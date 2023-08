266 Hektar für Gefallene: Ukraine will den größten Soldatenfriedhof Europas errichten Von Wladislaw Sankin

Das ukrainische Ministerkabinett hat einen neuen Standort für den Nationalen Kriegsgedenkfriedhof festgelegt, berichtet das ukrainische Portal für Bauwesen. Es ist geplant, 266 Hektar in der Gemeinde Gatne südwestlich von Kiew zur Verfügung zu stellen. Die Errichtung eines großen zentralen Soldatenfriedhofs wird schon lange diskutiert. Dies ist der siebte Vorschlag, der für den Standort in Betracht gezogen wurde. Nun wird als „Pilotprojekt“ ein vereinfachtes Verfahren beschlossen. Als Termin für die Umsetzung wird der 30. Juli 2025 genannt.

Im Jahr 2021 ordnete das Ministerkabinett den Bau eines Soldatenfriedhofs bis 2025 an. Im vergangenen Jahr stimmte die Werchowna Rada für das entsprechende Gesetz. Der Plan sah vor, den Arlington Memorial Cemetery in den USA zu imitieren. Der Arlington-Friedhof unweit des Washingtoner Regierungsviertels ist weltbekannt und gilt als sechstgrößter Friedhof der Welt.

Sollte das Projekt umgesetzt werden, würde er damit den Arlington-Friedhof mit seinen 252 Hektar und über 260.000 Gräbern vom Platz sechs stoßen. In Europa wäre dann nur der weltweit größte Park-Friedhof Ohlsdorf in Hamburg größer als der nun geplante ukrainische Gedenkkomplex. Ohlsdorf ist jedoch kein expliziter Soldaten- oder Ehrenfriedhof. Mit seinen 266 Hektar Fläche könnte also der Kriegsgedenkfriedhof in Gatne der größte seiner Art in Europa und nach dem Calverton National Cemetery in den USA der zweitgrößte der Welt werden. Laut einem Erlass der Regierung soll er einen Soldatenfriedhof, einen Museumskomplex, ein Ritualgebäude und andere notwendige Einrichtungen für die Organisation von Ehrenbegräbnissen umfassen.