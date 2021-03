Bild: Palästinensische Arbeiter des Roten Halbmonds beginnen am 18. März 2021 in Zusammenarbeit mit der Gemeinde al-Bireh nahe der Westbank-Stadt Ramallah mit der Einrichtung eines Behandlungszentrums für COVID-19-Patienten. (Foto: Mohammed Abu Zaid)

Tödliche “Impferfolge” im illegal besetzten Westjordanland-Palästina

Die dritte Welle der Todesfälle im Westjordanland erreicht ein Rekordhoch

von Yumna Patel



20.03.2021



Das Neueste:



247.641 Palästinenser wurden positiv auf COVID-19 getestet, 221.221 wurden gesund und 2.629 starben.

Von denen, die positiv getestet wurden, leben 161.495 im Westjordanland, 58.417 im Gazastreifen und 27.729 in Ost-Jerusalem.

826.609 Israelis wurden positiv auf COVID-19 getestet; 800.728 Genesungen 6.073 Todesfälle 8.731.727 Impfstoffdosen wurden verabreicht Genesungen

Die dritte Woche in Folge sind die palästinensischen Krankenhäuser überlastet, viele berichten von einer 115%igen Auslastung der Intensivstationen, da die dritte Welle im Westjordanland das lokale Gesundheitssystem weiter belastet. Die Zahl der Todesfälle hat ein Rekordhoch erreicht, 45 starben in den letzten 48 Stunden.

“Der palästinensische Gesundheitsminister Mai al-Kaila sagte am Montag, dass die Krankenhäuser im Westjordanland die 100-prozentige Kapazitätsgrenze überschritten hätten und beschrieb die Situation als ‘sehr gefährlich’, und dass die Zahl der kritisch kranken COVID-19-Patienten und derer, die ein Beatmungsgerät benötigen, stetig zunehme.

Laut al-Kaila wird ein signifikanter Teil der neuen Fälle von COVID-19, die im Westjordanland festgestellt werden, auf die neueren, viralen und tödlicheren Varianten des Coronavirus zurückgeführt, einschließlich der britischen Variante. ”



Das große Bild: Trotz des Anstiegs der Krankenhausaufenthalte – “41% Anstieg der Beatmungsgeräte in der letzten Woche und ein Anstieg von 23% auf den Intensivstationen, die bereits in der letzten Woche ausgelastet waren”, so die WHO – hat die Rate der neuen Fälle endlich begonnen, sich zu verlangsamen. In den sieben Tagen gab es insgesamt einen Anstieg der neuen Fälle um 14%. Das bedeutet zwar, dass die Kurve nach oben geht, aber es ist eine viel höher kontrollierbare Zahl als die über 100% neuen Fälle, die wir vor zwei Wochen in bestimmten Städten der Westbank gesehen haben.

Die Behörden verschärften die Abriegelungsmaßnahmen im Westjordanland und schlossen am Montag alle Geschäfte für die nächste Woche, mit Ausnahme von Apotheken und Bäckereien.

In der Zwischenzeit stehen die Palästinenser wenige Tage vor dem Start ihrer nationalen Impfkampagne, bei der sich die breite Öffentlichkeit zum ersten Mal gegen COVID-19 impfen lassen kann. Bislang war der Impfstoff fast ausschließlich für medizinisches Personal erhältlich. Die erste Stufe wird Menschen über 75 Jahre und Menschen mit chronischen Erkrankungen einschließen.

Die Impfstoffe werden von verschiedenen Quellen zur Verfügung gestellt. Die GAVI Alliance, ein globales Impfstoffprogramm, das an Länder mit niedrigem Einkommen spendet, beschaffte insgesamt 60.000 Dosen von Pfizer und AstraZeneca, die diese Woche in die Westbank und den Gazastreifen geliefert wurden. Weitere 60.000 Dosen des russischen Sputnik V, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten gespendet wurden, sind bereits nach Gaza verschifft worden.

Wir veröffentlichten ein Interview mit Giorgio Figus, dem Leiter der UNICEF-Lieferkette in der Region, der den komplizierten Prozess des Transports der Dosen bei eiskalten Temperaturen von den USA nach Israel und dann zu ihren endgültigen Bestimmungsorten in Gaza und im Westjordanland erläuterte. Nach einem Testlauf im letzten Jahr gab es ein fünftägiges Zeitfenster, in dem die Impfstoffe das örtliche Kühllager erreichen mussten, um sicherzustellen, dass die warmen Temperaturen die Dosen nicht verderben (er warnte uns, es sei viel weniger dramatisch und koordiniert, als es auf den ersten Blick scheint):

“‘Es dauerte insgesamt fünf Tage von dem Moment an, als der Hersteller begann, die Boxen vorzubereiten’, sagte Figus über einen Testlauf, den UNICEF letztes Jahr mit Diagnosekits durchführte. Ich glaube, als sie in Ben Gurion ankamen, hatten wir noch 48 Stunden Zeit, um sie an den endgültigen Bestimmungsort zu bringen.

Wenn zu diesem Zeitpunkt die Sorge besteht, dass die Impfstoffe es nicht vom Rollfeld in die Kühlschränke im Westjordanland und Gaza schaffen, kann das Eis am Flughafen ausgetauscht werden. Ich habe das selbst in der Zentralafrikanischen Republik gemacht”, sagte Figus.

‘Man öffnet die Box, tauscht die Kühlpacks aus, legt sie zurück und das war`s. Außerdem hat man in diesen Boxen immer einen Temperaturaufzeichnungsgerät. So kann man im Nachhinein immer überprüfen, ob die Kühlkette eingehalten wurde’, fuhr er fort. ”



Ärzte warten sehnsüchtig auf breiteren Zugang zu Impfstoffen in Gaza



In Gaza sprach Tareq Hajjaj mit einem Lungenarzt, der nur noch wenige Tage von seiner ersten Impfung entfernt war. Schon früh in der Pandemie wurde Dr. Mohammed Abdelmanem, 47, positiv auf COVID-19 getestet, zusammen mit seiner Ehefrau und seinen vier Kindern. “Die einzige Möglichkeit, die wir damals hatten, war, in Quarantäne zu gehen und Schmerzmittel zu nehmen”, sagte Abdelmanem zu Hajjaj:

“‘Die Kinder haben es viel leichter überstanden als meine Frau, die in einem schlechten Zustand war’, erinnerte sich Abdelmenem. ‘Als wir angesteckt wurden, trennten wir uns im Haus, und das waren die schmerzhaftesten Momente.

‘Monatelang konnte ich meine Eltern nicht besuchen, sie wohnen im selben Gebäude, aber ich hielt mich von ihnen fern’, sagte Abdelmanem.

‘Selbst nachdem meine Familie und ich uns erholt hatten’, sagte Abdelmanem, ‘hielt ich mich von meinen älteren Eltern fern. Ich habe mich im letzten Jahr überhaupt nicht sicher gefühlt und es war ein unerträgliches Jahr, aber ich danke Gott, dass wir noch am Leben sind.'” Übersetzt mit Deepl.com

