind, und sie werden sicherlich nicht ihre Kinder dorthin schicken.

11. Denkfabriken.

Das Quincy Institute hat eine neue Studie veröffentlicht, die herausfand, dass erstaunliche 85 Prozent der Denkfabriken, die von den Nachrichtenmedien in ihrer Berichterstattung über die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine zitiert werden, von buchstäblichen Auftragnehmern des Pentagon bezahlt wurden.

“Think Tanks in den Vereinigten Staaten sind eine wichtige Quelle für Medien, die Expertenmeinungen zu dringenden politischen Fragen einholen”, schreibt Ben Freeman vom Quincy Institute. “Eine wachsende Zahl von Untersuchungen hat gezeigt, dass ihre Geldgeber ihre Analysen und Kommentare beeinflussen können. Diese Beeinflussung kann Zensur beinhalten – sowohl Selbstzensur als auch eine direktere Zensur von Arbeiten, die einem Geldgeber nicht gefallen – und offene Vereinbarungen mit Geldgebern über bezahlte Forschung. Das Ergebnis ist ein Umfeld, in dem die Interessen der großzügigsten Geldgeber die politischen Debatten der Denkfabriken dominieren können.

Das ist journalistisches Fehlverhalten. Es entspricht niemals der journalistischen Ethik, von Kriegsprofiteuren finanzierte Denkfabriken zu Fragen des Krieges, des Militarismus oder der Außenbeziehungen zu zitieren, aber die westliche Presse tut dies ständig, ohne ihren Lesern diesen immensen Interessenkonflikt auch nur offen zu legen.

Westliche Journalisten zitieren vom Imperium finanzierte Denkfabriken, weil sie im Allgemeinen mit den vom Imperium genehmigten Linien übereinstimmen, von denen ein Stenograf der Massenmedien weiß, dass sie seine Karriere vorantreiben können, und sie tun es, weil sie dadurch eine offiziell aussehende “Experten”-“Quelle” haben, die sie zitieren können, während sie verkünden, dass mehr teure Kriegsmaschinerie in diesen oder jenen Teil der Welt geschickt werden muss oder was auch immer. Aber in Wirklichkeit gibt es nur eine Geschichte, die in solchen Zitaten zu finden ist: “Die Kriegsindustrie unterstützt mehr Krieg”.

Die Tatsache, dass Kriegsprofiteure durch Denkfabriken, Werbung und Unternehmenslobbying aktiv Einfluss auf Medien, Politik und Regierungsstellen nehmen dürfen, ist eines der verrücktesten Dinge, die in unserer heutigen Gesellschaft passieren. Und es ist nicht nur erlaubt, sondern wird selten in Frage gestellt.

12. Der Rat für auswärtige Beziehungen.

An dieser Stelle sollte vielleicht auch erwähnt werden, dass der Council on Foreign Relations eine äußerst einflussreiche Denkfabrik ist, die eine erschreckende Anzahl von Medienmanagern und einflussreichen Journalisten zu ihren Mitgliedern zählt, eine Dynamik, die Denkfabriken eine weitere Ebene des Einflusses in den Medien verleiht.

1993 beschrieb der ehemalige Chefredakteur und Ombudsmann der Washington Post, Richard Harwood, den CFR anerkennend als “das, was einem regierenden Establishment in den Vereinigten Staaten am nächsten kommt”.

Harwood schreibt:

Die Mitgliedschaft dieser Journalisten im Rat, wie auch immer sie sich selbst einschätzen mögen, ist eine Anerkennung ihrer aktiven und wichtigen Rolle in öffentlichen Angelegenheiten und ihres Aufstiegs in die amerikanische Führungsschicht. Sie analysieren und interpretieren nicht nur die Außenpolitik der Vereinigten Staaten, sie gestalten sie mit. Ihr Einfluss, so spekuliert Jon Vanden Heuvel in einem Artikel im Media Studies Journal, wird nach dem Ende des Kalten Krieges wahrscheinlich noch zunehmen: “Indem sie sich auf bestimmte Krisen in der Welt konzentrieren, sind die Medien besser in der Lage, Druck auf die Regierung auszuüben, damit diese handelt.”

13. Werbung.

Im Jahr 2021 wurde Politico dabei ertappt, wie es eine Lobeshymne auf den führenden Waffenhersteller Lockheed Martin veröffentlichte, während Lockheed gleichzeitig einen Politico-Newsletter zur Außenpolitik sponserte. Eli Clifton von Responsible Statecraft schrieb zu dieser Zeit:

Es gibt eine sehr unscharfe Grenze zwischen den finanziellen Beziehungen von Politico zum größten Waffenhersteller der Vereinigten Staaten, Lockheed Martin, und seinen redaktionellen Veröffentlichungen. Und diese Grenze könnte jetzt noch undurchsichtiger geworden sein.

Letzte Woche berichtete Ethan Paul von Responsible Statecraft, dass Politico seine Archive von allen Hinweisen auf Lockheed Martins langjähriges Sponsoring des beliebten Newsletters Morning Defense säubern würde. Während die Beweise für die finanziellen Beziehungen zwischen Lockheed und Politico gelöscht wurden, hat das beliebte Blatt gerade einen bemerkenswerten Artikel über das Unternehmen veröffentlicht, in dem die langjährigen finanziellen Beziehungen zu Politico nicht erwähnt werden.

Politico antwortete nicht auf die Frage, ob Lockheed ein ständiger Sponsor der Publikation war, nachdem im letzten Monat die Anzeigen des Rüstungsgiganten gestrichen wurden, oder ob die Waffenfirma für das bezahlte, was sich weitgehend wie ein Advertorial las.

Lee Hudson von Politico besuchte die hochsichere und größtenteils als geheim eingestufte Forschungs- und Entwicklungseinrichtung Skunk Works von Lockheed nördlich von Los Angeles und schrieb begeistert: “Für Journalisten der Verteidigungstechnik und Luftfahrt-Nerds ist dies das Äquivalent eines goldenen Tickets für Willy Wonkas Fabrik, aber denken Sie an Überschalldrohnen statt an ewige Fressalien.”

Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie während des Superbowls Werbung für Northrop Grumman sehen? Glaubst du, jemand sieht sich diese Werbung an und denkt: “Weißt du was? Ich werde mir einen Tarnkappenbomber kaufen”? Nein, natürlich nicht. Die Rüstungsindustrie wirbt ständig in den Medien, und obwohl sie vielleicht nicht immer auf frischer Tat ertappt wird, wenn sie Nachrichtenveröffentlichungen in eklatanter Weise manipuliert, wie es Lockheed mit Politico getan hat, ist es schwer vorstellbar, dass ihr Geld nicht einen abschreckenden Effekt auf die außenpolitische Berichterstattung hat und ihnen vielleicht sogar einen gewissen Einfluss auf redaktionelle Angelegenheiten gibt.

Wie Jeff Cohen bereits sagte: Die wichtigsten Werbekunden sind tabu.

14. Verdeckte Infiltration.

Der “Aufwischer” der CIA, Ken Dilanian, ist der NBC-“Reporter”, der benutzt wurde, um Behauptungen über Präsident Putin und die US-Wahl zu verbreiten https://t.co/GOci4EWwdv

– WikiLeaks (@wikileaks) December 15, 2016

Nur weil ein Großteil des propagandistischen Verhaltens der Massenmedien ohne geheime Verschwörungen erklärt werden kann, heißt das nicht, dass es keine geheimen Verschwörungen gibt. Im Jahr 1977 veröffentlichte Carl Bernstein einen Artikel mit dem Titel “Die CIA und die Medien”, in dem er berichtete, dass die CIA die einflussreichsten Nachrichtenagenturen Amerikas verdeckt infiltriert hatte und über 400 Reporter in einem als Operation Mockingbird bekannten Programm als Aktivposten betrachtete.

Man sagt uns, dass diese Art der verdeckten Infiltration heute nicht mehr vorkommt, aber das ist absurd. Natürlich gibt es sie. Die Leute glauben, dass die CIA keine ruchlosen Handlungen mehr vornimmt, weil sie es bequem finden, das zu glauben, und nicht, weil es für diesen Glauben irgendeine beweiskräftige Grundlage gibt.

Es gab keine Bedingungen, die in den 1970er Jahren Anlass für die Operation Mockingbird waren, die heute nicht auch bestehen. Kalter Krieg? Der findet auch heute statt. Heißer Krieg? Der findet auch heute statt. Dissidentengruppen? Passiert heute. Ein verrücktes Gerangel, um die Vorherrschaft der USA und ihr Kapital auf der Weltbühne zu sichern? Passiert heute. Die CIA wurde nicht aufgelöst und niemand kam ins Gefängnis. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass die Nachrichtenmedien jetzt mehr Möglichkeiten haben, mit denen die Regierungsagenten spielen können, wie Online-Medien und soziale Medien.

Und in der Tat haben wir Beweise dafür gesehen, dass dies heute geschieht. Im Jahr 2014 wurde Ken Dilanian, heute ein prominenter Reporter für NBC, dabei erwischt, wie er bei seiner Berichterstattung eng mit der CIA zusammenarbeitete und ihr Artikel zur Genehmigung und Änderung vor der Veröffentlichung schickte. In seinen E-Mails mit CIA-Pressesprechern wird Dilanian dabei beobachtet, wie er sich wie ein Propagandist für die Behörde verhält und darüber spricht, wie er einen Artikel über CIA-Drohnenangriffe “zur Beruhigung der Öffentlichkeit” schreiben wollte, und seine Berichterstattung nach deren Wünschen bearbeitet.

Zu den anderen potenziellen CIA-Mitarbeitern gehören Anderson Cooper von CNN, der ein Praktikum bei der Agentur absolvierte, und Tucker Carlson, dessen Vergangenheit eine höchst verdächtige Menge an Überschneidungen mit der CIA aufweist.

15. Offene Infiltration.

Für den Fall, dass jemand daran erinnert werden muss, hier eine unvollständige Liste der Ex-Spione, die in den Trump-Jahren als Medienvertreter tätig waren: https://t.co/CJT8YGcvkN

– Matt Taibbi (@mtaibbi) April 16, 2021

Und schließlich verhalten sich die Massenmedien manchmal wie Staatspropagandisten, weil sie tatsächlich Staatspropagandisten sind. Zu Carl Bernsteins Zeiten musste die CIA die Massenmedien heimlich infiltrieren; heute stellen die Massenmedien offen Geheimdienstinsider ein, die in ihren Reihen arbeiten. Die Massenmedien beschäftigen heute ganz offen Geheimdienstveteranen wie John Brennan, James Clapper, Chuck Rosenberg, Michael Hayden, Frank Figliuzzi, Fran Townsend, Stephen Hall, Samantha Vinograd, Andrew McCabe, Josh Campbell, Asha Rangappa, Phil Mudd, James Gagliano, Jeremy Bash, Susan Hennessey, Ned Price und Rick Francona.

Die Massenmedien lassen auch häufig “Experten” zu Wort kommen, die direkt beim militärisch-industriellen Komplex angestellt sind, ohne dass die Zuschauer jemals über diesen massiven Interessenkonflikt aufgeklärt werden. Letztes Jahr veröffentlichte Lever News einen Bericht über die Art und Weise, wie die Medien Manager des US-Imperiums, die derzeit für Kriegsgewinnlerfirmen arbeiten, als Teil ihres Lebens in der Drehtür des DC-Sumpfes zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor heranziehen und sie als unparteiische Experten für den Krieg in der Ukraine präsentieren.

Sie sehen also, dass die Nachrichtenmedien von allen Seiten und auf allen relevanten Ebenen Druck ausgesetzt sind, der sie dazu bringt, nicht als Berichterstatter, sondern als Propagandisten zu arbeiten. Deshalb agieren die Mitarbeiter der westlichen Massenmedien wie PR-Agenten für das westliche Imperium und seine Bestandteile: weil sie genau das sind. Übersetzt mit Deepl.com

