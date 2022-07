17 Jahre BDS – Verbreitet unsere gemeinsamen Erfolge!

Erinnerung an BDS: Palästinas gewaltloser Widerstand gegen die Besatzung

Am 9. Juli 2005 verabschiedeten 171 Gruppen der palästinensischen Zivilgesellschaft einen Aufruf zum Boykott, zur Veräußerung und zur Sanktionierung Israels wegen seiner Verstöße gegen das Völkerrecht

On 9 July 2005 171 Palestinian civil society groups adopted a call to boycott, divest and sanction Israel for its violations of international law…