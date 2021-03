Bild: Vaccines for the novel coronavirus (Covid-19) in Tel Aviv on 13 January 2021 [Nir Keidar/Anadolu Agency]

Israels Impfstoff-Apartheid ist eine Verletzung des Völkerrechts

Von Asa Winstanley

27. Februar 2021

Die Propagandisten tun sich zunehmend schwer, Israels Impf-Apartheid zu erklären.

Grob gesagt, leben im historischen Palästina etwa sechs Millionen israelische Juden und 6,5 Millionen palästinensische Araber (meist Muslime und Christen).

Das ist das gesamte Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer: das Westjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem), der Gazastreifen und das sogenannte “Israel proper”.

Israel kontrolliert die Gesamtheit des historischen Palästinas. Es gibt ein kompliziertes System von Pässen, Ausweisen und verschiedenen Rechten. Aber im Allgemeinen besagt das israelische Gesetz, dass nur “das jüdische Volk” ein Recht auf Selbstbestimmung im sogenannten “Land Israel” hat, während die Palästinenser bestenfalls Gäste sind.

Fünf Millionen palästinensische Araber im Westjordanland und im Gazastreifen haben absolut keine Rechte unter dem jüdischen supremazistischen Regime, das Israel dem gesamten historischen Palästina auferlegt.

READ: Israel gibt Ländern, die Jerusalem als seine Hauptstadt anerkennen, einen Impfstoff gegen Kuhfladen

Wie die führende israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem in einem neuen Positionspapier im Januar endlich anerkannt hat: “Es gibt ein Regime, das das gesamte Gebiet und die darin lebenden Menschen regiert, basierend auf einem einzigen Organisationsprinzip”, und es ist ein Apartheid-Regime. “Das israelische Regime setzt Gesetze, Praktiken und staatliche Gewalt ein, die darauf ausgerichtet sind, die Vorherrschaft einer Gruppe – Juden – über eine andere – Palästinenser – zu zementieren.”

Aufgrund der Natur seines rassistischen Regimes weigert sich Israel, die fünf Millionen Palästinenser der Westbank und des Gazastreifens zu schützen, indem es sie gegen das Coronavirus impft.

Das ist purer, ungezügelter Rassismus. Und es ist ein Rassismus, der auch noch selbstzerstörerisch ist. Die Palästinenser im Westjordanland werden von Israel als billige, entbehrliche Arbeitskräfte betrachtet. Jeden Tag stehen Tausende in aller Herrgottsfrühe an den Kontrollpunkten der israelischen Armee an, um unter höllischen Bedingungen niedrig bezahlte Jobs in Israel zu bekommen. Fast keiner von ihnen ist geimpft worden.

Währenddessen hat Israels rassistischer Premierminister Benjamin Netanyahu die Chuzpe, die Palästinenser für die Pandemie verantwortlich zu machen.

Aufgrund dieser harten Realität fällt es der Israel-Lobby immer schwerer, mit Rechtfertigungen, Ausreden und Verschleierungen aufzuwarten.

Vorhersehbar wie ein Uhrwerk haben sie diejenigen, die die Wahrheit über Israels Impf-Apartheid berichten, als “antisemitisch” verleumdet – wieder einmal wird Kritik an Israels Verbrechen absichtlich mit antijüdischem Hass vermengt.

In den USA wurde diese Verleumdung nun gegen Saturday Night Live, die ehrwürdige Comedy-Show für aktuelle Themen, gerichtet.

Darin sagte der Komiker Michael Che: “Israel berichtet, dass sie die Hälfte ihrer Bevölkerung geimpft haben, und ich vermute, es ist die jüdische Hälfte.”

Es war eine lustige Zeile, aber sie war auch echt satirisch, weil der Witz eine Menge Wahrheit enthielt. Israel weigert sich tatsächlich, den größten Teil der nicht-jüdischen Hälfte der Bevölkerung unter seiner Kontrolle zu impfen – jene fünf Millionen Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen.

Die Israel-Lobby drehte durch und warf der Sendung den falschen Vorwurf des Antisemitismus vor. Der israelische Propagandist Avi Mayer zum Beispiel behauptete, es sei ein “antisemitischer Mythos”. Er sagte, dass “jeder israelische Bürger” berechtigt sei, sich impfen zu lassen.

Aber wie mein Kollege bei The Electronic Intifada, Ali Abunimah, während seines Auftritts in der Katie Halper Show betonte, hat Mayer durch Auslassung gelogen.

Während es technisch wahr ist, dass die 1,5 Millionen palästinensischen Bürger Israels berechtigt sind, sind die anderen fünf Millionen Palästinenser, die unter Israels Apartheid-Regime (in der Westbank und im Gazastreifen) leben, nicht berechtigt.

Israel hat sich sogar bemüht, die Palästinenser daran zu hindern, Impfstoffe aus anderen Ländern zu erhalten. Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) wollte Dosen des russischen Sputnik-Impfstoffs in den Gaza-Streifen schicken, um dort medizinisches Personal an der Front zu versorgen. Israel verhinderte dies jedoch als Teil der erdrückenden militärischen Belagerung, die es seit 2007 über den Gazastreifen verhängt hat.

Ein weiterer Beweis für den Apartheid-Charakter von Israels Impfpolitik ist sein Verhalten in der Westbank. Israelische Siedler, die im Westjordanland auf gestohlenem palästinensischem Land leben (was gegen internationales Recht verstößt, da Siedlungen nach den Genfer Konventionen ein Kriegsverbrechen sind), erhalten den Impfstoff. Währenddessen erhalten die Palästinenser, die in den Dörfern, Städten und Gemeinden nur ein paar kurze Meilen entfernt leben, den Impfstoff nicht – einzig und allein, weil sie keine Juden sind.

Eine weitere List, die die Propagandisten versuchen, ist die Behauptung, dass die Oslo-Abkommen sie von der Verantwortung freisprechen. Selbst wenn man die Tatsache beiseite lässt, dass Oslo ein Schwindel ist und Israel in der Praxis die gesamte Westbank beherrscht, ist diese Rechtfertigung schon für sich genommen eine Lüge.

Artikel 56 der Vierten Genfer Konvention, zur Gewährleistung der “öffentlichen Gesundheit und Hygiene im besetzten Gebiet”, macht: “Insbesondere sind die prophylaktischen und präventiven Maßnahmen zu ergreifen und anzuwenden, die zur Bekämpfung der Verbreitung von ansteckenden Krankheiten und Epidemien erforderlich sind.”

Die Osloer Dokumente selbst machen deutlich, dass Israel immer noch für die Bekämpfung von Epidemien und ansteckenden Krankheiten verantwortlich ist.

Wie man es auch dreht und wendet, Israels Impfstoff-Apartheid ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Übersetzt mit Deepl.com

