Buffalo Schütze ein Nazi, wie das Asow-Bataillon in der Ukraine Sott.net Von Scott Ritter

Es gäbe in der Ukraine keine Nazis und falls es doch mal den einen oder anderen gab, dann habe der/ die sich inzwischen auch gewandelt. Soviel zu “AsowNazi-Kämpfern” in deuer deutscher Lesart. Auch das ein ukrainischer ESC-Sieger einen Hitlergruß zeigte, regte deutsche Medien nicht auf. Noch vor wenigen Jahren wäre es ein Skandal gewesen, wenn ein Gewinner des Eurovision Song Contest den Hitlergruß gezeigt oder eine Moderatorin faschistische Parolen in die Kamera gebrüllt hätte. Beim Finale des diesjährigen ESC am Sonntag ist beides geschehen. Nach der Bekanntgabe des Sieges schiebt der Frontman der Band Kalush und Autor des Songs “Stefania” eine politische Botschaft nach:

“Ich bitte euch alle: Helft der Ukraine, Mariupol, Asow-Stahl.”Disqualifiziert wird er dafür nicht, obwohl politische Botschaften nach den Regularien des Wettbewerbs eigentlich verboten sind. Die Worte des Musikers werden kurzerhand als eine “humanitäre” Botschaft gedeutet.

Dies möge verstehen, wer will: In dem nunmehr weltbekannten Stahlwerk Asow-Stahl im ostukrainischen Mariupol haben sich in erster Linie Mitglieder des neonazistischen Regiments Asow verschanzt. Auch wenn es Europa nicht wahrhaben will: Wer dem Asow-Regiment oder seinen Umfeldstrukturen beitreten will, muss die dazu passende Gesinnung mitbringen und sie manifestieren. Und sei es auch, indem der Körper mit nazistischen und neonazistischen Symbolen tätowiert wird.

Zum Wappen des Regiments gehören die Wolfsangel und die “Schwarze Sonne”. Dieselbe “Schwarze Sonne”, die der rassistische Mörder von Buffalo – ebenfalls am gestrigen Sonntag, noch vor der Preisverleihung in Turin – über sein mörderisches Manifest setzte.

“Die Schwarze Sonne ist ein Symbol, das aus zwölf in Ringform gefassten gespiegelten Siegrunen oder drei übereinander gelegten Hakenkreuzen besteht. Vorlage für das Symbol ist ein ähnliches Bodenornament in Gestalt eines Sonnenrades, das in der Zeit des Nationalsozialismus von der SS im Nordturm der Wewelsburg eingelassen wurde. Das Ornament wurde erst 1991 mit dem älteren esoterisch-neonazistischen Konzept der Schwarzen Sonne identifiziert. Die Schwarze Sonne ist seit den 1990er-Jahren ein Ersatz- und Erkennungssymbol in der rechtsesoterischen bis rechtsextremen Szene.”

Nun soll der Hilferuf für Neonazis also eine “humanitäre Botschaft” sein. Aus den offiziellen Mitschnitten wurde der Aufruf des ESC-Siegers allerdings mittlerweile entfernt.

Doch dessen nicht genug für einen Abend: Beim Verlassen der Bühne hebt eines der Bandmitglieder die rechte Hand zum Hitlergruß. Es ist unmissverständlich der Hitlergruß: Die Hand bleibt mehrere Sekunden in der Luft, genug Zeit um die Geste zweifelsfrei zu erkennen.

Ohne Konsequenzen.Vergessen wir nicht, wer die Asow-Kämpfer sind, keine “gemäßigten” sondern richtige Hardcore Nazis. Deshalb danke ich Scott Ritter sehr dafür, dass er den Buffalo Mörder-Nazi und die Asow Kämpfer verglich. Diesen Artikel hätte ich in deutschen “Leid-Medien” lesen müssen, aber von dieser Art des sauberen Journalismus haben sich deutsche Medien inzwischen weit entfernt!

Evelyn Hecht-Galinski

NewsReal: Buffalo Shooter a Nazi, like Azov Battalion in Ukraine — Sott.net Bad Nazis and… moderate Nazis? This weekend, a teenaged lone gunman went on a shooting rampage in Buffalo, upstate New York, killing 10 Black people, ostensibly ‘to save the White race’. Stamped all over his social media selfies are the same…

https://www.sott.net/article/467852-NewsReal-Buffalo-Shooter-a-Nazi-like-Azov-Battalion-in-Ukraine

Buffalo Schütze ein Nazi, wie das Asow-Bataillon in der Ukraine

Sott.net

15 Mai

buffalo shooter azov sonnenrad newsreal

© Sott.net

Böse Nazis und … gemäßigte Nazis?

Am Wochenende hat ein jugendlicher Einzeltäter in Buffalo im Bundesstaat New York randaliert und zehn Schwarze erschossen, angeblich um “die weiße Rasse zu retten”. Auf seinen Selfies in den sozialen Medien sind dieselben Nazi-Symbole zu sehen, die auch auf den Uniformen der ukrainischen Nazis zu sehen sind, die sich derzeit im “heldenhaften” Kampf gegen die russischen Streitkräfte befinden.

Seine Methoden, seine Motivation und sein “weißes suprematistisches Manifest” wurden Medienberichten zufolge ausdrücklich von dem Amokläufer von Christchurch im Jahr 2019 und dem Terroristen von Norwegen im Jahr 2011 inspiriert. Diese weißen Wahnsinnigen haben sicherlich Verbindungen, aber diese Verbindungen werden in den Medien nicht erklärt.

Während westliche Politiker die Schuld für eine beginnende weltweite Hungersnot auf ihren ewigen Sündenbock Wladimir Putin schieben, ist es in Sri Lanka zu schweren Lebensmittelunruhen gekommen, da der Versuch der Regierung, eine “grüne Landwirtschaft” einzuführen, zu spektakulären Ernteausfällen geführt hat.

In dieser Woche decken Joe und Niall in NewsReal die mutwillige Zerstörung der Geopolitik des Großen Spiels und die tödliche Umarmung der Nazis im Herzen der westlichen Moralmatrix auf.

Laufzeit: 01:38:40

Herunterladen: MP3 – 67.8 MB

Dieser Podcast ist auch auf Rumble und Odysee zum Anschauen, Teilen und Herunterladen verfügbar. Übersetzt mit Deepl.com

sReal-Buffalo-Shooter-a-Nazi-like-Azov-Battalion-in-Ukraine

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...