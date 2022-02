Wer interessiert sich noch für Verbrechen des zionistischen Staatsterrorregimes in Palästina, wenn die Ukraine Angriffe toben? Freie Fahrt für die jüdische “Verteidigungsarmee” und ihren “Einsatz für Religionsfreiheit”

PLO: ‘Banning Palestinians from Ibrahimi Mosque a violation of international law’ The Palestine Liberation Organisation (PLO) announced on Friday that preventing Palestinians from accessing Ibrahimi Mosque in the West Bank city of Hebron: “Is a violation of international laws and conventions.”

Bild: Israelische Streitkräfte stoßen mit Palästinensern bei einer Kundgebung zum 28. Jahrestag des Massakers an der Ibrahimi-Moschee in Hebron, Westjordanland, zusammen 25, 2022 [Mamoun Wazwaz / Anadolu Agency]

PLO: “Verbot für Palästinenser, die Ibrahimi-Moschee zu besuchen, ist ein Verstoß gegen internationales Recht”.

Februar 26, 2022

Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) gab am Freitag bekannt, dass die Verhinderung des Zugangs der Palästinenser zur Ibrahimi-Moschee in der Stadt Hebron im Westjordanland “ein Verstoß gegen internationale Gesetze und Konventionen ist”.

In einer Erklärung, die am 28. Jahrestag des Massakers an der Ibrahimi-Moschee herausgegeben wurde, verkündete die Menschenrechtsabteilung der PLO: “Seit dem 25. Februar 1994 werden die Palästinenser daran gehindert, die Moschee zu erreichen, in ihr zu beten und den Azan zu rufen, was die israelisch-jüdischen Siedler nicht wollen.”

Am 25. Februar 1994 eröffnete der extremistische israelische Siedler Baruch Goldstein das Feuer auf palästinensische Gläubige, während diese in der Ibrahimi-Moschee das Morgengebet verrichteten, wobei 29 Gläubige getötet und über 100 weitere verletzt wurden.

“Seitdem haben die israelischen Besatzungsbehörden die Ibrahimi-Moschee judaisiert, indem sie Palästinenser daran hinderten, sie zu betreten, wenn die Siedler ihre Rituale feierten”, heißt es in der Erklärung.

“Dies ist ein Verstoß gegen alle internationalen Gesetze und Konventionen, die sich auf die Menschenrechte und die Freiheit der Religionsausübung beziehen”, heißt es in der Erklärung der PLO weiter.

Sie fuhr fort: “Es gibt Beschlüsse internationaler Gremien, die entschieden haben, dass die Ibrahimi-Moschee Teil des menschlichen Erbes und ein heiliger Ort ist, der ausschließlich Muslimen und Palästinensern vorbehalten ist.”

Die PLO forderte die internationale Gemeinschaft auf, zu ihrer Verantwortung zu stehen und den Palästinensern und ihren heiligen Stätten unter der israelischen Besatzung internationalen Schutz zu gewähren.

Nach dem Massaker beschlagnahmte Israel die Hälfte der Moschee und übergab sie den israelischen Siedlern, während es die andere Hälfte zeitweise weiter abriegelte. Bei vielen Gelegenheiten weitete die Besatzung ihre Absperrungen auf die Altstadt von Hebron aus, um sie für israelische Siedler zu räumen. Übersetzt mit Deepl.com

