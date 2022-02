Sehr geehrte Damen und Herren,

(…) Putin hatte sich acht Jahre lang geweigert, die Unabhängigkeit der selbsterklärten Republiken Lugansk und Donezk im Donbass anzuerkennen, und stattdessen darauf bestanden, dass Kiew die Minsker Vereinbarungen von 2014-15 umsetzt, die den Provinzen Autonomie gewährt hätten, während sie auf ukrainischem Gebiet blieben.

Die Entscheidung Putins bedeutet, dass der Minsker Prozess beendet ist.

Das bedeutet jedoch noch nicht, dass die Menschen in Lugansk und Donezk bereit sind, ein Referendum über den Anschluss an Russland abzuhalten, oder dass Moskau daran interessiert ist, sie zu einem Teil Russlands zu machen, wie es 2014 auf der Krim geschah.Die beiden Provinzen erklärten ihre Unabhängigkeit nach dem von den USA unterstützten Staatsstreich in Kiew 2014, der den demokratisch gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch stürzte, der heute vor genau acht Jahren, am 21. Februar 2014, aus der gewalttätigen Hauptstadt in den Donbass floh, wo er Unterstützung fand. Am nächsten Tag wurde er vom Parlament in Anwesenheit nur der Oppositionsführer abgesetzt.

Nach der Verabschiedung antirussischer Sprachgesetze durch die Putschregierung, die vor dem Putsch von den Vereinigten Staaten ausgewählt worden war, und nachdem Neonazis am 3. Mai 2014 Dutzende von Menschen in einem Gebäude in Odessa lebendig verbrannt hatten, erklärten sowohl Lugansk als auch Donezk neun Tage später, am 12. Mai, ihre Unabhängigkeit.

Die Putschregierung begann einen Bürgerkrieg gegen die Separatisten, die sie als “Terroristen” bezeichnete. Im Grunde genommen verteidigte der Donbass sein demokratisches Wahlrecht, da die Mehrheit der Region in einer von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bestätigten Wahl für Janukowitsch gestimmt hatte. In den acht Jahren, die seither vergangen sind, wurden bis zu 14.000 Menschen bei den Kämpfen getötet.

Was in den westlichen Medienberichten über die Ereignisse im Donbass merkwürdigerweise fehlt, ist jede Erwähnung der Stärke der ukrainischen Regierungstruppen entlang der Konfrontationslinie. In amerikanischen und europäischen Zeitungen und im Fernsehen werden immer wieder detaillierte Karten der russischen Streitkräfte in der Nähe der ukrainischen Grenze gezeigt, aber nie werden ukrainische Militärpositionen erwähnt. Das ist, als würde man ein Schachbrett mit nur schwarzen Figuren aufstellen.

Die Größe des Regierungsaufmarsches zu verstehen, ist der Schlüssel, um festzustellen, ob eine Offensive begonnen hat. Es überhaupt nicht zu erwähnen, wirkt verdächtig, als ob eine Offensive vertuscht werden soll.

Am vergangenen Donnerstag erklärte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Vershinin vor dem UN-Sicherheitsrat, dass 122.000 ukrainische Streitkräfte an der Front im Donbass stehen und möglicherweise eine Offensive planen. Diese Zahl ist schwer zu verifizieren. (Auch eine unbekannte Anzahl von Neonazi-Gruppen wie das Asow-Bataillon und der Rechte Sektor sollen sich an der Grenze befinden.)

Ein OSZE-Sprecher sagte gegenüber Consortium News, dass die Organisation zwar etwa 1.300 Beobachter direkt vor Ort hat, aber keine Zahlen über die Größe der ukrainischen Regierungstruppen an der Trennungslinie hat, obwohl es zu ihrem Mandat gehört, darüber zu berichten.