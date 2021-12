Wie wahr und längst überfällig, auch für Europa und speziell Deutschland, angesichts der Tatsache, dass sich das zionistische Besatzer-Regime immer berechtigt fühlt, als Opfer und nicht als Täter behandelt zu werden

Gilt auch für Deutschland, was Philip Weiss schreibt: “Die deutschen Politiker sollten aufhören, auf Israel zu hören, sie sollten Israel sagen, dass es sich verpissen soll”

It’s time for the U.S. to treat Israel like a normal country and tell it to screw off Openly demanding that the U.S. abandon talks with Iran, Israeli PM Naftali Bennett has just violated his deal with Biden, that differences are to be worked out behind closed doors. He does so because the “special relationship” between the countries gives him power: the Israel lobby works inside the U.S.

Bild: Bennett und Biden beim ersten Treffen, 27. August 2021. Screenshot aus dem Video des Weißen Hauses.

Es ist an der Zeit, dass die USA Israel wie ein normales Land behandeln und ihm sagen, dass es sich verpissen soll



Von Philip Weiss

5.Dezember 2021

Die Nachrichten aus dem Nahen Osten besagen, dass die Unterhändler in Wien versuchen, das Iran-Abkommen wieder in Gang zu bringen, und dass Israel alles tut, um die Verhandlungen zu stören. Der israelische Premierminister hat die USA zu einem “sofortigen Abbruch der Gespräche” aufgefordert, während der Verteidigungsminister diese Woche nach Washington reisen wird, um an die Regierung Biden zu appellieren, dass “wir irgendwann keine andere Wahl mehr haben werden, als zu handeln”, berichtet Al-Monitor.

Die Israelis und ihre vielen rechtsgerichteten Freunde in den USA sagen, dass die USA die lähmenden Sanktionen gegen den Iran aufrechterhalten und weiterhin mit Krieg drohen müssen, und, ach ja, Israel hat “freie Hand”, den Iran in Syrien anzugreifen. Und Israel wird den Iran bombardieren, wenn es der Meinung ist, dass er eine nukleare Schwelle überschritten hat – was immer nur sechs Monate von jetzt an, für immer, der Fall ist. Während anonyme israelische Beamte biegsamen israelischen Reportern erzählen, dass Tony Blinken der “größte Linke” in der Biden-Administration ist und er die “Spannungen” zwischen den USA und Israel schürt.

So viel zu den Flitterwochen zwischen Biden und Bennett. Im August empfing Biden Bennett im Weißen Haus und verkündete, dass sie “enge Freunde” seien, und Israels Freunde in den USA freuten sich darüber, dass Israel wieder eine parteiübergreifende Sache war, weil der spaltende Netanjahu nicht mehr da war und Demokraten und ein rechtsgerichteter Premierminister auf derselben Seite standen.

Anzeige

Ein Grundsatz dieser engen Verbindung lautet: Wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, werden sie unter vier Augen ausgetragen. Bennett hat nun gegen diese Vereinbarung verstoßen. Er versucht, Biden öffentlich in Verlegenheit zu bringen und den Vereinigten Staaten zu sagen, was sie mit dem Iran tun sollen. Genauso wie Netanjahu Biden öffentlich in Verlegenheit brachte und vor den Kongress ging, um zu versuchen, das Iran-Abkommen von 2015 zu untergraben.

Bei dieser Gelegenheit gab Barack Obama die vielleicht mutigste Erklärung seiner Präsidentschaft ab, indem er sagte: “Als Präsident der Vereinigten Staaten wäre es eine Missachtung meiner verfassungsmäßigen Pflichten, gegen mein bestes Urteilsvermögen zu handeln, nur weil es zu vorübergehenden Reibungen mit einem lieben Freund und Verbündeten führt. ”

Netanjahu und Obama im Weißen Haus, 2012. Foto von Amos Ben Gershom vom Pressebüro der israelischen Regierung.

Die amerikanischen Politiker müssen Obamas Beispiel folgen. Sie sollten aufhören, auf Israel zu hören, sie sollten Israel sagen, dass es sich verpissen soll. Es liegt in Amerikas Interesse, das Iran-Abkommen wiederherzustellen und Israel dazu zu bringen, mit dem Diebstahl von palästinensischem Land aufzuhören. Beide Ziele sind der neuen israelischen Regierung völlig zuwider. Sie liebt es, einen globalen kalten Krieg mit dem Iran zu führen, um die Aufmerksamkeit der Welt von der Apartheid abzulenken.

Das sollte einfach sein. Wenn Russland ein Gebiet besetzt, unterstützt das amerikanische politische Establishment das besetzte Volk und beruft sich auf internationales Recht und Moral. Wenn die USA beschließen, Frankreich zu bescheißen, um ein Abkommen mit Australien zu schließen, bescheißen sie Frankreich, und Frankreich ruft seinen Botschafter zurück, und es folgt eine Menge stiller Diplomatie, aber die Supermacht hat sich durchgesetzt.

Die Supermacht sollte sich auch mit Israel durchsetzen, aber nein, Israel ist eine verzogene Göre, der Ultimaten stellt. Der Grund, warum es mit diesem Verhalten durchkommt, ist offensichtlich. Es gibt eine mächtige Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten (auch wenn unsere Mainstream-Presse behauptet, es gäbe sie nicht), und die Lobby verfolgt ein übergeordnetes Ziel: Sie will sicherstellen, dass zwischen dem politischen Establishment der USA und Israel kein Licht aufgeht. Die Macht der Lobby ist der Grund dafür, dass Netanjahu einmal vor einem heißen Mikrofon sagte, die USA seien ein “Ding, das leicht bewegt werden kann”. Die Macht der Lobby ist der Grund, warum Trump 2018 das Iran-Abkommen aufgekündigt hat, um die Unterstützung seines größten Geldgebers, Sheldon Adelson, zu behalten. Die Macht der Lobby ist der Grund, warum der progressive Kongressabgeordnete Jamaal Bowman sich mit einem rechtsgerichteten israelischen Premierminister trifft und palästinensische Menschenrechtsorganisationen verrät, aus Angst, dass er seinen Sitz im Kongress verliert, wenn er sich Israel nicht beugt.

Trump und Netanjahu im Weißen Haus, März 2019. Foto von Amos Ben Gershom vom Pressebüro der israelischen Regierung.

Es ist wirklich schade und auch ein moralisches Grauen, dass die amerikanischen Politiker Israel nicht sagen können, dass es sich verpissen soll. Aber es gibt zahllose gut finanzierte Organisationen, die diesen Politikern sagen, sie sollen aufstehen und für die “unerschütterliche besondere” Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Israel eintreten. Donald Trump bedrohte den amerikanischen Konsens, indem er versuchte, ihn zu politisieren, und sagte, dass die demokratische Linke aus der Reihe tanzen würde. Doch dann gründeten ehemalige AIPAC-Mitglieder prompt einen neuen Zweig der Lobby, die Demokratische Mehrheit für Israel, um die Reihen der Demokratischen Partei zu schließen. Und Nancy Pelosi verbannte die Linke, indem sie sagte, dass das Kapitol eher zerbröckeln und fallen würde, als dass die USA ihre Unterstützung für Israel aufgäben, also ignorieren Sie bitte die linken Kritiker in ihrer Partei.

Biden hat Angst, das Thema zu politisieren. Er weiß, dass Adelsons Witwe dasselbe Gewinnspiel veranstaltet wie ihr verstorbener Mann: zu sehen, welcher republikanische Präsidentschaftskandidat am meisten für Israel ist. Er weiß, dass die AIPAC die Demokratische Partei durchschaut hat.

Die besondere Beziehung zu Israel sollte politisiert werden. Sie hat dazu beigetragen, dass wir in den Irak-Krieg hineingezogen wurden, der für viele Nationen katastrophale Folgen hatte, und jetzt droht ein Krieg mit dem Iran. Sie hat der Apartheid endlose Immunität gewährt, mit verzweifelten Folgen für das palästinensische Volk.

Vor fünfzehn Jahren haben Walt und Mearsheimer den Einfluss der Lobby in einem bahnbrechenden Buch über die amerikanische Außenpolitik angeprangert, und wie Mearsheimer oft sagte: “Wir wollen nur, dass Israel wie ein normales Land behandelt wird.”

Aber dieses Buch kann in Washington immer noch nur in braunen Umschlägen gelesen werden, und die Einmischung Israels und seiner Freunde in unsere Politik wird immer tiefer. Siebenundzwanzig Bundesstaaten verabschieden Gesetze, die das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken würden, indem sie diejenigen bestrafen, die Israel boykottieren. Ein Gesetzgeber aus Georgia gesteht, dass die israelische Regierung “mich gebeten hat”, einen dieser Gesetzesentwürfe einzubringen. Ein Dutzend Generalstaatsanwälte fordern den Ausschluss von Unilever, weil Ben & Jerry’s, eine der Marken des Unternehmens, die Verfolgung der Palästinenser nicht durch den Verkauf von Eiscreme in den besetzten Gebieten unterstützen will. Ein republikanischer Kongressabgeordneter, der gegen Iron Dome gestimmt hat, bezeichnet die Bemühungen von AIPAC, ihn aus dem Amt zu drängen, als “ausländische Einmischung in unsere Wahlen”. Die Universität von North Carolina geht gegen einen Lehrer vor, der die wahre Geschichte Palästinas erzählen will, nachdem das israelische Konsulat und ein demokratischer Kongressabgeordneter Druck auf die Schulleitung ausgeübt haben. “Es ist seltsam, dass dem israelischen Generalkonsulat eine Audienz gewährt wurde”, sagt der Dozent. “Wäre dies ein Kurs über Ungarn oder Australien gewesen, hätte die Universität die versuchte Einmischung einer ausländischen Regierung zugelassen? Die Tatsache, dass dieses Treffen überhaupt stattfand, stellt eindeutig eine Bedrohung der akademischen Freiheit dar”.

Das amerikanische Volk will Distanz. Umfragen zeigen, dass sie mit überwältigender Mehrheit für einen unparteiischen Ansatz im israelisch-palästinensischen Konflikt sind, dass junge Menschen auf die palästinensische Seite wechseln und dass die Wähler der Demokraten für Sanktionen gegen Israel wegen seines Siedlungsverhaltens sind.

Es ist an der Zeit, dass unsere Mainstream-Presse den gesamten Schaden erfasst und sich mit der Korruption in unserem politischen Prozess auseinandersetzt. Es ist an der Zeit, dass unsere Politiker aufhören, sich darüber Gedanken zu machen, was die Lobby und israelische Beamte wollen, und Obamas Frage von 2015 umsetzen. Was ist das amerikanische Interesse? Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...