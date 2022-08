Wäre Farouq Mohammed Abu Naja ein kleiner Ukrainer gewesen, dann hätte er in Deutschland eine wunderbare medizinische Behandlung bekommen, aber da er das Pech hatte ein kleiner Palästinenser zu sein, war er chancenlos und starb elend im Konzentrationslager Gaza. Evelyn Hecht-Galinski



6-jähriger Palästinenser stirbt, nachdem Israel ihm den Zugang zu einer Behandlung außerhalb des Gazastreifens verweigert



Von Wafa Aludaini

30. August 2022

Der sechsjährige Farouq Mohammed Abu Naja starb im Gazastreifen, nachdem die israelischen Besatzungsbehörden ihm den Zugang zur medizinischen Versorgung im Hadassah Medical Centre im besetzten Jerusalem verwehrt hatten.

In einer Pressemitteilung des Al-Mezan-Zentrums für Menschenrechte wurde die diskriminierende Einschränkung der Bewegungsfreiheit und das willkürliche Genehmigungssystem verurteilt, das die israelische Besatzung palästinensischen Patienten auferlegt und ihnen den Zugang zu Krankenhäusern außerhalb des Gazastreifens erschwert.

Wir haben alles Mögliche versucht, um ihn zu behandeln, aber alle Ärzte haben uns mitgeteilt, dass es hier in Gaza keine Heilung für ihn gibt

sagt Farouqs Großmutter.

Die Familie legte den israelischen Besatzungsbehörden Dokumente vor, um eine Genehmigung zum Verlassen der belagerten Enklave über den Grenzübergang Beit Hanoun (Erez) zu erhalten. Ihr Antrag wurde abgelehnt, nachdem die Besatzungsbehörde erklärt hatte, sie habe eine “Untersuchung” durchgeführt und festgestellt, dass es “Sicherheitsgründe” gebe, warum das Kind den Gazastreifen nicht zur Behandlung verlassen könne.

Farouqs Vater besitzt eine Genehmigung, die es ihm erlaubt, den Gazastreifen jeden Tag zu verlassen, um in Israel zu arbeiten, was die Familie jedoch nicht vor der willkürlichen Anschuldigung einer “Sicherheitsbedrohung” schützt.

“Welche Bedrohung stellt dieses sechsjährige Kind für Israel dar, dass es ein Einreiseverbot gegen ihn verhängt?” fragt Farouqs Großmutter. Es gebe keine Rechtfertigung für die Verweigerung der Ausreisegenehmigung, fügt sie hinzu, außer der, die Familie zu quälen.

“Er sollte ungehinderten Zugang zu der medizinischen Versorgung haben, die er braucht, denn das sind seine unveräußerlichen Rechte als Kind und als Patient”.

Al-Mezan hat dokumentiert, dass seit Anfang 2022 vier Patienten – darunter drei Kinder – gestorben sind, nachdem Israel Anträge auf Ausreisegenehmigungen ungerechtfertigt verzögert und abgelehnt hatte. Anfang dieses Jahres deckte Ärzte ohne Grenzen auf, dass sich die Zahl der Minderjährigen, denen 2021 der Zugang zu medizinischer Behandlung außerhalb des Gazastreifens verweigert wurde, im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hatte. Rund 32 Prozent der Anträge wurden im vergangenen Jahr abgelehnt, wie die Organisation auf eine Anfrage zur Informationsfreiheit hin feststellte.

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza, Ashraf Al-Qudra, sagt, die Besatzung praktiziere Rassismus und Diskriminierung der Patienten in Gaza als Teil ihrer Politik, die darauf abziele, das Gesundheitssystem zu untergraben, indem sie medizinische Delegationen an der Einreise nach Gaza hindere und die Einfuhr von Verbrauchsgütern und Medikamenten behindere.

“Die israelische Politik hat die gesundheitliche Situation von etwa 32 Prozent der minderjährigen Patienten, denen eine Behandlung in Krankenhäusern innerhalb [Israels] verweigert wird, und von etwa 36 Prozent der älteren Patienten, die dringend operiert werden müssen, verschlechtert.”

In einem Monatsbericht vom Juli erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass “64% der 1.619 Anträge von Patienten, die Beit Hanoun/Erez im Juli 2022 passieren wollten, genehmigt wurden”, und fügte hinzu, dass die verbleibenden 36% in diesem Monat verzögert worden seien. “Knapp ein Drittel (30 %) der Anträge betraf Kinder unter 18 Jahren und fast ein Fünftel (19 %) Patienten über 60 Jahre”, heißt es weiter.

“11 Patienten aus dem Gazastreifen wurden im Juli zu einem Sicherheitsverhör gebeten… Einem der 11 Patienten (9 %) wurde die Genehmigung nach dem Verhör erteilt, und 10 (91 %) blieben im Rahmen der Untersuchung in der Schwebe.”

Infolge der seit 15 Jahren andauernden israelischen Blockade leidet der Gesundheitssektor im Gazastreifen unter einem gravierenden Mangel an Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial und hat zudem Schwierigkeiten, viele Spezialoperationen durchzuführen. Palästinensische Beamte haben davor gewarnt, dass das Gesundheitssystem aufgrund der Belagerung am Rande des Zusammenbruchs steht.

Die 16-jährige Inshirah Al-Madani ist ein weiteres Opfer der willkürlichen israelischen Verschleppungstaktik. Sie wartet immer noch auf die Genehmigung für den Abschluss ihrer Krebsbehandlung, die 2014 diagnostiziert wurde. Inshirah muss in das besetzte Westjordanland reisen, um den Tumor in ihrem Kopf und ihrem Auge behandeln zu lassen. Die Besatzungsbehörden haben ihr den Zugang zur Behandlung über den Grenzübergang Erez untersagt, was ihre Behandlung verzögert und ihren Zustand verschlechtert hat.

“Die Ärzte sagen, dass der Krebs Metastasen gebildet hat”, sagt Inshirahs Mutter Samah und fügt hinzu, dass sich der Gesundheitszustand ihrer Tochter so weit verschlechtert hat, dass sie inzwischen auf ihrem Auge nichts mehr sieht.

“Das Fehlen einer Behandlung und die Notwendigkeit von 50.000 Dollar für die Behandlung meiner Tochter haben ihren Zustand verschlimmert und ihr weitere Schmerzen bereitet”, sagt Samah. “Ich bitte alle Verantwortlichen, meiner Tochter zu helfen, bevor es zu spät ist.”

Inshirah appelliert an die internationale Gemeinschaft, ihr und anderen palästinensischen Patienten zu helfen, die notwendige medizinische Versorgung zu erhalten: “Ich träume davon, die Schule abzuschließen und zur Universität zu gehen.”

“Ich möchte nicht die nächste Patientin aus Gaza sein, die stirbt.”

“Die Verweigerungspolitik stellt einen schweren Verstoß gegen die Regeln des humanitären Völkerrechts dar, die die israelischen Behörden verpflichten, den Patienten nicht nur den Zugang zu ihren Krankenhäusern zu ermöglichen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie in gleichem Maße medizinisch versorgt werden wie ihre eigenen Staatsangehörigen”, so Al-Qudra. Er betonte, dass Israel gegen die Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die die Freizügigkeit garantieren, sowie gegen die beiden internationalen Pakte verstößt, von denen sich der eine auf bürgerliche und politische Rechte und der andere auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bezieht. Übersetzt mit Deepl.com

