Ich wünsche allen meinen muslimischen Freunde, Unterstützern und Lesern ein gesegnet und friedliches Eid-al-Ftr. Sind wir nicht alle in Gedanken bei den Palästinensern im besetzten Palästina? Möge auch für sie die “Süße des Zuckerfestes” Eid-al-Ftr kommen. Nächstes Jahr in einem freien Jerusalem und Palästina

Evelyn Hecht-Galinski

Bild: Eid prayers are generally performed outdoors (Khaled Desouki/AFP)

https://www.middleeasteye.net/discover/ramadan-eid-fitr-islam-muslim-celebration-you-need-know



Eid al-Fitr 2021: Alles, was Sie über das Fest wissen müssen

Wann ist Eid al-Fitr? Ist es ein Feiertag? Und wie lange dauert das Zuckerfest? Middle East Eye hat alle Ihre Fragen beantwortet

Die Eid-Gebete werden im Allgemeinen im Freien verrichtet (Khaled Desouki/AFP)

Von Nadda Osman

10. Mai 2021

Wenn sich der Monat Ramadan dem Ende zuneigt, bereiten sich die Muslime auf das Fest Eid al-Fitr vor, das das Ende des heiligsten Monats im islamischen Kalender markiert.

Muslime auf der ganzen Welt fiebern dem Eid al-Fitr entgegen, was so viel bedeutet wie “das Fest des Fastenbrechens”, da es nach einem Monat des Fastens zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang stattfindet.

Eid soll ein Jubeltag sein, an dem im Nahen Osten und in muslimischen Gemeinden auf der ganzen Welt große und ausgedehnte Feiern stattfinden.

Allerdings werden die Feierlichkeiten in diesem Jahr aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus wahrscheinlich gedämpft sein.

Middle East Eye beantwortet die wichtigsten Fragen zu diesem Anlass.

Fünf Food-Blogger teilen ihre Lieblingsrezepte für das Zuckerfest

Mehr lesen “

Wann ist das Zuckerfest 2021?

In diesem Jahr wird das Zuckerfest am 12. oder 13. Mai gefeiert, je nach Sichtung des Neumonds. Das Datum des Zuckerfestes ändert sich jedes Jahr, da der islamische Mondkalender 11 bis 12 Tage kürzer ist als der Sonnenkalender.

Eid signalisiert auch den ersten Tag von Shawwal, einem neuen Monat im islamischen Kalender.

Beamte und Enthusiasten in Ländern mit muslimischer Mehrheit verbringen die letzten Nächte des Ramadan damit, den Abendhimmel zu beobachten, um den Neumond zu sichten und den Beginn des Eid anzukündigen.

In einigen Ländern wird das Zuckerfest an verschiedenen Tagen gefeiert, je nachdem, wann der Neumond in ihrem Land gesichtet wird.

eid al-fitr

Menschen kaufen getrocknete Früchte und Nüsse auf einem Markt in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ein (Mohammed Huwais/AFP)

Ist Eid ein gesetzlicher Feiertag?

Das Zuckerfest ist ein dreitägiger Feiertag in vielen Ländern des Nahen Ostens, wie Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie in Ländern außerhalb des Nahen Ostens, wie Indonesien, Pakistan, Malaysia, Afghanistan und Malawi, um nur einige zu nennen.

Die meisten Geschäfte, Unternehmen und Organisationen sind während des Festes geschlossen oder haben geänderte Öffnungszeiten, damit die Familien mit ihren Lieben feiern können.

Freizeitparks und andere Attraktionen sind in der Regel gut besucht, doch in diesem Jahr werden viele Freizeitparks und Attraktionen wahrscheinlich geschlossen bleiben, da es eine Reihe von Einschränkungen gibt, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Trotz der Bemühungen, den Tag zu einem solchen zu machen, ist Eid in Großbritannien und den USA kein gesetzlicher Feiertag. In einigen Gegenden, in denen es eine hohe Anzahl von Muslimen gibt, können sich einige Geschäfte jedoch dafür entscheiden, zu schließen oder später am Tag zu öffnen.

Manche Muslime bitten darum, den Tag freizunehmen, um ihn mit ihren engen Freunden und ihrer Familie zu verbringen.

Wie wird Covid-19 die Feierlichkeiten beeinflussen?

Das Zuckerfest kommt nach dem heiligen Fastenmonat Ramadan und soll eine Zeit der Festlichkeiten und des guten Essens sein.

Typischerweise werden am frühen Morgen kollektive Eid-Gebete in Moscheen, Gemeindezentren und auf Plätzen im Freien abgehalten. Es ist eine der geschäftigsten Zeiten des Jahres für Muslime: In vielen Teilen des Nahen Ostens füllen sich die Moscheen mit Gläubigen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Straßen und Parks mit Gebetsteppichen gesäumt werden und Lautsprecher im Freien aufgestellt werden, um den Ansturm der Menschen zu bewältigen.

Dieses Jahr werden jedoch viele zu Hause beten, da die Moscheen aufgrund der Pandemie geschlossen sind.

eid al-fitr

Viele Freizeitparks und Vergnügungsstätten werden geschlossen bleiben, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen (Khalid al-Mousily/Reuters)

In Großbritannien erlauben die aktuellen Richtlinien der Regierung und der lokalen Behörden keine Versammlungen im Freien auf öffentlichen Plätzen.

In Ägypten hat ein Anstieg der Covid-19-Fälle und die Befürchtung einer dritten Welle der Pandemie dazu geführt, dass die Regierung vor dem Zuckerfest neue Einschränkungen eingeführt hat. Lokalen Medien zufolge wird eine zweiwöchige Verkürzung der Öffnungszeiten von Geschäfts- und Unterhaltungslokalen in Kraft gesetzt. Alle öffentlichen Versammlungen, Unterhaltungsshows und Massenaktivitäten werden in den zwei Wochen ebenfalls komplett verboten sein.

In der Türkei wird das Zuckerfest inmitten einer landesweiten Abriegelung stattfinden, da die Zahl der Fälle weiter gestiegen ist. Das Land wird bis zum 17. Mai abgeriegelt bleiben. Viele Kleinunternehmer sind von der Abriegelung und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Verlusten stark betroffen.

Religiöse Beamte in Marokko haben empfohlen, dass die Menschen ihre Eid-Gebete zu Hause verrichten sollten, da der aktuelle Covid-19-Notstand voraussichtlich über Eid al-Fitr hinaus andauern wird.

eid2021

Familien werden aufgrund der Covid-19-Beschränkungen während der Eid-Feierlichkeiten wahrscheinlich Videotelefonie mit Freunden und Verwandten betreiben (Henry Nicholls/Reuters)

Einige Moscheen in Großbritannien haben ein Online-Reservierungssystem eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Anzahl der Gläubigen, die in die Gebäude gelassen werden, gedeckelt wird, um eine soziale Distanz zu ermöglichen.

Die von den Moscheen verbreiteten Leitfäden raten den Gläubigen außerdem, wenn möglich zu Hause zu beten. Wenn sie jedoch in einer Moschee beten wollen, sollten sie eine Schutzmaske tragen und ihren eigenen Gebetsteppich mitbringen.

Was sind einige Eid Traditionen?

Jedes Land und jede Familie feiert das Zuckerfest anders, aber es gibt einige wichtige Festivitäten, die gemeinsam sind.

Das Zuckerfest soll eine Zeit des Feierns und des gemütlichen Beisammenseins mit Familie und Freunden sein. Typischerweise tragen die Muslime neue Kleidung, entweder traditionelle Kleidung oder die besten Kleider, die sie besitzen.

Die Häuser werden aufwendig und kompliziert dekoriert, um den Anlass zu begrüßen.

Die Menschen besuchen andere und verbringen den ganzen Tag über Zeit mit Familie und Freunden und tauschen oft Geschenke aus. In diesem Jahr haben jedoch viele Länder Ausgangssperren verhängt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Dieses Jahr werden die Feierlichkeiten wahrscheinlich gedämpft und zu Hause verbracht, da viele Orte geschlossen oder mit reduzierten Öffnungszeiten versehen sind.

eid al-fitr

Frauen schmücken ihre Hände mit Henna für die Eid-Feierlichkeiten (Prakash Mathema/AFP)

Eine wichtige Tradition ist, dass die Erwachsenen den jüngeren Familienmitgliedern ein “eddeya” oder einen Geldbetrag schenken. Kinder werden aufgeregt Umschläge aufreißen, um das Geld für ihre Eid-Feierlichkeiten auszugeben.

Es ist auch Tradition, die Kranken zu besuchen, für wohltätige Zwecke zu spenden und den Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen und Geschenke für diejenigen zu sammeln, die einen geliebten Menschen verloren haben, insbesondere für Waisen.

Aufgrund der eingeschränkten Krankenhausbesuche und der Angst vor der Ausbreitung des Virus werden viele Muslime nicht in der Lage sein, an einigen dieser Traditionen teilzunehmen. Stattdessen werden die meisten Menschen darauf zurückgreifen müssen, das Zuckerfest virtuell zu feiern, indem sie ihre Freunde und Familienmitglieder anrufen.

Wie viel Geld spenden Muslime für wohltätige Zwecke?

Eines der Schlüsselelemente des Zuckerfestes ist die Zakat al fitr, was so viel bedeutet wie “Almosen des Fastenbrechens”, die vor dem Ende des Ramadan oder den Zuckerfestgebeten gezahlt werden muss.

Diese Form der Wohltätigkeit ist dazu gedacht, dass auch die weniger Glücklichen das Zuckerfest genießen können. Sie ist für Muslime verpflichtend und entstammt einer der fünf Säulen des Islam, der Zakat, die von Muslimen verlangt, Almosen zu geben, um ihren Gemeinden zu helfen und ihre spirituelle Beziehung zu Gott zu stärken.

Zakat al-fitr ist eine einmalige Zahlung, in der Regel in Form von Lebensmitteln oder dem entsprechenden Geldbetrag im Wert von etwa £7 ($9), die es den weniger Glücklichen ermöglicht, das Zuckerfest zu feiern.

eid in syrien

Syrische Kinder spielen auf einem behelfsmäßigen Spielplatz während der Feierlichkeiten zu Eid al-Fitr (Omar Haj Kaddour/AFP)

Die Spende soll den Spender von etwaigen Verfehlungen während des heiligen Monats freisprechen und als eine Form des Dankes an Gott für die Erlaubnis, das Fasten einzuhalten, dienen.

Alle Muslime müssen diesen Betrag zahlen, unabhängig von Alter und Geschlecht, solange sie genug besitzen, um sich selbst zu ernähren. Das Familienoberhaupt zahlt im Namen aller Kinder oder Angehörigen.

Angesichts der Pandemie, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt betrifft, wurden die Muslime dazu aufgerufen, den weniger Glücklichen zu helfen, insbesondere in den von Katastrophen betroffenen Teilen der Welt. Gegen Ende des Ramadan werden viele Wohltätigkeitsorganisationen virtuelle Spendenaktionen durchführen, um Geld für die Bedürftigen zu sammeln.

Was essen die Menschen an Eid?

Nach einem Monat des täglichen Fastens ist es keine Überraschung, dass sich das Zuckerfest hauptsächlich um Essen dreht. Die dekadentesten und üppigsten Aufstriche werden typischerweise angeboten.

Ein wesentlicher Leckerbissen ist Kahk, ein Zuckerplätzchen mit einer brotähnlichen Textur, das viele verschiedene Füllungen haben kann, wie Dattelpaste, gemischte Nüsse, Agameya (Ghee, Honig, Sesam) und türkische Köstlichkeit, bestäubt mit Puderzucker. Er kann auch ohne Füllung zubereitet werden.

Das Backen von Kahk ist eine wichtige soziale Aktivität im Nahen Osten, da sich die Familien in der Nacht vor dem Zuckerfest versammeln, um zu kochen und zu dekorieren, während die Bäckereien mit Aufträgen überschwemmt werden. In Ägypten ist Kahk so beliebt, dass die Menschen das Fest in Eid al-kahk umbenannt haben, was “Fest des Kahk” bedeutet.

eid2021

Traditionelle Kekse werden in Palästina für das Zuckerfest gebacken (Mahmoud Issa/SOPA Images)

Ein weiterer Favorit ist Qatayef, ein fluffiger goldbrauner Pfannkuchen, der mit süßer Sahne und Nüssen gefüllt und mit Sirup übergossen wird.

Schließlich gibt es noch Kunafa, die typische Nachspeise des Nahen Ostens, die ausgiebig gegessen wird. Die Abenteuerlustigen experimentieren mit dieser süßen und sirupartigen Nachspeise und fügen verschiedene Beläge hinzu, von Früchten und Nüssen bis hin zu Schokolade und Sahne.

Normalerweise verbringen Familien das Zuckerfest damit, andere Verwandte und Freunde zu besuchen und Geschenke und Essen mitzunehmen. Da jedoch die Beschränkungen des Covid-19 noch immer gelten, verbringen viele Menschen das Zuckerfest allein oder im engsten Familienkreis.

Warum gibt es zwei Feste? Was ist der Unterschied?

Eid al-Fitr, wie oben erklärt, kommt am Ende des Ramadan und feiert das Fastenbrechen.

Eid al-Adha, was “Fest des Opfers” bedeutet, ist etwa zwei Monate nach Eid al-Fitr und wird kulturell als größeres Ereignis angesehen. Es fällt mit der islamischen Pilgerfahrt nach Mekka in Saudi-Arabien zusammen, die als Hadsch bekannt ist und die jeder Muslim mindestens einmal in seinem Leben absolvieren sollte, wenn er körperlich und finanziell dazu in der Lage ist. Übersetzt mit Deepl.com

