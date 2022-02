Arbeitet Abbas nicht längst mehr in zionistischen Auftrag und Interessen?

Bild: Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas bei einer Sitzung des Zentralrats der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Ramallah, Westjordanland, am 6. Februar 2022 [Palästinensische Präsidentschaft/Anadolu Agency].

Palästinensischer Präsident tritt in die Fußstapfen der arabischen Diktatoren

Von Dr. Ali Abo Rezeg

11. Februar 2022

Die palästinensische Sache war in den letzten zehn Jahren von vielen unglücklichen Entwicklungen betroffen. Die seit langem erwartete Versöhnung zwischen Fatah und Hamas steht noch aus; die israelischen Siedlungspläne gehen weiter, mit dem bösen Ziel, das gesamte Westjordanland zu verschlingen; die US-Botschaft wurde offiziell in die besetzte Stadt Jerusalem verlegt, was jede Hoffnung auf eine Zweistaatenlösung zunichte machte; vier arabische Länder haben offiziell ihre Beziehungen zur israelischen Besatzung normalisiert; und, was am schrecklichsten ist, Israel hat Tausende von Palästinensern in den besetzten Gebieten massakriert und Zehntausende verletzt, ohne dass eine Lösung der Gefangenen- oder Flüchtlingsfrage in Sicht wäre.

Das Verhalten der palästinensischen Führung gegenüber diesen abscheulichen Gräueltaten entspricht jedoch nicht den Mindesterwartungen des palästinensischen Volkes, das seit mehr als sieben Jahrzehnten gegen die israelische Besatzung und das zionistische Projekt in der Region kämpft. Das Verhalten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) hat den Schaden noch vergrößert, indem neue Realitäten geschaffen wurden, die darauf hindeuten, dass es innerhalb der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) eine aufstrebende Elite gibt, die es vorzieht, dass die israelische Besatzung im Westjordanland bestehen bleibt, da die Interessen dieser Elite eng mit dem Überleben der israelischen Besatzung verwoben sind. Ganz zu schweigen von den jüngsten Aktionen des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, die zeigen, dass der Palästinenserführer nichts anderes tut, als in die Fußstapfen der arabischen Diktatoren zu treten.

Diese Maßnahmen reichen von seinen anhaltenden Strafmaßnahmen gegen den Gazastreifen über das harte Vorgehen seiner Sicherheitskräfte gegen palästinensische Dissidenten im Westjordanland bis hin zu seinem Beschluss, das einzige gewählte Gremium des Palästinensischen Gesetzgebungsrats, das “Parlament”, aufzulösen, und zuletzt zu seinem einseitigen Beschluss, den Palästinensischen Zentralrat (PCC) der PLO einzuberufen, der darauf abzielt, die Nach-Abbas-Ära zu gestalten, indem er dem Sicherheitsapparat der Fatah, der bereits gute Beziehungen zu Israel und seinen Sicherheitsorganen unterhält, mehr Macht und Einfluss verleiht.

Seit Mitte 2017 hat die von Abbas geführte Palästinensische Autonomiebehörde unter dem Vorwand, “Druck auf die Hamas auszuüben, damit sie die Macht im Gazastreifen abgibt”, Strafmaßnahmen gegen die Bevölkerung des Gazastreifens verhängt, wodurch sich die ohnehin schon schlechte humanitäre Lage in der Küstenenklave weiter verschlechtert hat. Einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zufolge, der Monate nach Inkrafttreten der Sanktionen veröffentlicht wurde, haben die Maßnahmen der Palästinensischen Autonomiebehörde die grausamen Bedingungen für die Bevölkerung, die durch die seit 16 Jahren andauernde israelische Blockade des Gazastreifens verursacht werden, noch verschlimmert”. Diese Maßnahmen, die sich auch gegen Fatah-Mitglieder richteten, die im verarmten Gazastreifen leben, fügten sich in die Politik der “kollektiven Bestrafung” ein, eine Maßnahme, auf die viele arabische Diktatoren im Umgang mit ihren politischen Gegnern zurückgreifen. Die arabische Geschichte ist voll von Verbrechen der “kollektiven Bestrafung”, die von arabischen Diktatoren an ihren Völkern begangen wurden. Saddam Husseins Verbrechen an den Kurden, Hafiz Assads Gräueltaten an der Bevölkerung der Stadt Hama, Muammer Gaddafis Massaker an der Bevölkerung von Benghazi und Misrata und, in jüngster Zeit, Abdel-Fattah Sisis Abschlachten der Demonstranten auf dem Rabaa-Platz.

Die zweite Aktion des diktatorischen Verhaltens des palästinensischen Präsidenten hatte etwas mit dem gezielten Vorgehen gegen seine Dissidenten zu tun. Die Ermordung des bekannten palästinensischen Oppositionellen Nizar Banat war ein schreckliches Beispiel für diese offensive Politik. Banat stand an der Spitze einer Wahlliste, die Tag und Nacht für die palästinensischen Parlamentswahlen kandidierte, die für Mai letzten Jahres angesetzt waren. Der gesamte Wahlprozess wurde annulliert, und niemand kennt die genauen Gründe dafür, und zwar unter dem Vorwand, dass Israel sich weigert, die Wahlen in Jerusalem abzuhalten, was immer der Fall war. Viele palästinensische politische Kräfte, darunter auch die Wahlliste von Banat, diskutierten über Alternativen zu der israelischen Entscheidung, aber nach dem einseitigen Schritt von Abbas war alles vergebens. Dieser Vorfall hat das palästinensische Volk an die politisch motivierten Morde in den arabischen Nachbarländern erinnert, in denen diese diktatorischen Regime die Oppositionellen stets nur als mögliche Bedrohung ansahen.

Die Palästinenser müssen dafür sorgen, dass Nizar Banat nicht umsonst gestorben ist – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Drittens wurde der Schritt von Abbas, das palästinensische Parlament als einziges gewähltes Gremium abzuschaffen, ohne jegliche rechtliche Grundlage beschlossen. Das palästinensische Parlament wurde 2006 gewählt, wobei die Hamas, ein politischer Rivale, mit mehr als 60 Prozent der Sitze die meisten Stimmen erhielt. Seitdem hat Israel Dutzende von Abgeordneten aus dem Westjordanland inhaftiert, was dazu beigetragen hat, die Arbeit des Parlaments zu behindern. Außerdem ordnete Präsident Abbas an, die Tore des Parlaments zu schließen, was die Durchführung von Parlamentssitzungen für mehr als zehn Jahre verhinderte. Nach dem palästinensischen Grundgesetz ist niemand befugt, das palästinensische Parlament aufzulösen, das bis zur Wahl eines neuen Parlaments weiterbestehen sollte. Abbas hatte ein Verfassungsgericht eingesetzt, das speziell für die Auflösung des Parlaments zuständig war, um dem palästinensischen Präsidenten die Kontrolle über die Judikative, Legislative und Exekutive zu ermöglichen.

Viertens und zuletzt die Einberufung des PLO-Zentralrats (PCC) in Ramallah zur Erörterung äußerst kritischer Fragen, die das palästinensische Volk in den besetzten Gebieten und im Ausland betreffen. Darüber hinaus ignoriert die Führung die Forderungen der drei größten palästinensischen Gruppierungen (Hamas, Islamischer Dschihad und PFLP), eine Sitzung des PLO-Zentralrats abzuhalten, die den höchsten Ansprüchen des palästinensischen Volkes gerecht wird. Im Gegensatz dazu wurde die Sitzung abgehalten, um sehr enge parteipolitische Interessen der Fatah, der Fraktion des Präsidenten, zu erörtern, wobei die täglichen israelischen Übergriffe in den besetzten Gebieten, insbesondere die dramatischen Entwicklungen im Viertel Sheikh Jarrah und die expansive Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland, außer Acht gelassen wurden.

Diese Handlungen zeigen, dass der palästinensische Präsident die besetzten Gebiete in diktatorischer Weise regiert und zu einer Kopie eines arabischen Diktators geworden ist. Der palästinensische Führer bestraft nicht nur sein Volk kollektiv, sondern sein Sicherheitsapparat beseitigt auch Andersdenkende, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass seine Justizorgane die gewählten Versammlungen auflösen, um den Weg für die ernannten Institutionen zu ebnen.

Mit seiner absoluten Machtfülle und der Annullierung der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen hat sich Präsident Abbas bedauerlicherweise in einen anmaßenden Diktator verwandelt, der nicht mehr geeignet ist, ein großes und revolutionäres Volk wie die Palästinenser zu regieren. Übersetzt mit Deepl.com

