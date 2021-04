Samstag 17.04.2021

14:30 Uhr

Start der Demonstration – Rathaus Neukölln

16 Uhr

Ende der Demonstration Hermannplatz

Berlin, Deutschland

Facebook: https://www.facebook.com/events/250352313469887/

Der 17.04. ist der Tag, an dem Palästinenser*innen und Palästinasolidarische auf der ganzen Welt ihre Solidarität mit politischen palästinensischen Gefangenen zeigen. Wir rufen für diesen Tag alle revolutionären Gruppen und Menschen auf, mit uns gemeinsam hier in Berlin unseren Beitrag zum andauernden Kampf der Palästinenser*innen in den zionistischen Knästen zu leisten.

Warum demonstrieren wir jährlich wiederkehrend an eben diesem 17.04. unsere Solidarität mit unseren Gefangenen? Weil wir verhindern müssen, dass die zionistische kolonialistische Realität zur Normalität wird. Für politische Gefangene ist jeder Tag ein Tag, an dem sie den Mechanismen repressiver Staaten ausgeliefert sind und diesen widerstehen – für sie gibt es keine Normalität und deswegen sollte es auch für uns hier keine geben.

In Zeiten einer globalen Pandemie, in der sich der zionistische Staat als Impfweltmeister aufspielt und gleichzeitig gerade die palästinensischen Gefangenen schutzlos vor dem gefährlichen Virus in ihren Zellen zurücklässt, müssen wir gemeinsam und laut auf die globalen ausbeuterischen Verhältnisse aufmerksam machen, die es erlauben, dass Repression und Kolonialismus im Namen der Demokratie und des Fortschrittes legitimiert und gefeiert werden.

Wir gehen auf die Straßen Berlins in Solidarität mit der palästinensischen Einheit, die der Repression vereint im Geiste und vereint im Leid tagtäglich die Stirn bietet. Nicht trotz, sondern gerade weil der 17.04. dieses Jahr in den islamischen Fastenmonat Ramadan fällt, wollen wir unsere Solidarität mit den vom zionistischen Staat unterdrückten Menschen gemeinsam mit unseren muslimischen Geschwistern – stellvertretend für die religiöse und kulturelle Vielfalt Palästinas – zeigen. Der 17.04.2021 ist deshalb ein Tag, den wir auch denjenigen widmen, die den Ramadan durch Gitterstäbe und Stacheldraht getrennt von ihren Liebsten und Familien verbringen müssen – genau wie bereits viele palästinensische christliche Gefangene die Osterzeit in ihren kahlen Zellen fern ihrer familiären Wärme verbringen mussten.