Biden buckelt und will die israelische Besatzung nicht anprangern Von Colum Lynch

Vom Regen in die Traufe, soviel zum US- Demokraten Biden!

Biden Bucks Progressives, Won't Denounce Israeli Occupation

Biden buckelt und will die israelische Besatzung nicht anprangern

Biden intervenierte persönlich, um das Wort “Besatzung” aus dem Programm der Demokratischen Partei zu entfernen

Der Sanders-Flügel hat auf der demokratischen Plattform viele Siege errungen – aber er hat nicht alles bekommen, was er von Israel wollte.

Von Colum Lynch | 6. August 2020,

Anfang Juli waren der Vermonter Senator Bernie Sanders und andere einflussreiche Progressive davon überzeugt, dass sie sich eine kritische Konzession der Kampagne von Joe Biden gesichert hatten: Zum ersten Mal würde das Programm der Demokratischen Partei behaupten, dass die Palästinenser das Recht hätten, frei von fremder “Besatzung” zu leben, ein kaum verschleierter Hinweis auf Israel.

Doch wenige Tage bevor am 15. Juli ein Entwurf für ein Programm veröffentlicht wurde, wog der mutmaßliche demokratische Kandidat nach drei mit der Diskussion vertrauten Quellen persönlich ab und befahl seinen Beratern, keinen Hinweis auf die israelische “Besatzung” aufzunehmen. Diesen Quellen zufolge folgte die Entscheidung auf heftige Lobbyarbeit von pro-israelischen Lobbygruppen in letzter Minute. Biden-Assistenten riefen daraufhin fortschrittliche Führer an und forderten sie auf, ihre Forderung, Israel zur Besatzungsmacht zu erklären, fallen zu lassen, mit dem Argument, dass die Aufnahme des Satzes die Einheit innerhalb der Demokratischen Partei zu untergraben drohte.

“Die Frage, ob der Text sich auf ‘Besatzung’ beziehen oder den Ausdruck ‘Beendigung der Besatzung’ verwenden darf, wurde dem Vizepräsidenten gestellt, und er sagte ‘nein'”, sagte Jason Isaacson, der leitende Beamte für Politik und politische Angelegenheiten beim American Jewish Committee, gegenüber der Foreign Policy. “Dies ist kein Thema, bei dem sich die Partei beugen kann, weil es im Widerspruch zur Position von Joe Biden stünde”.

Der Rückzug spiegelte den Widerwillen des ehemaligen Vizepräsidenten wider, die jahrzehntelange unerschütterliche Unterstützung für Israel rückgängig zu machen, obwohl Biden und seine Partei wachsende Unterstützung für die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zu den Palästinensern zum Ausdruck bringen und die Notwendigkeit bekräftigen, die Rechte der Palästinenser stärker zu beachten. Es war auch so etwas wie ein Sieg für das Establishment der Partei, die sich um die Aufrechterhaltung enger Beziehungen zu Israel bemüht hat, selbst als ihr Premierminister, Benjamin Netanjahu, sich immer mehr der Republikanischen Partei und ihrem Bannerträger, Präsident Donald Trump, angenähert hat.

Im Januar enthüllte Trump einen lang erwarteten Nahost-Friedensplan, der stark zugunsten Israels geneigt war und der den Palästinensern eine begrenzte Souveränität ohne Hoheitsgewalt über Hoheitsgewässer, Luft, Grenze oder Sicherheit bot. Der 181 Seiten umfassende Plan, der von Trumps Schwiegersohn und Berater, Jared Kushner, ausgehandelt wurde, wurde von der palästinensischen Führung sofort abgelehnt.

“Der Abschnitt des Parteiprogramms über Israel und Palästina ist ein klarer Sieg für diejenigen, die eine Rückkehr zur demokratischen Mainstream-Politik der Vergangenheit unterstützen, und ein Verlust für die Progressiven, die eine restriktivere oder an Bedingungen geknüpfte Unterstützung für Israel anstreben”, sagte Peter Mulrean, der drei Jahrzehnte lang im Außenministerium diente und anschließend die UN-Hilfsprogramme für Palästinenser beaufsichtigte.

“Das Ergebnis ist keine wirkliche Überraschung”, sagte Mulrean. Die Progressiven, fügte er hinzu, machten “echte Fortschritte” in Fragen vom Klimawandel bis zur Justizreform, aber “sie haben sich nicht in Israel durchgesetzt, was, so befürchteten die Mainstreamers, bei bestimmten Wählern eine echte Belastung darstellen würde. So funktionieren politische Verhandlungen”, fügte er hinzu.

Der Streit um Israel entsteht, weil die Kampagne mit einer Rebellion innerhalb des progressiven Flügels der Partei konfrontiert ist. Mehr als 275 Sanders-Delegierte unterzeichneten einen Brief, in dem sie Bidens außenpolitisches Team kritisierten und Bedenken äußerten, dass es mit Beamten mit Interessenkonflikten besetzt sei, so ein Bericht der HuffPost.

Die Vorstellung, dass Israel eine Besatzungsmacht auf arabischem Land ist, das es 1967 im Sechs-Tage-Krieg erobert hat, wird vom Völkerrecht nachdrücklich unterstützt. Mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und der Generalversammlung haben Israel als Besatzungsmacht bezeichnet, und frühere Präsidenten der Demokraten und Republikaner in den USA haben dies auch gesagt. Im Januar 2008 sagte Präsident George W. Bush, dass “es ein Ende der Besatzung geben sollte, die 1967 begann”. Auch Präsident Barack Obama verwies in seiner Rede in Kairo 2009 auf die “täglichen Demütigungen – große und kleine -, die mit der Besatzung einhergehen”.

Aber es gibt seit langem Widerstand dagegen, eine solche Sprache in das Parteiprogramm aufzunehmen. Während der Präsidentschaftskandidatur von Hillary Clinton im Jahr 2016 nahm das Programm keinen Bezug auf die Besatzung und erwähnte nicht einmal die israelischen Siedlungen, die in den letzten Jahrzehnten nach und nach palästinensisches Land verschlungen haben. Aber die Unterstützung für ein härteres Vorgehen gegen Israel hat zugenommen.angeheizt durch den zunehmenden Einfluss der Progressiven und verstärkt durch die Ressentiments der etablierteren Demokraten über Netanyahus wachsende Angleichung an die Republikanische Partei.

Diese Bemühungen erhielten im Mai neuen Auftrieb, als eine Gruppe von 32 demokratischen außenpolitischen Mandarinen – darunter Anthony Lake, der während der Bill-Clinton-Regierung als nationaler Sicherheitsberater fungierte, der ehemalige stellvertretende Außenminister Strobe Talbot und Avril Haines, die die Außenpolitik von Bidens Übergangsteam für den Wahlkampf beaufsichtigt – die Kampagne vorantrieb, um ein gerechteres Gleichgewicht zwischen der israelischen Sicherheit und den palästinensischen Rechten herzustellen, als dies in früheren Parteiprogrammen der Fall war. Frühere Parteiprogramme der Demokratischen Partei, so schrieben sie, “waren nahezu schweigsam zu den Rechten der Palästinenser, zu israelischen Aktionen, die diese Rechte und die Aussichten auf eine Zweistaatenlösung untergraben, sowie zu dem Bedürfnis nach Sicherheit für beide Völker”.

Die Briefkampagne, an deren Organisation die liberale Lobbygruppe J Street beteiligt war, empfahl der Plattform, “sich ausdrücklich zu einer Lösung des Konflikts zu verpflichten, die sowohl Israels Sicherheit und Zukunft als jüdischer und demokratischer Staat mit gleichen Rechten für alle seine Bürger als auch die Rechte der Palästinenser, einschließlich Selbstbestimmung, Sicherheit und Freiheit, gewährleistet”. Sie sollte eine klare Ablehnung der anhaltenden Besetzung, des Ausbaus der Siedlungen und jeder Form der einseitigen Annexion von Gebieten im Westjordanland sowie eine klare Ablehnung von Gewalt, Terrorismus und Aufwiegelung von allen Seiten beinhalten”.

Daniel Kurtzer, ein ehemaliger US-Botschafter in Israel, der den Brief ebenfalls unterzeichnete, sagte, er halte es für wichtig, die “Besetzung” ausdrücklich zu erwähnen, um ein klares Signal des Widerstands gegen die “schleichende Annexion” zu senden, die in den kommenden Jahren wahrscheinlich eintreten wird, unabhängig davon, ob Netanjahu sein Versprechen einhält, große Teile des Westjordanlandes zu annektieren oder nicht.

“Die alltägliche schleichende Annexion hat in den letzten 53 Jahren stattgefunden und wird weitergehen, es sei denn, man konzentriert sich auf die Beendigung der Besatzung”, sagte er gegenüber der Außenpolitik.

Bidens Kampagne hat gezeigt, dass er bereit ist, Israel gegenüber wesentlich härter vorzugehen als Hillary Clintons Kampagne 2016.

Die jüngste Version des Programms der Demokratischen Partei für 2020 bringt eine klare Opposition gegen die israelische Annexion des Westjordanlandes und den Ausbau der israelischen Siedlungen zum Ausdruck. Das Parteiprogramm bekräftigt erneut seine Opposition gegen die “Boykott, Ausverkauf, Sanktionen”-Bewegung. Anfang Juli hat die Kampagne die Sprache der Plattform mit wichtigen Progressiven in Umlauf gebracht, die das Recht der Palästinenser auf ein Leben frei von Besatzung unterstrichen hätten. Jewish Insider und HuffPost berichteten zuvor, dass das Plattformkomitee die Möglichkeit diskutiert habe, den Ausdruck “Besatzung” aufzunehmen. Doch die Initiative wurde von israelfreundlichen Befürwortern heftig zurückgedrängt.

Biden stimmte zu, sie herauszunehmen. Die Bemühungen, Sanders und seine Delegierten davon zu überzeugen, die Angelegenheit fallen zu lassen, blieben erfolglos.

Clem Balanoff, ein Delegierter von Sanders, nahm während einer virtuellen Plattform-Konferenz am 27. Juli das Mikrofon in die Hand und bot eine Reihe von Änderungsanträgen an, die die israelische Besetzung palästinensischen Landes anerkannt, die Sprache in Bezug auf Siedlungen verschärft und die Verwendung von US-Geldern zur Erleichterung der Annexion oder der Verletzung palästinensischer Rechte verboten hätten.

Bei der Darlegung seiner Argumente stellte Balanoff fest, dass die amerikanischen und israelischen Führer zuvor die Notwendigkeit einer Beendigung der Besetzung anerkannt hätten, und zitierte eine Bemerkung von Ariel Sharon aus dem Jahr 2003: “Was geschieht, ist eine Besetzung. 3,5 Millionen Palästinenser unter Besatzung zu halten, ist meiner Meinung nach eine schreckliche Sache für Israel und für die Palästinenser”, zitierte Balanoff Sharon. (Sharon ging später nach Protesten rechter Kritiker auf diese Äußerungen zurück).

In seiner Antwort räumte Dan Shapiro, ein ehemaliger US-Botschafter in Israel unter Obama, ein, dass die Plattform nicht alle Hoffnungen erfüllt habe, betonte aber, dass sie die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zu den Palästinensern und die Wiederaufnahme der humanitären Hilfe für die Palästinenser fordere.

“Zum ersten Mal sagen wir klar und namentlich, dass wir gegen die Annexion von Gebieten im Westjordanland durch Israel sind”, sagte er. “Wir sagen klar und deutlich, dass wir uns weiterhin gegen Aufwiegelung und Terror stellen werden. Und zum ersten Mal erkennen wir das Recht der Palästinenser an, in einem eigenen Staat zu leben”, sagte er.

Von Colum Lynch

Die Macht der "Progressiven"

Der Sanders-Flügel hat auf der demokratischen Plattform viele Siege errungen – aber er hat nicht alles bekommen, was er von Israel wollte.

Von Colum Lynch | 6. August 2020,

