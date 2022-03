Ich danke meinem verehrten Freund Joseph Massad diesmal ganz besonders für seinen aktuellen Artikel, der genau das Problem anpackt, was uns, die wir nicht im Strom der Gleichgeschalteten und von der unaufhörlichen Propaganda den Blick auf die Hintergründe des Konflikts verloren haben, nämlich das Russland und Putin gar nicht anders reagieren konnte, um noch Schlimmeres zu verhindern

Russland-Ukraine-Krieg: Wie der Westen Putin in die Enge getrieben hat

Von Joseph Massad

In den letzten zehn Jahren war die Ukraine an der Reihe, in das antirussische Bündnis aufgenommen zu werden. Um Russlands Ängste vor dieser westlichen militärischen Einmischung zu verstehen, muss man sich an das Leid erinnern, das die Russen seit 1917 durch die vielen westlichen Invasionen ertragen mussten.Im Zuge der Russischen Revolution zogen sich die Bolschewiki nicht nur aus dem “Ersten Imperialistischen Krieg” zurück, der im Westen als Erster Weltkrieg bezeichnet wird, sondern gewährten auch den Regionen, die vor der Revolution zum kaiserlichen Russland gehörten, die Unabhängigkeit. Die russischen Kommunisten akzeptierten die drakonischen territorialen und finanziellen Bedingungen, die ihnen von Deutschland und seinen Verbündeten, den Mittelmächten, auferlegt wurden, und räumten ehemalige russische Gebiete ein.

Anfang der 1930er Jahre ließ die polnische Armee ukrainische Dörfer niederreißen, die als Unterschlupf für Separatisten galten, und verhaftete deren Anführer. Die ukrainischen Schulen wurden geschlossen und die Polarisierung setzte ein. In ähnlicher Weise verweigerte Polen der zwei Millionen Einwohner zählenden weißrussischen Gemeinschaft ihre sprachlichen und kulturellen Rechte, wobei die katholischen Weißrussen gegenüber den orthodoxen bevorzugt wurden. Nach dem Tod Pilsudskis im Jahr 1935 begann ein zunehmend rechtsextremes und antisemitisches Regime, sich auch gegen polnische Juden zu wenden.Ein Foto vom September 1939 zeigt den Einzug deutscher Truppen in Polen (AFP)Im Jahr 1939 kündigte Hitler den Nichtangriffspakt und marschierte in Polen ein. Stalin marschierte kurz darauf von Osten her in Polen ein, und innerhalb weniger Wochen hatten die Sowjets die polnischen Gebiete annektiert, die sie 1921 abgetreten hatten. Die von Polen beschlagnahmten Gebiete der Westukraine wurden in die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik eingegliedert.Stalin besetzte schließlich auch die baltischen Staaten (Estland, Lettland und Litauen) und gliederte sie wieder in die Sowjetunion ein. Während des Überfalls der Nazis auf die Sowjetunion 1941 kollaborierten ukrainische Nationalisten aus der westlichen Region nicht nur mit den einmarschierenden Nazis, sondern halfen auch bei einem der schlimmsten Massaker des Zweiten Weltkriegs in Babi Jar, bei dem mehr als 100 000 ukrainische Juden, Kommunisten, Roma und sowjetische Kriegsgefangene getötet wurden.Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte der Westen seine Haltung nicht und lehnte Stalins Forderung nach einem neutralen Deutschland ab, das schließlich in zwei separate Partisanenstaaten aufgeteilt wurde. Die westlichen Pläne, die Sowjets von Süden her einzukreisen, waren ebenfalls erfolgreich: Die Türkei, der Iran, Pakistan und in geringerem Maße auch Afghanistan dienten ihren westlichen Herren. Das neutrale Indien war schwieriger zu kooptieren, und die Chinesen würden sich bald mit den Sowjets überworfen haben.Russland einkreisen

Im letzten Jahrzehnt war die Ukraine an der Reihe, in den Orbit der Nato aufgenommen zu werden, um das postsowjetische Russland vollständig einzukreisen. Dessen Führung, einschließlich Präsident Wladimir Putin, hatte sogar angeboten, Teil der Nato zu werden, anstatt ein potenzielles Ziel ihrer Aggression zu sein – aber es gab keine Abnehmer unter den westlichen Ländern.

Bereits 2003 hatte sich die Ukraine an der illegalen Invasion des Irak unter Führung der USA beteiligt, indem sie 5.000 Soldaten entsandte und damit das drittgrößte Kontingent zur Zerstörung und Besetzung dieses Landes stellte. Da der gewählte ukrainische Präsident jedoch nicht bereit war, der Nato im Jahr 2014 beizutreten, wurde für das Land ein schneller Regimewechsel arrangiert.

Die Erben der antisemitischen ukrainischen Nationalisten, die in den 1940er Jahren die Nazis unterstützt hatten, wurden wiederbelebt, um die ukrainische Nation gegen Russland zu verteidigen. Angeführt von der rechtsextremen und von den USA unterstützten Svoboda-Partei sowie dem eher rechtsgerichteten und neonazistischen “Rechten Sektor” randalierten sie und übernahmen Regierungsgebäude – eine Generalprobe für das, was Trump-Anhänger sieben Jahre später in Washington tun würden.

