Palästinensische Trauernde tragen den Leichnam von Ahmed Abu Junaid, der seinen Verletzungen erlag, nachdem er zuvor bei Zusammenstößen während einer Razzia israelischer Truppen im Flüchtlingslager Balata angeschossen worden war. (Foto: Wajed Nobani/APA Images)

5 getötete Palästinenser in zwei Tagen im Westjordanland

Von Mariam Barghouti



Die israelische Armee setzt ihren Angriff auf das Westjordanland fort und tötet fünf Palästinenser in vier verschiedenen Städten, vom Norden des Westjordanlandes bis zum Süden.

12. Januar 2023



In weniger als zwei Tagen, zwischen Mittwoch und Donnerstag, wurden im besetzten Westjordanland fünf Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet, darunter zwei Teenager.

Ahmad Amer Abu Juneid, 21, wurde im Balata-Flüchtlingslager in Nablus durch einen Kopfschuss getötet; Sanad Samamra, 19, wurde in Hebron nach einem mutmaßlichen Messerstecherversuch getötet; Samir Ouni Aslan, 41, wurde im Flüchtlingslager Qalandia durch einen Schuss in die Brust getötet; und Habib Mohammad Abdelrahman Kamil, 25, und Abdelhadi Fakhri Nazzal, 18, wurden in Qabatiya, Jenin, getötet.

Im Jahr 2022 wurden mehr als 231 Palästinenser getötet, die meisten davon (173) im Westjordanland. In diesem Jahr scheint sich ein ähnlicher Trend abzuzeichnen, da die israelischen Streitkräfte im Jahr 2023 bereits neun Palästinenser getötet haben, darunter drei Kinder.

Der Märtyrer von Balata

Am Mittwochmorgen, 11. Januar, drangen israelische Streitkräfte in das Flüchtlingslager Balata bei Nablus ein. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen der Armee und einheimischen Jugendlichen, bei denen bewaffnete Widerstandskämpfer aus dem Lager heraus Schüsse abgaben.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums (MOH) wurde an diesem Morgen ein Mann durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. Am nächsten Tag erlag der Mann, der als der 21-jährige Ahmad Amer Abu Juneid identifiziert wurde, seinen in der Nacht zuvor erlittenen Wunden und wurde am 12. Januar um 15:30 Uhr vom MOH für tot erklärt.

Bei der Razzia in Balata hatten die israelischen Streitkräfte in der Nacht zuvor Tränengas und scharfe Munition abgefeuert und damit das Leben der Bewohner des Flüchtlingslagers gefährdet, von denen 60 % unter 25 Jahre alt sind.

Der Märtyrer von Hebron

In den frühen Morgenstunden des 12. Januar wurde der 19-jährige Sanad Mohammad Othman Samamra nach einem mutmaßlich versuchten Messerangriff in der Nähe der illegalen Siedlung Givat Yehuda südlich von Hebron erschossen und getötet. Das Gesundheitsministerium teilte mit, Samamra sei von der israelischen Armee erschossen worden, während israelische Medien berichteten, Samamra sei von einem umstehenden Siedler – einem Elektriker – erschossen worden, als Samamra einen anderen Siedler niedergestochen haben soll.

Mondoweiss konnte die Einzelheiten von Samamras Tod bei Redaktionsschluss noch nicht überprüfen.

Israelischen Berichten zufolge wurde ein Siedler verletzt.

Überfall auf die Altstadt von Nablus

Am selben Donnerstagmorgen drang die israelische Armee auch in die Altstadt von Nablus ein, die im Jahr 2022 zu einem Zufluchtsort für die bewaffnete palästinensische Widerstandsgruppe “Höhle der Löwen” wurde.

Fünf Palästinenser wurden in der Altstadt verhaftet, darunter der 33-jährige Iyad Nasser Shabaro, der nach Angaben des israelischen Militärs ein “Aktivist der Lions’ Den” war.

Obwohl bei der Razzia in Nablus niemand getötet wurde, wurden in der Altstadt mehr als zehn Palästinenser verletzt, wie lokale Nachrichtenquellen berichten. Davon wurden fünf Palästinenser durch scharfe Munition verletzt, darunter zwei lokale Journalisten, die in das Rafidia-Krankenhaus in Nablus gebracht wurden, sowie zwei weitere, die verletzt wurden, nachdem sie von Militärfahrzeugen gerammt worden waren.

Der Märtyrer von Qalandia

Israelische Soldaten drangen am Donnerstagmorgen gegen 5.00 Uhr auch in das Flüchtlingslager Qalandia bei Ramallah ein und nahmen dort umfangreiche Festnahmen vor.

Samir Ouni Aslan, 41, der Vater eines der verhafteten Jugendlichen, wurde von einem israelischen Scharfschützen in die Brust geschossen, als er sich auf dem Dach seines Hauses aufhielt und versuchte, die Verhaftung seines Sohnes auf der Straße darunter zu beobachten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa hatte er zuvor versucht, auf die Straße zu gehen, um die Soldaten an der Verhaftung seines Sohnes zu hindern – der Berichten zufolge nach seinem Vater gerufen hatte, um ihm zu helfen -, doch die Soldaten hinderten ihn daran, das Gebäude zu verlassen, woraufhin Aslan auf das Dach des Wohnhauses stieg, um seinen Sohn besser sehen zu können. In diesem Moment schoss ein israelischer Scharfschütze, der auf dem Dach eines nahe gelegenen Gebäudes stationiert war, Aslan in die Brust.

Wafa zufolge wurde Aslan von seiner Frau, seinem Bruder und seiner Schwägerin dabei unterstützt, die Treppe hinunter und in die Gassen des Lagers zu gehen, um ihn schnell ins Krankenhaus zu bringen, aber sie wurden von einem israelischen Soldaten angesprochen, der sie zwang, Aslan (der zu diesem Zeitpunkt noch lebte) 30 Minuten lang auf den Boden zu legen, bevor er ihnen schließlich erlaubte, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Bei seiner Ankunft im Ramallah Medical Complex wurde er für tot erklärt.

In den ersten Momenten nach der Nachricht von der Ermordung Aslans schwebte sein trauernder Vater unter Tränen über dem Leichnam seines Sohnes und sagte mit gebrochener Stimme “mein Liebster, mein Liebster”, bevor er “alhamdulilah” (oder “Gott sei gelobt”, ein üblicher Refrain in Zeiten der Not, der Demut und Dankbarkeit für das eigene Schicksal ausdrückt) sagte.

Die Fatah hatte am Freitag wegen der Ermordung von Aslan einen Generalstreik ausgerufen. Die politische Gruppierung hatte angesichts des Mordes auch zu einem allgemeinen Aufruf zur Unruhe aufgerufen. Übersetzt mit Deepl.com

