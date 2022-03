Leider fehlen in dieser Unterschriftenliste deutsche Akademiker. Die sind nur dabei, wenn es um Anti-Russland Aktionen und Sanktionen geht

Etwa hundert Menschen versammeln sich am 25. Februar 2022 im Viertel Sheikh Jarrah in Ostjerusalem, um gegen die israelische Besatzung, die illegale Siedlungspolitik und die Deportation von Palästinensern zu protestieren. (Mustafa Alkharouf – Anadolu Agency)



25 prominente Akademiker unterzeichnen offenen Brief an Universitäten sich weltweit, für Palästina zu

engagieren

22. März 2022

Im Vorfeld des internationalen Aktionstages am kommenden Mittwoch haben 25 prominente Akademiker einen offenen Brief an die Universitäten weltweit unterzeichnet, in dem sie zu #Divest4Palestine aufrufen.

Der offene Brief wurde von der FOA und einer Koalition von Universitätsstudentenvereinigungen in ganz Großbritannien koordiniert. Zu den Unterzeichnern gehören Professor Gilbert Achcar (SOAS), Professor Ilan Pappe (Exeter), Professor Robin D. G. Kelley (UCLA), Professor Emerita Caroline Rooney (Kent) und Professor Mohamed El-Gomati OBE (York). Der Brief wurde auch von dem prominenten palästinensischen Aktivisten Mohammed El-Kurd unterzeichnet.

An diesem Mittwoch werden Studierende an Universitäten in aller Welt auf dem Campus demonstrieren und ihren Vizekanzlern E-Mails schreiben, in denen sie den vollständigen Rückzug von Investitionen in Unternehmen fordern, die an der illegalen Besetzung Palästinas beteiligt sind.

Israel: Internationale Organisationen und Akademiker fordern Sanktionen

Unterzeichner:

Professor Gilbert Achcar, SOAS Universität von London

Professor Talal Asad, Städtische Universität von New York

Haim Bresheeth, SOAS Universität London

Marina Calculli, Sciences Po

Mike Cushman, LSE

Natalia Donner, Universität Leiden

Professor Mohamed El-Gomati OBE, Universität von York

Sai Englert, Universität Leiden

Assistenzprofessorin Layal Ftouni, Universität Utrecht

Professor John Garrett, im Ruhestand

Außerordentlicher Professor David Heap, Universität von Western Ontario

Sandew Hira, Internationales Institut für wissenschaftliche Forschung

Professor Khaled Hroub, Northwestern University/Qatar

Professor Robin D. G. Kelley, UCLA

Dr. Jens Lerche, SOAS, Universität London

Außerordentlicher Professor Ethan Mark, Universität Leiden

Elena Burgos Martínez, Universität Leiden

Professorin Nur Masalha, SOAS, Universität London

Professor Ilan Pappe, Universität von Exeter

Dr. Barbara Pizziconi, SOAS, Universität London

Arnout van Ree, Universität Leiden

Professorin Emerita Caroline Rooney, Universität von Kent

Professor Jonathan Rosenhead, LSE

Professor Richard Seaford, Universität von Exeter

Dr. Henny Ziai, SOAS Universität von London

