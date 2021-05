Israelische Soldaten verletzen 5-jähriges palästinensisches Mädchen, entführen 24 im Westjordanland

Unfassbar diese mörderische zionistische Brutalität, die auch erneut Kinder ins Visier nimmt, ohne das die heuchlerische westliche “Wertegemeinschaft” sanktioniert, geschweige dennreagiert!

A day after abducting 22 Palestinians around the West Bank, dozens of Israeli soldiers storm more homes and abduct 2 more. Israeli soldiers invaded, on Sunday evening, the at-Tiwana Palestinian village, south of the southern West Bank city of Hebron, before storming and ransacking homes and assaulting the families, wounding one child, in addition to abducting a father and his son.