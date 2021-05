Bild:Palestinian Muslim men perform the morning Eid Al-Fitr prayer amid the destruction from Israeli attacks on the first day of the Muslim holiday which marks the end of the holy fasting month of Ramadan, in the northern Gaza Strip town of Beit Lahia, on May 13, 2021. (Photo: Ashraf Amra)

Live blog: Israel prepares ground invasion of Gaza as Jewish mobs terrorize Palestinians throughout Israel – Mondoweiss Gaza death toll reaches 83, including 17 children; 490 injured 7 Israeli casualties, including 1 child – updated at 1:15 pm GMT But Haaretz reports that the Israeli military may want to end fighting in Gaza as soon due to the resistance shown by Palestinian citizens of Israel: The Israeli military is preparing for an order to end Gaza cross-border fighting as soon as possible, citing the threat of Jewish-Arab clashes across the country spiraling out of control.

Israel bereitet sich auf Bodeninvasion in Gaza vor



83 Tote in Gaza, darunter 17 Kinder; 490 Verletzte

7 israelische Todesopfer, darunter 1 Kind

Aber Haaretz berichtet, dass das israelische Militär aufgrund des Widerstands der palästinensischen Bürger Israels die Kämpfe in Gaza möglicherweise schon bald beenden will:

Das israelische Militär bereitet sich auf einen Befehl vor, die grenzüberschreitenden Kämpfe im Gazastreifen so schnell wie möglich zu beenden, da die Gefahr besteht, dass die jüdisch-arabischen Zusammenstöße im ganzen Land außer Kontrolle geraten.

In Erwartung der Befehle der Regierung bereitet sich das Militär darauf vor, die Angriffe auf den Gazastreifen zu verstärken, um die Runde der Gewalt, die am Montag begann und im Laufe der Woche eskalierte, zu einem Ende zu bringen.

In jüngsten Diskussionen von Israels obersten Verteidigungsbeamten schätzten sie ein, dass die Gewalt in Lod, Bat Yam, Akko und anderen Städten eine Sicherheitsbedrohung darstellt, die nicht weniger schwerwiegend ist als die Kämpfe in Gaza.

Die Aussicht auf eine Bodeninvasion folgt auf einen ägyptischen Versuch, einen Waffenstillstand mit Vermittlern zu vermitteln, die am Mittwoch Gespräche in Gaza und Tel Aviv abhielten. Die AP berichtet heute, dass diese Gespräche “der Schlüssel zur Beendigung vergangener Runden der Kämpfe waren”, aber es nicht geschafft haben, die Feindseligkeiten zu stoppen.

-aktualisiert um 14:02 Uhr GMT

Schockierende Videos tauchen auf von jüdischen Mobs, die Palästinenser in ganz Israel angreifen und lynchen

In den letzten 24 Stunden haben jüdische Mobs in ganz Israel randaliert und Palästinenser in der Öffentlichkeit und sogar in ihren Häusern angegriffen. Mehrere Videos von diesen Angriffen sind in den sozialen Medien viral gegangen.

-aktualisiert um 13:55 Uhr GMT

UN schätzt 1.750 Vertriebene, 350 zerstörte Häuser bei Luftangriffen

Das Büro des humanitären Koordinators der Vereinten Nationen (OCHA) veröffentlichte heute ein Flash-Update mit einer ersten Einschätzung der Schäden an der Infrastruktur in Gaza in den letzten Tagen.

“Das Hanadi-Gebäude in Gaza-Stadt, ein 14-stöckiges Gebäude mit Wohn- und Büroeinheiten, wurde zerstört, und drei weitere mehrstöckige Gebäude in der Stadt wurden getroffen und schwer beschädigt. Mehr als 350 Wohneinheiten wurden zerstört oder beschädigt, und Hunderte von anderen haben moderate Schäden erlitten. Zahlreiche Familien wurden vertrieben, insgesamt sind schätzungsweise 1.750 Menschen betroffen.

Sieben Fabriken, acht Schulen und ein Gesundheitszentrum wurden ebenfalls durch israelische Luftangriffe und Einschläge von Raketen der Hamas beschädigt. Darüber hinaus wurden zahlreiche Militäranlagen, Polizei- und Sicherheitseinrichtungen sowie Freiflächen getroffen, wobei das Polizeipräsidium in Gaza-Stadt zerstört wurde. Generell ist die Bevölkerung verängstigt und viele in einem Zustand der Panik und die Feindseligkeiten gehen mit hoher Intensität weiter. Straßen, Märkte und Geschäfte bleiben geschlossen und der Verkehr ist auf Notfallteams beschränkt.”

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden in der vergangenen Woche rund 1.500 Raketen aus Gaza abgefeuert.

