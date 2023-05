Erinnert mich sehr stark an deutsche Nachrichtenpropaganda-Nachrichtensendungen Evelyn Hecht-Galinski



60 Minutes Australia Keeps Churning Out War-With-China Propaganda Listen to a reading ot this article (reading by Tim Foley): ❖ 60 Minutes Australia has been playing a leading role in saturating Australian airwaves with consent-manufacturing messaging in support of militarising to participate in a US war against China.

60 Minuten Australien produziert weiterhin Propaganda für den Krieg mit China

von Caitlin Johnstone

25. Mai 2023





❖

60 Minutes Australia spielt eine führende Rolle bei der Überflutung des australischen Rundfunks mit zustimmungsfördernden Botschaften zur Unterstützung einer militärischen Beteiligung an einem US-Krieg gegen China. Ein Beitrag, der vor einem Jahr gesendet wurde, trägt den Titel “Prepare for Armageddon: Chinas Warnung an die Welt” und zeigt ein Bild von Xi Jinping, das mit Kampfflugzeugen und Explosionen überlagert und mit “POKING THE PANDA” betitelt ist. Ein weiteres Bild von vor einem Jahr trägt den Titel “Krieg mit China: Sind wir näher dran als wir denken?” Eine andere von vor zehn Monaten trägt den Titel “Chinas neues Ziel im Kampf um die Kontrolle des Pazifiks”. Ein weiterer Artikel von vor sechs Monaten trägt den Titel “Einblicke in den Kampf um Taiwan und Chinas drohende Kriegsgefahr”. Ein weiterer Artikel von vor zwei Monaten trägt den Titel “Ist die Marine bereit? Wie sich die USA auf die Aufrüstung ihrer Marine in China vorbereiten”.

Alle diese Beiträge wurden allein auf YouTube millionenfach aufgerufen. Am vergangenen Wochenende hat 60 Minutes Australia zwei Beiträge mit dem Titel “The real Top Gun” ausgestrahlt: US-Militär in hitzigem Patt mit China” und “Fünf Länder, die heimlich Geheimdienstinformationen austauschen, sagen, dass China die Bedrohung Nr. 1 ist”, die beide so atemberaubend propagandistisch sind wie alles, was ich je gesehen habe.

“Es mag wie eine verdrehte Logik klingen, aber Militärs überall argumentieren, dass die Chance, den Frieden zu erhalten, umso größer ist, je mehr Feuerkraft sie besitzen”, beginnt Amelia Adams von 60 Minutes Australia. “Mit anderen Worten: Massive Bewaffnung ist die beste Abschreckung für einen Krieg. Diese Theorie wird derzeit auf die Probe gestellt wie nie zuvor, und vieles davon geschieht in Australiens Hinterhof, der indopazifischen Region. Die Vereinigten Staaten wollen, dass die Welt und insbesondere China von ihrer zunehmenden Präsenz in dieser Region erfährt, und um das zu erreichen, veranstalten sie eine spektakuläre Show.”

Was folgt, sind 19 Minuten überproduziertes Material, in dem diese “massiven Waffen” gezeigt werden, während Adams oohs und ahhs macht und sabbernde, kriecherische Interviews mit US-Militärs gibt.

“Der F-35-Jet hat etwas absolut Faszinierendes an sich”, stöhnt Adams. “Der Klang, die Hitze und die Leistung machen diesen Überschall-Tarnkappenjäger zu einer ganz eigenen Liga.”

“Colonel, das sind wirklich beeindruckende Maschinen, für die Sie verantwortlich sind”, schwärmt sie einem Offizier auf einem Flugzeugträger vor.

“Ja, Ma’am”, antwortet der Oberst.

Meine Güte, Lady, machen Sie Ihre Orgasmen außerhalb der Kamera.

Vergleichen Sie diese glühende, ekstatische Freude mit Adams’ offener Feindseligkeit gegenüber einem chinesischen Think Tanker namens Henry Wang, der behauptete, er versuche, “die Geschichte umzuschreiben”, weil er die Panik über eine chinesische Militäraufrüstung mit dem (zu 100 Prozent richtigen) Hinweis abtat, dass China einen geringeren Prozentsatz seines BIP für sein Militär ausgibt als westliche Nationen.

“Jedes Kommando, jedes Manöver wird auf dieser riesigen blauen Bühne abgestimmt, auf der China sich als schlechter Akteur erwiesen hat, der ein langes Spiel der Einschüchterung der pazifischen Nationen spielt”, verkündet Adams über Hubschrauberaufnahmen von US-Kriegsschiffen. “Aber die USA und ihre Verbündeten lassen sich das nicht gefallen und verstärken ihre Verteidigung – und das ist ein beeindruckendes Schauspiel.

Ich fordere Sie auf, mir ein noch unverschämteres Propagandamaterial aus der Geschichte zu nennen. Dies soll eine Nachrichtensendung sein, die von Leuten betrieben wird, die vorgeben, Journalisten zu sein, und doch betreiben sie Propaganda, die aussieht, als stamme sie aus einer Sacha Baron Cohen-Parodie über eine Dritte-Welt-Diktatur.

Wie ich nicht müde werde zu betonen, ist die Behauptung, dass die USA ihren wichtigsten geopolitischen Rivalen militärisch umzingelt haben, das Dümmste, was uns das Imperium heutzutage glauben machen will. Die USA umzingeln China mit Kriegsmaschinerie in einer Art und Weise, die sie als unverschämt aggressive Provokation betrachten würden, wenn das Gleiche in ihrem eigenen Land geschehen würde, was bedeutet, dass die USA in diesem Patt eindeutig der Aggressor sind und China auf diese Aggressionen eindeutig defensiv reagiert.

Während das erste Segment unhinterfragt die Erzählungen des Pentagons wiederkäut und Interviews mit Militärs zur Unterstützung gibt, käut das zweite Segment unhinterfragt die Argumente des westlichen Geheimdienstkartells wieder und gibt Interviews mit Five-Eyes-Spitzeln zur Unterstützung.

“Die Vorführung tödlicher Waffen in massiven Kriegsspielen ist eine Taktik, mit der sowohl China als auch die Vereinigten Staaten versuchen, einen echten Kampf zu vermeiden”, sagt Nick McKenzie von 60 Minutes Australia in der Einleitung. “Die Wahrheit ist jedoch, dass die beiden Länder sowie andere Nationen, darunter Australien, bereits in einem unsichtbaren Krieg kämpfen. Es gibt keine Frontsoldaten, aber es gibt bedeutende Scharmützel. Bislang wurden diese Konflikte verschwiegen, aber die Mitglieder einer geheimen Allianz von Spitzenpolizisten aus Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Neuseeland sind dabei, dies zu ändern.”

“Ihre Gruppe nennt sich Five Eyes, und heute Abend wollen sie, dass Sie wissen, was sie sehen”, sagt McKenzie, was so viel heißt wie: “Wir sagen Ihnen, was die Five Eyes-Geheimdienste uns aufgetragen haben, Ihnen zu sagen.”

McKenzie versammelt buchstäblich einen Haufen von Five-Eyes-Beamten, um den Australiern zu sagen, dass China böse und gefährlich ist, und tarnt dann das westliche Geheimdienstkartell, das seine eigenen Informationsinteressen vorantreibt, als eine echte Nachrichtengeschichte.

“Es gibt eine Bedrohung, die unsere Partner mehr beunruhigt als alle anderen”, sagt McKenzie zu dramatischer Musik und fragt: “Welcher staatliche Akteur ist die größte Bedrohung für die Demokratie in Australien und unter den Five-Eyes-Partnern?” und zeigt eine Montage westlicher Geheimdienstmitarbeiter, die (Sie haben es erraten) China antwortet.

“Die Amerikaner beschreiben eine wachsende Bedrohung vor unserer Haustür, die von Chinas zunehmendem Einfluss in der Region ausgeht”, sagt McKenzie, bevor er einen amerikanischen Beamten fragt: “Sehen Sie, dass der chinesische Staat die pazifischen Inselstaaten ausnutzt?”

“Ich glaube schon, ja”, antwortet der Beamte.

Westlicher Journalismus, meine Damen und Herren.

Die Australier sind besonders anfällig für Propaganda, weil Australien die höchste Konzentration von Medienbesitz in der westlichen Welt hat, dominiert von einem mächtigen Duopol von Nine Entertainment (das 60 Minutes ausstrahlt) und der Murdoch gehörenden News Corp. Diese Schwachstelle wird in vollem Umfang ausgenutzt, wenn die Zeit für das westliche Imperium gekommen ist, die Kriegstrommeln gegen China zu schlagen.

Wir werden immer wieder mit dem Narrativ bombardiert, dass “massive Waffen die beste Abschreckung für einen Krieg sind”, obwohl alle Fakten das genaue Gegenteil beweisen. Es waren die militärischen Übergriffe gegen Russland und die Umwandlung der Ukraine in ein NATO-Militärgebiet, die Putin zum Einmarsch in die Ukraine provozierten, und die ganze Militarisierung gegen China, die wir derzeit erleben, schürt nur die Spannungen und macht einen Krieg wahrscheinlicher.

Und ich meine, natürlich ist das so; selbst ein flüchtiger Blick auf die Kubakrise zeigt, dass mächtige Nationen es nicht gerne sehen, wenn bedrohliche Kräfte in der Nähe ihrer Grenzen platziert werden. Ein großer Teil der Propaganda-Indoktrination, der wir in den 2020er Jahren unterworfen sind, dreht sich darum, die Menschen davon zu überzeugen, dass Russland und China völlig anders reagieren sollten als die USA, wenn fremde Stellvertreterstreitkräfte an ihren Grenzen aufmarschieren würden.

Also ja, Amelia Adams, die Behauptung, dass Aggression und Militarismus der beste Weg zum Frieden sind, ist absolut “verdrehte Logik”. Verdrehter geht es nicht mehr. Denn sie ist falsch. Das ist für jeden offensichtlich, der noch nicht erfolgreich in dieses omnizidale Glaubenssystem indoktriniert wurde.

Wir müssen jetzt alles tun, was wir können, um gegen diese Indoktrination anzukämpfen, denn wenn wir warten, bis der Krieg tatsächlich beginnt, wird es wahrscheinlich zu spät sein, um Widerstand zu leisten. Übersetzt mit Deepl.com

___________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, sollten Sie ihn mit anderen teilen, etwas Geld auf mein Trinkgeldkonto auf Patreon, Paypal oder Substack werfen, eine Ausgabe meines monatlichen Zines kaufen und mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube folgen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du über alles, was ich veröffentliche, per E-Mail informiert wirst. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …