75 Jahre Nakba: Anti-Palästinensischer Rassismus & Repressionen in Berlin 

Lasst uns an dieser Stelle noch einmal das Gesagte revue passieren: “Die Rechte, die wir und die palästinensische Bewegung als Ganze einbüßen, wenn wir jetzt nichts machen, wenn wir uns jetzt nicht organisieren, die werden wir so schnell nicht wieder zurückkriegen.” Das heißt: organisieren wir uns, gehen wir zusammen zu Veranstaltungen, Demonstrationen, etc. teilen wir Inhalte in den Sozialen Medien, mit Freunden und Bekannten.