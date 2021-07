Der neue Führer und “König der Siedler” gab grünes Licht für den “Aufstieg” und die “Wertegeminschaft” EU sieht zu!

Israel officially supports ‘orderly and safe’ storming of Al Aqsa Mosque Israeli Prime Minister Naftali Bennett ordered on Sunday Israeli occupation police to secure “orderly and safe” storming of Al Aqsa Mosque by Jewish settlers, Israeli media reported.



Israel unterstützt offiziell die “geordnete und sichere” Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee

18. Juli 2021

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat am Sonntag die israelische Besatzungspolizei angewiesen, die “geordnete und sichere” Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee durch jüdische Siedler sicherzustellen, berichteten israelische Medien.

Nach einem Treffen mit dem israelischen Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Bar Lev, und dem Polizeipräsidenten Yaakov Shabtai, um die Siedlerangriffe auf die Al-Aqsa-Moschee am frühen Morgen des heutigen Tages zu bewerten, entschied Bennet, dass die Siedler weiterhin die heilige Stätte stürmen sollen, ungeachtet der Spannungen, die dadurch entstehen.

“Der Premierminister hat angewiesen, den geordneten und sicheren Aufstieg von Juden auf den Berg (Al Aqsa Moschee) zu erlauben, während er die Ordnung an der Stätte aufrechterhält”, sagte das Büro des Premierministers.

Die Al-Aqsa-Moschee ist die drittheiligste Stätte für Muslime weltweit.

Um die israelischen Siedlerangriffe auf die heilige Stätte zu verhindern, haben muslimische Führer und Politiker der palästinensischen Gemeinschaft in Israel, der Westbank und dem Gazastreifen die Palästinenser dazu aufgerufen, die Al Aqsa Moschee zu besuchen und dort zu bleiben.

Die Jerusalem Post berichtete, dass Ayala Ben-Gvir, die Frau des rechtsextremen Otzma Yehudit MK Itamar Ben-Gvir, sagte, dass “es wichtig ist, nicht nur zu sitzen und zu weinen, sondern sich zu zeigen und auf den Tempelberg (Al Aqsa Moschee) zu gehen.” Sie war unter den Siedlern, die am Sonntagmorgen die Moschee stürmten.

“Wir sind nicht im Exil; wir müssen überlegen, wie wir die Souveränität und die jüdischen Besuche an diesem heiligen Ort verbessern und handeln können”, sagte sie. “Wer den Tempelberg kontrolliert, kontrolliert das Land Israel in seiner Gesamtheit, und so werden wir auf die Kontrolle dieser heiligen und wichtigen Stätte hinarbeiten.”

Am Freitag warnte die Palästinensische Islamische Widerstandsbewegung – Hamas -, dass Israel “mit dem Feuer spielt”, indem es Juden erlaubt, die Al-Aqsa-Moschee zu stürmen und in der Altstadt zu marschieren, und betonte, dass sie nicht lange schweigen werde, während die Aggression der Siedler auf die Moschee weitergeht. Übersetzt mit Deepl.com

