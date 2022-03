19 Jahre seit der Ermordung der US-Friedensaktivistin Rachel Corrie durch Israel

Unvergessen Rachel Corrie. Sie widmete ihr Leben den Menschenrechten und setzte sich vor allem für die Rechte der Palästinenser ein. Sie hielt einen Lautsprecher in der Hand und forderte den Fahrer des israelischen Bulldozers auf, den Abriss des palästinensischen Hauses zu unterlassen, doch er fuhr weiter und zermalmte sie zu Tode.



The Israeli murder of US peace activist Rachel Corrie was marked on 16 March, 2022, the 19th anniversary of her death. Along with eight others, Corrie acted as a human shield to prevent Israeli bulldozers from demolishing Palestinian homes in Gaza. Corrie was born on 10 April, 1979, in Olympia, Washington.