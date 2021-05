Warum der Westen Israels “Recht auf Verteidigung” seines Apartheid-Regimes unterstützt Von Joseph Massad

Warum der Westen Israels “Recht auf Verteidigung” seines Apartheid-Regimes unterstützt

Ein ganzes Lexikon des weißen liberalen ideologischen Vokabulars wurde im Laufe der Jahrzehnte zur Verteidigung des zionistischen Regimes in seinem andauernden kolonialen Krieg gegen das palästinensische Volk zusammengetragen. Weiße liberale (und konservative) Apologeten Israels bestehen darauf, dass es sich bei dem, was in Palästina existiert, nicht um einen kolonialen Eroberungskrieg und einen einheimischen antikolonialen Befreiungskampf handelt, sondern um einen “Konflikt”, ein Begriff, der mindestens seit den frühen 1920er Jahren von den Zionisten und später von den Briten verwendet wurde und in früheren zionistischen Dokumenten als neutrale Bezeichnung erscheint. Sheikh Jarrah: Siedlerkolonialismus, Medienberichterstattung und Zwangsvertreibungen

Die Palästinenser wehrten sich gegen die neuen kolonialen Siedlungen, die auf ihrem Land gebaut wurden – Petah Tikva, Gedera, Rehovot, Nes Ziyyona und Hadera. Der Historiker Neville Mandel stellte in seinem Buch “Die Araber und der Zionismus vor dem Ersten Weltkrieg” fest, dass es “kaum eine jüdische Kolonie gab, die nicht irgendwann in Konflikt mit den einheimischen palästinensischen Bauern geriet”. Laut Mandel kam es zwischen 1904 und 1909 zu weiteren palästinensischen Bauernaufständen gegen die jüdischen Kolonisten, bei denen mehrere Palästinenser und Kolonisten getötet wurden, was zur Inhaftierung der Bauern durch die osmanischen Behörden führte.

Einige der weißen Liberalen, die erkennen, dass ihr Engagement für den Siedlerkolonialismus in Palästina und für die israelische Apartheid und jüdische Vorherrschaft sie in Gewissenskonflikte gebracht hat, haben sich in den letzten Jahren den Armeen westlicher liberaler Menschenrechtsverteidiger angeschlossen, um die nationalen indigenen Rechte der Palästinenser zugunsten ihrer “menschlichen” Rechte zu leugnen und zu fordern, dass Israel letztere nicht verletzt.

In Anlehnung an diese weiße, siedler-koloniale Phrase würde der Chef der Zionistischen Organisation, Chaim Weizmann, 1930 behaupten, dass der Völkerbund den einheimischen Palästinensern keine demokratische Selbstvertretung gewähren sollte, und damit D’Andrades kolonial-siedlerische Behauptung darüber aufgreifen, was die Forderung der einheimischen Völker nach Demokratie und Unabhängigkeit für die europäischen Kolonisten bedeutet. Was die arabischen Führer “gegenwärtig wünschen”, so Weizmann, “ist ganz klar, uns ins Mittelmeer zu treiben.” Wie sie dies erreichen würden, erklärte Weizmann, sei durch ihren “Wunsch”, “ein Parlament auf demokratischer Basis zu errichten, und zwar eine Institution, in der wir eine kleine Minderheit sein würden.”

Der portugiesische Kolonialvertreter beim Völkerbund, Freire D’Andrade, dessen Land mehrere an Namibia und Südafrika angrenzende Siedlerkolonien hatte, meldete sich 1923 zur Verteidigung der weißen, suprematistischen südafrikanischen Kolonialmassaker am indigenen Nama-Volk in Namibia freiwillig, dass “in Südafrika eine antieuropäische Bewegung existierte, die von beträchtlicher Bedeutung war; die Bemerkung war oft zu hören, dass Afrika für die Afrikaner sei und die Europäer ins Meer geworfen werden sollten.”

1948 teilte Israel die Palästinenser in diejenigen, die es außerhalb seiner Grenzen vertrieb und diejenigen, die es innerhalb dieser Grenzen der jüdischen Vorherrschaft unterwarf. Die Palästinenser innerhalb Israels wurden durch zionistische, rassifizierende Kriterien weiter unterteilt, die den europäischen jüdischen Zionisten so lieb sind, den Palästinensern aber völlig fremd sind.

Israel-Palästina: Treffen Sie die jungen jüdischen Ultranationalisten, die die Gewalt schüren

Trotz all dieser ethnisierenden, rassifizierenden und denationalisierenden Bemühungen blieb die palästinensische Einheit bestehen, nicht zuletzt, weil alle Palästinenser weiterhin vom Zionismus und der israelisch-jüdischen Vorherrschaft unterjocht und unterdrückt werden. Eine palästinensische Frau steht mitten auf einer Straße, um israelische Siedler an der Durchfahrt zu hindern, während einer Demonstration gegen jüdische Siedlungen in dem Dorf Kafr Malik im israelisch besetzten Westjordanland, am 20. November 2020

Der Widerstand wird weitergehen

In der vergangenen Woche hat sich die Einheit der israelischen Regierung und der israelisch-jüdischen Bevölkerung, wie schon seit 1948, auch darin manifestiert, dass alle israelischen Juden (mit wenigen bemerkenswerten Ausnahmen) in der israelischen Kolonialarmee dienen und nach Beendigung ihres obligatorischen mehrjährigen Dienstes noch jahrzehntelang im Reservedienst bleiben.

Während Israels Armee und zivile jüdische Extremisten Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen angreifen und ermorden, greifen israelische Polizei und jüdische Siedler Palästinenser in Ost-Jerusalem und in den kolonialisierten palästinensischen Städten innerhalb Israels an.

Jüdische Pogromisten und Lynchmobs, unterstützt von der Polizei, haben in palästinensischen Gemeinden randaliert, Kinder mit Brandbomben verbrannt und Geschäfte in Jaffa zerstört, Passanten in Haifa angegriffen, junge Männer in Lydda getötet, Palästinenser in ihren Autos in Ramleh angegriffen, neben anderen Gräueltaten.

Die Hauptreaktion der weißen suprematistischen westlichen Länder war, unmissverständlich zu bekräftigen, dass sie zu Israel und seinem “Recht” stehen, sein Regime der Apartheid und jüdischen Vorherrschaft zu verteidigen.

Als Antwort darauf und an diesem 73. Jahrestag der Nakba ist das belagerte palästinensische Volk überall entschlossen, sich gegen diese andauernde europäische Marke der kolonialen und rassistischen Unterdrückung zu wehren und sie ein für alle Mal zu beenden. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Intellektuellengeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.